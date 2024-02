Geschädigtes Kind im COVID Impfungs-Prozess wird ignoriert

Die Geschichte auf einen Blick

Maddie de Garay hatte sich Anfang 2021 für die Teilnahme an der klinischen Studie COVID-19 von Pfizer für 12- bis 15-Jährige angemeldet. Innerhalb von 12 Stunden nach ihrer zweiten Dosis erlitt sie eine schwere systemische Nebenwirkung, die dazu führte, dass sie an den Rollstuhl gefesselt ist und an eine Ernährungssonde angeschlossen werden muss

Maddies schwere Nebenwirkungen wurden von Pfizer, der US Food and Drug Administration und den Centers for Disease Control and Prevention ignoriert. Pfizer ging sogar so weit, über ihren Zustand zu lügen und beschrieb ihn in einem Bericht an die FDA als „funktionelle Bauchschmerzen“

Ein Regierungsvertreter, der die Augen vor den verheerenden Auswirkungen der COVID-Spritzen nicht verschließt, ist der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo. In einer Pressemitteilung vom 3. Januar 2024 fordert Ladapo ein Ende der Verwendung von COVID-19 mRNA-Spritzen, da er Bedenken wegen der DNA-Fragmente in den Produkten hegt

Laut der FDA-Leitlinie zu DNA in Impfstoffen „könnte die DNA-Integration theoretisch die Onkogene eines Menschen beeinflussen – die Gene, die eine gesunde Zelle in eine Krebszelle verwandeln können“, und „kann zu einer chromosomalen Instabilität führen“

Die FDA hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass Bewertungen der DNA-Integration durchgeführt wurden, um die in ihren eigenen, 2007 veröffentlichten Leitlinien zu DNA in Impfstoffen aufgeführten Gesundheitsrisiken zu berücksichtigen. Folglich sind die mRNA-Impfungen „nicht für den Einsatz beim Menschen geeignet“, so Ladapo

Als Stephanie de Garay ihren drei Kindern erlaubte, sich für die klinische Studie COVID-19 von Pfizer für 12- bis 15-Jährige anzumelden, ging sie davon aus, dass das Schlimmste, was passieren könnte, ein anaphylaktischer Schock wäre – und in diesem Fall würden sie mit einem EpiPen behandelt werden und es würde ihnen gut gehen. Aus der Sicht ihrer Tochter war die Studie eine Möglichkeit, mit einer engen Freundin Schritt zu halten, die sich bereits für die Studie angemeldet hatte.

Es war auch nicht von Nachteil, dass die Studie eine finanzielle Entschädigung von 119 Dollar pro Besuch bot. Dies veranlasste alle drei Kinder von de Garay, sich für die COVID-19-Impfstudie anzumelden, die das Leben von de Garays Tochter Maddie veränderte. Vor der Studie war Maddie ein gesundes 12-jähriges Mädchen, das gerne tanzte, Fußball spielte und Zeit mit ihren Freunden verbrachte.

Bei ihrer zweiten Dosis der Spritze erlitt sie eine schwere systemische Nebenwirkung und musste in den darauf folgenden anderthalb Jahren 11 Mal in die Notaufnahme und vier Mal ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund der Verletzungen durch die Spritze kann sie weder gehen noch essen – sie wird über eine Ernährungssonde ernährt – und leidet unter ständigen Schmerzen, Sehstörungen, Tinnitus, allergischen Reaktionen und mangelnder Kontrolle über ihren Hals.

Als ob das körperliche Trauma nicht schon genug wäre, wurden Maddie und ihre Familie von den medizinischen Fachleuten, die ihr helfen sollten, immer wieder abgewiesen, von der U.S. Food and Drug Administration ignoriert und die notwendige Behandlung verweigert. Stattdessen wurde der Familie gesagt, Maddies Probleme seien psychologischer Natur, und sie unterzog sich einer kognitiven Verhaltenstherapie – ohne Erfolg, wie man erwarten konnte.

Gebrochenes Vertrauen

In der obigen „Full Measure“-Reportage vom 21. Januar 2024 lässt die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson Maddies Fall Revue passieren. Maddie erhielt ihre zweite Dosis am 20. Januar 2021. Innerhalb von 12 Stunden traten erschreckende Symptome auf. Elektrische Schocks schossen ihre Wirbelsäule hinauf und es fühlte sich an, als würde ihr das Herz „herausgerissen“ werden.

Sie litt unter Schmerzen in der Brust und im Unterleib. Ihre Zehen und Finger wurden weiß und eiskalt. In kurzer Zeit verlor sie das Gefühl in ihren Beinen und konnte nicht mehr gehen. Sie wurde ohnmächtig und verlor ihren Schluckreflex. Ungeachtet dessen, was mit Maddie geschah, verkündete Pfizer, dass die Kinderstudie ein Erfolg gewesen sei und dass die COVID-Spritze ein „günstiges Sicherheitsprofil“ aufweise.

Laut de Garay weigerten sich Pfizer und die US-Behörden, anzuerkennen, dass Maddie durch die Spritze verletzt worden war. Sie versäumten es auch, ihre Verletzungen ordnungsgemäß zu dokumentieren, offenbar in dem Bemühen, deren Schwere herunterzuspielen. So beschrieb Pfizer in einer Mitteilung an die FDA vom April 2021 Maddies Nebenwirkungen als „funktionelle Bauchschmerzen“, obwohl sie an den Rollstuhl gefesselt war und nicht einmal Nahrung schlucken konnte.

Bei Maddie wurde nun eine chronisch entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) diagnostiziert – eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Myelinscheiden um die Nervenzellen angreift und zerstört. Maddie hat keinerlei Hilfe – weder finanziell noch medizinisch – von Pfizer, der FDA oder den Centers for Disease Control and Prevention erhalten.

Auf die Frage, was der Leidensweg ihrer Tochter sie gelehrt hat, sagt de Garay, es habe ihr die Augen geöffnet. Früher habe sie Regierungsbeamten, Ärzten und Krankenhäusern vertraut, aber „was ich dachte, dass sie sind, ist nicht das, was sie sind“, sagt sie.

Wenn überhaupt, dann sollte Maddies Geschichte als Warnung für alle dienen. Sie zeigt, wie gefühllos die Impfstoffindustrie und ihre Beschützer sind. Sie sind das Versuchskaninchen, und wenn etwas schief geht, sind Sie auf sich allein gestellt. Sie werden nicht einmal eine Entschuldigung erhalten, geschweige denn eine wirkliche Hilfe.

Pfizer stufte schwere Reaktionen als „nicht im Zusammenhang“ mit den Impfungen ein

Die FDA und Pfizer versuchten 75 Jahre lang, die Daten aus den klinischen Studien zu COVID-19 zu verbergen, aber die FDA wurde schließlich vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas angewiesen, die Studiendokumente in einem viel schnelleren Zeitplan zu veröffentlichen. Im Rahmen der gerichtlichen Anordnung wurden am 1. Juni 2022 80.000 Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit der FDA-Zulassung der COVID-19-Spritze von Pfizer freigegeben.

Darunter befanden sich auch Fallberichte, aus denen hervorging, dass es während der Phase-3-Studien zu Todesfällen und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen kam, von denen die meisten als „nicht mit der Spritze zusammenhängend“ eingestuft wurden.

So starb beispielsweise eine Frau Anfang 50 an einem Herzinfarkt, fünf Tage nachdem sie die zweite Dosis der experimentellen COVID-19-Spritze von Pfizer erhalten hatte. Ihr Tod wurde als „nicht im Zusammenhang“ mit den Spritzen stehend angegeben. Der Tod eines Mädchens im Teenageralter, das zwei Monate nach ihrer zweiten Dosis eine tiefe Venenthrombose erlitt, wurde ebenfalls als „nicht zusammenhängend“ eingestuft. Dies berichtet der unabhängige Journalist Michael Nevradakis im Auftrag von Children’s Health Defense:

„Die vielen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse – und mehrere Todesfälle -, die während der Phase-3-Studien aufgezeichnet wurden, sind auch in einem separaten, umfangreichen Dokument von mehr als 2.500 Seiten zu finden, in dem solche unerwünschten Ereignisse katalogisiert werden. In diesem Dokument werden zahlreiche unerwünschte Ereignisse aufgelistet, die bei Studienteilnehmern der Toxizitätsstufe 4 – der höchsten und schwerwiegendsten Stufe – zugeordnet wurden. Kein einziges der in diesem Dokument aufgeführten (schwersten) unerwünschten Ereignisse der Stufe 4 wird jedoch als mit der Impfung in Zusammenhang stehend eingestuft … Ebenso wurde nur eine kleine Anzahl von unerwünschten Ereignissen der Toxizitätsstufe 3 als mit der Impfung ‚in Zusammenhang stehend‘ angegeben.“

Die FDA ignorierte Maddies Fall

Genauso wie sie die vielen roten Fahnen in den klinischen Studiendaten von Pfizer ignoriert hat, hat die FDA auch Maddies Fall ignoriert, selbst als sich Anwälte eingeschaltet haben. Im August 2021 wandten sich die de Garays an das Rechtsteam von ICAN; Aaron Siri von ICAN vertritt sie nun. Laut Siri:

„Was Maddie zugestoßen ist, ist nicht nur die Geschichte einer Verletzung eines Kindes, die an sich schon herzzerreißend ist. Aber Maddie nahm an einer klinischen Studie teil, bei der nur 1.000 Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren den COVID-19-Impfstoff erhielten. Als sie diese Reaktion erlitt, hätte jeder medizinische Experte in Cincinnati und bei der FDA kommen müssen, um zu untersuchen, was mit Maddie passiert ist, denn wenn das bei einem von 1.000 Kindern passieren könnte, könnten die Auswirkungen wirklich verheerend sein, vor allem bei einer Infektion, die Kinder nicht annähernd so häufig schädigt.“

Nachdem das Team von ICAN Maddies medizinische Unterlagen erhalten und geprüft hat, sind sie der Meinung, dass der kausale Zusammenhang mit der COVID-19-Spritze von Pfizer außerordentlich stark ist. Im Oktober 2021 schickten sie einen Brief an die FDA, in dem sie alle medizinischen Unterlagen von Maddie beifügten und hervorhoben, wie Pfizer die Erkrankung in ihrer Offenlegung herunterspielte, und bezeichneten Pfizers Vorgehen als „bestenfalls unehrlich. Für die Regulierungsbehörden sollte es kriminell sein“.

Im Februar 2022 reagierte die FDA schließlich ungläubig, indem sie sagte, sie solle einen VAERS-Bericht einreichen oder ein Schreiben an CISA, das Clinical Immunization Safety Assessment Project, schicken, das von Dr. Kathryn Edwards geleitet wird, die im Data Safety Monitoring Board für die COVID-19-Impfversuche von Pfizer sitzt. Mit anderen Worten: Sie haben nichts unternommen.

Maddies Geschichte geht weiter und ist leider nur einer von vielen Fällen, in denen Menschen durch COVID-19-Spritzen schwer verletzt oder getötet wurden und von Gesundheitsdienstleistern und Gesundheitsbehörden nicht ernst genommen – oder schlichtweg diskreditiert – wurden. Es gibt jedoch Hoffnung, und zwar in Form des Schutzes Ihres Rechts auf informierte Zustimmung und der Freiheit, Ihre eigenen medizinischen Entscheidungen zu treffen. Wie Siri es ausdrückte:

„Die Hoffnung ist, dass wir sicherstellen, dass wir immer die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Solange wir Nein sagen können, ist das der Schutz. Das ist der Notbehelf gegen all dieses schlechte Verhalten. Es wird nicht diejenigen schützen, die es nicht besser wissen, in bestimmten Situationen Nein zu sagen, aber es wird diejenigen schützen, die es tun… Redefreiheit, die Fähigkeit, individuelle Freiheiten zu haben. Das ist es, was uns retten wird … Die Fähigkeit, sich zu bilden, Zugang zu Informationen zu haben und fundierte Entscheidungen zu treffen … die Fähigkeit, nein zu sagen zu etwas oder einem medizinischen Verfahren, das wir nicht an unserem Körper oder dem Körper unserer Kinder haben wollen.“

Der Generalarzt von Florida fordert einen Stopp der COVID-Spritzen

Ein Regierungsvertreter, der die Augen vor den verheerenden Auswirkungen der COVID-Impfungen nicht verschließt, ist der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo. Schon früh in der Pandemie veröffentlichte er Artikel, in denen er Abriegelungsmaßnahmen kritisierte und eine frühzeitige Behandlung anmahnte.

Im März 2022 empfahl er die COVID-19-Impfung für gesunde Kinder, womit Florida der erste Bundesstaat war, der mit der offiziellen CDC-Richtlinie brach.

Im Februar 2023 gab er eine offizielle Gesundheitswarnung heraus, in der er davor warnte, dass die COVID-mRNA-Impfungen mit einer „erheblichen Zunahme“ von Berichten über unerwünschte Ereignisse in Florida in Verbindung gebracht wurden, und im Herbst dieses Jahres wich er erneut von der offiziellen Politik ab, indem er Menschen unter 65 Jahren dringend empfahl, weitere Impfungen zu vermeiden.

In einer Pressemitteilung vom 3. Januar 2024 fordert Ladapo nun ein Ende der COVID-19 mRNA-Impfungen und begründet dies mit der Besorgnis über DNA-Fragmente in den Produkten.

In einem Schreiben vom 6. Dezember 2023 an die FDA und das CDC legte Ladapo die Ergebnisse dar, die das Vorhandensein von Lipid-Nanopartikel-Komplexen und Promotor/Enhancer-DNA des Affenvirus 40 (SV40) in den COVID-Impfungen belegen. Wie in der Pressemitteilung von Florida Health vom 3. Januar erwähnt:

„Lipid-Nanopartikel sind ein effizientes Vehikel für die Übertragung der mRNA in den COVID-19-Impfstoffen in menschliche Zellen und können daher ein ebenso effizientes Vehikel für die Übertragung von kontaminierter DNA in menschliche Zellen sein. Das Vorhandensein von SV40-Promotor/Enhancer-DNA kann auch ein einzigartiges und erhöhtes Risiko der DNA-Integration in menschliche Zellen darstellen.“

Das Vorhandensein des SV40-Promotors und anderer DNA-Fragmente wurde erstmals Anfang April 2023 vom Mikrobiologen Kevin McKernan gemeldet. McKernan ist ein ehemaliger Forscher und Teamleiter für das MIT-Human-Genom-Projekt. Ich schrieb über diese Ergebnisse in „Affenvirus-DNA in COVID-19-Impfstoffen gefunden„, das Ende Mai 2023 veröffentlicht wurde.

Laut McKernan „belegen mehrere Tests eine DNA-Kontamination, die die Anforderungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) von 330ng/mg und der FDA von 10ng/Dosis übersteigt.“ Die FDA sollte sich der potenziellen Gefahren, die von dieser DNA-Kontamination ausgehen, durchaus bewusst sein, wenn man bedenkt, dass ihre eigenen Leitlinien zu DNA in Impfstoffen, die 2007 veröffentlicht wurden, Folgendes besagen:

„Die DNA-Integration könnte sich theoretisch auf die Onkogene eines Menschen auswirken – die Gene, die eine gesunde Zelle in eine Krebszelle verwandeln können.

Die DNA-Integration kann zu einer chromosomalen Instabilität führen.

Der Leitfaden für die Industrie erörtert die biologische Verteilung von DNA-Impfstoffen und wie eine solche Integration unbeabsichtigte Teile des Körpers beeinflussen könnte, einschließlich Blut, Herz, Gehirn, Leber, Niere, Knochenmark, Eierstöcke/Hoden, Lunge, ableitende Lymphknoten, Milz, den Ort der Verabreichung und die Unterhaut an der Injektionsstelle.“

FDA hat keine Bewertungen der DNA-Integration durchgeführt

Die FDA antwortete auf Ladapos Schreiben vom 14. Dezember 2023, legte jedoch keine Beweise dafür vor, dass Bewertungen der DNA-Integration bei mRNA-COVID-19-Spritzen durchgeführt wurden, um die in ihrem eigenen Leitfaden aufgeführten Risiken zu behandeln.

„Wenn die Risiken der DNA-Integration für mRNA-COVID-19-Impfstoffe nicht bewertet wurden, sind diese Impfstoffe für den Einsatz beim Menschen nicht geeignet.“ Dr. Joseph Ladapo, Generalarzt von Florida

Infolgedessen fordert Ladapo nun ein Ende der Verwendung dieser Mittel:

„Die Antwort der FDA enthält keine Daten oder Beweise dafür, dass die von ihr selbst empfohlenen Bewertungen der DNA-Integration durchgeführt wurden. Stattdessen verwies sie auf Genotoxizitätsstudien, die für die Bewertung des DNA-Integrationsrisikos unzureichend sind. Darüber hinaus wurde der Unterschied zwischen dem SV40-Promotor/Enhancer und den SV40-Proteinen, zwei unterschiedlichen Elementen, verschleiert. Die DNA-Integration stellt ein einzigartiges und erhöhtes Risiko für die menschliche Gesundheit und die Integrität des menschlichen Genoms dar, einschließlich des Risikos, dass in Spermien oder Eizellen integrierte DNA an die Nachkommen von Empfängern des mRNA-COVID-19-Impfstoffs weitergegeben werden könnte. Wenn die Risiken der DNA-Integration für mRNA-COVID-19-Impfstoffe nicht bewertet wurden, sind diese Impfstoffe für den Einsatz beim Menschen nicht geeignet … Ich hoffe, dass die FDA in Bezug auf COVID-19 eines Tages ihre regulatorische Verantwortung für den Schutz der menschlichen Gesundheit, einschließlich der Integrität des menschlichen Genoms, ernsthaft in Betracht ziehen wird.“

Wie der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough feststellt, ist Ladapo damit nicht allein. Zehntausende von Medizinern und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt wollen, dass die COVID-Spritzen vom Markt genommen werden:

„Die heutige Ankündigung des Surgeon General des Bundesstaates Florida ist ein Meilenstein, denn immer mehr Regierungsvertreter schließen sich dem Chor an, der den Rückruf der COVID-19-Impfstoffe fordert, darunter ich selbst (US-Senat, mehrere Staatssenate, EU-Parlament, britisches Parlament), 17.000 Ärzte, die den globalen COVID-19-Gipfel repräsentieren, australische Wissenschaftler, der Weltgesundheitsrat und die Vereinigung amerikanischer Ärzte und Chirurgen.“

Ressourcen für durch COVID-Spritzen Geschädigte

Auf der Grundlage von Daten aus der ganzen Welt ist es mehr als klar, dass die COVID-Spritzen die gefährlichsten Medikamente sind, die je eingesetzt wurden. Neben dem Kontaminationsproblem zeigen neuere Untersuchungen auch, dass die Impfungen aufgrund von Fehlern bei der Codonoptimierung Proteine produzieren, die nicht zum Ziel führen und deren gesundheitliche Auswirkungen und Risiken unbekannt sind.

Wenn Sie bereits eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und es sich nun anders überlegen, sollten Sie von nun an alle Impfstoffe meiden, denn Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden. Auch wenn Sie noch keine offensichtlichen Nebenwirkungen verspürt haben, kann Ihre Gesundheit langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht mehr impfen.

Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden, müssen Sie als Erstes das Spike-Protein – und/oder alle abweichenden Proteine – beseitigen, die Ihr Körper produziert. Zwei Mittel, die nachweislich an das SARS-CoV-2-Spike-Protein binden und dessen Abbau erleichtern, sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Ich weiß nicht, ob diese Medikamente auch bei Off-Target-Proteinen und der Anhäufung von Nanolipiden wirken, aber ein Versuch kann wahrscheinlich nicht schaden.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, laden Sie am besten die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter.

Weitere Vorschläge finden Sie im Spike-Protein-Entgiftungsleitfaden des World Health Council, der sich auf natürliche Substanzen wie Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Tees konzentriert. Auch eine Saunatherapie kann dazu beitragen, toxische und fehlgefaltete Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregt.

