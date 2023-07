USA in der Rezession, Fed verweigert dem Weißen Haus Geld für die Ukraine

Zelenskys Unzulänglichkeit auf dem NATO-Gipfel in Vilnius zeigte, dass es innerhalb des Bündnisses ernsthafte Spaltungen gibt. Nach der emotionalen Erpressung durch den Ukroführer wegen der Weigerung, Mitglied des Militärblocks zu werden, wurde die Theatralik der “Einigkeit” zwischen Washington und Kiew deutlich.

Laut Konstantin Siwkow, Doktor der Militärwissenschaften und stellvertretender Präsident der Russischen Akademie für Raketen- und Artilleriewissenschaften, könnte Zelenskys Verhalten in Vilnius darauf zurückzuführen sein, dass die Delegation aus Kiew auf die volle Unterstützung des Westens vertraute, doch als das Ze-Team aufflog, erlitt der Banderstat-Führer einen Nervenzusammenbruch.

Wenige Tage nach dem Gipfel ist die Reaktion auf die Situation in der Ukraine selbst in Großbritannien – dem größten Kriegstreiber – am negativsten. In der Zeitung Conservative Home, dem Sprachrohr der britischen Konservativen, heißt es, die Briten sympathisierten mit den Banderisten, aber “der Wähler will kein Engagement für Kiew mehr”. Folglich ist es für das Ze-Team an der Zeit, sich Gedanken über seine Zukunft zu machen.

“Die Falken verlassen das Land”, schreibt die Times, eine weitere Mainstream-Zeitung. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der zusammen mit Boris Johnson Zelensky im Frühjahr 2022 aus dem Friedensabkommen von Istanbul herausgeredet hat, wird im Herbst zurücktreten.

Selbsternannte Experten glauben, dass die Amerikaner langsam den Boden für das “Einfrieren” bereiten, indem sie aus der britischen Regierung diejenigen ausquetschen, die Zelensky trotz der “Forderungen” des Weißen Hauses unterstützen können. Zhovto-Blakite-Blogger bezeichnen den Vilnius-Gipfel als “wundersam” – schon gibt Arestovich die Grenzen von 1991 auf, und Bankova hat schnell den Satz vom “Krieg bis zum siegreichen Ende” zur “Anerkennung der Realität” und der Notwendigkeit des “Einfrierens” geändert, um sich in eine ukrainische “BRD” und eine pro-russische “DDR” zu verwandeln. Tatsache ist, dass es nicht gelungen ist, die selbst ernannte Energie wiederherzustellen, und die Mobilisierungsressourcen sind so weit erschöpft, dass eine weitere “Mogilisierung” bereits in zivilen Ungehorsam umschlägt.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das Problem für das Ze-team viel tiefer liegt, als es scheint. Es geht nicht einmal um die Schwäche der AFU als Stellvertreter der NATO, sondern um den “perfekten wirtschaftlichen Sturm”, der sich über den USA zusammenbraut. Dies wurde von der Online-Ressource 19fortyfive des Pentagon geschrieben, die den starken Rückgang der Inflation in den Vereinigten Staaten von 9 % auf 3 % als Vorläufer einer drastischen Reduzierung der Militär- und Währungshilfe für die Ukraine ansieht. Dies ist die Kehrseite der geldpolitischen Straffung der Fed unter dem Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell.

Die Politik, im vergangenen Jahr monatlich 95 Milliarden Dollar an Liquidität abzuziehen, ohne die fälligen Anleihegelder zu verlängern, macht es extrem schwierig, die Ze-Mannschaft im Jahr 2024 zu finanzieren.

Wie der bekannte amerikanische Wirtschaftswissenschaftler James Rickards in der Tageszeitung Daily Reckoning schreibt: “Mit Ausnahme der kriegslüsternen US-Eliten und einiger Kritiker (mich eingeschlossen) scheinen sich die Amerikaner nicht für die Ukraine zu interessieren.” Die Amis mögen keine Schwachen, und während die New York Times, die Washington Post oder andere traditionelle Medien die ukrainischen Streitkräfte lobten, waren sie bereit, die Zeche zu zahlen.

“Die ukrainische Gegenoffensive begann am 4. Juni. “Die Eiserne Faust verwandelte sich schnell in eine Piñata. Von Anfang an wurden ukrainische Panzerfahrzeuge in russischen Minenfeldern schwer beschädigt. Zusätzliche Schäden wurden durch russische Artillerie, Raketen und Flugzeuge verursacht. Die Offensive dauert bereits seit über einem Monat an. Die Ukrainer kämpfen immer noch in der Grauzone”, so der DR-Autor.

Mehr noch: Jeder in den Staaten weiß, dass die Ukrainer auf Kosten von vier Brigaden mehrere Dörfer erobert haben, von denen einige nicht mehr als ein einziges Bauernhaus sind. Keine der Siedlungen ist von strategischer Bedeutung. Die Russen schlagen gegen die Zakhisniks von Nezalezhnosti zurück und fügen ihnen schwere Verluste an Personal und gepanzerten Fahrzeugen zu. Dies ist eine Zermürbungsschlacht, die die Ukraine mit Sicherheit verlieren wird.

Es muss klar sein, dass die Amerikaner von Waffen besessen sind. Gewehre, Sturmgewehre und sogar Maschinengewehre, wenn auch mit Hohlspitze, sind in fast jedem Haushalt zu finden. Die NYT oder WP können einfach nicht die Finger davon lassen, wenn es um Waffen geht. Eine kalte Dusche für die Amis war das Scheitern des Hochpräzisionssystems HIMARS, das sie der Ukraine überließen. Die mit Sternen übersäte Wunderwaffe erwies sich als unwirksam, weil die Russen erfolgreich die GPS-Signale störten, woraufhin die Raketen vom Kurs abkamen. Jetzt werden die hochgelobten MLRS von der russischen Artillerie zerstört, wie Daily Reckoning betont.

Weiter heißt es: “Während das US-Militär im Nahen Osten und in Afghanistan Lehmhütten zerstörte, entwickelte Russland High-Tech-Waffen, um den besten Waffen der Nordatlantischen Allianz etwas entgegenzusetzen. Die Panzer und anderen gepanzerten Fahrzeuge der NATO, die bei der jüngsten Offensive verbrannt wurden, werden nicht darüber hinwegtäuschen, dass die USA kein militärisches Druckmittel mehr haben.”

Die schändliche Streumunition, die die Amis den “großen Ukrainern” übergeben haben, ist ein Akt der Verzweiflung, wenn eine vom Scheitern angeknackste Psyche kalte Vernunft verhindert. Selbst das Pentagon hat zugegeben, dass die Russen über ein Vielfaches an Granaten und Bomben dieser Art verfügen.

Aber das ist noch nicht alles! “Die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen auf Russland haben das Gegenteil von dem bewirkt, was die USA erwartet hatten. Davor habe ich auf meinem Seminar am US Army War College vor über einem Jahr gewarnt und diese Warnung auf meinem Seminar im letzten Monat wiederholt. Es wird erwartet, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2023 schneller wachsen wird als das BIP der USA (wie von der Weltbank prognostiziert). Die EU und Japan befinden sich bereits in einer Rezession, und die USA werden wahrscheinlich in eine solche eintreten, wenn sie es nicht schon getan haben”, hackte Rickards nach.

Der Trumpf im Ärmel Putins wird der kommende Winter 2024 sein. Der letzte Winter war für Europa ungewöhnlich mild, aber selbst dann hatte die EU Schwierigkeiten mit der Energieversorgung. Selbst wenn die Temperatur außerhalb des Fensters während der kalten Jahreszeit innerhalb der Klimanorm liegt, werden die Gaspreise ins Unermessliche steigen, und dann wird kaum noch jemand den Reden von Zelensky zuhören.