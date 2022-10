Die New York Times war 80 Jahre lang ein Freund der Nazis

Lee Camp

Die New York Times liebt einen guten Nazi. Und ich meine nicht nur das vergangene Jahr. Ich meine, zurück zum Zweiten Weltkrieg zu den OG-Nazis, dem Typen mit dem Schnurrbart. Falls einer von euch da draußen immer noch Liebhaber der New York Times ist; dann solltest du dir diese Folge wirklich nicht ansehen. Spielen Sie einfach wieder mit Ihren Legos oder so.

Im Jahr 2019 ermordete ein australischer weißer Rassist 49 Menschen in Neuseeland. Wie diese Woche von Fairness And Accuracy in Reporting besprochen , berichtete die New York Times damals richtig, dass „auf seiner Flak-Jacke ein Symbol war, das häufig vom Azov-Bataillon verwendet wird, einer ukrainischen neonazistischen paramilitärischen Organisation …“. So war die New York Times zumindest 2019 gegen Neonazis. Wie gut von ihnen!

Doch das hat sich in diesem Jahr stark geändert. Erst letzte Woche schrieb die New York Times über dieselbe Neonazi-Organisation: „Kommandanten des gefeierten Asow-Bataillons der Ukraine haben ein emotionales Wiedersehen mit ihren Familien in der Türkei abgehalten, sagten ukrainische Beamte und ehrten die Kämpfer, die letzten Monat aus russischer Gefangenschaft entlassen wurden …. ”

Was für ein rührendes Wiedersehen die Times für ihre geliebten Nazis ankündigt. Der Willkommenskuchen hatte wohl ein Hakenkreuz aus Marzipan. Vielleicht hatten sie eine Piñata in Form von Martin Luther King jr. oder so.

Und übrigens, falls das noch einmal gesagt werden muss: Sie können gegen die russische Invasion, gegen den US/NATO-Stellvertreterkrieg und gegen ukrainische Nazis sein. Sie können gegen all diese Dinge gleichzeitig sein, weil Sie ein Erwachsener mit einem funktionierenden Gehirn sind, hofft man. Wenn Sie Amerikaner sind, besteht zumindest eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent, dass Sie intelligent und nachdenklich sind.

Aber die New York Times – eine der wichtigsten Zeitungen der Welt – hat diese Nazis in den letzten Monaten gefeiert. Berichte über Dinge wie : „Einige der [Mobilisierungs-]Aktivitäten scheinen sich auf das Asow-Bataillon zu konzentrieren, eine Einheit der ukrainischen Nationalgarde, die rechtsextreme Kämpfer aus der ganzen Welt angezogen hat …“ und die Asow-Nachrichten, „… zeigten Freiwillige in Richtung Online-Rekrutierungsressourcen.“

Die New York Times dient praktisch als Reklame für Neonazi-Rekruten. Ich bin überrascht, dass sie den Artikel nicht mit einem Link zur Azov-Website und dem Tinder-Konto beendet haben.

Aber was noch erschreckender ist, ist, dass die Freundlichkeit der New York Times gegenüber Nazis nicht in diesem Jahr begonnen hat. Es reicht Generationen zurück.

Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, nachdem die Welt das rassistische, faschistische Spektakel von Hitlers Olympischen Spielen 1936 in Berlin miterlebt hatte, bei dem Tausende den Hitlergruß zeigten und die Straßen mit Hakenkreuzen gesäumt waren, schrieb die New York Times: „Perfekt in Kulisse, brillant in der Präsentation und beispiellos in der Leistung, die Olympischen Spiele von 1936 stehen als das größte Sportereignis aller Zeiten in der Geschichte.“

Ich scherze nicht! Ashley Rindsberg dokumentierte dieses echte Zitat 2021 in seinem Buch „The Grey Lady Winked: How the New York Times’s Misreporting, Distortions and Fabrications Radically Alter History“.

Und es war nicht so, dass Hitlers Antisemitismus zu diesem Zeitpunkt ein Geheimnis war. Die Olympischen Spiele 1936 waren ein Jahr, nachdem Hitler Juden bereits die Staatsbürgerschaft entzogen und ihnen den Zugang zu den meisten Berufen verboten hatte.

Während ihrer gesamten Rezension der Spiele hat die New York Times ein Wort ausgelassen, das viele als mäßig wichtig ansehen könnten – das Wort Nazi! Das ist, als würde man zu einem Event der White Supremacist Bowling League gehen und den Leuten einfach sagen: „Das war eine der besten Bowling-Erfahrungen meines Lebens.“ Ich fühle mich, als würdest du die Lede begraben!

Lee Camp ist ein US-amerikanischer Stand-up-Comedian, Autor, Schauspieler und Aktivist. Camp ist der Moderator der neuen Serie „Behind The Headlines: The Most Censored News With Lee Camp“. Er ist ein ehemaliger Comedy-Autor für die Onion und die Huffington Post und seit 20 Jahren als Stand-up-Comic auf Tour.