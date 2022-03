Die wirtschaftliche und finanzielle Kriegserklärung der EU an Russland könnte nach hinten losgehen

Dies sollte jene Länder erschrecken, die sich gegen die fortgesetzte Aufrechterhaltung der schwindenden unipolaren Hegemonie der USA wehren. Es könnte aber auch nach hinten losgehen, wenn sie bei der Beschleunigung des globalen Systemwechsels zur Multipolarität enger zusammenarbeiten, solange ihre Führer sich weiterhin erfolgreich dem Druck der USA widersetzen.

Über die Bewaffnung des von den USA geführten Westens mit wirtschaftlichen und finanziellen Instrumenten sollte man sich keine Illusionen mehr machen, nachdem der französische Finanzminister gerade erklärt hat, dass die EU einen „totalen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg“ gegen Russland führen wird. Dies sollte die Welt in Angst und Schrecken versetzen, denn es bedeutet, dass auch vergleichsweise weniger starke Länder als die eurasische Großmacht mit der Zeit unweigerlich in ihr Fadenkreuz geraten werden. Sie werden genauso wie Russland ins Visier genommen, wenn sie es wagen, sich den hegemonialen Ansprüchen des von den USA geführten Westens zu widersetzen.

Präsident Putin kündigte die Sonderoperation seines Landes in der Ukraine Ende letzter Woche unter dem unmittelbaren Vorwand an, die einheimische russische Bevölkerung der Donbass-Republiken zu schützen, die Moskau Tage zuvor anerkannt hatte, obwohl das große strategische Ziel darin besteht, die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien zu gewährleisten, die die NATO in diesem Land überschritten hat. Ein Nichthandeln hätte letztlich zur Neutralisierung der nuklearen Zweitschlagskapazitäten Russlands und zu einem bevorstehenden konventionellen Angriff der NATO geführt.

Russland ist nicht das einzige Land, das vom Westen bedroht wird, denn auch China und der Iran gehören zu den Top-Zielen des Westens. Diese Länder werden jedoch schon seit langem als Herausforderung für die schwindende Hegemonie Amerikas angesehen, weshalb es viele überraschte, dass ausgerechnet Äthiopien kürzlich ebenfalls ins Fadenkreuz geriet. Das Land war früher ein treuer Verbündeter des Westens, wurde aber für den pragmatischen Spagat seiner Regierung zwischen den Supermächten Amerika und China bestraft.

Der Versuch der USA, ihre schwindende unipolare Hegemonie auf alle anderen zu übertragen, bedeutet, dass Äthiopien nicht das letzte Land des Globalen Südens sein wird, das ins Visier der USA gerät, ganz zu schweigen von dem letzten bisherigen amerikanischen Verbündeten. Jedes Land, das sich den Versuchen Washingtons widersetzt, die Welt in einen „chinesisch geführten autoritären“ und einen „amerikanisch geführten demokratischen“ Block aufzuteilen, wird die Hauptlast der multidimensionalen Hybridkriege des von den USA geführten Westens gegen sich selbst tragen müssen, insbesondere im Bereich der Wirtschafts-, Finanz- und Informationskriege.

Die EU hat sich bereits vollständig auf die Seite ihres amerikanischen Schutzherrn geschlagen, wenn es um Russland geht, was bedeutet, dass sie das Gleiche bald auch gegenüber China tun könnte, wenn es verlangt wird. Die Golfstaaten, die sich den beiden eurasischen Großmächten in letzter Zeit stark angenähert haben, könnten schon bald zur nächsten Zielscheibe des US-geführten Westens werden, auch wenn der entscheidende Einfluss, den sie auf den globalen Energiemarkt ausüben, Washington daran zweifeln lassen könnte, ob es klug ist, sie zu sehr zu provozieren.

Die ASEAN wird sich in Zukunft vorsichtig zwischen den USA und China bewegen müssen, da sie es sich nicht leisten kann, die Volksrepublik, mit der ihre Länder so viel Handel treiben, abzuschneiden. Dieser südostasiatische Block ist neben China und mehreren anderen Ländern auch an der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) beteiligt, so dass es abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen der amerikanische Druck auf diese Plattform haben könnte. Wenn sich diese Länder den USA nicht unterwerfen, könnten sie zumindest bald zur Zielscheibe vom Informationskrueg werden.

Ganz Afrika hat bereits gesehen, was mit Äthiopien geschehen ist. Einige der schwächeren Länder, die in neokolonialen Beziehungen zum Westen stehen, werden es natürlich nicht wagen, ihren Schutzherren zu trotzen, aber diejenigen, die ihre strategische Autonomie selbstbewusster ausspielen, könnten darauf wetten, dass es besser ist, den Spagat von Addis Abeba zu wiederholen, um ihre nationalen Interessen zu wahren. Schließlich hat Äthiopien auch ein leuchtendes Beispiel dafür gegeben, dass afrikanische Länder dem Druck eines von den USA geführten westlichen Hybridkriegs tatsächlich widerstehen können.

Die prinzipielle Neutralität Indiens und Brasiliens inmitten der Spannungen zwischen Russland und der NATO könnte dazu führen, dass diese beiden multipolaren Großmächte und BRICS-Mitglieder zu den nächsten Zielscheiben der von den USA geführten westlichen Druckkampagnen werden. Das war allerdings schon vorher der Fall, als die amerikanischen Medien begannen, sehr kritisch über Themen in diesen Ländern zu berichten, die von ihren Regierungen als rein interne Angelegenheiten betrachtet werden, zu denen sich Ausländer nicht einmal äußern sollten.

Es gehörte schon immer zu den großen strategischen Prioritäten der USA, die BRICS zu brechen, die in den letzten Jahren ohnehin weitgehend zum Erliegen gekommen waren, aber im vergangenen Jahr einige Anzeichen für eine Wiederbelebung zeigten, so dass diese Szenarien zu erwarten waren. Die Folgen ihres Erfolgs, der im brasilianischen Fall wahrscheinlicher erscheint als im indischen, könnten weitreichend sein, weshalb es wichtig ist, dass sie angesichts eines solchen Drucks standhaft bleiben.

Das soll nicht heißen, dass Bolsonaro die beste Führungspersönlichkeit für Brasilien ist, sondern nur darauf hinweisen, dass die politischen Entscheidungsträger, die hinter ihm stehen und die wirklich für die prinzipielle Neutralität ihrer Regierung unter diesen Umständen verantwortlich sind, sicherstellen müssen, dass sie nicht ersetzt werden, wenn er nach den nächsten Wahlen durch demokratische (wenn auch wahrscheinlich durch die USA indirekt unterstützte) Mittel abgesetzt wird. Das optimale Szenario ist, dass Lula, wer auch immer nach ihm ins Amt kommt, diese Experten um jeden Preis behalten wird.

Um jedoch auf das einleitende Thema dieser Analyse zurückzukommen: Die Erklärung der EU zum totalen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg gegen Russland ist auch eine Erklärung desselben gegen die ganze Welt. Sie sollte diejenigen Länder erschrecken, die sich gegen die fortgesetzte Wiederherstellung der schwindenden unipolaren Hegemonie der USA wehren, könnte aber auch nach hinten losgehen, wenn sie enger zusammenarbeiten, um den laufenden globalen Systemwechsel hin zur Multipolarität zu beschleunigen, solange ihre Führer dem Druck der USA weiterhin erfolgreich widerstehen.