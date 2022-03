Aktivisten ziehen vor das Hauptquartier des Weltwirtschaftsforums in NYC und fordern Antworten

Klaus Schwab, der Vorsitzende des WEF, hatte sich bereits 2017 positiv über seine Verbindungen zu Premierminister Trudeau und seinen Kabinettsmitgliedern geäußert.

Aktivisten haben sich vor dem Hauptsitz des Weltwirtschaftsforums in der Madison Ave. in New York City versammelt und ihre Meinung über das umstrittene Wirtschaftsgremium geäußert, das zunehmend in die Kritik gerät, da seine Verbindungen zu den führenden Politikern der Welt immer deutlicher werden.

„… eine Gruppe von mächtigen Akteure, die sich treffen, um zu besprechen, wie man in Nationalstaaten eindringen kann, ohne Waffen“, verkündete ein Demonstrant in ein Mikrofon. „Justin Trudeau ist im Wesentlichen eine Marionette des Weltwirtschaftsforums“, so der Demonstrant weiter.

Klaus Schwab in 2017 says he’s proud his WEF infiltrates governments and he personally knows more than half of Trudeau’s cabinet.



Just another conspiracy theory of course, nothing to see here. #TheGreatReset

pic.twitter.com/3qmYnMFTP7 — Maxime Bernier (@MaximeBernier) January 26, 2022

„Ich war bei einem Empfang für Premierminister Trudeau und weiß, dass die Hälfte seines Kabinetts oder sogar mehr als die Hälfte seines Kabinetts Young Global Leaders sind“, sagte Schwab und bezog sich dabei auf die Tochtergesellschaft der Organisation, die den Anspruch erhebt, „den Einfluss einer vielfältigen Gemeinschaft verantwortungsbewusster Führungskräfte über Grenzen und Sektoren hinweg zu beschleunigen, um eine integrativere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten“.

Colin Carrie, konservativer Abgeordneter für Oshawa, Ontario, stellte kürzlich während einer Parlamentssitzung im Namen eines Wählers eine Frage über den Einfluss des WEF auf die kanadische Politik. Eine Antwort wurde nicht gegeben.

Canada 🇨🇦 Wow, MP Colin Carrie gets shut down when he asks about Klaus Schwabs 2017 comments that "The WEF has Penetrated and Infiltrated" Global Govts around the World". The Speaker says the comments were inaudible and moves onto the next question…👇👊 pic.twitter.com/syBpENAbP2 — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) February 20, 2022

„Wir sind für Freiheit und Souveränität, und das Weltwirtschaftsforum ist völlig gegen diese Dinge“, sagte ein Demonstrant von Teachers for Choice einem unabhängigen Journalisten in New York.

Michael from Teacher's for Choice explains their reason for protest at the WEF HQ in NYC pic.twitter.com/C9BrCmI9YS — Andrew Chapados (@AndrewSaysTV) March 1, 2022

Der Hauptsitz in der Madison Avenue ist auf der WEF-Website als einer der Bürostandorte aufgeführt.