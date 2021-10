Die „Plandemie“ und das große Erwachen

Mercola.com

Der Dokumentarfilm ‚Plandemic‘ von Mikki Willis wurde am 4. Mai 2020 veröffentlicht und seither über 1 Milliarde Mal angesehen, obwohl er durchgängig zensiert wurde. ‚Plandemic Part 2: Indoctornation‘ wurde ebenfalls mehr als 200 Millionen Mal angesehen.

In ‚Plandemic: Indoctornation‘ kommt David Martin, Ph.D., zu Wort, der seit Jahrzehnten Wirtschaftskriminalität dokumentiert und verfolgt und Technologien erfunden hat, die dabei helfen, den Fluss von Finanzmitteln zu verfolgen.

Martin half bei der Aufklärung der Sens. Ron Paul und Ron Johnson, als sie begannen, Dr. Anthony Fauci zu verfolgen, um ihn endlich für seine jahrzehntelangen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Während viele die Schuld an der sich ausbreitenden Tyrannei auf Inkompetenz schieben, deuten die Beweise darauf hin, dass es sich keineswegs um Inkompetenz handelt. Es war so geplant.

Letztendlich ist der Plan, einen Zustand der Abhängigkeit zu schaffen, durch den die technokratische Elite dann die menschliche Bevölkerung kontrollieren kann. ‚Plandemic Part 3‘ wird sich mit diesem Plan befassen, um die Geschichte dahinter aufzuzeigen und wie er uns dorthin geführt hat, wo wir jetzt sind. Er wird auch darauf eingehen, wie wir die Gesellschaft wieder aufbauen können, nachdem sie zusammengebrochen ist.

In diesem Interview spricht der Filmemacher und Autor Mikki Willis über seinen zweiteiligen Film „Plandemic”, der trotz der allgemeinen Zensur im vergangenen Jahr ein viraler Erfolg wurde. Jetzt bringt er ein Buch heraus, „Plandemic: Fear Is the Virus. Truth Is the Cure” und arbeitet an „Plandemic Part 3“, das um die Winterferien herum veröffentlicht werden soll. Willis fasst die Vorgeschichte der Entstehung von „Plandemic“ zusammen:

Ich hatte Judy Mikovits kennengelernt, die in ‚Plandemic 1‘ die Virologin spielt. Ich hatte sie etwa eineinhalb Jahre vor der Ankündigung der Pandemie kennengelernt. Zu der Zeit, als [die COVID-Pandemie] angekündigt wurde, arbeitete ich an einem Film mit dem Titel ‚The Narrative‘, in dem es darum ging, den Vorhang über die Mainstream-Medien zu lüften, die Art und Weise, wie sie das globale Bewusstsein unterwandert und beeinflusst haben.

Die Whistleblower, die ich für den Film interviewt habe, haben mich gewarnt und gesagt, dass es bald eine falsche Flagge geben wird. Eine falsche Flagge ist ein Ereignis, das die Aufmerksamkeit der Welt ablenkt und/oder das Bewusstsein so untergräbt, dass wir für einen Krieg stimmen … oder so etwas Ähnliches.

Es ist eine Art Ereignis, das eine Reaktion auslöst. Ich hielt also Ausschau danach … als die Pandemie angekündigt wurde, wandte ich mich an Mikovits … und fragte sie: „Was glaubst du, was hier los ist?“

Sie fing an, es für mich aufzuschlüsseln, und es schien so realistisch, dass ich sagte: ‚Lass uns aufhören, was wir gerade tun, und in mein Studio gehen, uns hinsetzen und das vor der Kamera machen, denn ich denke, die Welt verdient es, diese Informationen zu hören.‘

Mehr als eine Milliarde Menschen haben „Plandemic“ gesehen

„Plandemic Part 1“ wurde am 4. Mai 2020 veröffentlicht und wurde seitdem über 1 Milliarde Mal angesehen – ein Rekord für einen Dokumentarfilm. Und das, obwohl der Film stark zensiert wurde. „Plandemic Part 2: Indoctornation“ wurde ebenfalls mehr als 200 Millionen Mal angesehen.

Einer der Hauptgründe für den bemerkenswerten Erfolg der Videos war Willis‘ Entscheidung, den Leuten zu erlauben (und sie zu ermutigen), die Filmdateien herunterzuladen und sie überall hochzuladen, wo sie wollen, ohne Einschränkungen. „

Die psychologische Ablenkung hat einen großen Teil unserer Bevölkerung buchstäblich einer Gehirnwäsche unterzogen, sodass sie unwissentlich und unabsichtlich für diese sehr bösen Kräfte kämpfen. ~ Mikki Willis

Damit war praktisch garantiert, dass er mit den Filmen kein Geld verdienen würde, aber er betrachtete sie als ein Geschenk an die Menschheit. Die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen war wichtiger, als Geld zu verdienen. Außerdem würde die Bereitstellung der Filme auf einer bestimmten Plattform es der Opposition ermöglichen, diese Seite einfach zu sperren, sodass die Filme von niemandem gesehen werden könnten.

„Plandemic 3“ entlarvt die Akteure der Macht und ihre Absichten

In „Plandemic: Indoctornation“ kommt der brillante David Martin, Ph.D., zu Wort, der seit Jahrzehnten Wirtschaftskriminalität dokumentiert und verfolgt und Technologien erfunden hat, die dabei helfen, die Geldströme zurückzuverfolgen. Willis erklärt:

„Wir haben beschlossen, in ‚Plandemic 2‘ wirklich der Papierspur zu folgen. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, denn sie hat sich als kugelsicher erwiesen. Jede einzelne Behauptung, die David Martin in dem Film aufstellte, hat sich zu 100 % bestätigt.

Er ist derjenige, der dabei geholfen hat, [Sens.] Ron Paul und Ron Johnson aufzuklären, als sie begannen, [Dr. Anthony] Fauci zu verfolgen, um ihn endlich für seine jahrzehntelangen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

[Martin] hatte die Unterlagen darüber, wie viel Geld ausgegeben worden war, das über eine Firma namens EcoHealth Alliance verschoben worden war, und wo es in Wuhan im Labor gelandet war.

Aber so wichtig es auch ist, zu wissen, woher das Virus stammt, im nächsten [Film] geht es weit darüber hinaus. Wir produzieren, das kann ich jetzt schon ankündigen, ‚Plandemic 3‘. Und in diesem Film werden wir noch mehr darüber erfahren, wer hinter diesem [Virus] steckt und warum. Geht es hier wirklich um Geld? Die Antwort ist, größtenteils, nein. Die Leute an der Spitze der Pyramide können einfach ihr eigenes Geld drucken.

In Wirklichkeit geht es darum, einen Zustand der Abhängigkeit zu schaffen, durch den man dann die menschliche Bevölkerung kontrollieren kann. Wir werden tiefer gehen und wirklich aufzeigen, wie das funktioniert, die Geschichte davon, und wie es uns zu diesem Moment jetzt geführt hat.

Die psychologische Ablenkung hat einen großen Teil unserer Bevölkerung buchstäblich durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht, unwissentlich und unabsichtlich für diese sehr bösen Kräfte zu kämpfen.“ Nach der Veröffentlichung von „Plandemic 1“ bot Willis jedem 10.000 Dollar an, der eine der im Film aufgestellten Behauptungen widerlegen konnte.

„Die Leute versuchten es“, sagt er, „aber sie gaben uns diese gefälschten Berichte von Faktenprüfern und wir entlarvten sie. Und so verschwanden sie nach etwa sechs Monaten, nachdem ich diese Herausforderung angeboten hatte. Ich wollte den Leuten wirklich zeigen, dass sich hinter dem Nebel der Propaganda eine ganz andere Welt verbirgt, die die Menschen dazu bringt, wichtige Informationen zu ignorieren.

Mit ‚Plandemic 3‘ werden wir also noch weiter gehen. Wiederum in Echtzeit werden wir sagen: ‚Das haben wir gesagt, das haben sie über uns gesagt, und jetzt, ein Jahr später, sagen sie es endlich’“.

Es ist keine Inkompetenz, es ist ein Plan

Während viele die Schuld an der sich ausbreitenden Tyrannei auf Inkompetenz schieben, deuten die Beweise darauf hin, dass es sich keineswegs um Inkompetenz handelt. Es war so geplant, sagt Willis:

Ich möchte immer das Beste in den Menschen sehen. Deshalb habe ich lange gebraucht, bevor ich bereit war, etwas über Bill Gates oder Anthony Fauci zu sagen, weil ich dachte:

Wenn ich mich irre und diese Männer wirklich versuchen, der Welt zu helfen, dann glaube ich nicht, dass ich das Recht habe, jemanden auf diese Weise zu verleumden, selbst wenn sie es auf schreckliche Weise tun. Wenn sie wirklich ihr Bestes geben, hoffe ich, dass jemand sie aufklärt, damit sie ihre Arbeit besser machen können.

Aber als ich mich mit einem wirklich unglaublichen Team von Forschern in diese Sache vertiefte und begann, die Geschichte von Bill Gates und Anthony Fauci und vielen anderen kennenzulernen … wurde mir klar, dass es an diesem Punkt ein echtes Wissen darüber geben muss, was sie tun, und einen Plan hinter dem, was sie tun.

Sobald ich anfing, dort zu suchen, sah ich, dass alle Beweise in eine Richtung wiesen, nämlich dass sie sich völlig bewusst sind, was sie tun. Und das ist das Traurige an der Sache …

COVIDs Plan war es, alle kleinen Läden, alle persönlichen Geschäfte zu zerstören, sodass wir alle von diesen multinationalen Konzernen abhängig sind, die von denselben Leuten kontrolliert werden, die hinter all dem stecken.

Sie können dann sicherstellen, dass alle unsere Vorräte, alles, was wir brauchen, um in unserem Leben zurechtzukommen, von Leuten kontrolliert werden, die von ihnen kontrolliert werden, sodass sie dann unser Leben kontrollieren können. Darum geht es in diesem Spiel wirklich.“

Willis glaubt jedoch, dass ein großes Erwachen im Gange ist und dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung, vielleicht sogar mehr, langsam aufwacht und erkennt, dass wir von Kräften manipuliert werden, die nicht unser Bestes im Sinn haben. Was die Entwicklung dieses Dramas angeht, so verweist Willis auf die Geschichte der menschlichen Mythologie.

Wir befinden uns in einer mythologischen Schlacht

In fast allen Mythen gibt es einen widerwilligen Helden, der sich angesichts einer Herausforderung auf Leben und Tod auf die Suche nach einem Retter begibt, nur um am Ende zu erkennen, dass er selbst derjenige ist, der die Herausforderung meistern kann, und dass er sich der Herausforderung selbst stellen muss.

„An diesem Punkt sind wir gerade“, sagt Willis. „Meine Vorhersage ist, dass wir noch nicht ganz das feurige Crescendo erreicht haben, das alle Filme bis zu einem gewissen Grad in ihrem dritten Akt haben. Meine Vorhersage ist also, dass es erst noch schlimmer wird, bevor es besser wird.

Wir werden eine Reihe von Angriffen erleben, von Cyberangriffen über Angriffe auf die Nahrungskette bis hin zu Angriffen auf unser Stromnetz und vielleicht sogar eine Form von Krieg, in den wir verwickelt werden. Aber am Ende dieser Geschichte werden wir gewinnen. Daran habe ich keinen Zweifel.

Und jeder, den ich kenne, der sich wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, kommt zu demselben Schluss. Letzten Endes ist dies die Geschichte der Menschheit. Wir sind der David gegen den Goliath. Der Goliath ist unglaublich mächtig, aber er wird besiegt werden. Aber dazu müssen wir das tun, wovor wir uns im Moment alle fürchten, nämlich aufstehen und unsere Meinung sagen …

Wir müssen bereit sein, unbequem zu sein, wir müssen bereit sein, unsere Freunde gehen zu lassen. Wenn wir Freunde verlieren, weil wir einfach nur unsere Wahrheit aussprechen, ob sie nun 100 %ig richtig ist oder nicht, dann sind sie von vornherein nicht unsere Freunde. Wir müssen also darüber hinwegkommen, aufstehen, unsere Meinung sagen und mit den Angriffen umgehen, die kommen.

Wie bauen wir wieder auf?

In „Plandemic 3“ wird es auch um Ideen für den Wiederaufbau der Gesellschaft gehen. Daran arbeiten Martin und Willis bereits gemeinsam.

„Für mich ist das die wichtigste Sache, mit der wir uns im Moment beschäftigen können“, sagt Willis. „Wir erstellen neue Lehrpläne für die Schulen und wollen sicherstellen, dass die Eltern verstehen, was in die Lehrpläne der Schulen auf der ganzen Welt eingeflossen ist.

Sie greifen jetzt unsere Jüngsten an. Jahrzehntelang waren sie hinter den Menschen auf der College-Ebene her, aber jetzt haben sie es auf die Kita bis 12 Jahre abgesehen.

Und wenn man in die Köpfe der kleinen Leute eindringt und sie davon überzeugt, dass ganz Amerika rassistisch ist, dass Weiße schlecht sind, dass jeder nur aufgrund seiner Hautfarbe unterdrückt wird, dass die Polizei schlecht ist … dann werden die Menschen letztendlich leicht kontrolliert und in eine Richtung gelenkt, die dem Kommunismus sehr ähnlich ist.

Wenn man die Geschichte versteht, wie andere Nationen von kommunistischen Ideologien überwunden und unterwandert wurden, und wenn man sich dann anschaut, was hier in Amerika passiert, dann wird einem klar, dass es genau das ist, was hier passiert …

Es ist fast gut, dass wir noch mehr Leid erfahren werden … denn leider müssen die Menschen das sehen. Man kann ihnen nicht einfach sagen: ‚Das wäre schlecht, lasst uns davon ablenken‘. Sie müssen es tatsächlich erleben.

So wie jetzt, als die Leute dachten, Biden würde kommen und den Tag retten, und jetzt fragen sie sich: ‚Was ist hier los? Die Grenze ist schlimmer geworden, die Kinder werden schlechter behandelt, es gibt Sexhandel mit jungen Leuten, die Wirtschaft bricht zusammen. Wir stehen an der Schwelle zu neuen Kriegen.

Sie mussten es sehen, um wirklich zu verstehen, dass Trump als großer Buhmann benutzt wurde, um sie dazu zu bringen, von dem, was sie tun, wegzusehen. Das ist das Spiel der Politik. Seht her, seht euch an, wie schlecht dieser Typ ist. Wir sollten ihn den ganzen Tag in der Presse haben. Seht, was er gerade gesagt hat.‘ All dieses triviale Zeug.

Und hier drüben verändern wir tatsächlich euer Leben, nehmen euch eure bürgerlichen Freiheiten, ändern die Strukturen eurer Lehrpläne in euren Schulen, und niemand sieht es, bis es zu spät ist …

Deshalb ist für mich eines der ersten Dinge, die wir tun müssen, zu begreifen, was wirklich passiert. Das Wort ‚Kommunismus‘ auszusprechen. Zu verstehen, dass wir tatsächlich Globalisten haben, die sehr hart daran arbeiten, eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen …

Wir müssen also die Leute identifizieren, die dahinterstecken, und wir müssen friedlich die Macht unserer Stimme, die Macht der Zahlen nutzen, um sicherzustellen, dass diese Leute wissen, dass wir sie kennen, und um einen Weg zu finden, sie aus ihrer Machtposition zu bringen. Dann können wir anfangen, über neue Systeme zu sprechen.

Ein wichtiger Bestandteil jedes neuen und verbesserten Systems wäre die Dezentralisierung von Macht und Kontrolle. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, wäre die Bildung von Räten, in denen die Menschen durch einen echten Gleichgestellten vertreten werden.

Das letzte Gefecht für die Freiheit

Willis ist wie viele andere davon überzeugt, dass Amerika die letzte Bastion der Freiheit ist. Er ist sogar vor kurzem nach Texas gezogen, um „ein funktionierender Teil der unglaublichen Menschen zu werden, die mit einem Verfassungsverständnis aufgewachsen sind, von dem ich als kalifornischer Junge nichts wusste.“

Interessanterweise war Willis bis vor ein paar Jahren ein Anhänger der progressiven Linken, als er merkte, wie sich kommunistische Ideologien einschlichen, von denen er wusste, dass sie niemals funktionieren können.

Ich wollte etwas Neues, etwas Fortschrittliches, ohne zu verstehen, dass es die Geschichte ist, die dieses Land so großartig gemacht hat. Also musste ich zurückgehen und mich über die Aussagen der Vorväter informieren.

Und es gibt einige unglaubliche Einsichten, unglaublich tiefgründige, prophetische Worte in unserer Verfassung und darüber hinaus, die uns vor Momenten wie diesem schützen sollten. Sie wussten, dass dies kommen würde. Bis zu einem gewissen Punkt war ich für Waffenkontrolle. Und jetzt bin ich hier in Texas, gehe zum Schießstand und weiß die Tatsache zu schätzen, dass sie eingerichtet wurde, um die Menschen vor einer tyrannischen Regierung zu schützen.

Über Gott und Glaube

Willis gibt auch zu, dass er ohne Religion aufgewachsen ist und die meiste Zeit seines Lebens mit vielen Vorurteilen über religiöse Menschen gelebt hat. Das änderte sich in den letzten anderthalb Jahren, als er plötzlich zu schätzen begann, wie wichtig es ist, an etwas Größeres als uns selbst zu glauben.

„Ich habe ein tieferes Verständnis für mein eigenes Schicksal und meinen Glauben gefunden“, sagt er. „Und ich habe gelernt, dass die Menschen, die mich am meisten beeindruckt haben, die bescheiden sind, die das nicht für irgendeinen Profit tun, sondern die einfach hier sind, um für den Organismus des Lebens zu stehen, alle eine Art Fundament des Glaubens an Gott in ihrem Leben haben …

Wir alle müssen erkennen, dass wir, wenn wir glauben, die dominierende Kraft zu sein, Dinge tun, wie Bill Gates es tut und wie Anthony Fauci es tut. Und an diesem Punkt, nachdem ich jetzt weiß, was ich weiß, … bin ich wirklich zutiefst davon überzeugt, dass ein Wesen der Dunkelheit, des Bösen, hinter dieser Agenda steckt.

Das ist das Einzige, was mir erklärt, wie Menschen wissentlich zulassen können, dass Kinder auf diese Weise brutal behandelt werden, nur um politische Macht zu erlangen. Ich meine, wenn das nicht böse ist, weiß ich nicht, was es ist.“

Weitere Informationen

Das Buch „Plandemic: Fear Is the Virus, Truth Is the Cure“ wird am 19. Oktober 2021 auf Amazon veröffentlicht. Holen Sie sich Ihr Exemplar hier ab. Interessanterweise hatte Willis eine investigative Journalistin engagiert, um Interviews für das Buch zu führen. Drei Monate nach Beginn des Projekts fand er heraus, dass sie ursprünglich gar nicht auf seiner Seite war.

„Mein Produzent rief mich an und sagte: ‚Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst?‘ Und ich sagte: ‚Gib mir die schlechte.‘ Und er sagte, unsere Autorin sei nicht auf unserer Seite. ‚Sie hält uns für verrückte Verschwörungstheoretiker …

Die gute Nachricht ist, dass sie uns für verrückt hielt, aber jetzt hat sie recherchiert und sagt, sie sei sprachlos, weil sie keine Behauptung finden könne, die nicht stimme. Sie geht jetzt sogar noch tiefer und ist zu 100 % auf unserer Seite.‘

Sie wird ihren Namen aus dem Buch nehmen, weil sie Angst hat. Ihre ganze Welt ist linksgerichteter Journalismus. Sie hat Angst, dass sie ihren Job verlieren könnte. So wird es zu einer wirklich interessanten Geschichte dieser Frau, die während des Prozesses des Mitschreibens des Buches aufwacht …

Aber am wichtigsten ist, dass es uns sehr hoffnungsvoll zurücklässt und uns einige Wege aufzeigt, wie wir aus diesem Schlamassel herauskommen können, und dass wir die persönliche Verantwortung dafür übernehmen müssen, wie wir hierhergekommen sind. Wir haben das alles verschlafen. Die Alarmglocken läuten seit Jahrzehnten, und wir haben immer wieder auf die Schlummertaste gedrückt, und jetzt ist es an der Zeit, dass wir endlich aufwachen und uns erheben.

