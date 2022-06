Viktor Orbán antwortet der EU: Sanktionen, die dem gesunden Menschenverstand zuwiderlaufen und Familien in die Armut treiben werden….

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat auf einen Brief von 44 Abgeordneten des Europäischen Parlaments reagiert, in dem seine Regierung beschuldigt wird, Russland im Konflikt in der Ukraine zu unterstützen.

In dem Brief, der auf den 14. Juni datiert ist, bringen die Abgeordneten ihre Bestürzung über die ungarische Regierung zum Ausdruck, die sich eine Ausnahme von den jüngsten Energiesanktionen der Europäischen Union gegen Russland gesichert hat, und behaupten, dass „die Ausnahme für russische Ölpipelines weiterhin Russlands Kriegsverbrechen gegen die Ukraine finanzieren wird“.

Die europäischen Abgeordneten beklagen außerdem, dass „nationale wirtschaftliche Vorteile und persönliche politische Interessen auf Kosten des Lebens des ukrainischen Volkes in den Vordergrund gestellt werden“.

Zu den Abgeordneten gehören Mitglieder der Fraktionen Renew Europe, EVP und S&D im Europäischen Parlament.

Orbán antwortete am Donnerstag in einem Brief, in dem er die Behauptung zurückwies, seine Regierung unterstütze Russland bei seiner Invasion in der Ukraine und versprach, weiterhin Vorschläge abzulehnen, die „dem gesunden Menschenverstand zuwiderlaufen und ungarische und europäische Familien zu verarmen drohen“.

Wir verurteilen den russischen Angriff auf die territoriale Souveränität der Ukraine und den Verstoß gegen das Budapester Abkommen. Wir wollen Frieden. Der bewaffnete Konflikt muss beendet werden, und die Streitigkeiten müssen auf dem Verhandlungswege beigelegt werden. Außerdem müssen wir der Ukraine helfen und uns um die Flüchtlinge kümmern. Bisher sind fast 800.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Ungarn angekommen, die mit Lebensmitteln, Unterkünften und Medikamenten versorgt wurden. Wir sorgen für die Ausbildung von Kindern und für Arbeit für Erwachsene. Zehntausende von Ungarn haben Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen, Spenden gesammelt und sich ehrenamtlich engagiert. In der Zwischenzeit haben wir humanitäre Hilfe, Spenden, Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente in die Ukraine geschickt und werden dies auch weiterhin tun.

Der ungarische Ministerpräsident betonte, seine Regierung habe konsequent nach dem „einvernehmlichen Prinzip gehandelt, dass die verhängten Sanktionen uns nicht mehr schaden sollten als Russland“. Orbán versprach, sich auch weiterhin mit „aufrichtigen Worten und ruhigen Argumenten“ gegen Vorschläge auszusprechen, die die ungarische Wirtschaft und die Menschen in Ungarn unverhältnismäßig stark treffen würden.

„Ich bin mir sicher, dass ich in diesem Bestreben immer mehr Partner unter Ihnen finden werde“, prophezeite Orbán, da die Sicherung der Nachhaltigkeit der Wirtschaft seines Landes „nicht nur im Interesse Ungarns, sondern ganz Europas“ liege.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die Ungarn ins Visier nehmen, mögen einen weiteren Angriff auf die Regierung Orbán darstellen, doch Orbán machte deutlich, dass für ihn die ungarischen Haushalte an erster Stelle stehen, und viele Experten sind sich bereits einig, dass die Befreiung seines Landes von der Ölsteuer hunderte von Millionen an Einnahmen bringen wird. Während andere Länder aufgrund ihrer Abhängigkeit von russischem Öl ebenfalls eine Befreiung erhalten haben, nämlich die Slowakei und die Tschechische Republik, haben die Abgeordneten bisher kein ähnliches Schreiben an diese Regierungen gerichtet.

Ein namhafter Orbán-Kritiker, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, räumte jedoch ein, dass Orbán angesichts der Abhängigkeit seines Landes von russischer Energie zu Recht eine Ausnahmeregelung für sein Land vom Ölembargo erwirkt habe.