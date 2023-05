Die Neurologin Suzanne hat 4.000 Patienten, und das hat die Injektion ihnen angetan

Die Neurologin Suzanne Gazda aus San Antonio im US-Bundesstaat Texas hat rund 4.000 Patienten. Im Jahr 2021 beobachtete sie eine Verschiebung: Patienten, die stabil waren, verschlechterten sich plötzlich.

Den meisten der von Gazda behandelten Patienten wurde geraten, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ich musste leider feststellen, dass es der überwiegenden Mehrheit meiner Patienten jetzt schlechter geht“, sagte die Ärztin dem Tech-Unternehmer Steve Kirsch.

Suzanne Gazda MD is a neurologist with 4,000 patients. The vast majority were advised to take the vaccine by other doctors. The vast majority of those got significantly worse after they took the COVID vaccine. pic.twitter.com/4cZV4W98Pd