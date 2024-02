Benjamin Netanjahus Galgenfrist

Thierry Meyssan

Benjamin Netanjahus Provokationen schafften Reaktionen, die das Massaker an 29000 Zivilisten in Gaza nicht hervorrief. Alle Protagonisten des Erweiterten Nahen Ostens und des Westens, die ständig aneinandergeraten, haben sich plötzlich gegen ihn zusammengeschlossen. Während jeder die Zukunft des Gazastreifens anders sieht, sind sich alle einig, dass Israel nicht länger mit jüdischen Suprematisten in seiner Regierung weitermachen kann. Wir steuern auf eine vorübergehende Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens unter ägyptischem Schutz zu, gefolgt von einer Säuberung in Israel.

Die Reaktion Washingtons, gefolgt von seinen wichtigsten Verbündeten, auf die „Konferenz für Israels Sieg “ und die Ovationen, die Rabbi Uzi Sharbaf in Anwesenheit von 12 amtierenden Ministern gegeben wurden, haben die Karten im Nahen Osten grundlegend neu gemischt.

Erinnern wir uns daran, dass dieser Rabbi in Israel wegen Mordes an Arabern zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Er behauptet, der verlängerte Arm des „Stern Gangs“ zu sein, der 1944 den britischen Kolonialminister und 1948 den Sondergesandten der Vereinten Nationen, Graf Folke Bernadotte, ermordete.

Seine Gruppe überlebte während des Kalten Krieges und verübte Massaker und Gräueltaten in Afrika und Lateinamerika unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Kommunismus. Damals fanden die Angelsachsen diese Kriminellen nützlich für ihre Pläne [1]. Das ist heute nicht mehr der Fall, und weder London noch Washington, die wissen, wozu diese