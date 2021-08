Die Pandemie ist erst der Anfang, die Zukunft ist düster

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Liebe Leserinnen und Leser, dies ist der wichtigste und erschreckendste aller Covid-Artikel. Der Covid-„Impfstoff“ veranlasst die Körper der Geimpften, Varianten zu produzieren, die immer tödlicher werden und die menschliche Bevölkerung auslöschen könnten. Die Geimpften sind diejenigen, die das Virus ausscheiden und die Krankheit verbreiten. Mit anderen Worten: Die Impfkampagne hat das Virus verbreitet und nicht eingedämmt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die diese Schlussfolgerung stützen, scheinen schlüssig zu sein. Daher sind entweder die Gesundheitsbehörden voller völlig inkompetenter und dummer Leute, oder die Covid-Politik zielt auf eine Bevölkerungsreduktion ab. In jedem Fall steht die Pandemie erst am Anfang, und das Schlimmste steht uns noch bevor.

Erschreckende Warnungen zweier Top-Virologen vor COVID-Injektionen: von der Regierung und den großen Medien ignoriert

Joel S. Hirschhorn

Wenn zwei hochkarätige Wissenschaftler zu ähnlichen Schlussfolgerungen in Bezug auf den derzeitigen weltweiten Vorstoß, alle Menschen mit den experimentellen COVID-Impfstoffen zu impfen, kommen, sollten wir genau hinschauen. Beide sehr erfahrenen Wissenschaftler haben eine völlig negative Sicht auf die Impfbemühungen. Sie sind nicht nur unwirksam, sondern weisen auch auf negative gesundheitliche Folgen für die Weltbevölkerung hin. Diese beiden anerkannten medizinischen Forscher, die die Wahrheit sagen, lassen Fauci so ungeschickt, betrügerisch und gefährlich aussehen wie er in der Tat ist.

In diesem Artikel geht es darum, dass Fauci nicht nur die falsche, potenziell katastrophale Pandemielösung vorangetrieben hat, sondern auch die richtige blockiert hat.

Vieles von dem, was die beiden Virologen sagen, ist sehr technischer Natur. Dieser Artikel vereinfacht ihre umstrittenen Botschaften, ohne ihre wesentliche Bedeutung zu verlieren. Die Öffentlichkeit muss ihre Warnungen verstehen, die die gesamte Propaganda der Regierungen, der Gesundheitsbehörden und der großen Medien widerlegen, die Impfstoffe propagieren.

Warnung! Wenn Sie weiterlesen, könnten Sie depressiv werden.

Dr. Luc Montagnier

Zunächst wird die Denkweise von Dr. Luc Montagnier betrachtet, einem französischen Virologen und Träger des Nobelpreises für Medizin 2008 für seine Entdeckung des menschlichen Immunschwächevirus (HIV). Er hat einen Doktortitel in Medizin. Aber es gibt noch viel mehr, was ihn als großen Experten ausweist: Er hat mehr als 20 bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter den französischen Nationalen Verdienstorden und die Ehrenlegion. Er ist Träger des Lasker-Preises, des Scheele-Preises, des Louis-Jeantet-Preises für Medizin, des Gairdner-Preises, des Golden Plate Award der American Academy of Achievement, des King Faisal International Prize (bekannt als arabischer Nobelpreis) und des Prince of Asturias Award.

Er hat sich sehr dafür eingesetzt, die Gefahren der COVID-19-Impfstoffe aufzudecken, die sich noch im Versuchsstadium befinden, aber leider bald vollständig zugelassen werden könnten. Die Impfstoffe stoppen das Virus nicht, argumentiert der prominente Virologe, sie bewirken das Gegenteil – sie „füttern das Virus“ und erleichtern seine Entwicklung zu stärkeren und übertragbaren Varianten. Diese neuen Virusvarianten sind widerstandsfähiger gegen die Impfung und können mehr gesundheitliche Folgen haben als ihre „ursprünglichen“ Versionen.

Montagnier bezeichnet das Massenimpfprogramm als „inakzeptablen Fehler“ und als „wissenschaftlichen wie auch medizinischen Fehler“. Seine Behauptung lautet: „Die Geschichtsbücher werden zeigen, dass … es die Impfung ist, die die Varianten hervorbringt.“ Mit anderen Worten: „Es gibt Antikörper, die durch den Impfstoff erzeugt werden“, die das Virus zwingen, „eine andere Lösung zu finden“ oder zu sterben. Hier entstehen die Varianten“. Es sind die Varianten, die „eine Produktion und ein Ergebnis der Impfung sind“. Halten Sie inne und denken Sie über diese Gedanken nach. Haben Sie schon einmal eine bessere Erklärung für die Entstehung von Varianten gehört? Ich bezweifle es.

Er spricht von der Mutation und Verstärkung des Virus durch ein Phänomen, das als Antibody Dependent Enhancement (ADE) bekannt ist. ADE ist ein Mechanismus, der die Fähigkeit eines Virus erhöht, in Zellen einzudringen und eine Verschlimmerung der Krankheit zu verursachen.

Daten aus der ganzen Welt bestätigen, dass ADE bei SARS-CoV-2 auftritt, das COVID-19 verursacht, sagt Montagnier. „Es ist in jedem Land gleich: Auf die Kurve der Impfung folgt die Kurve der Todesfälle“. Das klingt nach dem, wovon wir jetzt vermehrt hören, nämlich nach eskalierenden, bahnbrechenden Infektionen, die einige Menschen töten. Und diese Spirale in die Katastrophe hat möglicherweise kein Ende.

In einem Dokumentarfilm vom November 2020 betonte er schädliche und irrationale Maskengebote sowie Abriegelungen, Quarantänen und den Missbrauch staatlicher Übervorteilung und befürwortete den Einsatz wirksamer COVID-Behandlungen wie Hydroxychloroquin. Der Film wurde von YouTube und den meisten anderen Mainstream-Sendern verboten. Zu diesem Zeitpunkt war es Fauci gelungen, die breite Anwendung der billigen Generika für COVID zu verhindern und die Strategie des Abwartens auf den Impfstoff fortzusetzen.

Montagnier war ein lautstarker Kritiker der Massenimpfkampagne. In einem Brief an den Präsidenten und die Richter des Obersten Gerichtshofs des Staates Israel, der die weltweit schnellste und massivste Impfkampagne ins Rollen brachte, plädierte Montagnier für deren Aussetzung. Er sagte: „Ich möchte die potenziellen Gefahren dieser Impfstoffe in einer Massenimpfungspolitik zusammenfassen.“ Hier sind sie:

1. Kurzfristige Nebenwirkungen: Dabei handelt es sich nicht um die normalen lokalen Reaktionen, die bei jeder Impfung auftreten, sondern um schwerwiegende Reaktionen, die das Leben des Empfängers betreffen, wie der anaphylaktische Schock in Verbindung mit einem Bestandteil der Impfstoffmischung oder schwere Allergien oder eine Autoimmunreaktion bis hin zur Zellaplasie. Zu dieser Gruppe gehören auch eine Reihe von tödlichen Blutproblemen, die mit Blutgerinnseln und dem Verlust von Blutplättchen einhergehen und zu Schlaganfällen, Hirnblutungen und anderen Folgen führen.

Fehlender Impfschutz:

2.1 Induzierte Antikörper neutralisieren eine Virusinfektion nicht, sondern begünstigen sie im Gegenteil, je nach Empfänger. Letzterer kann dem Virus bereits asymptomatisch ausgesetzt gewesen sein. Natürlich induzierte Antikörper können mit den durch den Impfstoff induzierten Antikörpern konkurrieren.

2.2 Die Produktion von durch Impfung induzierten Antikörpern in einer stark exponierten Population führt zur Selektion von Varianten, die gegen diese Antikörper resistent sind. Diese Varianten können virulenter oder übertragbarer sein. Das ist es, was wir jetzt erleben. Ein endloser Wettlauf zwischen Virus und Impfstoff, der immer zu Gunsten des Virus ausgehen wird.

Langfristige Auswirkungen: Entgegen den Behauptungen der Hersteller von Boten-RNA-Impfstoffen besteht die Gefahr, dass die virale RNA in das menschliche Genom integriert wird. Unsere Zellen sind in der Lage, eine reverse Transkriptase von RNA in DNA durchzuführen. Auch wenn dies ein seltenes Ereignis ist, kann seine Passage durch die DNA der Keimzellen und seine Übertragung auf künftige Generationen nicht ausgeschlossen werden.

Sein Resümee: „Angesichts einer unvorhersehbaren Zukunft ist es besser, sich zu enthalten“. Für die meisten Menschen wird es jedoch äußerst schwierig sein, sich all dem Zwang und den Impfvorschriften zu widersetzen.

Bereits im April 2020, vor dem ganzen Gerede über Varianten und vor der Einführung der experimentellen Impfstoffe, rief Montagnier die Menschen dazu auf, die Impfung gegen COVID-19 abzulehnen, sobald diese verfügbar ist. Seine Hauptaussage sollte man sich immer vor Augen halten: „Anstatt die Infektion zu verhindern, würden sie die Infektion beschleunigen“. Heute beweisen die neu auftretenden Varianten von SARS-CoV-2, die geimpfte Menschen befallen, seine These. Laut seiner wissenschaftlichen Denkweise könnten Massenimpfungen eine neue, tödlichere Welle pandemischer Infektionen auslösen.

Was die viel beschworene und erhoffte Herdenimmunität angeht, hat er gesagt: „Die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Astra Zeneca verhindern die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch nicht, und die Geimpften sind genauso infektiös wie die Ungeimpften. Daher ist die Hoffnung auf eine ‚kollektive Immunität‘ durch eine Erhöhung der Zahl der Geimpften völlig aussichtslos.“

Auf der positiven Seite plädierte er für Folgendes: „Die frühzeitige Behandlung der Infektion mit Ivermectin und bakteriellen Antibiotika, weil es einen bakteriellen Kofaktor gibt, der die Wirkung des Virus verstärkt.“

Dr. Vanden Bossche

Die klaren Ansichten von Montagnier wurden von dem angesehenen belgischen Virologen Dr. Vanden Bossche geteilt. Auch er verfügt über beachtliche Referenzen, die seine Ansichten bedenkenswert machen. Er hat an der Universität Hohenheim, Deutschland, in Virologie promoviert. Er hatte Lehrstuhlvertretungen an Universitäten in Belgien und Deutschland inne. Am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in Köln war er Leiter des Büros für Impfstoffentwicklung. In der Privatwirtschaft war er bei mehreren Impfstoffunternehmen (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) tätig, wo er in der Impfstoffforschung und -entwicklung arbeitete. Er arbeitete auch bei der Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) in Genf als Senior Ebola Program Manager.

Seine Ansichten wurden in einem kürzlich erschienenen Artikel analysiert. Auch er hat sich lautstark für einen Stopp der Massenimpfungsprogramme ausgesprochen. Er glaubt, dass die Impfungen, wenn sie nicht gestoppt werden, zur Entwicklung immer stärkerer Varianten des Virus führen könnten, bis ein „Supervirus“ die Oberhand gewinnt und eine große Zahl von Menschen auslöscht.

Dies ist seine kühne Ansicht:

„In Anbetracht des enormen Ausmaßes an Immunitätsflucht, das durch Massenimpfkampagnen und flankierende Eindämmungsmaßnahmen hervorgerufen wird, ist es schwer vorstellbar, dass menschliche Eingriffe nicht dazu führen würden, dass sich die COVID-19-Pandemie zu einer unglaublichen Katastrophe für die globale und individuelle Gesundheit entwickelt“.

Dies ist ein wesentliches Element seiner Überlegungen. So gut wie alles, was im Rahmen der Pandemie unternommen wird, garantiert nicht die Eliminierung des Virus. Vielmehr handelt es sich um eine selektive virale „Immunflucht“, bei der die Viren weiterhin von den Infizierten [sowohl geimpften als auch nicht geimpften] ausgeschieden werden, weil neutralisierende Antikörper die Replikation und Eliminierung des Virus nicht verhindern können.

Der evolutionäre Selektionsdruck auf das Virus durch das „immune escape“ schafft immer virulentere Virusstämme, die einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Varianten haben und zunehmend das Potenzial haben, die Antikörperabwehr zu durchbrechen. Abwehrkräfte, die durch das impfstoffinduzierte Immunsystem bereitgestellt werden. Dies ist die „Impfstoffresistenz“. Die Impfstoffhersteller versuchen immer wieder, die Varianten zu überlisten, scheitern aber. Deshalb setzen sie weiterhin auf Auffrischungsimpfungen und jährliche Impfungen. Das ist der Ansatz „mehr ist besser“. Unterstützt wird dies durch die Unterdrückung vieler negativer Fakten über die Impfstoffe durch die großen Medien.

Eine erschreckende Prognose von Bossche besagt, dass das Schlimmste der Pandemie noch bevorsteht. Das ist schwer zu glauben, wenn man all die Hiobsbotschaften über Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bedenkt. Aber er glaubt, dass wir jetzt die Ruhe vor dem endgültigen Sturm erleben. Stellen Sie sich eine neue Infektionswelle vor, die viel schlimmer ist als alles, was wir bisher gesehen haben, meint Bossche.

Wie wird das geschehen? Es wird mehr Mutanten oder Varianten geben, gegen die das adaptive Immunsystem aufgrund von Impfungen wenig Widerstand leistet. Gleichzeitig wird die Wirksamkeit des angeborenen oder natürlichen Immunsystems abnehmen, es sei denn, die Menschen ergreifen eine Reihe von Maßnahmen, um ihre natürliche Immunität zu stärken.

Bossche weist immer wieder darauf hin, dass es keine Beweise dafür gibt, dass das derzeitige globale Massenimpfprogramm, das aufgelegt wurde, während es noch immer eine erhebliche Anzahl von Infektionen gibt, beispiellos ist, und dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass dies funktioniert. Aus diesem Grund wird er weitgehend ignoriert.

Er betont, dass historische Impfprogramme stets die Bedeutung der prophylaktischen Impfung von Bevölkerungen bei fehlendem Infektionsdruck hervorgehoben haben.

Er argumentiert auch, dass die Situation völlig anders wäre, wenn andere Impfstofftypen verwendet würden, die eine sterilisierende Immunität bieten, d. h. die ein Aufweichen der Immunität verhindern und alle Viren bei den Geimpften abtöten. Den meisten Menschen ist nicht klar, dass die derzeitigen experimentellen Impfstoffe das Virus nicht wirklich abtöten und dass sowohl die Geimpften als auch die Nichtgeimpften das Virus ausscheiden. Diese Impfstoffe verhindern nicht die Übertragung des Virus. Und alle Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckung sind einfach nicht wirksam genug, um die weite Verbreitung des Virus in seinen verschiedenen Formen zu verhindern.

Hier ist seine Gesamtbetrachtung: „Im Moment steht nur eine einzige Sache auf dem Spiel, und das ist das Überleben unserer menschlichen Rasse, offen gesagt.“

Aber es gibt noch mehr starke Worte, die Bossche kürzlich gesagt hat und die man beachten sollte:

Jeder Mensch da draußen, der „teilweise“ oder „vollständig“ geimpft ist, ist ein wandelndes Inkubationssystem für Krankheiten, das alle anderen dem Risiko aussetzt, sich mit einer tödlichen, durch den Impfstoff verursachten „Variante“ anzustecken, die sie töten könnte. Die „Geimpften“ sind wandelnde Mörder, die Krankheiten an andere weitergeben. Sich gegen die Fauci- Grippe impfen zu lassen, ist nicht nur töricht, sondern auch eine Form von Mord, da ungeimpfte Menschen nun Gefahr laufen, sich mit den tödlichen Krankheiten anzustecken, die im Körper der Geimpften produziert werden. Hätte Trump den Impfstoff gar nicht erst eingeführt, wäre die Pandemie schon längst im Sande verlaufen. Da seine Impfstoffe jedoch weiterhin gepusht werden … breitet sich die ‚Delta‘-Variante wie ein Lauffeuer aus, dem bald weitere ‚Varianten‘ folgen werden, wenn wir in die Herbstsaison eintreten.“

Auch dies ist eine sehr starke Ansicht. Das „Massenimpfprogramm ist … nicht in der Lage, eine Herdenimmunität zu erzeugen“. Wenn das stimmt, gibt es wenig Hoffnung auf ein Ende der COVID-Pandemie.

Was ist die Lösung? Bossche hat die notwendige Alternative zu den derzeitigen massiven Impfanstrengungen identifiziert. Sie lautet: „Dieser erste kritische Schritt kann nur erreicht werden, wenn das Massenimpfprogramm sofort gestoppt und durch den weit verbreiteten Einsatz von antiviralen Chemoprophylaktika ersetzt wird, während gleichzeitig massive Ressourcen des öffentlichen Gesundheitswesens für die frühzeitige multiresistente Behandlung der Covid-19-Krankheit eingesetzt werden.“ Dies bezieht sich auf die frühen Behandlungsprotokolle für die häusliche/ambulante Behandlung, die auf billigen, sicheren und vollständig zugelassenen Generika wie Ivermectin und Hydroxychloroquin basieren; diese wirken auch als Präventivmittel. Pandemic Blunder enthält viele Daten und Ratschläge zu diesem Behandlungsansatz. Beide Virologen unterstützen also die Anwendung dessen, was Fauci blockiert hat.

Die folgenden Handlungsempfehlungen stammen ebenfalls von Bossche: „Bieten Sie allen Patienten, die eine frühzeitige Behandlung mit mehreren Medikamenten benötigen, diese kostenlos an. Durchführung von Kampagnen zur Förderung einer gesunden Ernährung und Lebensweise“. Mit anderen Worten: Die Menschen müssen Maßnahmen ergreifen, um ihre natürliche Immunität zu stärken. Dazu gehören Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, darunter dieser Cocktail: Vitamin C, Vitamin D, Zink und Quercetin.

Schlussfolgerungen

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu bedenken, dass Patrick Wood in der Bannon-Show am 21. August zu dem Schluss kam, dass alle verfügbaren Daten aus den USA und Europa zeigen, dass etwa 100.000 Menschen durch die experimentellen COVID-Impfstoffe gestorben sind. Ich stimme mit dieser Einschätzung überein. Und während Sie dies lesen, wird die FDA den Impfstoff von Pfizer möglicherweise bereits vollständig zugelassen haben.

Nach der Betrachtung der Aussagen dieser beiden Experten ist es angebracht, das zu kritisieren, was die derzeitigen Regierungsbeamten sagen, nämlich die Ungeimpften für den Anstieg der COVID-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verantwortlich zu machen. Die Hauptalternative zu diesem Denken ist, dass es die Geimpften sind, die die Pandemieprobleme verursachen, einschließlich der Varianten. Die eindeutige Schlussfolgerung ist, dass die derzeitigen Impfstoffe unwirksam, nicht schützend und gefährlich sind.

Was wir brauchen, ist ein völlig neues Konzept für COVID-Impfstoffe. Vielleicht gibt es Unternehmen, die daran arbeiten. Dies würde das Billionen-Dollar-Geschäft der derzeitigen Impfstoffhersteller bedrohen.

Wenn die Menschen, Behörden und Institutionen, die die Macht haben, auf diese beiden sehr klugen Menschen hören würden, würden sie ihre ganze Energie darauf verwenden, Alternativen zu den derzeitigen Impfstoffen zu verwenden. Wir haben sie. Vor allem die Behandlungsprotokolle, die so viele großartige Ärzte entwickelt haben und die sie zur Unterstützung ihrer Patienten einsetzen.

Viele andere Ärzte und medizinische Forscher haben dazu aufgerufen, die derzeitige Impfstoff-Bonanza der großen Pharmaunternehmen zu stoppen. In der Zwischenzeit wird für alle, die bereit sind, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen, täglich deutlicher, dass die experimentellen Impfstoffe nicht wirksam sind. Es ist Wahnsinn, etwas zu tun oder zu erweitern, was nicht funktioniert. Das ist die verrückte Welt, die wir jetzt erleben, während immer mehr Menschen an bahnbrechenden Infektionen, Blutproblemen und anderen negativen Auswirkungen der Impfstoffe auf die Gesundheit sterben.

Vielleicht wird die hässliche Wahrheit über die Impfstoffe erst dann aufgedeckt werden, wenn es trotz aller Impfungen zu massiven, weit verbreiteten Todesfällen kommt. Dann wird es zu spät sein, um das Pandemiemanagement von geldgetriebener Dummheit auf lebensrettende, medizinisch moralische Maßnahmen umzustellen.

Dr. Joel S. Hirschhorn , Autor von Pandemic Blunder und vielen Artikeln zur Pandemie, arbeitete jahrzehntelang an Gesundheitsfragen. Als ordentlicher Professor an der University of Wisconsin, Madison, leitete er ein medizinisches Forschungsprogramm zwischen den Hochschulen für Ingenieurwissenschaften und Medizin. Als leitender Beamter des Congressional Office of Technology Assessment und der National Governors Association leitete er umfangreiche Studien zu gesundheitsbezogenen Themen; er sagte bei über 50 Anhörungen des US-Senats und des Repräsentantenhauses aus und verfasste Hunderte von Artikeln und Kommentaren in großen Zeitungen. Er ist seit mehr als 10 Jahren als ehrenamtlicher Aufsichtsrat in einem großen Krankenhaus tätig. Er ist Mitglied der Association of American Physicians and Surgeons und America’s Frontline Doctors und hat lange Zeit an den Standorten von Kettle Moraine mitgewirkt.