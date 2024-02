Die USA bereiten sich auf die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine vor.

Sonja van den Ende

Nach Ansicht der Rand Corporation gibt es für die USA zwei Szenarien: „nach“ dem schlimmsten Krieg oder „nach“ dem besten Krieg.

Die prominente Denkfabrik für US-Politik hat kürzlich einen langen Bericht über die sogenannten Nachwirkungen des Krieges in der Ukraine veröffentlicht.

Washington und seine NATO-Verbündeten müssen sich eingestehen, dass die USA zusammen mit ihren Satellitenstaaten in Europa einen weiteren Stellvertreterkrieg verlieren. Zuvor verloren sie in Afghanistan (ein zweites Vietnam nach mehr als 20 Jahren), zuletzt in Syrien und im Irak und nun in der Ukraine.

Selbst sogenannte „Russlandexperten“ in Europa räumen ein, dass die Ukraine verliert.

„Ich schließe nicht aus, dass die Ukraine den Krieg in diesem Jahr verliert. Europa hat die russische Armee falsch eingeschätzt“, sagt der belgische „Russlandexperte“ Joris van Blade gegenüber De Standaard.

Russland hat wieder die Initiative ergriffen, und das russische Volk wird den Krieg nicht beenden, meint er. „Wir haben historische Chancen verpasst, Europa sicherer zu machen.

Der Rand-Studie zufolge sind zwei Szenarien möglich: eine sogenannte „harte Linie“ oder eine „weiche Linie“ nach dem Krieg. Offensichtlich bevorzugen die USA eine „weiche“ Nachkriegslösung, die ihnen noch Spielraum für Manipulationen, mögliche Staatsstreiche und die Balkanisierung (Teilung) Russlands lässt, wie sie es im ehemaligen Jugoslawien getan haben. Laut Rand hat sich die militärische Präsenz der USA in Europa seit Beginn der russischen Militäroperation im Februar 2022 auf etwa 100.000 Mann erhöht.

Die USA haben Kampfflugzeuge aus Deutschland nach Litauen, Patriot-Luftabwehrsysteme aus Deutschland in die Slowakei und nach Polen sowie F-15-Kampfflugzeuge aus Großbritannien nach Polen verlegt. Ferner entsenden europäische Staaten F-16 nach Rumänien, wie die Niederlande kürzlich bekannt gegeben haben. Diese F-16 sind in der Lage, russische Städte anzugreifen. Washington bezeichnete diese Stationierungen als Teil einer Kriegsverstärkung, um Russland davon abzuhalten, seine Aggression über die Ukraine hinaus auszuweiten und US-Verbündete in Europa anzugreifen.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind geradezu hysterisch. Einer nach dem anderen verkündet, Russland werde in Europa einmarschieren, beginnend mit Moldawien, den baltischen Staaten und Polen. Die Niederlande, Deutschland und Frankreich warnen ihre Bevölkerung vor einem russischen Angriff, ebenso Schweden, das kürzlich der NATO beigetreten ist.

Die Bevölkerung wird durch die verquere Rhetorik ihrer Politiker verängstigt. Die Wehrpflicht soll reaktiviert werden, und Deutschland hat sogar ein Konzept zur Rekrutierung von Migranten (ca. 1,5 Millionen wehrfähige Männer) und zur Beschaffung von Pässen.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind auch besorgt über die bevorstehenden Wahlen in den USA, nachdem der republikanische Kandidat Donald Trump angedeutet hat, aus der NATO austreten und Europa sich selbst überlassen zu wollen. Sie befürchten, von den USA im Stich gelassen zu werden.

Auf der jüngsten NATO-Konferenz in Brüssel war viel Kriegsrhetorik zu hören. „Wir leben in einer Zeit, in der wir mit dem Unerwarteten rechnen müssen“, sagte der niederländische NATO-Admiral Rob Bauer. Unterdessen warnten der dänische und der deutsche Verteidigungsminister vor einem möglichen Krieg mit Russland innerhalb von fünf Jahren.

Führende Politiker in den USA und Europa halten das „Hardline“-Szenario in den nächsten Jahren für wahrscheinlich. Über ihre Sprachrohre in den konzerngesteuerten Nachrichtenmedien verkünden sie, dass Russland viel „risikofreudiger“ werde. Eine härtere Gangart soll daher die Abschreckungsfähigkeit der NATO gegen eine vermeintliche russische Aggression erhöhen.

Es ist abermals Zeit für die Münchner Sicherheitskonferenz in Bayern. Es ist das Forum, auf dem Präsident Putin 2007 mit seiner berühmten Rede für Aufregung sorgte, in der er erklärte, dass die unipolare Welt vorbei sei und bald eine multipolare Welt entstehen werde. Putins Prognose löste bei den westlichen Staats- und Regierungschefs große Irritationen aus.

Das diesjährige Thema in München wird durch Trumps vermeintliche Aushöhlung der NATO belebt. Der Ruf nach Unterstützung durch die USA ist bei einigen europäischen Politikern lauter geworden. Der Ukraine fehle es an Waffen und Munition, sagen sie offen. Russland sei auf dem Schlachtfeld manchmal fünfmal überlegen. Zudem hat der Senat vergangene Woche einem US-Hilfspaket von rund 60 Milliarden Dollar zugestimmt, aber das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus könnte es ablehnen – und bisher sieht es so aus, als würde es das tun.

Europa wiederum sei nicht in der Lage, diese Lücke zu schließen, sodass die Ukraine den Stellvertreterkrieg für die USA und den Westen verliere.

Neben der Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenskij werden europäische Politiker und Lobbyisten in München auch die Gelegenheit nutzen, republikanische Senatoren und Abgeordnete zur (finanziellen) Unterstützung der Ukraine zu bewegen. Nirgendwo außerhalb der USA sind so viele amerikanische Politiker an einem Ort versammelt wie auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz.

Zelenskys Teilnahme an der Konferenz war seit einiger Zeit erwartet worden, aber bisher nicht offiziell bestätigt.

Im vergangenen Jahr hatte er das wichtigste Treffen westlicher Politiker und Sicherheitsexperten per Videoansprache eröffnet. Nun nimmt er zum ersten Mal seit Beginn des russischen Militäreinsatzes vor fast zwei Jahren persönlich teil. Er fürchtet um seine Position, er verliert den Stellvertreterkrieg im Auftrag der USA und der EU/NATO.

Der Schauspieler und ukrainische Präsident Zelensky möchte sich unbedingt die künftige Unterstützung Europas sichern.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt anstelle von Joe Biden an der Münchner Konferenz teil. In westlichen Medien kursieren Gerüchte, dass sich Bidens kognitiver Zustand weiter verschlechtert habe und er nicht kommen könne. Sollte Biden die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen, wird Harris nach seinem unvermeidlichen Rücktritt in einer zweiten Amtszeit der nächste Präsident? Das ist wahrscheinlich die Absicht.

Wie Präsident Putin sagte, würde er lieber Biden als Trump gewinnen sehen. In seiner diplomatischen Art sagte er, Biden sei ein „Politiker der alten Schule“, was natürlich bedeutet, dass eine demokratische Regierung mit Biden/Harris leichter zu verstehen und einzuschätzen ist als Trump, der launisch und unberechenbar ist.

Das sind die Fakten: Die vermeintliche Hegemonie des Westens bricht zusammen. Der „kollektive Westen“ verliert seine Kriege. Sein Status und seine Ökonomien befinden sich in einer Abwärtsspirale, und das schon vor dem Militäreinsatz.

Die Politiker und die hinter ihnen stehenden Eliten, das Weltwirtschaftsforum (WEF) und andere (meist westlich orientierte) semi-internationale Organisationen wollen diesen historischen Verlust der unipolaren Welt mit einem neuen System kompensieren, weg von fossilen Energieträgern, angeblich für das Klima, in Wirklichkeit aber um Russland zu schwächen und zu isolieren, indem seine auf reichen Öl- und Gasvorkommen basierende Wirtschaft zerstört wird.

Die sogenannten europäischen Staats- und Regierungschefs, in Wirklichkeit „Vasallen“ der USA, sind sklavisch der Agenda gefolgt, einen neuen Kalten Krieg zu schaffen, der sich zu einem heißen Krieg ausweiten könnte. Anstatt auf Diplomatie zu setzen, haben sie den Weg des Krieges gewählt, was im Widerspruch zur (westlichen) UN-Agenda 2030 steht, die die westlichen Länder dem globalen Süden aufgezwungen haben. In dieser Agenda heißt es auch, dass wir Frieden und Wohlstand für alle anstreben müssen. Es handelt sich also um eine weitere Lüge des globalen Westens, genauer gesagt des Lügenimperiums, das nun in seinen eigenen Lügen versinkt.