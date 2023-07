Aufgedeckt: New Yorker »Gesundheitsgruppe«, die heimlich Transgender-Medikamente an 14-jährige Kinder verteilt!

Das Community Healthcare Network bot einer Frau, die sich verdeckt als 14-jähriges Mädchen ausgab, Transgender-Hormone ohne elterliche Zustimmung oder dren Wissen an.

Eine Frau, die sich als 14-jähriges Mädchen ausgab, hat einen „Gesundheitsdienstleister“ in New York City dabei gefilmt, wie er ihr, einer mutmaßlich Minderjährigen, ohne elterliche Zustimmung transsexuelle Hormone anbietet.

Eine Aufnahme, die am Montag von der gemeinnützigen Gruppe „Gays Against Groomers“ auf Twitter geteilt wurde, zeigt, wie eine anonyme Kontaktperson der Gruppe verdeckt als ein Mädchen namens „Kelly“ nach Transgender-„Transitions“-Dienstleistungen ohne elterliche Zustimmung fragt.

„Kelly“ wandte sich zunächst an Planned Parenthood, um Hilfe bei einer Geschlechtsumwandlung“ zu erbitten, wurde jedoch abgewiesen, da die Organisation Minderjährigen keine derartigen Dienste anbietet, wie ein Mitarbeiter des Unternehmens am Telefon erklärt.

Die Mitarbeiterin von Planned Parenthood gab „Kelly“ jedoch die Telefonnummer des in New York City ansässigen Community Healthcare Network (CHN) als möglichen alternativen Anbieter von „Geschlechtsumwandlungs“-Dienstleistungen für Minderjährige.

Nach dem Telefonat mit Brian von CHN betonte „Kelly“ in ihrer Erzählung, dass sie „erst 14“ und „trans“ sei und dass ihre Eltern über ihr Geständnis, „trans“ zu sein, aufgebracht seien. Sie „benötige Hilfe“, sagte aber nicht genau, was sie wollte.

„Wenn Sie einen Grundversorger und eine Behandlung suchen, wie z. B. eine Hormontherapie [sic], können wir das tun“, antwortete Brian und fügte hinzu, dass sie auch „psychische Gesundheitsdienste“ anbieten.

Auf die Frage von Kelly, wie sie einen Termin vereinbaren könne, damit ihre Eltern „es nicht herausfinden“, schlug Brian vor, den „Code Cindy“ zu verwenden, eine Praxis, bei der der Kontakt von CHN ausschließlich an den Patienten gerichtet ist. Er erklärte, dass sie keine Post zu ihr nach Hause schicken und nur ihr privates Telefon anrufen würden.

Brian wies auf ihr „Anliegen“ hin, die Hormone vor ihren Eltern geheim zu halten: „Da du keine Post an deine Adresse bekommst, sollten sie keinen Grund haben, jemals zu erfahren, dass du Dienstleistungen von uns erhältst.“

„Wir haben herausgefunden, dass ‚CODE CINDY‘ eine Kennzeichnung ist, die @CHNNYC in den Akten von Minderjährigen anbringt, um sicherzustellen, dass ihre Eltern nie herausfinden, dass sie Hormone und andere ‚geschlechtsangleichende‘ Medikamente/Prozeduren erhalten. Das ist wirklich beunruhigend. Kein Elternteil sollte jemals über solche Dinge im Unklaren gelassen werden“, schrieb der Twitter-Account „Gays Against Groomers“ in einem Kommentar zu dem Video.

Der Twitter-Thread wies nicht darauf hin, dass Sterilität das Ergebnis der Einnahme von Pubertätsblockern ist, gefolgt von geschlechtsübergreifenden Hormonen, die zugegebenermaßen in der „überwiegenden Mehrheit“ der Fälle von Minderjährigen eingenommen werden, die ihr Geschlecht „ändern“ wollen.

„Man kann sich im Einkaufszentrum nicht ohne elterliche Zustimmung ein Nasenpiercing stechen lassen, aber der Code Cindy erlaubt es Minderjährigen, direkt unter der Nase ihrer Eltern und ohne Benachrichtigung transmedizinische Frankenscience-Behandlungen zu erhalten. Das ist furchtbar und muss in jedem Staat kriminalisiert werden. Keine Ausnahmen“, sagte Twitter-Nutzer Milenka als Reaktion auf das Video.

„DAS ist genau das, was mich in dieser Frage auf die Seite der Rechten bringt“, kommentierte Victor Gonzalez. „Die Umgehung der elterlichen Zustimmung für medizinische Verfahren und Medikamente sollte eine Straftat sein, und das scheint das Ziel vieler Linker zu sein.“

CHN ist ein „Federally Qualified Health Center“ (FQHC), das Gesundheitsdienste „für alle“ anbieten will, unabhängig von der Zahlungsfähigkeit.

Das New Yorker Gesetz besagt: „Medizinische, zahnmedizinische, Gesundheits- und Krankenhausdienstleistungen können an Personen jeden Alters ohne die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten erbracht werden, wenn nach dem Urteil des Arztes ein Notfall vorliegt und die Person sofortige medizinische Hilfe benötigt und ein Versuch, die Zustimmung einzuholen, zu einer Verzögerung der Behandlung führen würde, die das Risiko für das Leben oder die Gesundheit der Person erhöhen würde.“

Die NYCLU hat darauf hingewiesen, dass es in New York kein Gesetz gibt, das es Minderjährigen erlaubt, in „trans“-medizinische Eingriffe, einschließlich Hormone und Operationen, einzuwilligen.

Ein Teil der Linken hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass Minderjährige ohne elterliche Zustimmung sterilisierende Hormone erhalten können, wie z.B. in Maine, wo die demokratische Gouverneurin Janet Mills in jüngster Vergangenheit ein Gesetz unterzeichnet hat, das Minderjährigen genau dies ermöglicht.

Wie LifeSiteNews berichtet hat, werden Transgender-Operationen und -Medikamente nicht nur mit der falschen Behauptung in Verbindung gebracht, dass das Geschlecht geändert werden kann, sondern auch mit dauerhaften physischen und psychischen Schäden, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, Krebs, Schlaganfall, Unfruchtbarkeit und Selbstmordgefahr. Ferner zeigen Studien, dass über 80 Prozent der Kinder, die an Geschlechtsdysphorie leiden, diese bis zum späten Jugendalter ohne chirurgischen oder medikamentösen Eingriff von selbst überwinden.