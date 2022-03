Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite der Katastrophe geschlagen

Während der gesamten Covid-19-Pandemie haben die Befürworter von Abriegelungen, Anordnungen zur Unterbringung von Menschen in Notunterkünften, Maskenanordnungen und anderen staatlichen Zwangsmaßnahmen diese Maßnahmen als wohlwollend „auf der Seite der Vorsicht liegend“ bezeichnet.

Jetzt, da die düsteren Folgen dieser Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit immer deutlicher zutage treten, wird immer klarer, dass diese Charakterisierungen furchtbar falsch waren.

Was jedoch weniger offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass die Verwendung der Formulierung „auf der Seite der Vorsicht irren“ selbst schädlich war, indem sie eine vernünftige Debatte über die Gesundheitspolitik vereitelte, die Aufmerksamkeit von unbeabsichtigten Folgen ablenkte und die Architekten des Covid-Regimes vor der Rechenschaftspflicht bewahrte.

Um zu verstehen, wie der Missbrauch des Begriffs „sich auf die Seite der Vorsicht schlagen“ eine Art Massenhypnose bewirkte, die die Bevölkerung dazu brachte, sich zwei Jahre lang einer katastrophalen, überzogenen Politik zu unterwerfen, muss man sich vor Augen führen, wie der Ausdruck normalerweise verwendet wird.

Im alltäglichen Leben könnte man sich auf die Seite der Vorsicht begeben, indem man:

30 Minuten zu früh zum Flughafen fahren

einen Regenschirm mitnehmen, wenn eine 25-prozentige Regenwahrscheinlichkeit besteht

sich für eine weniger anspruchsvolle Skipiste entscheiden

zurück ins Haus gehen, um sicherzustellen, dass das Bügeleisen ausgesteckt ist

Eine zweite medizinische Meinung einholen

Im Allgemeinen bedeutet „Vorsicht walten lassen“ im täglichen Leben, das Risiko durch eine Vorsichtsmaßnahme zu verringern, die nur geringe Kosten verursacht.

Wenn die Befürworter eines Mandats ihre Verordnungen als „auf der Seite der Vorsicht liegend“ darstellten, hatte dies den Effekt, dass sie der Öffentlichkeit – und sich selbst – stillschweigend versicherten, dass extreme Maßnahmen wie die Schließung von Betrieben über Monate hinweg keinen oder nur geringen Schaden anrichten würden:

die monatelange Schließung von Unternehmen

Millionen von Menschen wissentlich in die Arbeitslosigkeit zu zwingen

Einstellung des persönlichen Besuchs von Schulen und Hochschulen

Menschen aller Altersgruppen und Risikoprofile zum Tragen von Masken zu zwingen

Menschen die Möglichkeit zu nehmen, Kontakte zu knüpfen, sich zu erholen und das Leben zu genießen

Diese implizite Gewissheit, dass es keine Nachteile gibt, förderte nicht nur die unreflektierte Unterstützung drakonischer Maßnahmen durch Bürger und Experten gleichermaßen, sondern schuf auch eine Atmosphäre der Intoleranz gegenüber denjenigen, die die Weisheit dieser Maßnahmen in Frage stellten und die zahlreichen Schäden vorhersagten, die daraus resultierten.

„Übermütige, unausgewogene Botschaften konditionierten uns zu der Annahme, dass alle abweichenden Meinungen Fehlinformationen sind und nicht Ausdruck gutgläubiger Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedlicher Prioritäten“, schreiben die Rutgers-Professoren Jacob Hale Russell und Dennis Patterson in ihrem Aufsatz The Mask Debacle. „Auf diese Weise haben die Eliten die wissenschaftliche Forschung verdrängt, die wertvolle Interventionen von weniger wertvollen hätte unterscheiden können.

Abgesehen von der impliziten Zusicherung, dass eine Maßnahme zur Risikominderung mit geringen Kosten verbunden ist, impliziert „auf Nummer sicher gehen“ natürlich auch die Annahme, dass die Vorsichtsmaßnahme tatsächlich wirksam sein wird.

Das war bei den Covid-Mandaten nicht der Fall. Obwohl viele weiterhin der Illusion einer staatlichen Kontrolle über Covid anhängen, stapeln sich die gegenteiligen Studien und Beobachtungen aus der Praxis viel zu sehr, um von den intellektuell Ehrlichen unter uns länger geleugnet zu werden.

Diagramme von Ian Miller bei Unmasked

Die öffentliche Gesundheit hat das Spielbuch weggeworfen und die Büchse der Pandora weit geöffnet

Die Massen, die „Ich vertraue der Wissenschaft“ skandieren, während sie jede staatliche Intervention loben und diejenigen vergöttern, die sie durchsetzen, sind sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass vor Covid-19 der wohlüberlegte wissenschaftliche Konsens gegen Abriegelungen, weitreichende Quarantänen und Maskierung außerhalb von Krankenhäusern war – insbesondere bei einem Virus wie Covid-19, das in den meisten Altersgruppen eine Überlebensrate von 99 % hat.

Ein 2006 vom Center for Biosecurity des University of Pittsburgh Medical Center veröffentlichtes Papier, das sich mit Maßnahmen zur Eindämmung einer anderen ansteckenden Atemwegserkrankung, der Grippepandemie, befasst, liest sich wie eine Warnung vor vielen der Maßnahmen, die der Menschheit angesichts von Covid-19 auferlegt werden:

Es gibt keine Grundlage für die Empfehlung einer Quarantäne, weder für Gruppen noch für Einzelpersonen. Die Probleme bei der Durchführung solcher Maßnahmen sind gewaltig, und die sekundären Auswirkungen von Abwesenheit und Störung der Gemeinschaft sowie die möglichen negativen Folgen … dürften beträchtlich sein.

Weitverbreitete Schließungen [von Schulen, Restaurants, Kirchen, Freizeitzentren usw.] hätten mit Sicherheit schwerwiegende nachteilige soziale und wirtschaftliche Auswirkungen.

Eine gewöhnliche chirurgische Maske verhindert kaum das Einatmen kleiner Tröpfchen mit Influenzaviren… Es gibt nur wenige Daten, die die Wirksamkeit von N95-Masken oder chirurgischen Masken außerhalb des Gesundheitsbereichs belegen. N95-Masken müssen auf ihren Sitz getestet werden, um wirksam zu sein.

Das Ziel dieser und anderer Forschungsarbeiten zur Pandemievorsorge vor 2020 war es, in Krisenzeiten mit Maßnahmen vorbereitet zu sein, die eine gut durchdachte und sachliche Abwägung von Kosten und Nutzen widerspiegeln.

Als die Pandemie jedoch eintraf, warfen die in Panik geratenen Gesundheitsbehörden und Akademiker das Regelwerk über Bord und ließen sich von der Regierung inspirieren, die als erste mit dem Virus konfrontiert war. Zum Leidwesen der Welt war dies das kommunistische China.

Das Ausmaß des Schadens, den der darauf folgende Autoritarismus im Gesundheitswesen angerichtet hat, ist erschütternd. Weit davon entfernt, sich auf die Seite der Vorsicht zu schlagen…

Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite der psychischen Gesundheitskrise geschlagen. Angstzustände und Depressionen haben stark zugenommen, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wo sich die Symptome während der Pandemie verdoppelt haben.

„Ich war in meinem Leben noch nie so beschäftigt, und ich habe meine Kollegen noch nie so beschäftigt gesehen“, sagte der New Yorker Psychiater Valentine Raiteri gegenüber CNBC. „Ich kann die Leute nicht an andere überweisen, weil alle voll sind.“

Das öffentliche Gesundheitswesen hat sich auf die Seite der jugendlichen Selbstmordversuche geschlagen. Im Sommer 2020 stiegen die Besuche in der Notaufnahme wegen möglicher Selbstmorde von Kindern im Vergleich zum Sommer 2019 um 22 %.

Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite der Drogenüberdosierungen geschlagen. Nach Angaben des National Institute on Drug Abuse stieg die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung im Jahr 2020 um 30 % auf ein Rekordhoch von mehr als 93.000. Als Faktoren werden u. a. genannt: soziale Isolation, alleiniger Drogenkonsum und schlechterer Zugang zur Behandlung.

Die Gesundheitsbehörden haben sich bei den Todesfällen im Straßenverkehr geirrt. Die Zahl der Verkehrstoten war seit den 60er Jahren allgemein rückläufig und erreichte 2019 fast ein Rekordtief. Doch selbst bei abgeschaltetem Verkehr stieg die Zahl der Verkehrstoten im Sommer 2020 im Vergleich zu 2019 um 17,5 % an und nahm bis 2021 weiter zu.

Schuld daran sind der zunehmende Drogen- und Alkoholkonsum sowie die psychologischen Folgen, die sich daraus ergeben, dass den Menschen die grundlegenden Freuden des Lebens verwehrt bleiben. Der Kognitionswissenschaftler Art Markman von der University of Texas erklärte gegenüber der New York Times, dass Wut und Aggression am Steuer zum Teil darauf zurückzuführen sind, „dass wir uns zwei Jahre lang selbst davon abhalten mussten, Dinge zu tun, die wir gerne tun würden.“

Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite der häuslichen Gewalt geschlagen. Eine Überprüfung von 32 Studien ergab einen Anstieg der häuslichen Gewalt auf der ganzen Welt, wobei der Anstieg in der ersten Woche des Einschlusses am stärksten war. „Der Hausarrest führte zu ständigem Kontakt zwischen Tätern und Opfern, was zu mehr Gewalt und weniger Anzeigen führte“, so die Forscher.

Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite der Krawalle, Brandstiftungen und Plünderungen geschlagen. Ich bin der Überzeugung, dass der Ausbruch von Gewalt im Sommer 2020 nach dem kaltblütigen Mord an George Floyd durch einen Polizeibeamten aus Minneapolis durch die vorangegangene Zeit der erzwungenen Masseneinweisung stark verstärkt wurde.

Floyds Tod war wie ein Streichholz, das in ein Feuerwerk von Menschen geworfen wurde, die unter regelrechtem Hausarrest standen. Menschen, die von Restaurants und Bars ferngehalten wurden, erhielten plötzlich eine gesellschaftliche Ausnahmegenehmigung, um sich in riesige Menschenmengen zu begeben, wo sie Aufregung, Geselligkeit und – viel zu oft – ein sinnlos destruktives Mittel fanden, um monatelang aufgestaute Energie, Angst und Frustration loszuwerden. Es handelt sich um die kostspieligste Episode ziviler Unruhen in der amerikanischen Geschichte.

Die Gesundheitsbehörden machten den Fehler, die Menschen dort einzusperren, wo das Virus am häufigsten übertragen wird. Die Menschen wurden von Arbeitsplätzen, Schulen, Restaurants und Bars in ihre Wohnungen verwiesen, wo 74 % der Covid-Verbreitung stattfand, verglichen mit nur 1,4 % in Bars und Restaurants und noch weniger in Schulen und Arbeitsplätzen.

Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite der Fettleibigkeit geschlagen. Nach Angaben der CDC „steigt das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung mit einem höheren BMI [Body Mass Index] stark an“. Was passiert also, wenn Gesundheitsexperten“ Schulen, Arbeitsplätze und Freizeiteinrichtungen schließen und die Menschen anweisen, zu Hause zu bleiben, um sicher“ zu sein?

Die CDC stellte fest, dass sich die Rate des BMI-Anstiegs bei den 2- bis 19-Jährigen im Jahr 2020 verdoppelte. Eine andere Studie ergab, dass 48 % der Erwachsenen während der Pandemie an Gewicht zulegten, wobei diejenigen, die bereits übergewichtig waren, am ehesten noch mehr zunahmen. Neben anderen Faktoren wies die Studie auf psychische Belastungen und die Tatsache hin, dass Schulkinder zu Hause waren.

Die öffentliche Gesundheit machte einen Fehler in Bezug auf frische Luft, Bewegung und Vitamin D. Die Regierungen beeilten sich, Spielplätze, Basketballplätze und andere Erholungseinrichtungen im Freien zu schließen. Die Stadt San Clemente, Kalifornien, füllte einen Skatepark mit 37 Tonnen Sand, eine Maßnahme, die sinnbildlich für den schwerfälligen, kontraproduktiven Autoritarismus im Zeitalter von Covid ist.

Die öffentliche Gesundheit ging von einer gestörten Entwicklung der Kinder aus. „Wir haben festgestellt, dass Kinder, die während der Pandemie geboren wurden, im Vergleich zu Kindern, die vor der Pandemie geboren wurden, deutlich schlechtere verbale, motorische und allgemeine kognitive Leistungen aufweisen“, so die Autoren einer Studie der Paediatric Emergency Research in the UK and Ireland (PERUKI).

„Die Ergebnisse zeigen, dass die mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Umweltveränderungen auch ohne direkte SARS-CoV-2-Infektion und COVID-19-Erkrankung die Entwicklung von Säuglingen und Kindern signifikant und negativ beeinflussen“.

Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite des Lernverlustes geschlagen. Kinder sind für Covid-19 weniger anfällig als für die Grippe und übertragen die Krankheit nur selten auf Lehrer. Leider setzten sich die amerikanischen Gesundheitsbehörden und Lehrergewerkschaften dafür ein, den persönlichen Unterricht (und die Sozialisierung) zugunsten des „Fernunterrichts“ einzustellen.

Das war ein schlechter Ersatz, der die jüngsten Schüler am härtesten traf. Nach Angaben des Lehrplan- und Bewertungsanbieters Amplify sank beispielsweise der Prozentsatz der Erstklässler, die in der Mitte des Schuljahres die Zielvorgaben für ihre Klasse erreichten oder übertrafen, von 58 % vor der Pandemie auf nur 44 % in diesem Jahr.

Das öffentliche Gesundheitswesen hat sich auf die Seite der sinnlosen Maskierung von Schulkindern geschlagen. Wenn die Schulen öffneten, wurden Masken vorgeschrieben, obwohl die Kinder relativ unverwundbar gegenüber dem Virus sind und eine Übertragung in der Schule nachweislich selten ist. Eine spanische Studie zeigte keinen erkennbaren Unterschied in der Übertragung zwischen 5-Jährigen, die nicht maskiert werden müssen, und 6-Jährigen, die maskiert werden müssen.

„Die Maskierung ist ein psychologischer Stressfaktor für Kinder und stört das Lernen. Das Verdecken der unteren Gesichtshälfte von Lehrern und Schülern verringert die Kommunikationsfähigkeit“, schreiben Neeraj Sood, Direktor der Covid-Initiative an der USC, und Jay Bhattacharya, Professor für Medizin in Stanford. „Positive Emotionen wie Lachen und Lächeln werden weniger wahrgenommen, und negative Emotionen werden verstärkt. Die Bindung zwischen Lehrern und Schülern leidet darunter.“

„Die meisten Masken, die von den meisten Kindern während der gesamten Pandemie getragen wurden, haben wahrscheinlich nichts an der Geschwindigkeit oder dem Verlauf des Virus geändert“, schreibt Vinay Prasad, außerordentlicher Professor für Epidemiologie und Biostatistik an der University of California. „Der Verlust für Kinder ist nach wie vor schwer in harten Daten zu erfassen, wird aber wahrscheinlich in den kommenden Jahren deutlich werden.

Die Gesundheitsbehörden haben einen Fehler begangen, indem sie maskierten Menschen ein falsches Gefühl der Sicherheit gaben. Wie ich im August schrieb: „Covid-19-Partikel sind erstaunlich klein. So schwer es auch vorstellbar ist, die unmerklichen Lücken in chirurgischen Masken können 1.000 Mal so groß sein wie ein Viruspartikel. Lücken in Stoffmasken sind deutlich größer.“ Ganz zu schweigen von der Atemluft, die einfach an den Rändern der Maske vorbeigeht.

Zu Beginn der Pandemie löste die Infragestellung von Stoffmasken Empörung und eine rasche Zensur in den sozialen Medien aus. Jetzt hat sogar die auftragsfreudige CNN-Medizinanalystin Leanna Wen erklärt, sie seien „kaum mehr als Gesichtsschmuck“. Die Skepsis gegenüber Masken breitet sich auch in den Mainstream-Medien aus; die Washington Post und Bloomberg veröffentlichten sogar einen Essay mit dem Titel „Mask Mandates Didn’t Make Much of a Difference Anyway“.

Als Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens die Wirkung von Masken übertrieben, taten sie mehr, als sinnloses Unbehagen und eine dystopische Lebensweise zu fördern. „In dem naiven Glauben, dass Masken sie schützen würden, haben sich einige ältere Menschen mit hohem Risiko nicht richtig sozial distanziert, und einige sind deshalb an Covid-19 gestorben“, so der Epidemiologe, Biostatistiker und ehemalige Professor der Harvard Medical School Martin Kulldorff.

Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite der kleinen Unternehmen geschlagen. Im ersten Jahr der Pandemie kam es zu 200.000 zusätzlichen Geschäftsschließungen im Vergleich zu vorher, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Regierung sogenannte „nicht lebensnotwendige Unternehmen“ ins Visier nahm.

Die öffentliche Gesundheit schadete vor allem den Karrieren von Frauen. Frauen sind in den Sektoren, die am stärksten von den Schließungen betroffen sind, stärker vertreten, und die Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen veranlasste viel mehr Frauen als Männer, ihre berufliche Laufbahn auf Eis zu legen.

Die öffentliche Gesundheit hat sich auf die Seite der Inflation geschlagen. Um den massiven wirtschaftlichen Schaden auszugleichen, den die Schließung des Gesundheitswesens anrichtete, stürzte sich die Bundesregierung in eine erstaunliche Ausgabentätigkeit und verteilte Bargeld an Privatpersonen, Unternehmen sowie Stadt- und Landesregierungen.

Da die Regierung dieses Geld nicht hatte, schuf die Federal Reserve es quasi aus dem Nichts. Wenn all dieses neue Papiergeld in Umlauf gebracht wird, wird die Währung entwertet und die heutige Preisinflation angeheizt – eine verdeckte Steuer ohne Höchstsatz, die arme Menschen am härtesten trifft.

Anmerkung: Lockdowns und andere Mandate waren nicht der alleinige Grund für viele der verschiedenen Schäden, die ich beschrieben habe; die allgemeine Angst vor dem Virus trug ebenfalls zu einigen von ihnen bei. Es ist jedoch auch anzumerken, dass die Gesundheitsbehörden – und die Medien, die überwiegend negative Berichte verbreiteten – ein Ausmaß an Angst schürten, das die Menschen dazu verleitete, das Ausmaß der tatsächlich vom Virus ausgehenden Gefahr zu überschätzen.

Es gibt noch eine weitere Art und Weise, in der die Charakterisierung von Abriegelungen und anderen Anordnungen als „auf der Seite der Vorsicht liegend“ einen psychologischen Trick darstellt: Da der Satz mit der Vorstellung von guten Absichten verbunden ist, bringt er die Bürger dazu, den Bürokraten und Politikern, die sie auferlegt haben, zu verzeihen.

Beachten Sie jedoch, dass im alltäglichen Sprachgebrauch die Entscheidung, sich auf die Seite der Vorsicht zu schlagen, freiwillig von Einzelpersonen getroffen wird, die die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen tragen – oder von anderen, wie einem Flugzeugpiloten oder einem Chirurgen, denen wir freiwillig und unmissverständlich die Kontrolle über unser Wohlergehen übertragen haben.

Die düsteren Auswirkungen von Abriegelungen und anderen Anordnungen wurden der Gesellschaft jedoch zwangsweise auferlegt, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass so viele der Erlasse eine grobe Machtanmaßung und Verletzung der Menschenrechte darstellten.

Darüber hinaus wurden die Erlasse durch eine orwellsche Zensur und Ächtung derjenigen verstärkt, die es wagten, Fragen zu stellen, die sich inzwischen als berechtigt erwiesen haben.

Die sich überheblich gebärdenden Beamten und Politiker des öffentlichen Gesundheitswesens – und die Journalisten, die nur dem Namen nach als ihre hirnlosen, unhinterfragten Sprachrohre dienten – haben unsere scharfe Verurteilung voll und ganz verdient. Sie zur Rechenschaft zu ziehen, ist in der Tat unerlässlich, um uns und künftige Generationen davor zu bewahren, dieses dystopische Kapitel der Menschheitsgeschichte zu wiederholen.