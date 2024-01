Prognose 2024: Die US-Wahlen entscheiden über die Zukunft der Menschheit.

Nachdem das Jahr 2023 so endete, wie es begonnen hat, nämlich mit einem Blutbad (siehe die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen), lässt sich leicht vorhersagen, dass es 2024 nicht anders sein wird. Oder noch schlimmer! Wir haben zwar (noch) keinen Dritten Weltkrieg, aber die Welt befindet sich im Krieg. Mächtige Nationen kämpfen um die Aufteilung der Beute des einstigen „unipolaren Imperiums“ der USA.

Die Herausforderung der US-Hegemonie

Im Gegensatz zu den beiden Feuersbrünsten stellen wir fest, dass keine der Militärmächte der Welt ihren Gegner direkt herausfordert – zumindest noch nicht.

Stattdessen wird die Hegemonie der USA (pax americana) schleichend infrage gestellt. Washingtons Rivalen nagen an den Rändern des Imperiums und untergraben das Vertrauen kleinerer Staaten in die vom Weißen Haus konzipierte Verteidigungsmacht der westlichen Welt. Die Implikation ist, dass Uncle Sam (jetzt) weder die logistischen Kapazitäten noch die innenpolitische Stabilität hat, um seine Ordnung auf dem gesamten Planeten durchzusetzen.

In den 1990er-Jahren, auf dem Höhepunkt ihrer Außenpolitik, machten die USA die Welt zu ihrem Kunden – Geld für nationale Sicherheit, und es gab nur wenige Länder auf der Welt, die nicht bezahlten. Heute hat Amerika Schwierigkeiten, seine „Schecks“ einzulösen, weil nur noch wenige an die Sicherheitsgarantie glauben, die Washington verspricht.

Wie beim Bankrott kommt der Niedergang langsam, dann rollt er bergab und ist nicht mehr aufzuhalten.

Das Hauptthema des Jahres 2024 wird sein, die amerikanische Hegemonie zu erschüttern und den Rückzug von der Weltherrschaft zu beschleunigen. Vom Roten Meer bis zum Donbas, von Südamerika bis zum Fernen Osten drohen lokale „Brände“ zu einem Flächenbrand zu werden.

Der Kampf um die Präsidentschaftswahlen

Wie ein krankes Mammut, geschwächt durch eine Reihe von Schlägen, taumelt der amerikanische Hegemon blutend über die Weltbühne.

Obwohl Amerika stärker ist als jeder seiner Rivalen, ist es nicht in der Lage, drei große Konflikte gegen so mächtige Gegner gleichzeitig zu führen. Es sei denn, es mobilisiert eine große Kriegsanstrengung, die aber im Rahmen der gegenwärtigen politischen Dynamik nicht durchführbar ist.

Auf dem Höhepunkt ihrer Macht, als ihre Rivalen diplomatisch und wirtschaftlich eingeschüchtert und isoliert waren, übernahmen die USA globale Sicherheitsaufgaben, die damals leicht zu bewältigen schienen. Aber sie zerstörten die industrielle Basis, die notwendig war, um diese Versprechen einzulösen.

Fehlentscheidungen, die heute nur schwer rückgängig zu machen sind.

Deshalb sind die USA heute, 2024, bereits in der Defensive und versuchen, so viel wie möglich von ihrem früheren Einfluss zu bewahren. Die von vielen Seiten geforderte Neuordnung der Weltordnung (BRICS+) zögert das Weiße Haus so lange wie möglich hinaus.

Im Gegensatz zu Russland, Iran oder China ermöglicht das demokratische System Amerikas den Regierenden, die Verantwortung für ein Scheitern auf die nächste Regierung abzuwälzen, die an die Macht kommt. Die Biden-Administration (und die gesamte Demokratische Partei), die 2024 auf eine scheinbar unvermeidliche politische Niederlage zusteuert, ist von ihrer Autorität ebenso erschöpft wie der müde und abwesende Gerontokrat an ihrer Spitze.

In einer früheren Phase der Geschichte wäre eine solche drohende Machtübergabe ohne größere Probleme und Folgen zu bewältigen gewesen. Im Jahr 2024 ist eine solche Kontinuität nicht zu erwarten.

Amerikas Feinde auf der Lauer

Die letzten Wahlen in den Vereinigten Staaten waren von der schlimmsten Welle ziviler Unruhen (sozialer Unruhen) und politischer Instabilität seit Jahrzehnten geprägt. Die Parteien stellten die Legitimität der jeweils anderen infrage und setzten Zivilisten ein, die von den Medien radikalisiert wurden, indem sie ihnen Etiketten verpassten, anstatt über die Fakten zu berichten.

Viele erwarten, dass Amerika im Jahr 2024 von einem innenpolitischen Chaos heimgesucht wird, wie wir es noch nie gesehen haben. Und der Rest der Welt wird unter einer zunehmend umstrittenen „Pax Americana“ leben.

Der Machtkampf in Washington wird nicht nur das Schicksal der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten bestimmen, sondern auch das der NATO.

Für Netanyahu geht es darum, den Krieg bis 2025 zu verlängern (oder ihn zu einem regionalen Konflikt auszuweiten) und die künftige Sicherheit Israels von der vermeintlich größeren Nachgiebigkeit einer republikanischen Regierung abhängig zu machen.

Auch für den Iran, den Libanon und den Jemen stellt eine vorsichtige und sterbende Biden-Regierung die größte Chance für eine Eskalation dar.

Für China wird der optimale Zeitpunkt für eine Besetzung Taiwans dann sein, wenn Washington seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge richtet, vielleicht auf das innenpolitische Chaos nach den Wahlen.

Die Welt durchlebt die gefährlichsten Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg, und die Logik der Ereignisse führt zu einer weiteren Eskalation im nächsten Jahr.

Bis 2024 werden sich die aufgestauten innenpolitischen Spannungen in den USA mit den blutigen regionalen Konflikten auf der ganzen Welt verbinden, und das amerikanische Imperium steht auf dem Spiel.

2023 war ein hartes Jahr voller Kämpfe und menschlichem Leid. Aber wir sollten es nicht als den „letzten Sommer des Friedens“ der Weltordnung betrachten, in der wir aufgewachsen sind. Am Horizont sind beunruhigende (aber entfernte) Stürme zu erkennen.