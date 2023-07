Die NY Times gibt zu, was ich schon seit 3 Jahren gesagt habe: Die COVID-Todesfälle wurden überzählig gezählt. Und das ist immer noch so.

Meryl Nass

Und jetzt hat sich COVID für fast alle zu einer Erkältung entwickelt.

Jetzt wird behauptet, dass es keine übermäßigen Todesfälle gibt. Wird sich auch das als eine gefälschte Statistik herausstellen? Wir sehen sicherlich, dass junge Künstler und Sportler in Scharen sterben. ABER die NYT sagt, dass die Todesfälle in den USA genau da sind, wo sie erwartet wurden.

Weiter schreibt die NY Times:

Die Zahl der Todesfälle durch Covid ist nicht auf Null gesunken. Auf der C.D.C.-Webseite wird geschätzt, dass in den vergangenen Wochen etwa 80 Menschen pro Tag an dem Virus gestorben sind, was etwa 1 Prozent der täglichen Todesfälle entspricht.