Die neueste Tragödie: Sudden Adult Death Syndrome – und großes Krebskrankenhaus wird plötzlich mit tausenden neuen Krebsfällen konfrontiert

In den letzten Wochen haben Medien auf der ganzen Welt damit begonnen, ein medizinisches Phänomen namens „Plötzlicher Erwachsenentod“ (SADS) in den Vordergrund zu rücken, offenbar in dem Bestreben, die Realität der Todesfälle durch COVID-Impfungen zu verschleiern. Wirklich sehr traurig.

Zu den zugrundeliegenden Faktoren für SADS gehören nicht diagnostizierte Myokarditis, entzündliche Erkrankungen und andere Zustände, die Unregelmäßigkeiten im elektrischen System des Herzens verursachen und dadurch einen Herzstillstand auslösen

Das Auftreten von SADS war zwar schon früher bekannt, neu ist jedoch die Häufigkeit dieses bisher seltenen Ereignisses. In Australien richtet das Melbourne Baker Heart and Diabetes Institute ein neues SADS-Register ein, um „mehr Informationen“ über das Phänomen zu erhalten.

Die vom Internationalen Olympischen Komitee zusammengestellten Daten zeigen, dass es zwischen 1966 und 2004 1.101 plötzliche Todesfälle bei Athleten unter 35 Jahren gab, was einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 29 Todesfällen in allen Sportarten entspricht. Allein zwischen März 2021 und März 2022 – also in einem einzigen Jahr – haben weltweit mindestens 769 Sportler einen Herzstillstand erlitten, sind kollabiert und/oder auf dem Spielfeld gestorben.

Bei den EU-FIFA-Sportlern (Fußball) stieg die Zahl der plötzlichen Todesfälle im Jahr 2021 um 420 %. In der Vergangenheit sind jedes Jahr etwa fünf Fußballer während des Spiels gestorben. Zwischen Januar und Mitte November 2021 starben 21 FIFA-Spieler an einem plötzlichen Tod

In den letzten Wochen haben Medien auf der ganzen Welt damit begonnen, ein medizinisches Phänomen namens „Plötzlicher Erwachsenentod“ (SADS) in den Vordergrund zu rücken, offenbar in dem Bestreben, die Realität der Todesfälle durch COVID-Jabs zu verschleiern.

SADS ist auch die Abkürzung für „Plötzliches Arrhythmisches Todessyndrom“, das erstmals 1977 festgestellt wurde. Zu den zugrundeliegenden Faktoren für SADS (sowohl für den plötzlichen Herztod bei Erwachsenen als auch für den plötzlichen Herzstillstand) gehören nicht diagnostizierte Myokarditis, Entzündungen und andere Erkrankungen, die Unregelmäßigkeiten im elektrischen System des Herzens verursachen und dadurch einen Herzstillstand auslösen. Während das Auftreten von SADS schon früher bekannt war, ist die Prävalenz dieses bisher seltenen Ereignisses neu.

Historische Prävalenz von SADS

Nach Angaben der British Heart Association treten in Großbritannien jährlich etwa 500 Fälle von SADS auf. Das britische Office for National Statistics (ONS) weist dagegen weitaus weniger Fälle aus. Das ONS listet für 2016 insgesamt 128 Fälle von SADS auf (alle Altersgruppen, unabhängig davon, ob sie als kardial bedingt oder unbekannt aufgeführt sind), 77 Fälle für 2017, 70 für 2018, 107 für 2019 und 139 Fälle für 2020.

Zwar sind Daten zur SADS-Inzidenz für 2021 und 2022 nur schwer zu bekommen, doch ist die Inzidenz offenbar so stark gestiegen, dass sie in einigen Ländern Anlass zur Sorge gibt. Vor der Pandemie war SADS die Abkürzung für das plötzliche Herzrhythmusstörungssyndrom, das selten und kaum erforscht war, außer dass es für etwa 30 % der unerwarteten Herztode bei jungen Menschen verantwortlich war.

Aber heute ist es nicht mehr selten, und SADS ist praktisch auf Steroiden, da sich die Zahlen der plötzlichen Todesfälle bei jungen Erwachsenen weltweit häufen. Die Zahlen sind so besorgniserregend, dass beispielsweise in Australien das Melbourne Baker Heart and Diabetes Institute ein neues SADS-Register einrichtet, „um mehr Informationen“ über das Phänomen zu erhalten.

Nach Angaben eines Sprechers gibt es in Australien etwa 750 SADS-Fälle pro Jahr. In den USA wird die durchschnittliche jährliche Zahl der SADS-Todesfälle auf etwa 4.000 geschätzt.

Seit der Einführung der COVID-Impfung häufen sich in den Nachrichten die Berichte über junge, gesunde und oft sportliche Menschen, die „ohne Grund“ sterben, und die Ärzte geben an, darüber „verwirrt“ zu sein. Ärzte und Wissenschaftler in Australien fordern sogar alle Menschen unter 40 Jahren auf, ihr Herz untersuchen zu lassen, selbst wenn sie gesund und fit sind.

Jeder denkende Mensch hingegen kann den Zusammenhang zwischen den Spritzen, die bekanntermaßen Herzentzündungen verursachen, und der Zunahme plötzlicher Todesfälle bei jungen und gesunden Menschen klar erkennen.

Hunderte von Sportlern kollabierten und starben nach der Spritze

Die Häufigkeit des plötzlichen Todes unter Sportlern lag in der Vergangenheit zwischen 1:40.000 und 1:80.000. Eine Analyse13 der Todesfälle unter Leistungssportlern zwischen 1980 und 2006 in den USA ergab insgesamt 1.866 Fälle, in denen ein Sportler entweder einen Herzstillstand erlitt und/oder plötzlich starb. Das sind 1.866 Fälle, die sich über einen Zeitraum von 27 Jahren ereigneten, was einen jährlichen Durchschnitt von 69 Fällen in den USA ergibt.

Die vom Internationalen Olympischen Komitee zusammengestellten Daten zeigen 1101 plötzliche Todesfälle bei Sportlern unter 35 Jahren zwischen 1966 und 2004, was einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 29 plötzlichen Todesfällen in allen Sportarten entspricht. Allein zwischen März 2021 und März 2022 – einem einzigen Jahr – erlitten weltweit mindestens 769 Athleten einen Herzstillstand, brachen zusammen und/oder starben auf dem Spielfeld.

Bei den FIFA-Sportlern (Fußball) in der EU stieg die Zahl der plötzlichen Todesfälle bis 2021 um 420%.

Good Sciencing, das die Zahl der Todesfälle bei Sportlern nach der Spritze erfasst, beziffert die aktuelle Zahl der Herzstillstände auf 1090 und die Gesamtzahl der Todesfälle auf 715. Bei mehreren Dutzend weiteren steht die Bestätigung aus, dass der Sportler die Spritze tatsächlich erhalten hat.

Bei den EU-FIFA-Sportlern (Fußball) stieg die Zahl der plötzlichen Todesfälle im Jahr 2021 um 420 %. In der Vergangenheit starben jedes Jahr etwa fünf Fußballer bei diesem Spiel. Zwischen Januar und Mitte November 2021 starben 21 FIFA-Spieler am plötzlichen Tod.

COVID eindeutig mit Herzverletzungen assoziiert

Ein im April 2022 in Frontiers in Sports and Active Living veröffentlichter Meinungsartikel unterstreicht den Zusammenhang zwischen der durch den COVID-Impfstoff ausgelösten Herzentzündung und dem plötzlichen Herztod bei Sportlern:

Ein erhöhter COVID-bedingter SCD [plötzlicher Herztod] scheint zumindest teilweise auf eine kürzlich erfolgte Infektion und/oder Impfung zurückzuführen zu sein, die Entzündungen und Immunschwächen hervorrufen, die das Herz schädigen. Ein ungesunder Lebensstil, zu dem eine schlechte Ernährung oder übermäßiges Training gehören können, ist wahrscheinlich ein weiterer Faktor. Das scheinbar erhöhte Auftreten von Myokarditis und Perikarditis während COVID-19 und in der Zeit nach der Impfung sowie von SCD stellt nicht nur für Sportler, sondern auch für alle anderen ein ernsthaftes Risiko dar und ist ein Grund zur Sorge.

Da die Bevölkerung immer älter wird und Laufen, Radfahren und andere Ausdauersportarten immer beliebter werden, kann auch das SCD-Risiko zunehmen. Ein starker Fokus auf Gesundheit und Fitness sollte eine laute und klare Botschaft der öffentlichen Gesundheit sein.

Das Signal, das nicht zum Schweigen gebracht werden kann

In einem Substack-Artikel vom 13. Juni 2022 äußerte sich Dr. Pierre Kory auch zu diesem jüngsten Versuch, die Todesfälle durch COVID-Impfungen zu erklären:

Kürzlich habe ich eine umfangreiche Zusammenstellung von Beweisen veröffentlicht, die die historische humanitäre Katastrophe aufzeigt, die sich in den meisten fortgeschrittenen Gesundheitssystemen der Welt langsam entfaltet. Verursacht durch eine globale Massenimpfkampagne, die von den Pharmameistern von BMGF/WHO/CDC angeführt wurde und unlogischerweise (aber profitabel) auf ein schnell mutierendes Coronavirus abzielte. Sie taten dies mit dem giftigsten Protein, das in der Geschichte der Medizin therapeutisch eingesetzt wurde. In Fläschchen gemischt mit Lipid-Nanopartikeln, Polyethylenglykol und wer weiß was noch.

Ich habe Studien und Berichte zitiert, die einen massiven Anstieg der kardiovaskulären Todesfälle und neurologischen (und anderen) Behinderungen bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter zeigen, der erst im Jahr 2021 einsetzen wird. Die ursprünglichen Daten aus klinischen Studien, VAERS-Daten, Daten von Lebensversicherungen, Invaliditätsdaten, Berichte über Herzstillstände bei Profisportlern, die Zunahme von Notarzteinsätzen wegen Herzstillständen bei jungen Menschen vor einem Herzinfarkt, und die massive Zunahme von Krankheiten und Datenmanipulationen in den Datenbanken des Verteidigungsministeriums sind ein beunruhigendes Signal.

Als diese Ereignisse dem Durchschnittsbürger (und gelegentlichen Journalisten) immer bewusster wurden, wurde als Reaktion darauf eine neue erbärmliche „Desinformationskampagne“ gestartet, die versuchte, all die jungen Menschen, die starben, einfach auf die Notwendigkeit einer verstärkten Sensibilisierung für die seltene Krankheit namens Sudden Adult Death Syndrome (SADS) zu schieben, anstatt Beispiele für die Legionen zu nennen, die an den Impfstoffen starben. Auch die Faktenprüfer unterstützten dieses Narrativ und brandmarkten jeden, der glaubt, dass die Impfstoffe die Ursache für SADS sind, als Verschwörungstheoretiker …

Ekelerregend ist der Tonfall der vermeintlich guten Absichten in diesen Artikeln, in denen die Leute darüber informiert werden, dass sie, wenn sie mit einem jungen Menschen verwandt sind, der plötzlich gestorben ist, einen Kardiologen aufsuchen sollten, um sicherzugehen, dass sie kein abnormales EKG haben. Nachdem es sich als normal herausgestellt hat, wird man Ihnen mit Sicherheit raten, sich impfen zu lassen – eine Absurdität, die auf einem Berg von Absurditäten steht, die unser biomedizinisch-medialer Industriekomplex in den letzten 2+ Jahren verursacht hat.

Krankheiten, die durch COVID unterdrückt wurden, feiern ein Comeback

Die Medien versuchen auch, die Zunahme anderer Krankheiten als etwas abzutun, das nicht mit der COVID-Impfung zusammenhängt. „Krankheiten, die während COVID unterdrückt wurden, kehren auf neue und merkwürdige Weise zurück“, berichtete CNBC am 10. Juni 2022.

In dem Artikel heißt es weiter, dass andere Viren als SARS-CoV-2 jetzt „auf neue und ungewöhnliche Weise wieder auftauchen“. Grippe, Respiratorische Synzytialviren (RSV), Adenoviren, Tuberkulose und Affenpocken sind in den letzten Monaten vermehrt aufgetreten und haben seltsame Verhaltensweisen an den Tag gelegt“, schreibt CNBC.

Es wird jedoch nicht erwähnt, dass die COVID-Impfung mit einer durch den Impfstoff erworbenen Immunschwäche (verringerte Immunfunktion) in Verbindung gebracht wird, die Sie anfälliger für Infektionen und chronische Krankheiten aller Art, einschließlich Autoimmunerkrankungen, macht. Die MIT-Forscherin Stephanie Seneff erklärt die Mechanismen dafür in „COVID Vaccines and Neurodegenerative Disease“.

Die COVID-Impfung aktiviert nachweislich auch latente Viren, einschließlich Hepatitis C, Cytomegalovirus, Varizella-Zoster und Herpesviren. Es überrascht nicht, dass Moderna jetzt an einem neuen Impfstoff zur „Prävention latenter Cytomegaloviren“ arbeitet.

Dies ist ein weiterer Fall, in dem ein Arzneimittelhersteller ein „Heilmittel“ gegen ein Gesundheitsproblem entwickelt, das er mit seinem eigenen Produkt überhaupt erst geschaffen hat. CNBC zitiert derweil „Gesundheitsexperten“, die eine verringerte Immunität auf COVID-Schließungen, das Tragen von Masken und verpasste Impfungen in der Kindheit zurückführen.

Amputationen von Armen, Beinen, Fingern und Zehen – Folgen von Blutgerinnseln nach einer Impfung – werden ebenfalls als etwas anderes abgetan. In diesem Fall schieben die Medien die Schuld auf einen hohen Cholesterinspiegel und ignorieren dabei völlig die Tatsache, dass ein hoher Cholesterinspiegel schon seit Jahrzehnten vorherrscht und erst jetzt Menschen in schockierender Zahl ihre Gliedmaßen verlieren.

Die Häufung von Blutgerinnseln und Schlaganfällen wird auf Rauchen, Schwangerschaft und Verhütungsmittel zurückgeführt, obwohl Blutgerinnsel und Schlaganfälle zu den häufigsten Nebenwirkungen der COVID-Impfung gehören. Am lächerlichsten ist jedoch die Behauptung, eine „neu entdeckte, hochreaktive“ Chemikalie in der Erdatmosphäre stehe im Verdacht, Herzerkrankungen auszulösen.

Jedem, der nur halbwegs bei Verstand ist, ist klar, dass die Behörden und die Medien alles tun, um die Schuld vom offensichtlichsten Verursacher, nämlich den COVID-Impfungen, abzulenken.

Alle Krankheiten und Zustände, die sie jetzt auf alles Mögliche schieben, vom Cholesterin bis zu mysteriösen Chemikalien in der Atmosphäre, sind bekannte Nebenwirkungen der Impfung. Der Elefant im Raum ist so gigantisch, dass man nicht einmal mehr um ihn herumkommt. Er drückt uns gegen die Wand.

Krankenpflegeberichte von der Frontlinie

In seinem Substack-Artikel vom 13. Juni 2022 gibt Kory auch Insider-Informationen von einer Krankenschwester aus der Intensivstation und der Notaufnahme weiter, die nach ihrer zweiten Pfizer-Impfung Verletzungen durch Blutgerinnung, spontane, nicht zu stoppende Blutungen und eine Vergrößerung der Halslymphknoten erlitt.

Sie reichte einen Bericht beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ein, der inzwischen verschwunden ist. Die Chargennummern der Impfungen, die sie erhielt, wurden mit schlechten neurologischen Reaktionen und Blutgerinnung in Verbindung gebracht. Auch ihr Hämatologe und Onkologe wurde durch die Impfung geschädigt.

Obwohl er erst Anfang 40 war, ist er jetzt zu verletzt, um zu praktizieren. „Er war ein ‚wahrer Gläubiger‘ und leugnete alles, bis er selbst der geschädigte Patient war“, sagte sie zu Kory.

Das große Krebskrankenhaus, in dem sie arbeitet, hat jetzt eine Fallzahl von Tausenden“, sagt sie, während früher die durchschnittliche Fallzahl in einem Quartal zwischen 250 und 400 lag. Es gibt nicht einmal genug Betten oder Infusionsräume, um alle zu behandeln, und bei den Strahlenbehandlungen gibt es einen Rückstau.

Alle Arten von Krebs tauchen auf – Gehirn-, Lymph-, Magen-, Bauchspeicheldrüsen-, Blut- und sogar Augenkrebs, „vor allem bei jüngeren Menschen, die erst kürzlich geimpft wurden“. Auch Schlaganfälle sind bei Menschen ohne Risikofaktoren oder Begleiterkrankungen „stark angestiegen“. In einer E-Mail an Kory schrieb sie:

Sie können mich alles fragen. Ich erzähle Ihnen Insider-Infos aus den Etagen und Suiten. Das muss aufhören. Sie müssen den Betrug und das Verbrechen zugeben und STOPPEN. Die Haftung muss aufgehoben werden, Mandate müssen beendet werden. Sie wissen es JETZT, und viele wussten es schon damals. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt lesen werden, aber ich folge Ihnen allen auf Substack und Twitter – denen, die noch nicht gesperrt sind! – und lese ALLE Daten. Ich war selbst eine Laborratte, als ich vor Jahren einen Autounfall hatte – ich kenne den Prozess. So viel Betrug.

In einer weiteren E-Mail fuhr die ungenannte Krankenschwester fort:

Ich habe 4 Ärzte durch ernste Nebenwirkungen der ‚dringend empfohlenen‘ Booster verloren. 2 liegen im Krankenhaus, einer auf der MICU … Alle sind zwischen Anfang 30 und Mitte 40. Sie hatten keinen Bedarf an Auffrischungsimpfungen … Alle hatten zuvor COVID, N-Antikörper voll messbar.

Herzanomalien im Überfluss

Auch ihre Kollegen in der Herzabteilung berichten von „vielen Anomalien …, die es noch nie gegeben hat“, darunter massive Thromben, die die gesamte Arterie ausfüllen. Einige Einbalsamierer haben dieses noch nie dagewesene Phänomen dokumentiert. Auch sie kommen mit der beispiellosen Zahl von Herzstillständen kaum noch nach. Kory schreibt:

Sie erzählte mir, … dass die Krankenpflegerteams in einigen Nachtschichten mehr Herzstillstände in einer einzigen Schicht verzeichnen als je zuvor, und zwar bei Patienten in einem noch nie dagewesenen Alter. In manchen Schichten sind es so viele, dass die ‚Notfallwagen‘ direkt von einem Herzstillstand zum nächsten gerollt werden, weil die Apotheke, vor allem in den Nachtschichten, nicht in der Lage ist, den Vorrat schnell genug aufzufüllen. Diese Situation ist in meiner gesamten Laufbahn vielleicht einmal vorgekommen, als zwei Verhaftungen auf derselben Etage oder Station innerhalb eines kurzen Zeitraums stattfanden.

Und während sich das medizinische Personal noch immer nicht öffentlich äußert, scheint die Realität der Situation innerhalb der Krankenhausmauern, in privaten Gesprächen zwischen dem Personal, zu dämmern. Doch selbst dort sprechen die Krankenschwestern aus Angst vor Repressalien in verschlüsselter Form und bezeichnen die Verletzungen durch COVID-Implantate nur als „dieses Problem“.

Die Krankenschwester wies darauf hin, dass der Impfstatus jetzt deutlich oben auf der ersten Seite der Patientenakte vermerkt wird, wenn der Verdacht besteht oder bekannt ist, dass die Impfung mit dem „mysteriösen“ oder „komplexen“ Problem des Patienten in Zusammenhang steht. Vielleicht ist dies ein Zeichen dafür, dass die Distanz zur Realität langsam abnimmt. Ich hoffe es sehr.

