Die Niederlande und Irland gehören zu den Ländern mit der höchsten Sterblichkeitsrate in Europa im Jahr 2023

Neue EU-Daten zeigen, dass Irland mit einer Übersterblichkeit von 17,8 % im Oktober 2023, dem Zeitraum, für den die neuesten Daten für das europäische Dashboard erhoben wurden, auch 2023 eine der höchsten Raten an zusätzlichen Sterbefällen aufweisen wird.

„Im Oktober 2023 war die Übersterblichkeit innerhalb der EU weiterhin unterschiedlich. Sieben EU-Mitgliedstaaten verzeichneten keine zusätzlichen Sterbefälle. Von den 20 EU-Mitgliedstaaten mit zusätzlichen Todesfällen wurden die höchsten Raten in Finnland (19,8%), Irland (17,8%), Zypern (17,4%) und den Niederlanden (15,1%) verzeichnet“, berichtete Eurostat.

Im August lag die Übersterblichkeitsrate in Irland bei 21,3 %, fiel im September auf 12,7 % und stieg im Oktober wieder auf 17,8 % an.

Im Juni lag die Übersterblichkeitsrate in Irland bei 13,6%, was keinen signifikanten Rückgang gegenüber dem Vormonat und einen Anstieg um mehr als einen Prozentpunkt seit April bedeutet.

Früheren Berichten zufolge lag die Übersterblichkeitsrate in Irland im April 2023 bei 12,2% und im Mai 2023 bei 13,2% und damit ebenfalls deutlich über dem EU-Durchschnitt.

Kommentatoren und medizinische Experten nannten mehrere mögliche Gründe für die hohe Sterblichkeitsrate, darunter die Auswirkungen der sozialen Isolation auf das Immunsystem der Bevölkerung und die Auswirkungen der langen Abschottung auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Die unabhängige irische Abgeordnete Mattie McGrath habe Gesundheitsminister Stephen Donnelly im vergangenen Mai gefragt, ob sein Ministerium eine Untersuchung über die Trends und Ursachen der hohen Zahl von Todesfällen durchführen werde, berichtet Gript.

Ähnlich fragte der Aontú-Vorsitzende Peadar Tóibín den Gesundheitsminister im vergangenen Juli, warum „die Übersterblichkeit in Irland in den letzten Monaten so stark angestiegen ist“.

Er forderte eine Untersuchung, warum „die Zahl der Todesfälle in Irland im Dezember 2022 um 25,4 % über dem Durchschnitt des gleichen Monats in den Jahren 2016 bis 2019 lag“ und wies darauf hin, dass „die Übersterblichkeitsrate in Irland in den vergangenen 12 Monaten mit Ausnahme des Monats Juli 2022 über dem EU-Durchschnitt lag“.

Im Oktober sagte er, dass seine Partei „seit zwei Jahren ernsthafte Bedenken über die überhöhte Sterblichkeitsrate geäußert hat. Es gab einen langen Zeitraum, Monat für Monat, in dem die Sterblichkeitsrate in diesem Staat weit über dem Normalwert lag. Wir haben das durch Debatten hier, durch parlamentarische Anfragen und durch die Medien getan. Es ist sehr frustrierend, dass die Regierung dieses Thema in den vergangenen zwei Jahren überhaupt nicht ernst genommen hat“.

John McGuinness von der Fianna Fáil, Mitglied des Sonderausschusses zur Bekämpfung von Covid-19, sagte damals, er glaube, dass die Zahl der Todesfälle ungewöhnlich hoch sei und wir sie untersuchen und versuchen müssten, die Ursache zu verstehen.

In seiner Rede im Dáil sagte der TD von Kilkenny, die Zahl der jungen Menschen, die in seiner Grafschaft sterben, schockiere ihn.

„Einige Leute glauben, dass es jetzt viel mehr Todesfälle gibt als in früheren Jahren und im Vergleich zur normalen Lebenserwartung“, sagte er. „Ich akzeptiere, dass unsere Bevölkerung immer älter wird, und das würde einige der Zahlen erklären. Was mich in meinem eigenen Land schockiert, ist die Zahl der jungen Menschen, die sterben, die Zahl der gemeldeten Krebsfälle und die Vielfalt der Krebsarten, an denen die Menschen leiden und die in einigen Fällen zum Tode führen. Wir müssen uns selbst darüber aufklären, was vor sich geht, und wir müssen versuchen, die Krebsarten und ihre Ursachen zu verstehen“, sagte er.