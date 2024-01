Dr. McCullough: „Überimpfung“ von Kindern ist wahrscheinlich für die Zunahme von Autismus und Transgenderismus verantwortlich

Von Patrick Delaney

In einer umfassenden Rede dokumentierte der renommierte Kardiologe die Verbrechen des „biopharmazeutischen Komplexes“, einschließlich des „sprunghaften Anstiegs“ der „Gesamtsterblichkeit“ weltweit, der auch nach zwei Jahren noch anhält.

(LifeSiteNews) – Dr. Peter McCullough, ein herausragender Kardiologe und prominenter Kritiker des COVID-Medizin-Establishments, hielt vor Kollegen einen umfassenden, gut dokumentierten Vortrag über die Verbrechen des „biopharmazeutischen Komplexes“, den Ursprung des SARS-CoV-2-Virus, die Ursachen für die Hunderttausenden von Todesfällen durch den COVID-„Impfstoff“ und darüber, wie Studien jetzt einen Zusammenhang zwischen der „Überimpfung“ von Kindern, hohen Raten von Autismus und Personen, die sich einer Transgender-Operation unterziehen, zeigen.

McCullough, der behauptet hat, dass niemand auf der Welt mehr Autorität zum Thema COVID-19 hat als er, lieferte eine detaillierte Analyse mehrerer wissenschaftlicher Studien und Datenberichte (viele davon unten verlinkt), die die absichtliche Unterdrückung wirksamer früher Behandlungen für das Virus durch die Regierung belegen, die beste Vorbereitung auf die prognostizierte nächste Pandemie (Nasensprays) und wie Kinder, die sich „auf natürliche Weise und ohne Impfungen“ impfen lassen, insgesamt bessere Gesundheitsergebnisse haben, „basierend auf zeitgenössischen Analysen.“

In seiner Rede auf der Jahrestagung der American Association of Physicians and Surgeons am 27. Oktober konzentrierte sich der Epidemiologe und Internist zunächst auf den unnatürlichen Ursprung des SARS-CoV-2-Virus und die anschließende Vertuschung, wobei er sich auf einen Bericht eines Ausschusses des US-Repräsentantenhauses mit dem Titel The Proximal Origin of a Cover-Up (Der nahe Ursprung einer Vertuschung) stützte: Did the ‚Bethesda Boys‘ Downplay a Lab Leak?

Unter dem Vorsitz von Dr. Brad Wenstrup (R-OH) dokumentierte das Select SubcommIttee on the Coronavirus Pandemic, wie Dr. Anthony Fauci, Francis Collins und andere in betrügerischer Absicht versuchten, die „Lab-Leak-Theorie“ des Virus zu „widerlegen“, indem sie im März 2020 ein Papier veröffentlichten, das auf „fatal fehlerhafter Wissenschaft“ basierte. Unter dem Titel „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ (Der nahe Ursprung von SARS-CoV-2) schlug der Bericht vor zu beweisen, „dass SARS-CoV-2 kein Laborkonstrukt oder ein absichtlich manipuliertes Virus ist“.

McCullough hob jedoch hervor, dass Ralph Baric von der University of North Carolina (UNC) 2015 und 2016 in zwei Veröffentlichungen in Nature Medicine bekannt gab, dass seine Universität, die EcoHealth Alliance und die chinesische Regierung gemeinsam SARS-CoV-2 geschaffen haben.

„In der Literatur von 2015 und 2016 ist festgehalten, dass sie ein chimäres Virus geschaffen haben, das Fledermaus- und humane Coronaviren vereint, und eindeutig gezeigt haben, dass es humanisierte Epithelzellen der Atemwege in einem Mausmodell infizieren und befallen kann“, sagte er. Die Tatsache, dass SARS-CoV-2 in einem Labor erzeugt wurde, wird in den Berichten zitiert!“

Es ist sogar offensichtlich, wenn man sich den Titel der Arbeit ansieht: „SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence„, sagte er. „Sie hatten es geschaffen und es war bereit, in die menschliche Bevölkerung einzudringen, sobald es freigesetzt wurde oder das Labor verlassen hatte. Die Papiere sind eindeutig.“

Daher ist es mehr als offensichtlich, dass „Anthony Fauci, eine Schlüsselfigur in dieser Sache… eine Vertuschung inszenierte, dass das Virus, SARS-CoV-2, von amerikanischen und chinesischen Forschern in einem Labor in Wuhan, China, entwickelt wurde“, erklärte McCullough. „Fauci organisierte einen Kader von Wissenschaftlern und anderen Behördenvertretern, um die Vereinigten Staaten und die Welt drei Jahre lang zu belügen und zu behaupten, dass das Virus aus der Natur stammt. Er konspirierte, um eine weltweite Gesundheitsbedrohung zu verbergen.“

Das COVID-19-Virus wurde vom gleichen biopharmazeutischen Komplex geschaffen, um „tödlich für den menschlichen Körper“ zu sein, und der Impfstoff war für das Spike-Protein codiert

Außerdem wurde bei der Erschaffung des Virus in einem Labor „der genetische Code für das Spike-Protein absichtlich manipuliert, um dieses Spike-Protein invasiv und tödlich für den menschlichen Körper zu machen“. enthüllte McCullough.

Und aus den Unterlagen geht hervor, dass der auf Genen basierende „Impfstoff“-Hersteller Moderna „schon Jahre vor der Pandemie über den Code für das Spike-Protein verfügte“, einschließlich einer „Materialtransfervereinbarung“ mit Baric und der UNC. Und bevor er Geschäftsführer von Moderna wurde, war Stéphane Bancel Geschäftsführer von BioMérieux, das auch die Biosicherheitsanlage des Labors in Wuhan für die Chinesen gebaut hat.

Das Labor, das das Virus entwickelt hat, und der Mann und das Unternehmen, die den ersten Impfstoff mit den USA entwickelt haben, arbeiten also alle zusammen“, betonte McCullough. „Das ist ein biopharmazeutischer Komplex. Das ist eigentlich ein Verbrechen.“

„Und die Menschen sind wie betäubt von dieser verblüffenden Realität, dass ein Virus entwickelt werden kann, das dann letztendlich die ganze Welt infiziert und Menschen krank macht. Und dass ein Impfstoff für den tödlichen Teil des Virus, das Spike-Protein, codiert ist“, sagte er. Und weiter, „dass wir tatsächlich den genetischen Code für den tödlichen Teil des Virus erzeugen und diesen genetischen Code dann in den menschlichen Körper injizieren würden [um das Spike-Protein zu produzieren]. Diese Vorstellung sollte jeden beunruhigen“.

Bislang geschätzte 636.000 Impftote allein in den USA, Tendenz steigend

McCullough erinnerte daran, dass er bereits im August 2020 eine einsame Stimme war, die wegen des „großen Risikos der COVID-19-Impfstoffentwicklung“ Alarm schlug, und dass zehn Monate später eine Gruppe von 57 Autoren aus 17 Ländern von jeder Regierung, die die Injektionen verabreichte, Antworten auf Sicherheitsbedenken verlangte: „Jeder Arzt, der etwas auf sich hält, hätte diese Impfstoffe von Anfang an stark in Frage stellen müssen. Auf der Grundlage dieser Überlegungen hätte es niemals die Annahme einer medizinischen Schule oder eines akademischen medizinischen Zentrums geben dürfen, dass diese Impfstoffe sicher seien.“

„Und denken Sie daran, wir diskutieren immer über Sicherheit vor Wirksamkeit“, betonte er. „Die Annahme, dass [die Injektionen] sicher seien, und dann die noch schwächere Annahme, dass sie wirken würden, war lächerlich.“ Außerdem wurde diese unbegründete Annahme von jedem einzelnen Dekan jeder einzelnen medizinischen Fakultät in den Vereinigten Staaten gemacht. Schande über sie. Sie sollten sich dafür schämen, dass sie nicht die Einsicht, den Mut und die intellektuelle Stärke haben, dieses ganze Unterfangen in Frage zu stellen.“

Von Beginn der Einführung des Impfstoffs an war die Sicherheitsüberprüfung ein Desaster“, so McCullough, der selbst 691 Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften verfasst hat und damit der meistpublizierte Mensch in seinem Fachgebiet in der Geschichte ist.

„Im April 2021 waren die Berichte über Impfschäden im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention gesponsert wird, „jenseits der Richterskala“, sagte er und zitierte ein Papier aus dieser Zeit, das die enormen Spitzen bei den Impfschäden in diesem Jahr aufzeigt.

Er wies darauf hin, dass allein in den USA 18.188 Todesfälle durch die Injektionen zu verzeichnen sind, wie sie freiwillig in VAERS gemeldet wurden, und betonte, dass dies eine grobe Untererfassung ist“, wobei er eine Aussage von Dr. David Wiseman zitierte, wonach der FDA-Beratungsausschuss einen Untererfassungsfaktor von 35 akzeptierte“, was bedeutet, dass die tatsächliche Zahl der Amerikaner, die wahrscheinlich nach der Einnahme eines dieser Impfstoffe gestorben sind, über 636.000 beträgt… in den letzten drei Jahren“.

Selbst diese Schätzung kann als deutlich konservativ angesehen werden, da eine vom Harvard Department of Health and Human Services (HHS) in Auftrag gegebene Studie aus dem Jahr 2010 ergab, dass „weniger als 1 % der Impfstoffnebenwirkungen“ an VAERS gemeldet werden, und der Impfstoffhersteller Connaught Laboratories in einer vertraulichen Studie eine „mindestens fünfzigfache Untererfassung von Nebenwirkungen“ errechnete.

„Wir haben Vorträge gehört, die sich mit Abtreibungen befassen, mit ‚Hirntoten‘, mit Euthanasie bei älteren Menschen. Wo bleibt die Besorgnis über 636.000 Amerikaner, die unter unserer Aufsicht nach einer Impfung sterben? Man kann sehen, dass es den Medizinern an Anerkennung mangelt, dass sie das Thema vernebeln“.

„Die Chargen sind nicht gleich“, Schwankungen in der mRNA-Konzentration, verunreinigte DNA, Verunreinigungen ohne Inspektionen hinter schweren Verletzungen

Unter Berufung auf ein Papier von Max Schmeling und Co-Autoren vom März 2023 bekräftigte McCullough, dass „die Chargen nicht gleich sind“ und zeigte, dass glücklicherweise etwa 30 % der Chargen praktisch „keine Nebenwirkungen haben, nicht einmal einen wunden Arm“, während weitere zwei Drittel mäßige Nebenwirkungen verursachen und bei 4,2 % „die Nebenwirkungsrate ziemlich hoch ist.“

Als Gründe werden u. a. vermutet, dass einige Fläschchen eine überhöhte Konzentration von mRNA-Aggregaten, einschließlich Lipid-Nanopartikeln, aufweisen, während in anderen Studien kontaminierte DNA in der Substanz gefunden wurde. Eine dritte Möglichkeit sind einfach Verunreinigungen in den Produkten, für die die Japaner „Millionen von Fläschchen zurückgeschickt haben“, obwohl „die Amerikaner sie nicht zurückgeschickt haben“, sagte er.

„Pfizer sagt, dass sie 40 Inspektionen für jedes Fläschchen durchführen, aber sie haben keinen einzigen Inspektionsbericht vorgelegt“, sagte der Experte für öffentliche Gesundheit. „Moderna sagt nicht einmal, dass sie es inspizieren. Die FDA hat gesagt, dass sie die Fläschchen nie inspiziert hat. Das Ganze dauert nun schon drei Jahre. Wo sind die FDA, die Auftragnehmer und andere, die die Qualität, Reinheit und Sicherheit überprüfen? Wir inspizieren Tylenol, um Himmels willen [und wir haben] keine Inspektionen von Covid-19-Impfstoffen, die den Amerikanern massenhaft verabreicht werden?“

Die tödlichen Gefahren bestehen mindestens bis zu zwei Jahre nach der Injektion fort. Über 3.400 von Experten begutachtete Arbeiten über Impfstoffverletzungen, Behinderungen und Todesfälle

Angesichts solcher Versäumnisse bei der Überprüfung „sind die Nachrichten über die Impfstoffe jeden Tag schlecht“, so McCullough weiter. „Es gibt nicht eine einzige gute Nachricht, seit sie auf den Markt gekommen sind. Die vier Hauptbereiche, in denen diese Impfstoffe nachweislich den Körper schädigen, sind kardiovaskulär, neurologisch, hämatologisch und immunologisch“, wobei Krebs noch nicht nachgewiesen ist, sich aber abzeichnet“.

Um diesen Punkt zu veranschaulichen, ging der Kardiologe auf die gesundheitlichen Schäden ein, die eine Reihe von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erlitten haben, darunter der ehemalige Trainer der Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians (Herzmuskelentzündung), die Frau von Justin Bieber (Blutgerinnsel im Gehirn), Jamie Fox (Schlaganfall), Kirk Herbstreit (mehrere Blutgerinnsel) und Megyn Kelly (Autoimmunprobleme).

Tatsächlich „haben wir über 3.400 von Fachleuten geprüfte Arbeiten über Impfstoffverletzungen, Behinderungen und Todesfälle. Die Literatur ist voll davon, und es gibt eine starke Voreingenommenheit gegen die Veröffentlichung dieser Arbeiten. Es ist sehr schwer, eine Arbeit über Impfstoff-Nebenwirkungen zu veröffentlichen. Sehr schwer. Und doch gibt es immer noch 3.400″, sagte er.

Zu diesen Arbeiten gehört eine aus Harvard, in der Kinder untersucht wurden, die mit einer Herzmuskelentzündung durch den Impfstoff COVID im Krankenhaus lagen. „Kein Impfstoff sollte dazu führen, dass amerikanische Kinder mit Myokarditis im Krankenhaus landen. Das ist falsch.“ Und in Anbetracht des äußerst geringen Risikos, das junge Menschen für das COVID-19-Virus haben, könnten sie nur Risiken ohne wirklichen Nutzen ausgesetzt werden.

Eine weitere Studie von Jessica Rose und McCullough ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, an Myokarditis zu erkranken, mit jeder weiteren Injektion steigt.

Außerdem: „Wenn jemand die Anweisungen der US-Regierung, der CDC und der FDA befolgt, hat er bereits die neunte Spritze bekommen. Die neunte!“, sagte er. Und „diese Impfstoffe werden ohne jegliche Vorsicht in Bezug auf Schäden am menschlichen Körper verabreicht“. Eine andere Studie aus Yale zeigt jedoch, dass bei 80 % der Patienten die Schäden am Herzen nicht repariert werden.

Der Kardiologe, der den Beweis für diese Schäden erbrachte, kommentierte, dass diese Injektionen vom Markt hätten genommen werden müssen, sobald 2021 ein einziger tödlicher Fall von Myokarditis bestätigt wurde.

Bei der näheren Betrachtung der Dokumentation eines Vorfalls eines „völlig gesunden“ 22-jährigen jungen Mannes, der fünf Tage nach einer Pfizer-Injektion starb, erklärte McCullough, dass er sieben Stunden nach seiner Ankunft im Krankenhaus verstarb. Trotz aller Wiederbelebungsmaßnahmen ist sein Herz durch die Entzündung zerstört, das Reizleitungssystem, alles weg. Sie können ihn nicht mehr retten. Das Krankenhaus kann einen 22-jährigen jungen Mann wegen dieser Spritze nicht mehr retten“.

Zwei weitere Autopsieberichte von Jungen im Teenageralter, die im Schlaf starben, wurden von Experten renommierter amerikanischer Universitäten untersucht und kamen zu dem Schluss, dass diese heranwachsenden Jungen an einer „durch den Impfstoff Covid-19 von Pfizer verursachten Myokarditis“ starben.

Andere Beispiele, darunter ein 44-jähriger Pastor namens Andrew Dunnigan, der im Schlaf starb, und die traurige Geschichte des Basketballspielers Oscar Cabrera Adames, zeigen, dass die Herzschäden durch die Injektionen mindestens zwei Jahre lang anhalten. In einer Pressemitteilung hieß es, Dunnigan sei „eines natürlichen Todes gestorben“, bedauerte McCullough. „Wissen Sie, dass diese Bezeichnung ‚eines natürlichen Todes gestorben‘ auch auf Fünf- und Siebenjährige ausgedehnt wurde?“

„Es gibt keine andere Erklärung für die große Zahl plötzlicher Todesfälle, die wir überall auf der Welt beobachten. Die Gesamtsterblichkeit steigt sprunghaft an. Es gibt keine andere Erklärung. Es ist klar. Der Covid-19-Impfstoff ist für die hohe Sterblichkeit verantwortlich“, sagte er.

McCullough erläuterte eine große Studie aus China, in der „eine vierfach erhöhte Rate an arteriellen und venösen Embolien in den Netzhautgefäßen im Augenhintergrund“ festgestellt wurde, und sagte: „Menschen, die die Spritzen nehmen, sind prothrombotisch. Wir sehen in unserer Praxis Menschen, die zwei Jahre nach der Einnahme dieser Spritzen mit Blutgerinnseln zu uns kommen.“

Nachdem eine Autopsiestudie durchgeführt wurde, die ergab, dass 74 % der Fälle eindeutig darauf hinwiesen, dass der Impfstoff zum Tod beitrug oder ihn verursachte“, zog die Zeitschrift Lancet die Studie vom Server zurück, nachdem es zu einem Rekord-Download gekommen war“, erinnert er sich. Und dennoch: „Das Einwilligungsformular [für den Impfstoff] warnt niemanden, dass er an einem tödlichen Herzleiden … oder einem tödlichen Blutgerinnsel sterben kann. Sie sind nicht sicher. Und es liegt in Ihrer Verantwortung, mit jedem einzelnen Ihrer Patienten, Ihren Kollegen und anderen zu sprechen.

Zusammenhänge zwischen der „Überimpfung“ von Kindern, der Häufung von Autismus und Transgender-Erkrankungen

McCullough führte weiter aus, dass sich die Beweise dafür häufen, dass die enorme Zunahme von Impfungen im Kindesalter zu einem dramatischen Anstieg der Autismusraten geführt hat, was wiederum den Anstieg von Transgenderismus erklären könnte, da diejenigen, die sich für solche schädlichen Behandlungen entscheiden, zu dieser Störung neigen.

„Wir wissen, dass es eine Beschleunigung des Impfschemas gegeben hat, ohne auf die Sicherheit der kombinierten Produkte zu achten“, erklärte er und führte mehrere Berichte zur Unterstützung an. „Und jetzt haben wir sehr gute Daten aus einer Studie, die zeigen, dass die Autismusraten in den Vereinigten Staaten zu steigen beginnen, sobald wir zu Mehrfachimpfstoffen in Kombination kommen.“

Während die genaue Ursache von Autismus nach wie vor schwer zu bestimmen ist, stellte der Epidemiologe fest, dass die Rate in seiner Kindheit bei 1 zu 10.000 lag und jetzt bei 1 zu 36. „Die größte Veränderung, die sich beim Immunsystem vollzogen hat, ist die Überimpfung unserer Kinder. Als ich geboren wurde, gab es fünf Impfungen. Heute ist ein Kind mit 180 Impfungen konfrontiert.“

Darüber hinaus nannte McCullough fünf Studien, die zeigen, dass eine „natürliche Lebensweise ohne Impfungen in der Kindheit“ zu „besseren Ergebnissen“ führt, einschließlich „geringerer Raten von Asthma, allergischer Dermatitis, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, Asperger-Syndrom und Autismus“.

Daher „ist es sicherer, keine Impfungen zu nehmen, basierend auf der aktuellen Analyse“.

Im Hinblick auf das LGBT-Phänomen und die exponentiell steigenden Autismusraten ist es relevant, dass ein hoher Prozentsatz der Personen, die sich einer Transgender-Operation unterziehen, zu Autismus neigen“, was durch mehrere Studien belegt wird.

Und weitere Studien zeigen, dass „Transgender-Programme die Belastung durch die psychiatrische Versorgung erhöhen. Sie verringern sie nicht. Sie erhöhen sie“, erklärte er.

Unter Berufung auf eine weitere Veröffentlichung im Journal of the American Medical Association (JAMA) fasste McCullough zusammen, dass die so genannte Transgender-Medizin „die Sterblichkeit durch Mord, Selbstmord und andere Ursachen erhöht“.

„Transgender-Medizin ist schlechte Medizin. Punkt. Und sie sollte überall verboten werden. Wir sollten nicht einmal ein Verbot haben, denn kein ethischer Arzt würde schlechte Medizin praktizieren“, sagte er.

Zusammenfassend lässt sich sagen: „Wir haben eine Zwillingsepidemie von Autismus und damit verbundenem Transgenderismus. Die überwiegende Mehrheit der Kinder, die freiwillig ihr Geschlecht ändern, hat Autismus oder eine Autismus-Spektrum-Störung. Man muss erkennen, dass sie ausgenutzt und indoktriniert werden“, schloss er.

