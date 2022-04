Die Party ist vorbei

Unter Geld verstehen die meisten Menschen die Metall- und Papierstücke, die von dem Land, in dem sie leben, ausgegeben werden. Für Europäer ist es das bunte Zeug, das von der Europäischen Union und nicht von der Regierung ihres Landes ausgegeben wird. Trotzdem denkt niemand viel über Geld nach, abgesehen davon, was es für einen selbst tun kann. Es geht um die coolen Sachen, die man kaufen kann, wie viel man verdient und wie viel man für die Dinge ausgeben muss, die man zum Leben braucht.

Der Westen leidet derzeit unter der Inflation, so dass die Menschen bemerken, dass sie mit ihrem Geld weniger kaufen können als in der jüngsten Vergangenheit. In den meisten westlichen Ländern sind die Kraftstoffpreise um 50 Prozent höher als vor einem Jahr. Die Lebensmittelpreise haben sich zum Teil verdoppelt, und die Preissteigerungen haben gerade erst begonnen, sich bemerkbar zu machen. Großbritannien warnt, dass es vor dem größten Rückgang des Lebensstandards steht, der jemals verzeichnet wurde.

Eine derartige Inflation hat es im Westen seit über vierzig Jahren nicht mehr gegeben. Dies setzt voraus, dass die offiziellen Zahlen korrekt sind, was unwahrscheinlich ist. In den Vereinigten Staaten beträgt die offizielle Inflationsrate 7 Prozent, aber das ist die neue Mathematik. Würden wir die gleichen Berechnungen wie in den 1970er Jahren verwenden, wäre die tatsächliche Zahl fast doppelt so hoch. Dazu kommt noch das Phänomen der schrumpfenden Container, die so genannte Schrumpfungsinflation. Nicht nur die Preise steigen, sondern auch die Behälter werden kleiner.

Die Experten sind sich uneins darüber, wie man dies den Menschen, die dafür verantwortlich sind, in die Schuhe schieben kann. Einige sagen, dass es an den Unterbrechungen der Lieferkette liegt, die durch die Covid-Lockdowns verursacht wurden. Natürlich stellt niemand die Frage, warum die Leute, die die Abschaltungen veranlasst haben, nicht schon vorher daran gedacht haben. Andere machen den plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach dem Abklingen der Covid-Panik für den Preisanstieg verantwortlich. Einige geben natürlich Russland die Schuld.

Der Hauptgrund ist, dass die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank während der Covid-Panik Billionen von Dollar und Euro aus dem Nichts geschaffen haben. Wenn man alle arbeitslos machen würde, käme es zu Lebensmittelunruhen, also überhäuften sie die Öffentlichkeit mit Gratisgeld als eine Art Versicherung gegen Unruhen. Das Problem ist, dass das Geld nicht auf magische Weise verschwunden ist, so dass wir das klassische Problem haben, dass zu viel Geld für zu wenig Waren ausgegeben wird.

Hinzu kommen die systemischen Probleme, die durch eine Generation des Outsourcing und die allgemeine Inkompetenz der herrschenden Klasse entstanden sind. Sie haben zugelassen, dass die Versorgungsketten brüchig wurden, indem sie die Unternehmen auf die Jagd nach den billigsten Arbeitskräften gehen ließen. Das bedeutet, dass jetzt alle von den am schlechtesten organisierten Ländern abhängig sind. In der Ukraine zum Beispiel wird die Hälfte des weltweit für die Herstellung von Computerchips verwendeten Neons produziert.

Das ist aber nur ein Teil des Problems. Seit der Erfindung des Petrodollars ist Amerika in der Lage, so viel Geld zu drucken, wie es braucht. Der Dollar ist die Standardwährung der Welt, so dass diese zusätzlichen Dollars immer einen Platz hatten, wohin sie gingen. Sie werden für den Handel ausgegeben und dann von Ausländern, in der Regel ausländischen Regierungen, in US-Staatsanleihen reinvestiert, was die massiven Ausgaben Washingtons stützt.

Das globale amerikanische Imperium wurde im letzten halben Jahrhundert durch eine neuartige Form der Seigniorage gestützt. Dies ist die Differenz zwischen dem Wert des Geldes und den Kosten für seine Herstellung und Verteilung. Früher machte der König einen Gewinn aus der Prägung von Münzen, die in seinem Reich verwendet wurden. Dabei handelte es sich in der Regel um eine Steuer, die zusätzlich zu den Produktionskosten auf die Gesamtkosten einer Münze erhoben wurde. Dies war der Gewinn des Königs aus der Münzprägung.

Seit den Louvre-Abkommen in den 1980er Jahren kann Washington Wertpapiere gegen neu gedruckte Banknoten der Federal Reserve eintauschen. Normalerweise würde dies eine Inflationssteuer für die Öffentlichkeit bedeuten, aber da der Dollar die Reservewährung der Welt ist, wurde diese Steuer auf die gesamte Weltwirtschaft verteilt. Die Inflationsraten in den Vereinigten Staaten blieben niedrig, solange das globale Wachstum hoch blieb und die Welt bereit war, dieses System zu tolerieren.

Die letzten beiden Punkte sind der Grund dafür, dass die Inflation in nächster Zeit nicht nachlassen wird. Das Chaos, das durch die Covid-Sperren entstanden ist, hat das globale Wachstum effektiv abgewürgt. Diese Dollars und Euros haben keine billigen Arbeitsmärkte mehr zu füllen. Insbesondere die asiatischen Wachstumsraten haben sich schon seit einiger Zeit verlangsamt. Hinzu kommt die Tatsache, dass Asien nicht mehr das Paradies für billige Arbeitskräfte ist, das es seit den 1990er Jahren war.

Das größere Problem ist, dass der Rest der Welt das Interesse an dem System verliert, von dem Washington auf ihre Kosten profitiert. China manipuliert seit einigen Jahren seine Währung, um Washington daran zu hindern, die Inflation nach Peking zu exportieren. Außerdem hat China zusammen mit Russland und Indien in aller Stille parallele Finanzstrukturen aufgebaut, um den von Washington auferlegten perfiden Regeln zu entgehen.

Dies ist der Subtext des Krieges in der Ukraine. Washington ging davon aus, dass es den russischen Rubel und damit die russische Wirtschaft zerstören könnte. Der Rubel stürzte ab, aber die Russen waren darauf vorbereitet, und er hat sich vollständig auf sein Vorkriegsniveau erholt. Dies ist eine enorme Veränderung, denn sie spiegelt eine neue Realität in der Welt wider. Washington kann die Weltwirtschaft nicht mehr durch ein Monopol auf die Weltwährung kontrollieren.

Aus diesem Grund ist die derzeitige Inflation weder vorübergehend noch beherrschbar. Das westliche Wirtschaftssystem beruht darauf, dass der Dollar und damit auch der Euro als Reservewährung der Welt fungieren. Die massiven Schuldenlasten der westlichen Nationen gehen davon aus, dass sie Geld aus dem Nichts erschaffen können, keine Inflation erzeugen und die Zinssätze für Staatsanleihen auf nahezu Null setzen können.

In der Praxis bedeutet dies, dass der Westen sehr viel ärmer werden wird, und zwar auf höchst unorganisierte Weise. Nicht nur wird der Lebensstandard aufgrund der Inflation sinken, sondern auch die Staatsausgaben werden radikal gekürzt werden müssen. Die großen Wohlfahrtsstaaten und der amerikanische Militärapparat waren nur möglich, weil die Kosten für diese Dinge von der Welt subventioniert wurden. Die Welt ist nicht mehr bereit, das zu tun.

Die Menschen im Westen werden bald lernen, dass diese Metall- und Papierstücke, die wir für Geld halten, mehr sind als nur ein Mittel, um Dinge zu kaufen. Sie sind ein Wertaufbewahrungsmittel, und dieser Wert ist die kulturelle Stärke der Gesellschaft, die sie ausgibt. Der Westen befindet sich schon seit langem im Niedergang, der jedoch durch finanzielle Taschenspielertricks überdeckt wurde. Die Ära des freien Geldes verdeckte die große kulturelle Ausplünderung des Westens. Diese Ära ist nun vorbei, und die Menschen im Westen werden bald den Preis dafür zahlen müssen.