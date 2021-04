Die Pandemie und der beunruhigende Verdacht einer kriminellen Verschwörung (+ Video auf Englisch)

Die Pandemie und der beunruhigende Verdacht einer kriminellen Verschwörung

Der ehemalige Apostolische Nuntius in den USA, Erzbischof Carlo Maria Viganò, veröffentlichte am 25.03.21 vorab einen Text, der Grundlage seines Referats auf der Tagung

“Truth Over Fear: Covid-19, theVaccine, and the Great Reset” sein wird, welche für den 30. April bis 1. Mai 2021 in Nur-Sultan geplant ist.

„Seht, ich mache alles neu“.

Offb 21,5

Was wir bisher über die Pseudopandemie gelernt haben, vermittelt uns das Bild einer beunruhigenden Wirklichkeit und einer noch beunruhigenderen kriminellen Verschwörung, die von fehlgeleiteten Köpfen ausgebrütet wird. Diese Realität wird jedoch von jenen nicht zur Kenntnis genommen, die hypnotisiert durch Medienindoktrination weiterhin eine schwere saisonale Grippe für eine pandemische Geissel halten, gegen die alle bekannten Mittel unwirksam, aber die sogenannten Impfstoffe, die zugegebenermassen nutzlos und schädlich sind, Wundermittel seien.

Das Ansehen der Pharmaunternehmen

Wir wissen, dass die Pharmakolosse – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson – die üblichen Protokolle zur Prüfung von Arzneimitteln nicht nur nicht befolgt haben, sondern auch eine lange Geschichte von Verurteilungen hinter sich haben, weil sie bereits in der Vergangenheit der Bevölkerung schweren Schaden