Die Öffentlichkeit wird psychologisch auf einen großen Krieg vorbereitet

Von J.B. Shurk

Je älter ich werde, desto misstrauischer betrachte ich die Ursachen von Kriegen. Das ist nur natürlich. Junge Menschen – insbesondere junge Männer – sind unfähig, Risiken richtig einzuschätzen. Obwohl sie rebellisch sind, folgen sie Autoritäten. Es gibt einen Grund, warum Achtzehnjährige über Schützengräben geschickt werden, um offene Felder zu überqueren: Sie lassen sich überzeugen, Erfolg zu suchen und Sterblichkeit zu ignorieren. Mutige junge Männer sehen der Gefahr direkt ins Auge. Erst Jahre später fragen sie sich: „Warum zur Hölle habe ich das getan?“

Es besteht kein Zweifel, dass wir psychologisch auf einen großen und schrecklichen Krieg vorbereitet werden. Ob Zivilist, Veteran oder aktiver Soldat – jeder hat in den letzten zehn Jahren mindestens einmal einen Kommandeur öffentlich sagen hören, dass ein Krieg zwischen den USA und China oder gar ein Weltkrieg III wahrscheinlich sei.

Europäische Politiker fordern ihre Bürger seit Beginn des Ukraine-Krieges dazu auf, sich auf einen umfassenden militärischen Konflikt mit Russland vorzubereiten. Diese Kriegsvorbereitungen betreffen nicht nur die baltischen Staaten, Finnland oder Polen – auch Frankreich und Großbritannien haben ihre Bevölkerung jahrelang darauf eingeschworen, Blutvergießen mit der Russischen Föderation zu erwarten.

Während des halben Jahrhunderts des Kalten Krieges spielte sich die Gewalt meist im Verborgenen oder über „Stellvertreter“ ab, damit die USA und die Sowjetunion wenigstens so tun konnten, als kämpften sie nicht direkt gegeneinander. So groß war die Angst vor Atomwaffen und vor der gegenseitigen Vernichtung, dass selbst erbitterte Feinde versuchten, Eskalationen zu vermeiden. Die berühmte „rote Telefonleitung“ zwischen Moskau und Washington wurde eingerichtet, weil beide Seiten die Konsequenzen eines Weltkriegs verstanden.

Die Krieger des Kalten Krieges nahmen sich das Einstein-Zitat zu Herzen:

„Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg geführt wird, aber der Vierte wird mit Stöcken und Steinen ausgetragen.“

Mit dieser Warnung im Hinterkopf haben Menschen, die die Macht besaßen, die Welt in Sekunden zu zerstören, es irgendwie geschafft, achtzig Jahre nach Hiroshima und Nagasaki einen globalen Atomkrieg zu vermeiden.

Doch in den letzten fünfzehn Jahren hat sich die Stimmung radikal verändert. Eine leichtfertige Haltung gegenüber Atomwaffen hat die jahrzehntelange Vorsicht verdrängt. Senatoren, Generäle und Diplomaten sprechen heute offen über den möglichen Einsatz von Waffen, die Massenvernichtung in nie dagewesenem Ausmaß verursachen könnten. Die Angst vor dem Ende der Menschheit ist verflogen – an ihre Stelle tritt eine kalte Überlegung:

„Wie sollen Atomwaffen unsere Feinde abschrecken, wenn wir uns weigern, sie einzusetzen?“

Fünf Jahre nach der Massenhysterie um Covid, die weite Teile der Welt ohne triftigen Grund lahmlegte, kennen viele den Begriff „Massenbildungspsychose“. Damit ist gemeint, dass große Menschengruppen an Dinge glauben, die von der Realität abgekoppelt sind. Ich sehe Covid in derselben Kategorie wie den menschengemachten Klimawandel – beides Phänomene, deren Gefahren meiner Meinung nach übertrieben und politisch instrumentalisiert wurden.

Seit Jahrhunderten zeigen Studien, wie politische Führer die „Verrücktheit der Massen“ zu ihrem Vorteil ausnutzen. Im frühen 20. Jahrhundert hatte „Propaganda“ sogar eine positive Bedeutung: Die Eliten jener Zeit sahen es als ihre moralische Pflicht an, die Massen „zu lenken“. In seinem Werk „Public Opinion“ schreibt Walter Lippmann offen, dass „Experten“ durch Propaganda und Zensur den „Zustimmungswillen der verwirrten Herde“ herstellen sollen. Wenn es den „Gebildeten“ also nützlich erscheint, die Menschheit mit Angst vor Viren oder CO₂ zu überziehen, werden sie es tun.

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus möglich, dass ich selbst ein „nützlicher Idiot“ bin, wenn ich vor einem Weltkrieg warne – genau das, was Lippmanns Schüler bezwecken würden: meine ehrliche Sorge zu nutzen, um Panik zu verbreiten. Dennoch erinnere ich mich gut daran, wie ich Jahre vor dem 11. September 2001 Artikel las, die vor islamischen Terroranschlägen in den USA warnten – und dann starben 3 000 Menschen. Heute lese ich ähnliche Vorhersagen über einen großen Krieg, und ich kann das Gefühl der Furcht nicht abschütteln.

Wie bei allen Fragen der öffentlichen Meinung ist auch hier unklar, was Ursache und was Wirkung ist. Schreibe ich über den Dritten Weltkrieg, weil es so viele Hinweise gibt, dass er bevorsteht? Oder trage ich durch mein Schreiben selbst zur Vorbereitung bei? Unabhängig davon weiß ich eines: Bevor der erste Schuss fällt, wird der Krieg in den Köpfen vorbereitet.

Für das Militär ist die Zivilbevölkerung Teil des „Kriegsraums“. Bevor ein Konflikt beginnt, wird das gesellschaftliche Bewusstsein geformt, um Kampf und Opfer zu akzeptieren. Genau das geschieht heute.

Diese Einschätzung mag seltsam klingen – gerade in einer Woche, in der Präsident Trump im Nahen Osten Frieden vermittelt. Aber selbst oberflächliche Beobachter wissen: In einem echten Weltkrieg wäre diese Region ein Flächenbrand. Und doch toben derzeit über 50 bewaffnete Konflikte weltweit, an denen mehr als 90 Länder beteiligt sind.

Manche westliche Gesellschaften lassen sich hypnotisieren und glauben, wir lebten in einer Zeit relativen Friedens – doch Kriege breiten sich heute schneller aus als seit dem Zweiten Weltkrieg. Sollte sich der Ukraine-Krieg zu einem US-Russland-Krieg oder der Taiwan-Konflikt zu einem US-China-Krieg ausweiten, stünde die Menschheit an der Schwelle beispielloser Gewalt.

Seit einem Jahrzehnt prognostizieren Militärakademiker einen globalen Krieg bis 2030.

Verdächtig ist, dass genau dieses Jahr auch von WEF, UN und anderen globalistischen Institutionen als Zielmarke ihrer Agenda 2030 bezeichnet wird – als „Wendepunkt der Menschheit“.

Gleichzeitig erleben wir eine dramatische Verdichtung von Kontrolle:

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant.

entwickelt sich rasant. Digitale Identitäten werden in Europa verpflichtend vorbereitet.

werden in Europa verpflichtend vorbereitet. Zentralbanken planen staatlich kontrollierte Digitalwährungen.

planen Die EU will Zugriff auf private Kommunikation.

will Präsident Biden schuf ein „Desinformations-Board“, um öffentliche Informationen zu filtern und Abweichler zu zensieren.

Die Mauern eines globalen Überwachungsgefängnisses entstehen – während dieselben Eliten die Bevölkerung auf wirtschaftliche Not und Krieg einstimmen.

Vielleicht wollen wir das nicht glauben. Aber offenbar erwarten unsere „Vorgesetzten“, dass wir es klaglos hinnehmen.

Es gibt jedoch eine Alternative:

Milliarden von Menschen könnten sich weigern, mitzuspielen.

Anstatt zuzulassen, dass eine Handvoll Eliten die öffentliche Meinung diktiert, könnte die Öffentlichkeit erkennen, dass sie ihre Meinung selbst gestalten kann. Wenn genug Menschen den Krieg verweigern, könnten die Globalisten feststellen, dass ihnen die Soldaten fehlen.

Nichts verkörpert den „Wahnsinn der Massen“ so sehr wie Millionen junger Menschen, die blindlings in den Wahnsinn des Krieges rennen.

Aus Sorge um jene, die ihr Leben in diesen kommenden Kriegen verlieren würden, bete ich, dass weise Hüter des Friedens den Weg bestimmen – bevor es zu spät ist.

Über den Autor:

J.B. Shurk ist ein amerikanischer konservativer Kommentator und Autor, bekannt für seine Arbeiten zu Freiheit, Meinungsfreiheit, Regierungsübergriff und Kulturfragen. Er schreibt für Publikationen wie The Federalist, American Thinker und Gatestone Institute. Seine Analysen kritisieren regelmäßig Institutionen wie das Weltwirtschaftsforum, digitale Zentralbankwährungen und Regierungszensur – stets im Dienste der individuellen Freiheit und moralischen Standhaftigkeit.