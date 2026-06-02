Die praxianische Völkermord-Kill-Chain – Teil 2

Von Iain Davis

Link zu Teil 1

In Teil 1 haben wir analysiert, wie die „Praxianer“ – der im Silicon Valley verwurzelte Flügel der globalen Oligarchie – die Kontrolle über die zweite Trump-Regierung übernommen haben. Wir haben untersucht, wie ihre technologische Partnerschaft mit der israelischen Regierung es ihnen ermöglicht hat, ihre „digitale Kill Chain“ in Gaza einzusetzen. Hier, in Teil 2 dieser nun dreiteiligen Serie, werden wir uns darauf konzentrieren, wie diese Praxianer staatliche Verbrechen gegen die Demokratie (SCADs) einsetzen, und aufzeigen, wie sie von praktisch jedem SCAD-Schritt profitieren. Während wir Propaganda-Narrative auseinandernehmen, werden wir uns mit dem hybriden Krieg auseinandersetzen, den wir alle derzeit führen, ob wir es wissen oder nicht.

In Teil 1 haben wir erörtert, wie eine Gruppe von Oligarchen aus dem Silicon Valley, die selbsternannten „Praxianer“, die Kontrolle über die Trump-Regierung an sich gerissen und sich mit der „Startup-Nation“ Israel verbündet haben. In meinem neuesten Buch, *The Technocratic Dark State*, bezeichne ich die Praxianer als NEONERDS, doch in dieser Artikelserie werden wir weiterhin ihren eigenen Begriff verwenden.

In Teil 1 haben wir auch die praktische Symbiose zwischen Praxian-Unternehmen und dem israelischen SIGINT, insbesondere der Einheit 8200, untersucht. Die Beweise deuten stark darauf hin, dass der Hamas-Angriff vom 7. Oktober, den die zionistische Likud-Regierung Israels als Rechtfertigung für ihre genozidale Zerstörung des Gazastreifens anführte, ein LIHOP-False-Flag-Angriff war, bei dem offenbar eine unbekannte Anzahl von Israelis getötet wurde – nicht von der Hamas, sondern durch ihr eigenes Militär. Dass der Angriff ungehindert ablaufen konnte, wurde offiziell in erster Linie auf „Versagen“ der SIGINT zurückgeführt. Somit besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Praxianer an der außergewöhnlichen Abfolge vermeintlicher SIGINT-Fehler, Versäumnisse und Fehleinschätzungen beteiligt waren, die es der Hamas angeblich ermöglichten, den Süden Israels praktisch ungehindert anzugreifen.

Das Ergebnis dieses LIHOP-False-Flag-Angriffs war der Einsatz der genozidalen Kill Chains der Praxianer in Gaza. Und nun haben wir eine größere Feuersbrunst im Nahen Osten. Nicht nur haben Israel und die USA gemeinsam den Iran angegriffen, sondern die israelische Regierung versucht mit Hilfe der praxianischen Kill-Chains, dem Libanon das anzutun, was sie bereits mit Gaza getan hat. In Teil 3 werden wir sehen, wie sich die Fingerabdrücke der Praxianer auch in sogenannten „Fehleinschätzungen“ der Geheimdienste erkennen lassen, die die USA aus ansonsten unerklärlichen Gründen dazu veranlassten, den Iran anzugreifen.

In Teil 1 wurde auch erörtert, wie die Praxianer ihre charakteristische Anlagestrategie – die sie „Akzelerationismus“ nennen – genutzt haben, um alles von den Märkten bis hin zu den internationalen Beziehungen zu stören, indem sie „kreative Zerstörung“ als ihre Version eines „revolutionären Werkzeugs“ einsetzten. Tatsächlich spielt die beschleunigte „digitale Kill Chain“ der Praxianer, die für die Zerstörung palästinensischer Leben von zentraler Bedeutung ist, nun auch in einer „neuen Art von Krieg“ im Nahen Osten eine Rolle.

In diesem Artikel, Teil 2, werden wir die vielen ungewöhnlichen Aspekte des angeblichen „Krieges“ Israels und der USA gegen den Iran untersuchen. Ungeachtet der fragwürdigen, ja sogar unsinnigen Motive der beiden Aggressoren sind die globalen Auswirkungen des Konflikts nur allzu real. Seit dem Start der „Operation Epic Fury“ am 28. Februar sind viele Menschen ums Leben gekommen, und die Welt hat sich dramatisch verändert.

Wie wir in Teil 3 noch ausführlicher erörtern werden, zwingt die durch diesen Konflikt verursachte Unterbrechung der globalen Energiekorridore, der Lieferketten, der Rohstoff- und Finanzmärkte sowie der internationalen Beziehungen die Welt angeblich dazu, alles neu zu ordnen – von den nationalen Wirtschafts- und Sicherheitsprioritäten bis hin zur Außenpolitik und zu Handelsabkommen. Folglich steht ein neues internationales, tokenisiertes Währungssystem bevor, in dem unsere digitalen Identitäten mit unseren programmierbaren digitalen Geldbörsen und Währungen verschmelzen werden.

Durch die bewährte metamorphe Strategie des Krieges werden wir in Richtung einer neuen multipolaren Weltordnung (MWO) beschleunigt. Gaza ist daher dazu bestimmt, das Vorbild für das neue Netz privater „Smart City“-Staaten zu sein, die das „Flickwerk von Reichen“ dieser entstehenden multipolaren Welt bilden werden.

Viele dieser Themen werden wir in Teil 3 behandeln. Doch zuvor müssen wir zunächst verstehen, wie die Praxianer und ihre Oligarchen-Partner – die ihren globalen Einfluss schon seit Jahrhunderten ausüben, weit länger als die Praxianer selbst – weiterhin die Bevölkerung weltweit manipulieren und kontrollieren. Die von Oligarchen eingesetzten Social-Engineering-Techniken wurden 2013 von Professor Lance DeHaven-Smith beschrieben, als er den Begriff „State Crimes Against Democracy“ (SCADs) prägte.

DeHaven-Smith stellte fest, dass SCADs oft darauf abzielen, „soziale Panik zu schüren [und] Militarismus zu fördern“, und häufig „mit Kriegen in Verbindung stehen“. Er schrieb:

Viele SCADs und mutmaßliche SCADs stehen im Zusammenhang mit Außenpolitik und internationalen Konflikten. [. . .] SCAD-Muster sind Makro-Entdeckungen, die zeigen, dass Ereignisse, die auf den ersten Blick zufällig erscheinen, bei gemeinsamer und vergleichender Betrachtung keineswegs zufällig sind. Viele politische Verbrechen und verdächtige Ereignisse, die Eliten betreffen oder in die sie verwickelt sind [. . .], weisen verschiedene Gemeinsamkeiten auf. Oftmals kommen dabei militärische Fähigkeiten und Taktiken zum Einsatz, sie lösen soziale Panik und Militarismus in der [. . .] breiten Öffentlichkeit aus und fördern eine kriegerische Haltung in der [. . .] Außenpolitik. [. . .] Mit dem SCAD-Konstrukt gehen wir von den zynischen Annahmen aus, dass (1) Beamte in Ermittlungspositionen Beweise für eine staatliche Verwicklung aktiv vermeiden und stattdessen Belege für Theorien sammeln, die verdächtige Beamte entlasten; und (2) Beamte in operativen Positionen die Verbrechen ausnutzen, um ihre eigenen, versteckten oder sonstigen Ziele zu verfolgen.

In diesem Artikel gehe ich von denselben Annahmen aus wie DeHaven-Smith. Ich tue dies nur, weil die Beweislage darauf hindeutet.

Wir werden uns nun die Beweise ansehen, die zeigen, dass der israelisch-amerikanische „Krieg“ gegen den Iran mit ziemlicher Sicherheit ein SCAD ist. Es handelt sich nachweislich um einen bewusst inszenierten Konflikt, der darauf abzielt, eine bestimmte Agenda der Oligarchie voranzutreiben. Es ist kein „Krieg“ in dem Sinne, wie die meisten von uns dieses Wort verstehen.

Konflikt als Performance-Kunst

Im Gespräch über die Auswirkungen des israelisch-amerikanischen Krieges gegen den Iran erklärte Christine Lagarde, ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) und heutige Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) – die 2016 wegen finanzieller Fahrlässigkeit verurteilt wurde, nachdem sie den Missbrauch öffentlicher Gelder zugelassen hatte –, gegenüber The Economist, dass der globale wirtschaftliche Schock ihre Vorstellungskraft übersteige. Dies liege daran, dass „bereits zu viel Schaden angerichtet wurde und es unmöglich ist, diesen innerhalb weniger Monate zu beheben. [. . .] Die meisten Menschen sprechen tatsächlich von Jahren.“

Einige Wochen später konzentrierte sich Lagarde auf die hypothetische geldpolitische Rolle der Zentralbanken bei der Inflationskontrolle, als sie der Zentralbank der Zentralbanken – der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – mitteilte: „Wir befinden uns wieder einmal in einer anderen Welt.“

Aus monetärer Sicht ist diese „andere Welt“ dazu bestimmt, eine Welt interoperabler, programmierbarer digitaler Währungen zu sein – CBDCs, Stablecoins und tokenisierte Einlagen –, auf die wir nur über unsere zugewiesenen digitalen Identitäten zugreifen können. Folglich werden wir in einem digitalen Panoptikum gefangen sein, in dem unser Leben ständig überwacht und unser Verhalten streng eingeschränkt und kontrolliert wird. Das heißt, wenn wir das von den Oligarchen vorgeschlagene System übernehmen.

Im Oktober 2025, nur wenige Monate vor dem transformativen „Schock“ des Iran-Kriegs, warb Lagarde für die Einführung einer programmierbaren digitalen Währung in der gesamten Europäischen Union (EU). Sie sagte, die repräsentative Demokratie stelle „ein zu großes Hindernis in einer Zeit dar, in der Schnelligkeit wirklich entscheidend ist“.

Christine Lagarde, derzeitige Präsidentin der EZB, hält im November 2025 bei einer Veranstaltung der EZB in Frankfurt eine Rede • Quelle

Wie ich in „The Technocratic Dark State“ dargelegt habe, bezeichnen die praxianischen neoreaktionären Technokraten diesen angeblich bremsenden Faktor als „Demosklerose“. Ihre vorgeschlagene Lösung in Form eines kurzen, scharfen Schocks – ihre Methode, das Tempo des Wandels zu beschleunigen – ist der „Akzelerationismus“. Offensichtlich ist die EZB-Präsidentin mit den praxianischen Ideen bestens vertraut.

Kehren wir zu ihrem Interview mit „The Economist“ zurück, in dem Lagarde auf andere jüngste „Schocks“ Bezug nahm, die die Welt „verändert“ hätten. Sie sagte, die Welt sei von der Covid-Pseudopandemie erschüttert worden und habe anschließend unter Russlands „Krieg“ gegen die Ukraine gelitten – einem recht bizarren Konflikt. Sie wiederholte ihre Behauptungen, als sie anschließend vor der BIZ sprach:

Keiner von uns kann die Ungewissheit darüber beseitigen, wie sich der Krieg im Iran entwickeln wird. Was ich jedoch tun kann, ist darzulegen, wie wir mit diesem Schock umgehen werden. [. . .] Im Jahr 2022 war der Schock außergewöhnlich groß und anhaltend. Schon vor Beginn der russischen Invasion hatten sich die Ölpreise zwischen Oktober 2020 und März 2022 verdreifacht – und die Erdgaspreise stiegen sogar noch stärker an, als Russland die Lieferungen schrittweise drosselte. Danach war Europa praktisch von einem Lieferanten abgeschnitten, der rund 45 % seiner Erdgasimporte gedeckt hatte, und gezwungen, neue Lieferanten zu finden [zu einer Zeit, als] die Lieferketten nach der Pandemie noch immer gestört waren.

Vieles von dem, was Lagarde der BIZ angeblich mitgeteilt hat, entsprach nicht der Wahrheit. Die globalen Lieferketten (GSCs) wurden nicht durch eine Pandemie gestört. Es gibt nicht nur keine plausiblen Beweise dafür, dass es überhaupt eine Pandemie gab, sondern der Zusammenbruch der GSCs wurde durch die „kreative Zerstörung“ ausgelöst, die durch eine weltweit koordinierte politische Reaktion der Regierungen auf eine computergenerierte Pandemie – und nicht auf eine echte – hervorgerufen wurde. Kurz gesagt: Die globale Covid-19-Pseudopandemie war ein SCAD.

Obwohl sie am Mythos der Pandemie als Ursache festhielten, stellte ein Team von Wissenschaftlern aus Katar und Saudi-Arabien fest:

Eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 wurde von den Regierungen ergriffen, darunter Reisebeschränkungen, vorübergehende Schließungen von Fabriken und Verkaufsstellen sowie die verordnete Ausgangssperre für alle Einwohner. Diese Beschränkungen führten zu Engpässen bei Arbeitskräften, Wirkstoffen und Rohstoffen. Darüber hinaus wurde diese Situation durch verschärfte Kontrollen der Logistiksysteme noch verschärft. [. . .] COVID-19 [die politischen Maßnahmen der Regierung] störte nicht nur die lokalen Lieferketten, sondern wirkte sich auch tiefgreifend auf die globalen Lieferketten in allen Phasen aus.

Die russische Regierung hat die europäischen Energielieferungen nicht „gedrosselt“. Vielmehr hat sich die EU durch die Verhängung von Sanktionen gegen russische Energieunternehmen praktisch selbst stranguliert. Mysteriöse, an die SCAD erinnernde Fälle von Industriesabotage haben die russischen Energieexporte in die EU weiter reduziert.

Angeblich weiß niemand, wer hinter den Explosionen steckte, die die Nord-Stream-2-Pipeline lahmlegten, über die russisches Gas über Deutschland in die EU geliefert wurde. Seltsamerweise sind jedoch ausschließlich Ukrainer festgenommen worden. Ein siebenköpfiges Team unter der Leitung des ehemaligen Mitarbeiters des ukrainischen Geheimdienstes (SBU), Sergej Kusnezow, steht im Verdacht, das Verbrechen begangen zu haben. Es wird vermutet, dass sie eigenmächtig beschlossen hatten, sich an einer Sprengung in der Tiefsee zu versuchen. Angesichts der Tatsache, dass der damalige US-Präsident Joe Biden zuvor erklärt hatte, die USA würden Nord Stream ein „Ende“ bereiten, und angesichts der Berichte, dass der ukrainische Präsident Selenskyj die „Operation Diameter“ persönlich genehmigt hatte, hatte der russische Präsident Wladimir Putin wahrscheinlich Recht, als er die Geschichte von den „Einzeltätern“ als „völligen Unsinn“ bezeichnete.

Da die russische Wirtschaft stark von Energieexporten abhängig ist, tat die russische Regierung alles in ihrer Macht Stehende, um den Energie- und Geldfluss an ihre vermeintlichen „Feinde“ aufrechtzuerhalten. Sie zahlte weiterhin Gastransitgebühren an die ukrainische Regierung – und füllte damit deren Kriegskasse –, damit der russische Energieriese Gazprom während des „Krieges“ weiterhin Gas über ukrainische Pipelines an die EU-Märkte liefern konnte. Der „Krieg“ hätte möglicherweise weniger heftig gewütet, wenn die russische Regierung nicht auf „Kriegszeit“-Exportbeschränkungen für die russischen Lukoil-Raffinerien in Bulgarien verzichtet hätte. Diese Raffinerien lieferten etwa vierzig Prozent des Diesels, den das ukrainische Militär für seine gepanzerten Fahrzeuge benötigte, während es weiterhin Russen und russischsprachige Menschen im Donbass tötete.

Im Januar 2025 erhöhte die ukrainische Regierung die Transitgebühren für Gazprom um 400 %, woraufhin das EU-Mitglied Slowenien damit drohte, die Notstromversorgung der Ukraine zu unterbrechen. Es folgten einige Kuhhandel, und alle waren damit einverstanden, dass Russland die EU-Sanktionen umging, indem es Slowenien und andere EU-Mitgliedstaaten wie Österreich über die TurkStream-Pipeline mit Gas versorgte. Die Pipeline ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Russland und dem NATO-Partner Türkei, und die Partnerschaft floriert, obwohl die Türkei die Ukraine mit Waffen beliefert. Unterdessen finanzieren und unterstützen EU-Mitgliedstaaten wie Slowenien und Österreich weiterhin den „Krieg“ der Ukraine gegen Russland, während von der NATO gelieferte ukrainische Waffen russische Zivilisten töten.

Der russische Präsident Wladimir Putin (Mitte) und der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan (3. von rechts) weihten 2020 die TurkStream-Pipeline ein • Quelle

Wenn das Wort „Krieg“ seine ursprüngliche Bedeutung behalten soll, dann ist es unhaltbar, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine als einen umfassenden „Krieg“ zwischen verfeindeten, kriegführenden Nationalstaaten zu bezeichnen. Der „Krieg“ in der Ukraine, den die Praxianer als „absolute Vorreiterrolle“ für die Entwicklung ihrer KI-Waffentechnologie nutzten – siehe Teil 1 –, ist in erheblichem Maße ein performativer SCAD. Im Gegensatz zu jeglicher Feindseligkeit, die sie öffentlich zur Schau stellen mögen, deutet das performative Element auf ein gewisses Maß an internationaler Übereinstimmung zwischen „politischen Entscheidungsträgern“ und sogenannten „Eliten“ hin. Leider mindert dies nicht das Gemetzel, den Tod und die Zerstörung, die den betroffenen Bevölkerungsgruppen zugefügt werden. Solche Inszenierungen sind bei internationalen Konflikten nicht ungewöhnlich. Ohne die Unterstützung transnationaler Kapitalisten und Oligarchen mit Sitz in den USA, wie den Rockefellers, wären die Nazis in Deutschland möglicherweise nicht an die Macht gekommen und hätten somit den Zweiten Weltkrieg nicht so führen können, wie sie es taten. Kein westlicher verbündeter Nationalstaat verhängte Sanktionen gegen die US-Konzerne, die Deutschlands Kriegsanstrengungen im Zweiten Weltkrieg unterstützten.

Im Jahr 1954 war Norman Dodd als Stabschef des Sonderausschusses des Kongresses zur Untersuchung steuerbefreiter Stiftungen (des Reece-Ausschusses) tätig. Im Rahmen seiner Ermittlungen schickte Dodd seine Assistentin, eine Anwältin namens Katherine Casey, in die Archive der Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), eines von Oligarchen geführten globalen politischen Thinktanks. Später, im Gespräch mit dem angesehenen Autor und Historiker G. Edward Griffin, enthüllte Dodd, dass Casey Aufzeichnungen aus dem Jahr 1908 gefunden hatte, aus denen hervorgeht, dass das CEIP der Ansicht war, der wirksamste Weg, das Leben einer ganzen Bevölkerung zu verändern, sei der Krieg. Mit dem Ziel der sozialen Manipulation vor Augen machte sich das CEIP daher sofort daran, die USA in einen Krieg zu verwickeln – ein weiteres SCAD.

Daran hat sich nichts geändert. Von Oligarchen geführte politische Thinktanks befürworten nach wie vor Krieg, um Bevölkerungen sozial zu manipulieren und internationale Beziehungen zu beeinflussen. Man betrachte die Pseudopandemie und den in gewisser Weise pseudo-ukrainischen Krieg, die beide absichtlich inszeniert wurden. Die angeblichen globalen „Schocks“ durch diese Ereignisse waren für das Netzwerk globaler Oligarchen keine Überraschung, die nichts anderes erwartet hatten.

In Kürze werden wir erörtern, wie der israelisch-amerikanische Krieg gegen den Iran die Konflikt-Performance-Kunst auf eine neue Ebene gehoben hat. Um den soeben gemachten Punkt zu wiederholen: Damit sollen die schrecklichen menschlichen Kosten dieser SCADs keineswegs geleugnet werden. Vielmehr soll damit hervorgehoben werden, wie wir alle manipuliert werden, um uns auf inszenierte, falsche Dialektiken einzulassen.

Die Entwicklung entlang des gemeinsamen internationalen politischen Kurses, der stets durch Kriege beschleunigt wird, kommt konsequent den Praxianern und ihren globalistischen Oligarchen-Partnern zugute. Das Endziel ist die angestrebte multipolare Weltordnung (MWO). Diese geplante globale Regierungsbürokratie wird regionale „Unionen“ verwalten, die ein „Flickwerk“ aus privaten Stadtstaat-„Reichen“ beaufsichtigen. Die versprochene MWO ist die Verwirklichung des Ziels der globalen Oligarchie, und fast alle Nationalstaaten arbeiten gemeinsam daran, sie zu verwirklichen.

Während wir uns mit vielen offensichtlichen Widersprüchen auseinandersetzen, sollte man bedenken, dass gegensätzliche Kräfte nicht unbedingt – oder zumindest nicht vollständig – antagonistisch sind. Während wir alle auf die MWO zurasen, können wir uns das übergeordnete Ziel der Oligarchen als eine Art Unternehmensleitbild vorstellen. Die Mitglieder des Vorstands werden im Interesse des Unternehmens zusammenarbeiten, doch das hindert sie nicht daran, sich gegenseitig in den Rücken zu fallen, während sie darum kämpfen, die Karriereleiter zu erklimmen – und sich dabei gegenseitig übergehen.

Oligarchen wie die Praxianer sind bereit, für ihre Ambitionen eine globale Katastrophe zu riskieren. Ebenso könnten sie eine globale Katastrophe als notwendig erachten – wie in Teil 3 erörtert wird. Die Tatsache, dass die Praxianer noch nicht die absolute Kontrolle haben, bedeutet, dass wir, das Volk, sie vereiteln können, wenn wir es wollen. Wie ich in „The Technocratic Dark State“ feststellte:

Wie wir alle sind auch Oligarchen fehlbar. Ihre Projekte zur gesellschaftlichen Umgestaltung verlaufen nicht immer wie geplant oder werden nicht termingerecht umgesetzt. [. . .] Ungeachtet ihrer seltsamen, sektenähnlichen Überzeugungen und ihrer grenzenlosen Hybris sind Oligarchen einfach nur Menschen. [. . .] Als eigenständige, souveräne Menschen sollten wir uns von ihnen weder einschüchtern noch beeindrucken lassen. Wir müssen einfach konsequent bleiben, unsere Unabhängigkeit maximieren und uns weigern, ihren machiavellistischen Plänen nachzugeben.

Zwar sind die Pläne der Oligarchen erkennbar. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass ihre SCADs zwangsläufig Erfolg haben werden. Wenn ungemein mächtige Oligarchen Fehler begehen, können die unvorhergesehenen Folgen für die Menschheit leider schlimmer sein, als sie erwartet haben.

Ein erkennbarer Plan

Lagardes Botschaft an die BIZ lautete, dass die EZB „eine Strategie verfolgt, die auf eine Welt mit höherer Unsicherheit ausgelegt ist und deren Kern Risiken und Szenarien bilden“, und dass ihre geldpolitische Reaktion auf den jüngsten „Schock“ durch den Iran-Krieg „von einer besseren Ausgangsposition ausgeht“. In scheinbarem Widerspruch zu Lagardes Bemerkung über die „bessere Ausgangsposition“ sagte die derzeitige geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, dass der durch den Konflikt mit dem Iran verursachte „Schock“ „groß, global und asymmetrisch“ sei.

Sicherlich sind die sozioökonomischen Auswirkungen „groß“ und „global“, doch ist es unaufrichtig von Georgieva, die Feindseligkeiten zudem als „Schock“ zu bezeichnen. Wie wir in Teil 3 erörtern werden, haben die Praxianer zwar in letzter Zeit den israelisch-amerikanischen Kriegskurs gegen den Iran angeführt, doch dieses Ziel – und die wiederholten Versuche, es zu erreichen – wurde von Oligarchen seit Jahrzehnten angekündigt. Tatsächlich sind die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen eines US-Krieges gegen den Iran – entgegen den SCAD-nahen Narrativen, die wir schlucken sollen – seit vielen Jahren eine feststehende Gewissheit und wurden von oligarchengeführten Thinktanks gründlich modelliert. An ihren Auswirkungen ist nichts auch nur im Entferntesten überraschend.

Die globalen wirtschaftlichen Folgen sind, wie Georgieva es beschrieb, „asymmetrisch“ und hängen davon ab, ob ein Land oder ein regionaler „Pol“ ein Netto-„Energieexporteur oder -importeur“ ist. So haben beispielsweise die Regierungen der USA und Russlands als führende Exporteure ihre Partnerschaft aufrechterhalten. Aufgrund des Iran-Kriegs hat die US-Regierung den Großteil ihrer Sanktionen gegen russische Ölexporte aufgehoben, die sie ursprünglich wegen des Ukraine-Kriegs verhängt hatte.

Die Trump-Regierung hat angeblich eine „vollständige“ Seeblockade der Straße von Hormus – einer wichtigen Schifffahrtsroute – verhängt, obwohl diese nicht wirklich „vollständig“ ist, wenn man bedenkt, dass beispielsweise russische und chinesische Tanker passieren durften. Präsident Putins Sonderbeauftragter Kirill Dmitriev – ein ehemaliger Anlageberater bei Goldman Sachs, McKinsey & Company und dem WEF und nun CEO des Russian Direct Investment Fund – sagte, dass „die wirtschafts- und energiepolitische Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland fortgesetzt wird“, dank der vom US-Finanzministerium erteilten General License 134B, die russischen Tankern die Durchfahrt durch die Meerenge erlaubt.

Eine weitere Auswirkung der – wenn auch selektiven – „vollständigen“ US-Blockade war, dass der Iran, den Trump wiederholt als „vollständig besiegt“ bezeichnet hat, nicht so „besiegt“ war, dass er nicht als Reaktion auf die vollständige, teilweise US-Blockade seine eigene selektive Mautblockade wieder einführen konnte!

Wie man Mautgebühren von Tankern einzieht, die angeblich nirgendwo hinfahren können (obwohl einige das offensichtlich doch können), oder wie ein Land wie der Iran einen lebenswichtigen maritimen Energiekorridor kontrollieren kann (wo doch seine Marine Berichten zufolge mindestens zweimal zerstört wurde), sind nur einige der vielen Fragen, die sich aus dem „totalen“ Geschwätz ergeben, das als offizielle Darstellung des „völlig“ absurden „Kriegs“ gegen den Iran ausgegeben wird.

Darüber hinaus ist es ein Rätsel, wie oder warum die USA diese unmögliche Seeblockade überhaupt geschafft haben – darauf werden wir gleich noch eingehen. Nichtsdestotrotz entfaltet sich Asymmetrie ganz sicher als das völlig vorhersehbare Ergebnis dieses absurden „Krieges“.

Auf Anweisung ihrer Redenschreiber fügte Georgieva hinzu:

Die Versorgungsengpässe haben Auswirkungen gehabt – und werden noch einige Zeit lang Auswirkungen haben. [. . .] Engpässe bei raffinierten Produkten wie Diesel und Flugbenzin, die den Verkehr, den Handel und den Tourismus in einer Welt beeinträchtigt haben, die vernetzter ist als je zuvor; [. . .] Ernährungsunsicherheit für weitere 45 Millionen Menschen aufgrund der Transportprobleme – wodurch die Gesamtzahl der hungernden Menschen auf über 360 Millionen steigt –, wobei sich das Problem aufgrund höherer Düngemittelpreise im Laufe der Zeit möglicherweise noch verschärfen wird; sowie Störungen in der Lieferkette aufgrund industrieller Abhängigkeiten, beispielsweise von Schwefel, Helium für die Herstellung von Siliziumchips und die MRT-Bildgebung sowie Naphtha für Kunststoffe.

Weder die iranische Marine noch die US-Marine haben die Blockade der Straße von Hormus initiiert. Auf ihre jeweilige Weise haben sie im Wesentlichen die Blockade verstärkt, die ursprünglich von der globalen Versicherungsbranche ausgelöst wurde. Kaum hatte die Trump-Regierung die „Operation Epic Fury“ gestartet, zogen die größten Seeversicherer wie „die norwegischen Unternehmen Gard und Skuld, die britische North Standard und der London P&I Club sowie der in New York ansässige American Club“ die „Kriegsrisikodeckung“ für Reedereien zurück. Es folgten die ersten militärischen Blockaden.

Trotz ausgehandelter Waffenstillstände und der Bereitschaft der nationalen kriegführenden Regierungen, die lebenswichtige Transitroute, durch die etwa 20 % der weltweiten Ölversorgung fließen, wieder zu öffnen, sind es erneut die multinationalen Versicherungsgiganten, die maßgeblich daran beteiligt sind, die Straße von Hormus geschlossen zu halten. Bis zum 17. April 2026 hatte die US-„Blockade“ Berichten zufolge nur vierzehn Schiffe zurückgeschickt. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verkündete, die Meerenge sei „für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet“.

Doch wie das House of Saud berichtete, kehrten am 18. April 2026 rund 24 Tanker aufgrund erhöhter Versicherungsprämien und fehlender Deckung um:

Die Schiffe wurden größtenteils weder von amerikanischen Kriegsschiffen aufgehalten noch von iranischen Patrouillenbooten bedroht. Sie reagierten vielmehr auf eine Macht, die mächtiger war als beide Marinen: den Versicherungsmarkt.

Dies scheint kein Beispiel dafür zu sein, dass die Risikobewertungen der Versicherer auf militärische Realitäten reagieren. Vielmehr verhängen die Versicherungsriesen faktisch eine Blockade zu einem Zeitpunkt, zu dem keine Seeblockade bestand. (In Teil 3 werden wir erläutern, warum sie dies tun könnten.)

Die seit langem geplante und umfassend modellierte Feuersbrunst im Nahen Osten ist ein transformatives globales SCAD-Ereignis. Tatsächlich skizzierte der Chef des IWF weiterhin, wie das Ergebnis dieses SCAD aussehen soll:

Wir wissen, dass sich ein Großteil des Schocks irgendwann legen wird und wir in einem neuen Gleichgewichtszustand ankommen werden. Das Angebot erholt sich und die Nachfrage passt sich an. Neue Kapazitäten werden in Betrieb genommen. Die Energieeffizienz steigt. [. . .] Selbst unser optimistischstes Szenario geht von einem Wachstumseinbruch aus. Warum? Wegen erheblicher Infrastrukturschäden, Versorgungsengpässen, Vertrauensverlusten und anderen bleibenden Auswirkungen. [. . .] Es wird keine saubere und reibungslose Rückkehr zum status quo ante geben.

Vergessen Sie die Welt vor dem Iran-Krieg, sagt uns Georgieva. Die ist vorbei. Die „nachwirkenden Effekte“ werden ein „neues Gleichgewicht“ erfordern, das energieeffizienter sein wird. Es sind neue Infrastruktur und Kapazitäten erforderlich, um den angeblichen „Schock“ zu bewältigen.

Georgieva fuhr fort:

Ich appelliere an alle Länder, Alleingänge zu vermeiden. [. . .] Wir haben uns mit der IEA (Internationale Energieagentur) und der Weltbank zusammengeschlossen, um eine Koordinierungsgruppe zu bilden, in der der IWF die Federführung im makroökonomischen Bereich übernehmen wird. [. . .] Es ist wichtig, dass die Finanz- und Geldpolitik nicht in entgegengesetzte Richtungen ziehen. [. . .] Die Schlussfolgerung ist klar: Alle Länder müssen ihre begrenzten fiskalischen Ressourcen verantwortungsvoll einsetzen, und die meisten müssen entschlossen handeln, um nach diesem Schock wieder fiskalischen Spielraum zu schaffen. Ich kann dies nicht genug betonen.

Diese „Asymmetrie“ führt zu einer weltweiten Vereinheitlichung der Geld- und Fiskalpolitik. Wie in „The Technocratic Dark State“ ausführlich dargelegt, wird die Geldpolitik weltweit – entgegen der landläufigen Meinung – nicht vom öffentlichen Sektor, sondern von Zentralbanken des privaten Sektors gesteuert. Die führenden Zentralbanken werden durch „Generalversammlungen“ der BIZ gelenkt, und die BIZ genießt „Immunität vor gerichtlicher Zuständigkeit“. Keine Regierung auf der Welt hat irgendeine Zuständigkeit für die Geldpolitik der Zentralbanken, die hinter den verschlossenen Türen der BIZ vereinbart wird. Uns wird nur das mitgeteilt, was die BIZ uns wissen lassen will.

Die Fiskalpolitik – das Eintreiben von Steuern und das Setzen von Ausgabenprioritäten – ist angeblich die Domäne der nominell öffentlichen Regierungen. Das ist nicht mehr der Fall. Dank des sogenannten „Krieges“ müssen die Geldpolitik des privaten Sektors und die Fiskalpolitik des öffentlichen Sektors enger denn je koordiniert werden.

Das scheinbare Chaos, das durch einen militärischen Konflikt zwischen einer israelisch-amerikanischen Koalition und dem Iran verursacht wird, führt offensichtlich zu einer koordinierten globalen „Lösung“. Dies ist ein typisches Merkmal solcher Konflikte. Wie Professor DeHaven-Smith feststellte, waren in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Konflikte, die zu verdächtig SCAD-ähnlichen, vorab geplanten „makroökonomischen“, geldpolitischen und sozioökonomischen Ergebnissen führten, ein beständiges Merkmal, das seit den späten 1960er Jahren immer häufiger auftritt.

Die Verschmelzung der Geldpolitik des privaten Sektors mit der angeblich fiskalischen Politik des öffentlichen Sektors steht zudem in perfektem Einklang mit den Zielen der Praxianer. Der Plan der Praxianer besteht darin, dem öffentlichen Sektor – allen Regierungen weltweit – jegliche Autorität und Macht zu entziehen. Die Praxianer wollen, dass sich „Agentic States“ ausbreiten. (Das ist ein weiteres Thema, auf das wir in Teil 3 eingehen werden.)

Georgieva behauptete, dass die „erhebliche Dynamik“ in der angeblich florierenden globalen Wirtschaft der Vorkriegszeit – die der Großteil der Menschheit als Krise der Lebenshaltungskosten erlebt hat – durch „starke Investitionen in KI und Technologie“ angetrieben wurde. Daher, so betonte sie, dürfe das Streben nach Energieeffizienz im „neuen Gleichgewicht“ die für die Praxianer wirtschaftlich unverzichtbare KI-Agenda nicht aus der Bahn werfen.

Die geschäftsführende Direktorin des IWF legte ein klares Programm vor, an das sich politische Entscheidungsträger halten sollen:

Sollten Investoren beispielsweise angesichts des enormen Energiebedarfs der KI beginnen, sich Sorgen zu machen, dass die Energiesicherheit das Wachstum der KI bremsen könnte, könnten wir in Schwierigkeiten geraten. Mikro- und makroprudenzielle Maßnahmen müssen darauf abzielen, Risiken für die Finanzstabilität zu verringern und ein widerstandsfähiges System zu gewährleisten. [. . .] Vergessen Sie nicht, die großen globalen Umwälzungen in den Bereichen Technologie, Demografie, Geopolitik, Handel und Klima zu steuern und eine bessere Zukunft zu gestalten. Ihre strukturellen und regulatorischen Entscheidungen untermauern Produktivität und langfristiges Wachstum – und das Wachstumspotenzial ist für die Stabilität von enormer Bedeutung.

Infolge dieses jüngsten „Kriegs“ – SCAD – müssen Regierungen ihre ihnen zugedachte Rolle als fördernde Partner in einer „resilienten“ globalen technologischen Revolution wahrnehmen. Wenn Regierungsvertreter ihren jeweiligen öffentlich-privaten Partnerschaften nicht dienen, wird das Wachstum – und damit die Stabilität – „gefährdet“. Dieses Ergebnis würde eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen – so behauptet es zumindest unter anderem die US-Bundesregierung.

Radikale geopolitische Neuausrichtungen in der MWO, daraus resultierende demografische Verschiebungen, neue globale Handelsmuster und die Klimapolitik können alle auf das „neue Gleichgewicht“ hin „gesteuert“ werden, solange sich alle dem technologischen Coup der Praxianer anschließen. Kein Wunder, dass der IWF die „verheerenden Auswirkungen“ des Iran-Kriegs SCAD mit freudiger Erwartung im Blick hat.

Seit seiner Gründung im Rahmen von Bretton Woods im Jahr 1944 arbeitet der IWF eng mit seinem „komplementären“ Partner, der Weltbank, zusammen, um Entwicklungsländer durch Schuldenfallen unerbittlich zu verarmen. Es ist also keine Überraschung, dass der aktuelle Krieg mit dem Iran eine riesige Chance für die transnationalen Kapitalisten darstellt, die von der Ausbeutung unterdrückter Bevölkerungen durch den IWF profitieren. Krisen sind für den IWF und die Weltbank stets der Auslöser, um einzuschreiten. Und wie Georgieva anmerkte, sieht das angestrebte „neue Gleichgewicht“ für den IWF/die Weltbank und ihre internationalen Partner sehr vielversprechend aus.

Diese „anderen“ Partner bestehen aus einem transnationalen Netzwerk privat finanzierter Entwicklungsbanken, darunter fast alle Entwicklungsbanken der BRICS-Staaten. Zusammen bilden der IWF, die Weltbank und die Entwicklungsbanken ein einziges, einheitliches globales Finanzimperium.

Eine triumphierende Georgieva verkündete:

[Der IWF] ist für Sie da, wenn eine Krise eintritt. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die gefährdeten Ölimporteure dieser Welt, die als „Speculative Grade“ eingestuft sind, und markieren wir alle Länder, die an IWF-Programmen teilnehmen, blau. Wir können diese Programme bei Bedarf ausweiten, und – seien Sie versichert – es werden weitere Programme folgen.

Hurra!

Aber das ist noch nicht alles. Der IWF und die Weltbank haben zudem eine neue Partnerschaft mit der Internationalen Energieagentur (IEA) geschlossen. Ihre Pläne und Prognosen zeigen, was das „neue Gleichgewicht“ für uns alle bedeutet: So sagt die IEA – wenig überraschend – eine schwere Energiekrise voraus, die durch den geplanten „Krieg“ „ausgelöst“ wird.

Als Reaktion darauf schlägt die EU-Führung, vertreten durch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen – möglicherweise eine der korruptesten Politikerinnen, die Europa je gesehen hat –, vor, dass die Lösung darin besteht, dass wir, das Volk, auf den Energieverbrauch verzichten.

Im März veröffentlichte die IEA ihren Plan „Sheltering From Oil Shocks“. Ihre Partner – der IWF, die Weltbank und die BRICS-Entwicklungsbanken – werden den Plan durch ihre makroökonomischen Interventionen umsetzen.

Der „Plan“ der IEA lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen:

Er schränkt unser Leben stark ein, indem er unseren Energieverbrauch rationiert.

Er zwingt uns, von zu Hause aus zu arbeiten.

Er nimmt uns praktisch den Zugang zu unabhängigen Verkehrsmitteln.

Er überwacht unseren Energieverbrauch streng.

Er manipuliert uns dazu, Smart-Grid-Technologie einzuführen.

Er greift unsere Nahrungsmittelversorgung an.

All diese Maßnahmen sind offenbar notwendig wegen des unerwarteten „Kriegs“ SCAD.

Erstaunlicherweise ähnelt der Plan „Sheltering from Oil Shocks“ stark den Maßnahmen, die uns während der Lockdowns der Pseudopandemie präsentiert wurden.

Derselbe Plan fügt sich zudem nahtlos in die zahlreichen politischen Ziele ein, die unter dem Dach der Ziele für nachhaltige Entwicklung zusammengefasst sind. Diese Synergie ist den Vereinten Nationen – dem von Oligarchen geführten Architekten dieser SDGs – nicht entgangen. Natürlich nutzt die UNO nun die erfundene „Kriegs“-Geschichte – nachdem sie ihre frühere, ebenso erfundene Klimakatastrophengeschichte scheinbar ad acta gelegt hat –, um ihre fortlaufende Agenda des Klimasperrgebiets voranzutreiben.

(ANMERKUNG: Der Klimasperre wurde, obwohl er von einflussreichen Ökonomen thematisiert, von Regierungen detailliert modelliert und in Kanada sowie anderswo erprobt wurde, von den epistemischen Autoritäten offiziell als „Verschwörungstheorie“ eingestuft, bis er von unseren oligarchischen Aufsehern für die öffentliche Diskussion freigegeben wird.)

Als Simon Stiell, der Exekutivsekretär der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC), Mitte März auf dem Green Growth Summit in Brüssel vor EU-Delegierten sprach, beschrieb er das, was er als „neue Weltunordnung“ bezeichnete. Er sagte, die Unordnung sei durch die „Fossilbrennstoffkrise“ verursacht worden, die durch den „überraschenden Krieg“ mit dem Iran ausgelöst worden sei.

Stiell bezeichnete Georgievas „neues Gleichgewicht“ als die „neue Ära des Klimaschutzes“ und stellte sicher, dass die versammelten politischen Entscheidungsträger voll und ganz auf dem Laufenden waren, was die Wunschliste der transnationalen Kapitalisten anging:

In einer Zeit des Chaos sucht das Kapital nach sicherem, strategischem Wachstum und fließt in Rekordhöhe nach Europa. [. . .] Die Chancen sind immens. Über zwei Billionen Dollar wurden in saubere Energie investiert. Das ist doppelt so viel wie in fossile Brennstoffe. [. . .] Ihr Emissionshandelssystem treibt Investitionen und Innovationen voran. Und europäische Unternehmen stehen an der Spitze der sauberen Industrien und des Wachstums. [. . .] Europa kann sich dauerhaft die mehrere Billionen Euro schwere Goldgrube an Investitionen sichern, die gerade erst in Gang kommt. [. . .] Während wir in eine neue Ära des Klimaschutzes eintreten – eine Ära der Umsetzung –, bieten sich enorme Chancen.

Stiell schloss sich dem Akzelerationismus der Praxianer voll und ganz an und erklärte, der „globale Wandel“ weg von fossilen Brennstoffen müsse „rasch“ erfolgen; er fügte hinzu, dass „ein schnellerer Wandel weltweit größere Vorteile mit sich bringt“. Er sagte, der derzeitige Wandel sei „nicht schnell genug“ und erwähnte die dringende Notwendigkeit, „schneller voranzukommen“ und „diesen Moment zu nutzen“ – eine immense „Chance“, die sich aus dem „Krieg“ – dem SCAD – ergibt, den niemand vorhergesehen hat.

Man mag sich fragen, was das Vorpreschen auf die „Goldgrube im Wert von mehreren Billionen Euro“ damit zu tun hat, den Planeten vor der globalen Erwärmung zu retten. Die Antwort lautet: „Nichts.“ Aber das spielt eigentlich keine Rolle, denn die Geschichte der „globalen Erwärmung“ wurde ausgemustert und wird, nachdem sie viele Jahre lang als „Klimawandel“ bezeichnet wurde, nun durch die Erzählung ersetzt, die Stiell als „Klimakatastrophe“ umschreibt.

Simon Stiell, Exekutivsekretär der UNFCCC, bei der Abschlusssitzung der COP28 im Dezember 2023 • Quelle

Die jüngste Kehrtwende ist verständlich, da es keine Belege für eine durch CO₂ verursachte globale Erwärmung gibt. Der Planet befindet sich in einer Zwischeneiszeit und taucht gerade aus einer kleinen Eiszeit auf. Glücklicherweise erwärmt sich die Erde weiterhin. Doch der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre hat nichts mit natürlichen Erwärmungs- und Abkühlungszyklen zu tun und hatte das auch nie.

Es ist den Lesern zu verzeihen, wenn sie dieser letzten Aussage skeptisch gegenüberstehen. Angesichts des jahrzehntelangen Märchens, dass CO2 die globale Erwärmung verursacht, könnte man erwarten, dass der enorme Anstieg der industriellen CO2-Emissionen im letzten halben Jahrhundert einen spürbaren Einfluss auf die globalen Oberflächentemperaturen gehabt hätte. Das ist jedoch nicht der Fall. Seit Beginn der lückenlosen Aufzeichnungen im Jahr 1850 zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass – abgesehen von den natürlichen Schwankungen eines sich insgesamt erwärmenden Klimas – „wir eine Beschleunigung der globalen Erwärmung [nach 1970] statistisch noch nicht nachweisen können“. Dies erklärt wahrscheinlich, warum Sprachrohre wie Stiell angewiesen wurden, jegliche Erwähnung der „vom Menschen verursachten globalen Erwärmung“ zu unterlassen.

Da es zudem keine statistischen Belege für häufigere oder schwerwiegendere Klimakatastrophen gibt, ist der Alarmismus um „Klimakatastrophen“ epistemologisch gesehen ebenfalls ein Auslaufmodell. Doch selbst diese Tatsache ist irrelevant, denn sowohl die Fiktion der „globalen Erwärmung“ als auch die der „Klimakatastrophe“ sind nichts weiter als SCAD-Propagandakonstrukte, die darauf abzielen, die Agenda der Oligarchen durchzusetzen.

Stiell stützte sich ausschließlich auf Propaganda statt auf wissenschaftliche Beweise und erklärte, dass unsere fortgesetzte Nutzung fossiler Brennstoffe zur Deckung unseres Energiebedarfs „wahnhaft“ sei. Er sagte:

Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen untergräbt die nationale Sicherheit und Souveränität. [. . .] Denn der Krieg im Nahen Osten hat die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen lassen. Genau wie zuvor der Krieg in der Ukraine. [. . .] Sonnenlicht ist nicht von engen und gefährdeten Seestraßen abhängig. Der Wind weht, ohne dass massive, vom Steuerzahler finanzierte Marineeskorten erforderlich sind. Erneuerbare Energien ermöglichen es Ländern, sich vor globalen Turbulenzen zu schützen und einer Politik des „Rechts des Stärkeren“ aus dem Weg zu gehen.

Angenommen, man hält den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien für realistisch – was bedeutet, dass man die lange Liste ungelöster Probleme ignorieren muss, die diese Vorstellung derzeit wie das größte Fehlinvestitionsprojekt der Welt erscheinen lassen –, dann ist es laut Stiell der „Krieg“ im Nahen Osten, der nun den neuen Anstoß für einen beschleunigten Übergang zu erneuerbaren Energien gibt. Das bedeutet, dass wir, anstatt relativ unabhängigen Zugang zu Energie zu haben, dazu bestimmt sind, von einem gesteuerten System international vernetzter Stromnetze kontrolliert zu werden.

Stiell erklärte es folgendermaßen:

Indem Sie darlegen, wie Sie in einer Welt, die sich in Richtung Dekarbonisierung bewegt, erfolgreich sein werden [. . .], schreitet die Elektrifizierung voran. [. . .] Im vergangenen Jahr haben erneuerbare Energien die Kohle als weltweit führende Stromquelle überholt. [. . .] [U]nd das bringt Sie an die Spitze der Revolution im Bereich der Elektrotechnik, unter anderem durch Ihren [den EU-]Aktionsplan zur Elektrifizierung. [. . .] Klimakooperation ist ein Heilmittel für das Chaos der Gegenwart und darüber hinaus.

Angesichts des schockierenden „Chaos des Augenblicks“ im Rahmen des israelisch-amerikanischen „Kriegs“-SCAD gegen den Iran nähern sich die Propaganda-Narrative einander an, während wir uns dem MWO nähern, wo wir offenbar auf einem „dekarbonisierten“ Planeten „gedeihen“ werden. Der Great Reset ist in vollem Gange. Der „Schock“ des Iran-Kriegs bedeutet, dass wir alle wieder „Build Back Better“ umsetzen können, oder, wie es ein entfesselter Präsident Trump formuliert, „den mächtigsten Reset der Welt“ begrüßen können.

Es gibt einen konkreten Plan:

Die Bekämpfung der mythischen Klimakatastrophe durch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ist mittlerweile ein geopolitisches Gebot und eine Frage der nationalen Energiesicherheit. Die nationale Energiesicherheit erfordert, dass fossile Brennstoffe rationiert und die Energieversorgung über intelligente Stromnetze (Smart Grids) verteilt wird. Eine stabile Energieversorgung kann nur gewährleistet werden, wenn die notwendigen Investitionen in die Smart-Grid-Infrastruktur gesichert sind. Investitionen in Smart Grids werden jedoch erst dann getätigt, wenn geopolitische Spannungen gelöst sind. Die Lösung geopolitischer Spannungen erfordert eine globale Neuausrichtung der geopolitischen Machtverhältnisse. Aus dieser Notwendigkeit einer Neuausrichtung entsteht die multipolare Weltordnung (MWO).

Die schöne multipolare Weltordnung

Als ich im Sommer 2025 „The Technocratic Dark State“ fertigstellte, war bereits klar, dass:

Der Isolationismus der USA, die militärische Einigung der EU, globale Unruhen, wichtige politische Ernennungen (auf beiden Seiten des Atlantiks) und internationale Währungsreformen – all dies sind Faktoren, die die Entstehung der MWO begünstigen und derzeit gleichzeitig auf der Weltbühne zusammenlaufen. Wie stehen die Chancen? Die Anzeichen sind untrüglich: Die Weltordnung durchläuft einen Prozess der kreativen Zerstörung. Sie wird entterritorialisiert – nur um als effizienteres multipolares globales Governance-System reterritorialisiert zu werden.

Das Modell der Praxianer für einen beschleunigten globalen Wandel wurde offenbar von ihren oligarchischen „Brüdern“ übernommen – und diese „Brüder“ sind zufällig überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, Männer. Wie der Analyst, Journalist und Podcast-Moderator Hrvoje Morić kürzlich auf „Geopolitics and Empire“ hervorhob, ist die MWO mittlerweile seit mehr als einem Jahrhundert das Ziel der globalen Oligarchie im Bereich der globalen Governance.

Der von Oligarchen geführte Think Tank, die Bilderberg-Gruppe, schuf die Europäische Union (EU) als „Pol“ für das MWO-Modell. Die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) und Chinas geplante Asiatische Union – wobei letztere möglicherweise die Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) und den Golf-Kooperationsrat (GCC) vereinen wird – basieren auf dem global vereinbarten „Unions“-Modell. Eine Weltordnung aus regionalen Unionen wird aufgebaut.

Die dunkle Technokratie der Praxianer, die in Gaza erprobt werden soll, ist das vorgeschlagene Betriebssystem für private Smart-City-Staaten (Neostaaten), die von souveränen Konzernen (Sovcorps) kontrolliert werden. Die Neostaaten der Praxianer sollen miteinander vernetzt werden und so das Flickwerk von Reichen innerhalb der politischen Unionen bilden, die die globalen Regionen dominieren, aus denen sich die MWO zusammensetzt. Die Strategie der Deterritorialisierung zur Reterritorialisierung ist nun in Kraft, da die MWO endlich aus dem künstlich herbeigeführten genozidalen Chaos SCAD im Nahen Osten hervorgeht.

Aber Sie müssen mir nicht einfach glauben.

Bei einer kürzlichen Rede vor dem Russischen Rat für Internationale Angelegenheiten (RIAC) sagte der Vorsitzende des RIAC-Kuratoriums, der russische Außenminister Sergej Lawrow:

Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Bemühungen um eine Neugestaltung der Weltordnung, von der wir uns eine stabile und gerechte multipolare Welt erhoffen. Bislang gleicht diese Neugestaltung jedoch eher einem Zusammenbruch im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kampf um die Führungspositionen in der neuen Welt ist äußerst intensiv, nichts weniger als ein Kampf ums Überleben. [. . .] Es zeichnet sich eine Situation ab, in der der Westen mit seinen unersättlichen Hegemoniebestrebungen in einen Machtkampf mit dem Bestreben der Weltmehrheit [BRICS] geraten ist, die Grundsätze der UN-Charta umzusetzen.

Der „Zusammenbruch“, auf den sich Lawrow bezieht, ist die bereits erwähnte „kreative Zerstörung“. Ein globaler Umbruch, ähnlich dem Chaos, das auf den Sechstagekrieg von 1967 folgte – siehe Teil 1 –, erschüttert den Nahen Osten erneut, diesmal angezettelt mit Hilfe der Praxianer.

Die Folge sind neue geopolitische Strukturen und eine vollständige Neubewertung der internationalen Beziehungen. (In Teil 3 werden wir die angeblich neuen, aber tatsächlich schon lange geplanten Energiekorridore, die neu konfigurierten internationalen Lieferketten und die neuen Währungssysteme untersuchen, die nun angeblich infolge des Iran-„Kriegs“ SCAD zu einer dringenden Notwendigkeit geworden sind.)

Für die internationale Oligarchie, die am meisten von der beschleunigten Transformation der virtuellen und physischen Infrastruktur profitiert, ist Krieg weiterhin das Geschenk, das immer wieder neue Vorteile bringt. Ja, dabei werden unschuldige Menschen abgeschlachtet, aber transnationales Kapital kennt keine Moral.

Lawrow beschränkte seine Äußerungen auf das scheinbare geopolitische Schisma. Auf der einen Seite, so stellte er fest, stünden die westlichen Mächte; auf der anderen Seite die mit den BRICS verbündeten Nationen, die Lawrow als „Weltmehrheit“ bezeichnete – was sie tatsächlich ist. Lawrows erklärte Ansicht ist, dass der Westen nach mehr Hegemonie strebt und dass die „Weltmehrheit“ dieser Hegemonie angeblich entgegensteht, indem sie die souveräne Gleichheit der Nationen verteidigt und sich an die Charta der Vereinten Nationen hält, indem sie das Völkerrecht strikt einhält.

Lawrows Ansicht findet Anklang bei jenen, die Morić in „Geopolitics and Empire“ als „die Multipolaristen“ bezeichnet. Diese Analysten, Forscher und Kommentatoren mögen nicht absichtlich einer Meinung sein, doch sie alle finden Hoffnung in den oberflächlichen Narrativen, die von politischen Schwergewichten wie Lawrow verbreitet werden.

So schrieb beispielsweise Matthew Ehret, Direktor der Rising Tide Foundation:

Die Frage lautet nun: Wird das neue Weltgefüge die Form einer neuen Ära des globalen Imperiums, eines unerbittlichen Krieges zwischen den Religionen und eines langwierigen dunklen Zeitalters annehmen, ODER könnte es die Form einer wunderbaren multipolaren Weltordnung annehmen, die durch eine Win-Win-Zusammenarbeit zwischen allen Nationen, Religionen und Kulturen der Welt geprägt ist?

Auf den ersten Blick scheint Lawrows offizielles öffentliches Wertversprechen, das von Ehret und anderen Multipolaristen begrüßt wird, seine Berechtigung zu haben. Es ist wahr, dass unter der alleinigen Supermacht USA zu lange Zeit aufeinanderfolgende US-Regierungen und mit den USA verbündete Regierungen (insbesondere in Europa und Israel) von den USA unterstützte Kriege (entweder direkt oder durch Stellvertreter) ungestraft geführt haben. Diese Kriege wurden geführt, um schlicht und einfach die jeweiligen außenpolitischen Ziele der USA zu erreichen. Es gibt nichts Bewundernswertes oder Humanitäres an der gewalttätigen, militarisierten US-Hegemonie, die das kennzeichnet, was Charles Krauthammer als „unipolare“ Welt bezeichnete.

Das ist eine treffende Einschätzung. Doch die oberflächliche Analyse der Multipolaristen bricht zusammen, wenn sie davon ausgehen, dass der Ersatz der Unipolarität – die Multipolarität – etwas Besseres verspricht.

Vielleicht haben die Multipolaristen in ihrem verständlichen Eifer, den Untergang der unipolaren Weltordnung zu sehen, mehr als ein Jahrhundert dokumentierter historischer Beweise übersehen, die zeigen, dass die transnationalen kapitalistischen Ingenieure der unipolaren Weltordnung auch die Architekten ihres Nachfolgers, der multipolaren Weltordnung, sind.

Wie wir in Teil 1 erörtert haben, sind transnationale Kapitalisten, wie die Praxian-Oligarchie, genau das: transnational. Sie mögen zwar Loyalität gegenüber den Gast-Nationalstaaten bekunden, doch in Wahrheit haben sie keine. Das Springen von den Rücken einer ausgebeuteten Bevölkerung auf die Rücken einer anderen ist eine Geschäftsstrategie der Oligarchie, und das Ziel all dieses „Springens“ ist das Monopol. Obwohl es wichtig ist, den Wettbewerb zwischen Nationen durch die Brille der Realpolitik zu betrachten, bedeutet eine Beschränkung dieser Sichtweise allein auf das Handeln von Regierungen – als ob der öffentliche Sektor vom privaten Sektor unabhängig wäre – ein grundlegendes Missverständnis darüber, wie multinationale Macht funktioniert und wer sie ausübt.

So legen Regierungen beispielsweise ihre Außenpolitik nicht eigenständig fest. Vielmehr wird die sogenannte „Regierungspolitik“ faktisch von multinationalen Konzernen kontrolliert. Auch wenn sich die Menschen im Westen einbilden, in einer Art repräsentativer Demokratie oder konstitutioneller Republik zu leben, ist die weltweit vorherrschende Regierungsform eine funktionale Oligarchie, und diese funktionale Oligarchie bedient sich häufig Krieg und anderer SCADs, wie etwa vorgetäuschter Pandemien, um ihre Ziele zu erreichen.

Zur Veranschaulichung kehren wir zu der Rede zurück, die Lawrow vor seinen Kollegen im Russischen Rat für internationale Angelegenheiten (RIAC) und den versammelten Delegierten hielt. Lawrow merkte an, dass die „Arbeitspläne“ des RIAC mit den außenpolitischen Zielen der russischen Regierung übereinstimmen. Er fügte hinzu, dass der RIAC „analytische und informative Unterstützung für die Aktivitäten unseres Ministeriums und anderer staatlicher Stellen“ leiste. Mit anderen Worten: Der RIAC „unterstützt“ und „informiert“ – das heißt, er „koordiniert“ – die Politik der russischen Regierung.

Wer – oder was – ist also der RIAC?

Der RIAC bezeichnet sich selbst als „diplomatischen Think Tank, der […] als Bindeglied zwischen Staat, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft fungiert, um außenpolitische Lösungen für komplexe Konfliktfragen zu finden. “ Praktisch gesehen ist das RIAC eine öffentlich-private Politikpartnerschaft zwischen der russischen Regierung und seinen beiden Mitbegründern: dem Russischen Verband der Industriellen und Unternehmer (RSPP) und der Interfax International Information Group (Interfax).

Der RSPP, von den Russen spöttisch als „Gewerkschaft der Oligarchen“ bezeichnet, setzt sich für „die Interessen der russischen Wirtschaft“ ein. Zu diesem Zweck strebt sie an, „mit Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um ein günstigeres Investitionsklima“ für Oligarchen in Russland zu fördern.

Interfax seinerseits begann in den 1990er Jahren als russische Nachrichtenagentur, hat sich jedoch zu einem multinationalen Wirtschaftsimperium entwickelt, das sich auf die Berichterstattung über „politische und allgemeine Nachrichten“ spezialisiert hat. Sie verfügt zudem über ein stetig wachsendes, einflussreiches globales Ratingagentur-Geschäft, das „Finanz- und Unternehmenskreditinformationen, Branchenanalysen, Marktdaten und ausgefeilte Geschäftslösungen für das Risikomanagement“ anbietet und hauptsächlich nicht-russische Oligarchen bedient, die in Russland investieren möchten. Offensichtlich dienen die „Ratschläge“, die das RIAC Russlands sogenannten politischen Entscheidungsträgern wie Lawrow erteilt, den Geschäftsinteressen der Oligarchen, aber selten den Interessen des russischen Volkes.

Das RIAC unterhält zudem Arbeitspartnerschaften mit einem globalen Netzwerk aus Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, Unternehmen und ähnlichen politischen Thinktanks. Zu den letztgenannten Partnern gehört der Kerachi Council on Foreign Relations (KCFR), der 2003 als Kerachi-Zweigstelle des Pakistan Council on Foreign Relations (PCFR) gegründet wurde. Der PCFR wurde vom Chicago Council on Global Affairs ins Leben gerufen, der faktisch die Chicagoer Drehscheibe für den US Council on Foreign Relations (CFR) darstellt. Dieses globale Netzwerk politischer Thinktanks, das im frühen 20. Jahrhundert aus dem angloamerikanischen Establishment hervorging (siehe das gleichnamige Buch von Professor Carroll Quigley), ist ein eng verbundener Club, der von einer noch engeren Gruppe transnationaler kapitalistischer Oligarchen gelenkt wird.

Russland ist nicht die einzige funktionierende Oligarchie. Weit gefehlt. Das Netzwerk transnationaler kapitalistischer Oligarchen ist buchstäblich überall. Eine MWO trägt nichts dazu bei, den schädlichen Einfluss dieses Netzwerks zu bekämpfen. Stattdessen zentralisiert und festigt sie lediglich die faktische Herrschaft der Oligarchen auf der Ebene der globalen Governance. Diese Zentralisierung und Festigung ihrer Autorität erklärt, warum transnationale kapitalistische Oligarchen eine MWO durchsetzen wollen.

Die eifrige Förderung einer MWO durch die Multipolaristen ist bestenfalls kurzsichtig. Sie plädieren im Wesentlichen für eine übergreifende und unterdrückerische globale Governance, als ob die weitere Zentralisierung der globalen politischen Autorität in den Händen der Oligarchen uns anderen irgendwie zugutekommen würde.

Nicht, dass die Multipolaristen keine triftigen Gründe für Optimismus hätten. Die haben sie durchaus. Der SCAD des Iran-Kriegs scheint tatsächlich das Zeitalter groß angelegter internationaler konventioneller Kriege zu beenden. Dies ist eine willkommene Entwicklung – vorausgesetzt, wie es die Multipolaristen offensichtlich tun, dass keine Regierung tatsächlich dumm genug ist zu glauben, begrenzte nukleare Auseinandersetzungen seien machbar.

Zumindest deutet der Iran-Krieg SCAD darauf hin, dass internationale Konflikte unter Einsatz konventioneller Kriegsführung wirtschaftlich zunehmend unerschwinglich sind und keine praktikable Option mehr für die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln darstellen.

Leider jedoch – und entgegen den Hoffnungen der Multipolaristen – bedeutet diese Unpraktikabilität nicht das Ende des Krieges. Vielmehr führt sie zu einer Neudimensionierung und Umverteilung des Krieges in einer multipolaren Welt.

Der Dritte Weltkrieg – ein hybrider Krieg, der durch eine größere Zahl von Konfliktparteien gekennzeichnet ist, die lokal begrenzte Konflikte austragen – hat begonnen.

Hybrider Krieg

1999 veröffentlichten die chinesischen Militäroffiziere und Autoren Qiao Liang und Wang Xiangsui das Buch „Unrestricted Warfare“. Darin betonten Qiao und Wang, dass moderne Technologie Gesellschaften sowohl intern als auch international wie nie zuvor miteinander vernetzt. Daher, so argumentierten sie, sei Krieg nicht einfach eine Frage direkter militärischer Konfrontation. Er umfasse „politische, wirtschaftliche, diplomatische, kulturelle, technologische und andere nichtmilitärische Faktoren“.

Die Co-Autoren schrieben:

Die neuen Grundsätze der Kriegsführung bestehen nicht mehr darin, „den Feind durch den Einsatz von Waffengewalt zur Unterwerfung zu zwingen“, sondern vielmehr darin, „alle Mittel einzusetzen – einschließlich Waffengewalt oder nicht-bewaffneter Gewalt, militärischer und nicht-militärischer sowie tödlicher und nicht-tödlicher Mittel –, um den Feind zur Akzeptanz der eigenen Interessen zu zwingen. Dies stellt einen Wandel dar. Einen Wandel in der Kriegsführung und einen damit einhergehenden Wandel in der Art der Kriegsführung.

Das Konzept der „uneingeschränkten Kriegsführung“ wurde später von General Valery Gerasimov, dem Generalstabschef der Russischen Föderation, in einem Aufsatz aus dem Jahr 2013 entwickelt, den er für den russischen „Militärisch-industriellen Kurier“ verfasste:

Die „Kriegsregeln“ selbst haben sich gewandelt. Die Bedeutung nichtmilitärischer Mittel zur Erreichung politischer und strategischer Ziele hat zugenommen, und in vielen Fällen übertreffen diese Mittel in ihrer Wirksamkeit die Schlagkraft von Waffen. [. . .] Frontale Gefechte großer Streitkräfteverbände auf strategischer und operativer Ebene gehören allmählich der Vergangenheit an. Fernkampfeinsätze ohne direkten Kontakt zum Feind werden zum Hauptmittel zur Erreichung von Kampf- und Einsatzzielen. [. . .] Es sind neue Mittel zur Durchführung militärischer Operationen entstanden, die nicht als rein militärisch betrachtet werden können.

Auch im Westen wurde die sogenannte Gerasimov-Doktrin übernommen. Im Jahr 2019 sprach General Nick Carter, Chef des britischen Verteidigungsstabs, das Thema in seiner Rede beim Cliveden Literary Festival in Großbritannien an:

Der Wandel der Kriegsführung hat die Grenzen zwischen Frieden und Krieg aufgezeigt, die es längst nicht mehr gibt. [. . .] Ich befinde mich derzeit im Krieg, aber es ist kein Krieg in dem Sinne, wie wir ihn früher definiert hätten. [. . .] Der entscheidende Faktor, der Ihnen den nötigen Vorsprung verschafft, ist die Art und Weise, wie Informationen [alles] miteinander verknüpfen. [. . .] Die Kriegsführung der Zukunft wird sehr stark informationszentriert sein. [. . .] Krieg ist im Wesentlichen eine politische Funktion – aber er wird viel komplexer sein und [neben Land, See und Luft] die neuen Bereiche Weltraum und Cyberspace umfassen.

Angesichts der Tatsache, dass der Westen die sogenannte Gerasimov-Doktrin ohne Weiteres übernommen hat, ist es unerlässlich, dass wir uns alle mit dem auseinandersetzen, was die NATO in diesem Zusammenhang als „hybride Kriegsführung“ definiert:

Der kreative Einsatz von harter, weicher und intelligenter Macht durch böswillige staatliche oder nichtstaatliche Akteure zur Erreichung kriegerischer und politischer Ziele. Zu den böswilligen Handlungen gehört ein breites Spektrum militärischer und nichtmilitärischer Zwangsmittel, die über den herkömmlich verstandenen multidomänenübergreifenden Kampfraum hinausgehen. Die hybride Kriegsführung umfasst Politik, Diplomatie, Information, Wirtschaft, Technologie, Militär und Gesellschaft sowie Dimensionen wie Kultur, Psychologie, Legitimität und Moral.

Wie General Carter sagte, gibt es in der hybriden Kriegsführung keinen Unterschied zwischen Krieg und Frieden. Die hybride Kriegsführung beschränkt sich nicht auf Streitkräfte des öffentlichen Sektors, die sich auf identifizierbaren Schlachtfeldern gegenüberstehen. Vielmehr nutzt die hybride Kriegsführung den gesamtgesellschaftlichen Ansatz für öffentlich-private Konflikte in vielfältigen Bereichen. In der hybriden Kriegsführung wird jeder Aspekt der Gesellschaft als Waffe eingesetzt. Alles ist Krieg, und Krieg ist allgegenwärtig.

Hybride Kriegsführung ist „informationszentriert“, denn unser Verhalten wird von dem bestimmt, was uns informiert – also von dem, woran wir glauben. Sollen hybride „kriegsähnliche und politische Ziele“ Erfolg haben, müssen unsere Überzeugungen und unser Verhalten mit den Bemühungen unserer „Führer“ innerhalb des „multidomänenübergreifenden Gefechtsraums“ übereinstimmen. Folglich ist die Kontrolle unseres Zugangs zu Informationen und der Einsatz angewandter Psychologie eine entscheidende Strategie der hybriden Kriegsführung.

Die NATO zögert extrem, klar zu definieren, wer oder was einen „nichtstaatlichen“ Akteur ausmacht, obwohl sie davon besessen ist, diese zu bekämpfen. Offensichtlich ist dies problematisch, wenn man behauptet, dass nichtstaatliche Akteure zu den „bösartigsten“ Feinden gehören, um hybriden Bedrohungen entgegenzuwirken.

Wir können jedoch definieren, was hybride Krieger unter dem Begriff „nichtstaatliche Akteure“ verstehen:

Nichtstaatliche Akteure (NSAs) sind Organisationen oder Einrichtungen, die unabhängig von einer anerkannten Regierung agieren. [. . .] Diese Kategorie umfasst ein breites Spektrum an Einrichtungen, darunter [. . .] soziale Bewegungen. NSAs haben an Bedeutung gewonnen, [. . .] was zum Teil auf eine wachsende Unzufriedenheit mit der traditionellen staatlichen Regierungsführung zurückzuführen ist. [. . .] Während einige NSAs als unverzichtbare Kontrollinstanzen der Staatsmacht und als Verfechter des sozialen Wandels betrachten, sehen andere in ihnen potenzielle Bedrohungen für etablierte staatliche Systeme und die internationalen Beziehungen.

Nach dieser Definition ordnen die NATO und ihre Mitgliedstaaten zivilgesellschaftliche Akteure dem letzteren Lager zu und betrachten sie als „potenzielle Bedrohungen für das etablierte Staatssystem“. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht: Politische und militärische Strategen betrachten die gesamte Gesellschaft als „multidomänenübergreifendes Gefechtsfeld“ und jeden von uns als potenzielle Bedrohung. Wenn wir Unzufriedenheit mit unseren Regierungen äußern, sind wir „bösartige“ Feinde, die bekämpft werden müssen, insbesondere wenn wir so kühn sind, soziale Bewegungen zu gründen.

Das ist keine Übertreibung. Die Strategie der NATO zur Bekämpfung hybrider Informationsbedrohungen richtet sich direkt gegen die Bevölkerung in den NATO-Ländern.

Dementsprechend werden „die NATO, ihre Mitgliedsländer und ihre Partner“ alles beurteilen, was sie als „feindliche Informationsaktivitäten“ erachten. Nationale Sicherheitsbehörden, denen willkürlich vorgeworfen wird, „manipulative Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs)“ anzuwenden, werden mit „kurz-, mittel- und langfristigen“ Reaktionen von NATO-nahen Regierungen und deren Partnern konfrontiert.

In Teil 1 haben wir festgestellt, dass zu den „Partnern“ der NATO auch Palantir gehört, dessen „[hybrides] Kriegsführungs-Kommando- und Kontrollsystem“ namens Maven sich „innerhalb des [NATO]-Bündnisses immer schneller verbreitet“. Laut NATO „können Informationsbedrohungen eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen“, da sie „das Vertrauen der Menschen in Regierungen und andere öffentliche Institutionen untergraben“, was verboten ist. Daher behaupten die NATO-Regierungen, sie müssten „proaktive Maßnahmen“ ergreifen.

Zu den proaktiven Maßnahmen gehört der weitreichende Einsatz von „strategischer Kommunikation“ (STRATCOM) – sprich: Propaganda –, um proaktiv „korrekte Informationen“ zu verbreiten. Und was sind „genaue Informationen“? Es sind alle Informationen, die das „Vertrauen der Menschen in Regierungen nicht untergraben“, indem sie beispielsweise politische Entscheidungen der Regierung in Frage stellen oder, schlimmer noch, nicht glauben, was die Regierung sagt. „Social-Media“-Plattformen und „Journalisten“, so betont die NATO, werden genutzt, „um ein besseres öffentliches Verständnis für den Zweck [der NATO] zu fördern“.

Der G7-Schnellreaktionsmechanismus (RRM) koordiniert die Narrative, die die G7-Staatengruppe uns über größere Vorfälle und Ereignisse, wie beispielsweise Kriege, glauben machen will. Der RRM nutzt ein „regierungsweites“ Überwachungssystem und „beobachtet das digitale Umfeld“ auf jegliche Infragestellung der genehmigten G7-Botschaften. Jede skeptische Äußerung in sozialen Medien oder das Teilen von kritischen Berichten unabhängiger Medien, die die Darstellung des RRM potenziell untergraben könnten, wird als „Informationsbedrohung“ eingestuft. Die technokratisch klingende NATO Rapid Response Group (NRRG) – ein Netzwerk sorgfältig ausgewählter „Experten“ – nimmt dann die NSAs (das sind wir) ins Visier, um den von uns ausgehenden „Informationsbedrohungen“ entgegenzuwirken.

Im Rahmen ihres hybriden Krieges setzt die NATO „kognitive Kriegsführung“ ein. Das Ziel der „kognitiven Kriegsführung“ ist es, das Verhalten von Feinden zu manipulieren, die laut NATO „Propaganda, Täuschung, Einmischung und Manipulation“ – wie beispielsweise „False-Flag-Operationen zur Destabilisierung und Beeinflussung von Entscheidungen“ – gegen NATO-Staaten einsetzen. Die NATO stellt fest, dass „technologische Fortschritte es einfacher gemacht haben, die menschliche Wahrnehmung zu manipulieren“ und „menschliches Verhalten“ als Waffe einzusetzen.

Der multidomänale Kampfraum umfasst „soziale Medien und andere digitale Werkzeuge“, da diese das „Informationsumfeld“ prägen und „die Wahrnehmung beeinflussen“. Ähnlich wie bei den Praxianern sind die Hauptwaffen der NATO „aufkommende disruptive Technologien (EDTs)“, da diese als „entscheidend für die Entscheidungsüberlegenheit der NATO“ angesehen werden.

Die NATO ist, wie Sie verstehen, nur an defensiven Maßnahmen interessiert, die all diesen hybriden Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, entgegenwirken können. Sie will uns lediglich schützen – so behauptet sie zumindest. Deshalb habe sie angeblich keine andere Wahl, als im Rahmen ihrer STRATCOM-„Funktionen“ eigene „Psychological Operations (PsyOps) [und] Information Operations (InfoOps)“ durchzuführen.

NATO-PsyOps, so wird offenbart, sind „psychologisch geplante Aktivitäten“, zu denen vermutlich auch Terroranschläge unter falscher Flagge gehören, die die NATO einsetzen muss, um uns zu schützen. Durch den Einsatz von „Kommunikationsmethoden und anderen Mitteln“, um „genehmigte Zielgruppen“ anzugreifen, kann die NATO deren „Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen“ beeinflussen, um sicherzustellen, dass sie nicht „das Vertrauen der Menschen [sprich: unser] in Regierungen untergraben“.

Und was sind NATO-InfoOps? Es handelt sich um koordinierte „militärische Informationsaktivitäten“, die offenbar „soziale Medien“ und „Journalisten“ nutzen, um den „Willen, das Verständnis und die Fähigkeit“ von Menschen zu untergraben, die die Regierung und andere „Institutionen“ des Establishments unterminieren.

PsyOps und InfoOps sind beides STRATCOM-Aktivitäten, die darauf abzielen, das „Informationsumfeld zu gestalten“ und der bösartigen Bedrohung durch die „feindlichen Informationsaktivitäten“ zu begegnen, denen wir uns aussetzen und die die NATO als „Desinformation“ bezeichnet.

Die Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten haben Gesetze eingeführt, um ihren hybriden Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu unterstützen.

Im Vereinigten Königreich beispielsweise kann man gemäß Abschnitt 179 des Online Safety Act 2023 für bis zu sechs Monate inhaftiert werden, wenn man online „falsche Mitteilungen“ versendet. „Falsche Mitteilungen“ sind Nachrichten, die „das Vertrauen der Menschen in die Regierung untergraben“.

In der Europäischen Union (EU) schafft der Digital Services Act den regulatorischen Rahmen für die Zensur des Internets in den EU-Mitgliedstaaten. Er zwingt Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen dazu, den Informationsaustausch auf das zu beschränken, was von der EU-Technokratie genehmigt wurde, und alle Informationen zu entfernen, die der EU nicht gefallen.

Beide Gesetze, der britische Online Safety Act und der EU-Digital Services Act, sind Beispiele dafür, was „die Bekämpfung hybrider Bedrohungen“ für unsere fälschlicherweise als „demokratisch“ bezeichneten Gesellschaften bedeutet.

Wenn die NATO behauptet, dass sie und ihre „Five Eyes“-Partner sowie die europäischen Staatspartner lediglich versuchen, „Demokratien zu schützen“, und wenn sie ferner behauptet, dass die Führung eines hybriden Krieges gegen Bevölkerungen, die unter NATO-Überwachung leben, „nicht vorschreibt, was Menschen sagen dürfen oder nicht“, sondern stattdessen „die Meinungsfreiheit schützt“, dann ist es offensichtlich, dass diese Behauptungen selbst eine „bösartige“ Täuschung sind – oder, um es mit den Worten der NATO selbst zu sagen, „Desinformation“.

Sogenannte demokratische Prinzipien wie Rede- und Meinungsfreiheit werden durch die eifrige Umarmung der hybriden Kriegsführung durch das öffentlich-private politische und militärische Establishment zerstört. Die „kreative Zerstörung“ unseres Staatswesens ist eines der Ziele des Establishments. Wir sind der „Feind“ der hybriden Krieger, und wir werden von unseren eigenen Regierungen und ihren transnationalen kapitalistischen Partnern angegriffen.

Trotz der Begeisterung der Multipolaristen ist in der MWO keine Rettung zu finden.

Ein Blick auf den von russischen und chinesischen staatlichen Propaganda-Nachrichtenagenturen einberufenen BRICS-Mediengipfel 2024 bestätigt dies. In ihrem Bestreben, „Stabilität und Zusammenarbeit in einer multipolaren Welt“ zu fördern und „die technologische Transformation der Medien“ voranzutreiben, einigten sich alle BRICS-Mitgliedstaaten in ihrer Abschlusserklärung darauf, „Desinformation zu bekämpfen“.

Das ist fast genau das, was die NATO sagt. Tatsächlich besteht der einzige Unterschied zwischen dem westlichen, auf der G7 basierenden und dem multipolaren, auf den BRICS basierenden Kampf gegen Desinformation darin, dass „Desinformation“ so definiert wird, dass sie den jeweiligen Agenden entspricht. Weder die G7 noch die BRICS respektieren die Rede- oder Meinungsfreiheit.

Nehmen wir zum Beispiel die „Informations“-Komponente des hybriden Krieges. Die russische und die chinesische Regierung stehen an der Spitze der Nationalstaaten, die einen „uneingeschränkten Krieg“ gegen ihre eigene Bevölkerung führen. Russlands Internetbeschränkungen erlauben es den Russen, staatlich genehmigte Websites auf der „Whitelist“ zu nutzen, schneiden sie jedoch von den Websites auf der „Blacklist“ ab. Solche Eingriffe, kombiniert mit der Regierungspolitik, den Zugang zu den „falschen“ Social-Media-Kanälen zu verweigern, haben viele Russen verärgert. Ebenso sind die chinesischen Zensurgesetze noch drakonischer als jene, denen Westler derzeit unterliegen – zumindest vorläufig.

Wir haben staatliche Verbrechen gegen die Demokratie (SCADs) erläutert. Und wir haben „hybride Kriegsführung“ definiert. Es ist klar, dass hybride Kriegsführung der Inbegriff eines SCAD ist.

Wie Professor DeHaven-Smith feststellte, sind SCADs erfolgreich, indem sie Regierungs„beamte“ schützen, während diese daran arbeiten, die Aufdeckung von Beweisen für „Regierungsverbrechen“ aktiv zu verhindern. SCADs funktionieren, indem sie nur die „Beweise für Theorien, die verdächtige Beamte entlasten“, durch eine Firewall abschirmen und so „operative Positionen“ schützen, die „[Staats-]Verbrechen ausnutzen, um [oligarchischen] Agenden zu dienen, seien sie versteckt oder nicht“. Die NATO erklärt offen, dass hybride Kriegsführung gegen „nichtstaatliche Akteure“ (NSAs) geführt wird, um sie daran zu hindern, „das Vertrauen der Menschen in Regierungen und andere öffentliche Institutionen“ zu untergraben. Das Ziel der hybriden Kriegsführung ist es, die Autorität des Establishments gegen Menschen zu verteidigen, die diese in Frage stellen könnten. Hybride Kriegsführung steht im Widerspruch zu jeglichen demokratischen Werten.

Es sind nicht nur NATO-Staaten, die hybride Kriegsführung betreiben. Alle Regierungen tun dies. Sie sind alle gleichermaßen entschlossen, moderne digitale Technologie einzusetzen, um das Verhalten ihrer eigenen Bevölkerung zu überwachen und zu kontrollieren. Regierungen führen die Technokratie ein, um eine Diktatur zu errichten, was eine erhebliche Bedrohung für die Menschheit darstellt. Das Streben der Praxianer nach dem Agentenstaat (siehe Teil 3), der Governance als Dienstleistung für „Kunden“ in privaten Stadtstaaten anbietet, die von souveränen Konzernen geführt werden, ist der ultimative Ausdruck des modernen diktatorischen Systems.

Der akzelerationistische Ansatz der Praxianer, durch den sie das Versklavungspotenzial ihrer digitalen „Revolution“ ausschöpfen können, wurde und wird von Regierungen genutzt. Und obwohl die daraus resultierende Bedrohung für die Menschheit real ist, ist praktisch keine der Erzählungen, die zur Legitimierung der angeblichen Notwendigkeit der digitalen Kill-Chain der Praxianer angeboten werden, echt. Die von der Praxianer-Propaganda vertretenen Grundsätze sind überwiegend gefälscht.

Der vorgetäuschte KI-Technologiewettlauf mit China

Chinas DeepSeek-V4-KI-Modell wurde kürzlich weltweit als Open-Source-Projekt veröffentlicht. Entwickler auf der ganzen Welt können DeepSeek V4 zu einem Bruchteil der Kosten seiner wichtigsten US-Konkurrenten nutzen – Googles DeepMind, OpenAIs GPT-5.4 und Anthropics Claude 4.5.

DeepSeek AI wird vom chinesischen Milliardär, Start-up-Risikokapitalgeber und Gründer Liang Wenfeng über seinen quantitativen Hedgefonds und seine Vermögensverwaltungsgesellschaft High-Flyer geleitet. Nach einigen regulatorischen Hin und Her in China bezüglich Quant-Fonds – also Investitionen unter Einsatz von KI und maschinellem Lernen – erzielte High-Flyer im Jahr 2025 beeindruckende Gewinne. Die Gewinne ermöglichten es Liang Wenfeng und seinen Partnern, aggressiver in die Forschung und Entwicklung von DeepSeek zu investieren. Obwohl er definitiv kein Akzelerationist ist – ein Schimpfwort in China –, sagt Liang, dass er und seine Unternehmen „durch Zufall zu Disruptoren [. . .]“ geworden seien. Er beschreibt seine aggressive Start-up-Investitionsstrategie als „Hardcore-Innovation“, die sich offenbar vom Akzelerationismus der Praxianer unterscheidet.

Deepseek-Gründer Liang Wenfeng • Quelle

Vor Pekings förderlicher regulatorischer Wende zugunsten von Quant-Fonds war DeepSeek unter Verwendung von US-amerikanischen NVIDIA-Grafikprozessoren (GPUs) entwickelt worden.

Im Jahr 2023 beschrieb Liang, wie DeepSeek einen Vorrat an GPUs aus den USA angelegt hatte, um frühere Versionen von DeepSeek zu entwickeln. Die Spannungen zwischen den USA und China verschärften sich angeblich, als die Praxianer im Januar 2025 Trump zum zweiten Mal ins Oval Office brachten. Trump ordnete an, dass US-amerikanische NVIDIA-Chips nicht mehr nach China exportiert werden durften. Doch wie bereits bei Unlimited Hangout berichtet, gab es für DeepSeek und andere chinesische KI-Startups eine alternative Bezugsquelle:

Im Mai 2025 unterzeichnete Trump [. . .] einen Vertrag über die Lieferung von US-amerikanischen KI-Chips, darunter NVIDIA-Prozessoren, an das Zentrum für digitale Transformation in Abu Dhabi. [. . .] Trump bezeichnete den Vertrag als „Partnerschaft zur Beschleunigung der KI zwischen den USA und den VAE“. [. . .] China hat Berichten zufolge nun den Import der NVIDIA-[KI-Chips] verboten. China muss jedoch keine Prozessoren aus den USA importieren, da [. . .] das Digital Transformation Hub in Abu Dhabi über eine Vereinbarung mit der Trump-Regierung zur Lieferung der Prozessoren verfügt und als „entscheidende Basis für chinesische KI-Unternehmen“ dient.

DeepSeek hat Berichten zufolge nun auf NVIDIA-GPUs verzichtet und V4 unter Verwendung von in China hergestellten Huawei Ascend-GPUs entwickelt. Die Welt der KI-Entwicklung scheint sich zunehmend zu spalten. US-amerikanische Technologieanbieter wie NVIDIA sichern sich Exklusivverträge mit westlichen Regierungen, während China offenbar eine eigene KI-Architektur auf der Grundlage heimischer Hardware und Infrastruktur aufbaut.

Oberflächlich betrachtet scheint diese Spaltung die Kernthese der Praxianer zu untermauern, dass sich die USA und China in einem technologischen Wettlauf – einer neuen Art von Kalten Krieg – befinden und dass eine Niederlage darin eine existenzielle Bedrohung für Amerika darstellen würde. Dieses Argument liegt der Erklärung der Praxianer gegenüber US-Wählern zugrunde, dass die USA einen neoreaktionären Akzelerationismus verfolgen müssen, um überhaupt zu überleben. Wenn wir diesen angeblichen „Wettlauf“ jedoch genauer betrachten, ergibt nichts davon einen Sinn.

US-Diplomaten haben DeepSeek vorgeworfen, sogenannte KI-„Destillation“ zu betreiben – also US-KI-Modelle zu nutzen, um eigene zu trainieren und zu entwickeln. Doch dies ist eine haltlose Behauptung. Der Zugang zu US-amerikanischen und chinesischen KI-Modellen wird auf dem freien Markt verkauft. Nach dem Kauf kann jeder diese KI-Modelle für beliebige Zwecke nutzen. DeepSeek hat eingeräumt, dass seine Entwicklung „Ergebnisse enthalten kann“, die durch die Verwendung anderer verfügbarer Modelle generiert wurden. Darüber hinaus ist offensichtlich, dass der Informationsaustausch zwischen US-amerikanischen und chinesischen KI-Entwicklern auf Gegenseitigkeit beruht.

Im Jahr 2024 versuchten US-KI-Firmen Berichten zufolge, den chinesischen Zugang zu ihren Modellen zu blockieren. Doch dies ist kein praktikables Unterfangen, wenn ein Unternehmen seine KI-Modelle auf offenen, globalen Märkten verkauft. Nicht nur chinesische Entwickler – ja, eigentlich jeder – konnten die vermeintlichen Beschränkungen leicht umgehen, sondern der Anschein einer Blockade verstärkte lediglich Chinas Bestreben, eigene – und wesentlich kostengünstigere – KI-Alternativen zu entwickeln. In Wahrheit hätte DeepSeek seinen heutigen Status nicht erreichen können und würde vermutlich gar nicht existieren, gäbe es nicht den ständigen Technologietransfer – auf welchem Weg auch immer –, den das chinesische Unternehmen von US-Technologiefirmen erhalten hat.

Wenn, wie uns gesagt wird, der Westen das angebliche technologische Wettrennen gewinnen muss, ist es nicht unvernünftig zu fragen, wann dieses Rennen beginnen soll. Das sogenannte „Wettrennen“ war bisher eher von Zusammenarbeit als von Wettbewerb geprägt; und diese Zusammenarbeit dauert an.

US-Präsident Donald Trump (links) begrüßt chinesische Regierungsvertreter zusammen mit SpaceX-Chef Elon Musk (zweiter von rechts) und Jensen Huang von NVIDIA (rechts) während Trumps jüngster diplomatischer Reise nach China im Mai 2026 • Quelle

Betrachten wir dieses Beispiel: Die Blackwell-Plattform von NVIDIA wurde entwickelt, um Entwicklern die Ausführung der „Long-Context-Inferenz und agentischen Systeme“ zu ermöglichen, die DeepSeek V4 nun bereitstellt. Bei NVIDIA scheint man begeistert zu sein. Tests mit DeepSeek V4 „out of the box“ auf NVIDIA-GPUs haben gezeigt, dass – wenig überraschend – chinesische KI-Modelle US-amerikanischen KI-Entwicklern helfen können, da sie auf US-amerikanischer Hardware unter Verwendung der US-amerikanischen KI-Architektur einwandfrei laufen.

Tatsächlich sind US-KI-Agentenentwickler besonders begeistert von der Einführung von DeepSeek V4. Sie bezeichnen es als „besonders gut für Agenten geeignet[,] da es sich durch lange Kontextkoordination, Schlussfolgerungen und Tool-Aufrufe auszeichnet.“

Das in indischem Besitz befindliche Unternehmen Lushbinary, das von den USA aus tätig ist, „entwickelt produktionsreife KI-Agenten, die auf DeepSeek V4, Claude und GPT basieren.“ Da der Code des Claude-KI-Modells von Anthropics vollständig mit DeepSeek V4 kompatibel ist, kann der Claude-Code von US-Entwicklern, die „KI-Agenten mit DeepSeek V4 entwickeln“ wollen, einfach ausgetauscht werden.

Darüber hinaus fehlt nicht nur der technologische Wettbewerb auffällig, es gibt auch kaum Anzeichen für Konflikte innerhalb der transnationalen Kapitalinvestitionsstrukturen.

In Teil 1 haben wir festgestellt, dass transnationales Kapital undurchsichtig ist – Investmenthäuser schützen die Identität ihrer einzelnen Investoren streng – und dass der Akzelerationismus wie ein Investitions-Hütchenspiel funktioniert. Startup-Accelerators übergeben an Startup-Inkubatoren, die dann größere Venture-Capital-Firmen (VC) hinzuziehen, wenn das Startup Erfolg verspricht. Bei solidem Wachstum folgen in der Regel Börsengänge (IPOs), und die Investmenthäuser und Vermögensverwalter festigen die Unternehmenskontrolle. Dennoch können wir die Spuren transnationaler kapitalistischer Oligarchen wie der Praxianer identifizieren, indem wir „dem Geld folgen“, um die moderne Maxime zu zitieren.

Das Durchschauen des Hütchenspiels wird etwas komplexer, wenn Risikokapital international investiert wird. So schien beispielsweise der mit den Praxianern verbündete VC-Riese Sequoia Capital seine chinesischen Aktivitäten im Jahr 2023 abgestoßen zu haben, als aus Sequoia China die HongShan Capital Group (HSG) wurde. Die romanisierte chinesische Übersetzung von Hongshan bedeutet jedoch bezeichnenderweise „Redwood“.

Sequoia Capital teilte der Financial Times (FT) mit, dass es „sein China-Geschäft als eine von seinem US-Geschäft ‚völlig unabhängige‘ Einheit führen“ werde. Wenn das „Führen“ eines Risikokapitalfonds in einem anderen Land bei gleichzeitiger Behauptung, die Auslandsniederlassung sei „völlig unabhängig“, wie ein Widerspruch klingt, dann liegt das daran, dass es genau das ist.

Wenn man diesen Berichten Glauben schenken darf, gab es für Sequoia offensichtlich keinen rationalen wirtschaftlichen Grund, seine chinesische Tochtergesellschaft „unabhängig“ zu machen. Unter Hinweis darauf, dass Sequoia China die „erfolgreichste Investitionsallianz zwischen den USA und China“ war und durch die Förderung „ganzer Generationen chinesischer Tech-Unternehmen“ „Gewinne für das amerikanische Mutterunternehmen“ erzielt hatte, erklärten Führungskräfte von Sequoia Capital, dass sich das „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ geändert habe und nun negativ sei. Aus wirtschaftlicher Sicht ist diese in sich widersprüchliche Geschichte offensichtlich Unsinn. Die Entscheidung, die VC-Aktivitäten scheinbar zu trennen, war eindeutig politisch motiviert. Man kann nicht den Anschein nationaler Feindschaft aufrechterhalten, wenn die jeweiligen Oligarchien offensichtlich als Partner zusammenarbeiten.

Seitdem ist die „Wettlauf“-Erzählung nur noch lächerlicher geworden. Im Dezember 2024 veranstaltete die „völlig unabhängige“ chinesische VC-Firma Shixiang, die sich „von Sequoia China abgespalten“ hatte, ein „geschlossenes“ Symposium für chinesische KI-Entwickler. Dort war DeepSeek Berichten zufolge ein heißes Gesprächsthema.

Es stellt sich heraus, dass Shixiang 2019 gegründet wurde, vier Jahre bevor Sequoia China „Unabhängigkeit“ erlangte, und dass Shixiangs „Kernteam von Sequoia China stammt“.

Vermutlich spielte dieses Zusammentreffen der Köpfe eine gewisse Rolle dabei, das Interesse der USA an der KI-Entwicklung in China „wieder zu entfachen“, obwohl unbekannt bleibt, wann es jemals nachgelassen hatte.

Im Juni 2025 entsandte Joshua Kushner, der Bruder von Trumps Schwiegersohn und Gründer sowie geschäftsführender Gesellschafter von Thrive Capital (unter anderem von Peter Thiel mit Startkapital ausgestattet), zusammen mit der Capital Group, die als eine der größten Investmentmanagementfirmen der Welt bekannt ist, wie die South China Morning Post berichtete, „Führungskräfte nach China, um mehr über die KI-Szene herauszufinden“ – als ob sie nicht bereits alles über diese Szene wüssten.

Im Dezember 2025 gab Meta, angeführt von Thiels langjährigem Geschäftspartner und Mitstreiter im neoreaktionären Akzelerationismus, Mark Zuckerberg, eine bizarre Geschäftsankündigung bekannt. Meta erklärte, es beabsichtige, das chinesische KI-Unternehmen Manus zu kaufen, das als „das nächste DeepSeek“ angepriesen wurde. Es kündigte zudem an, nach dem Kauf von Manus „die Beziehungen“ zu China abzubrechen. Die 2-Milliarden-Dollar-Übernahme verlief reibungslos. Dann, im April 2026, als es bereits zu spät war, um den Manus-Deal zu beeinflussen, kündigte Peking plötzlich an, die „Kontrolle“ über seine KI-Industrie zu „verschärfen“ und wies die Unternehmen an, „amerikanische Finanzmittel abzulehnen“.

Die US-KI-Entwickler und die von Praxian unterstützten Tech-Giganten seien Berichten zufolge „schockiert“ über die rasante Entwicklung der chinesischen KI, obwohl es unerklärlich ist, warum sie „schockiert“ sein sollten. Partnerschaften zwischen US-amerikanischen und chinesischen Tech-Unternehmen sind seit Jahrzehnten offensichtlich und gehen der Erzählung vom „neuen Kalten Krieg“, die wir akzeptieren sollen, voraus. Das nicht identifizierbare „Wettrennen“ wird nun als „Kopf-an-Kopf-Rennen“ beschrieben.

Um es ganz offen zu sagen: Es gibt keinerlei Anzeichen für einen „Wettlauf“ bei der Entwicklung von KI. Sicher, überall „wetteifern“ alle um die Entwicklung agentischer KI, doch was wir beobachten, ist eine internationale Zusammenarbeit – und kein Wettbewerb. Dies kommt den Praxianern besonders zugute, da sie bestrebt sind, den agentischen Staat zu errichten (Teil 3).

Die Praxianer haben eine Geschichte über existenzielle Bedrohungen und intensiven Wettbewerb verbreitet, um die öffentlichen Ausgaben der USA (d. h. Steuergelder) für die KI-Entwicklung zu rechtfertigen, aber das ist auch schon alles: eine Geschichte, die ihnen helfen soll, ihre Ziele zu erreichen.

Und im Zeitalter der hybriden Kriegsführung erstrecken sich diese Ziele auf alle „Domänen“.

Chinas militärisch-zivile Fusion

Im Jahr 2015 erhob Chinas oberster Führer Xi Jinping auf der Plenarsitzung der Delegation der Volksbefreiungsarmee (PLA) während der dritten Sitzung des 12. Nationalen Volkskongresses das Konzept der militärisch-zivilen Integration zu einer nationalen Strategie Chinas. Ziel war es, Chinas Militär zu modernisieren und zu stärken, indem kommerzielle technologische Entwicklungen mit militärischen Anwendungen verschmolzen wurden. Diese formalisierte nationale Strategie wird oft als Chinas Politik der militärisch-zivilen Fusion (MCF) bezeichnet.

Neben der internationalen Zusammenarbeit ist DeepSeek auch intern gewachsen, was vor allem dem lockeren regulatorischen Umfeld in China und den staatlichen Subventionen zu verdanken ist, die das Unternehmen aufgrund seines Standorts in der Sonderwirtschaftszone Hangzhou – genauer gesagt in der Hangzhou High-Tech Zone – erhält. DeepSeek scheint zudem ein wichtiges MCF-Unternehmen zu sein.

DeepSeek AI bietet Berichten zufolge „autonome Aufklärung und Entscheidungsunterstützung in Echtzeit“ für die Flotte neuer autonomer und ferngesteuerter Fahrzeuge der PLA, die auf dem Geländewagen (ATV) Norinco CS/VP16B basieren. Die PLA hat von DeepSeek gesteuerte Zielerfassungssysteme mit der Norinco-ATV-Serie kombiniert, um autonome Lynx-ATVs zu produzieren, die eine Reihe von Waffensystemen tragen.

Dank der Privilegien der Sonderwirtschaftszonen und der MCF dominieren chinesische Unternehmen, von denen viele angeblich in staatlichem Besitz sind, den globalen Markt für Militärdrohnen vollständig. Während der Nicht-Krieg in der Ukraine weiterhin Zivilisten auf beiden Seiten tötet, liefern chinesische Firmen entscheidende Militärtechnologie und Komponenten sowohl an russische als auch an ukrainische Hersteller. Wenn die chinesische öffentlich-private Partnerschaft Messen in Städten veranstaltet, die als Sonderwirtschaftszonen (SEZ) ausgewiesen sind, wie beispielsweise Shenzhen, achtet sie sorgfältig darauf, „Feinde“ voneinander fernzuhalten und sicherzustellen, dass diese nicht in Verlegenheit geraten, weil sie öffentlich aufeinandertreffen. Allem Anschein nach scheuen sich chinesische Vertriebsmitarbeiter jedoch nicht, den Wettbewerb um Komponenten auszunutzen, um die Preise in die Höhe zu treiben.

Chinesische Firmen liefern angeblich auch Waffentechnologie an den Iran. Die USA haben wiederholt Sanktionen gegen iranische Beschaffungsprogramme verhängt, in dem öffentlichen Versuch, den Kauf chinesischer Militärgüter zu unterbinden. Die offizielle Position der chinesischen Regierung lautet, dass sie keine „Waffen“ oder sogenannte „Dual-Use“-Technologie – die sowohl für zivile als auch für militärische Anwendungen geeignet ist – an iranische Hersteller liefert. Die auffällige Ähnlichkeit zwischen iranischen und chinesischen Angriffsdrohnen sei lediglich ein offizieller „Zufall“.

In Wirklichkeit hebt China die öffentlich-private Partnerschaft auf eine neue Ebene und verschmilzt einen Großteil der technologischen Innovationen seines Privatsektors effektiv mit seiner nominell öffentlichen Verteidigungsforschung und -entwicklung. Dabei hat es die globalen Rüstungsmärkte und in der Tat die Natur des Krieges selbst revolutioniert. Auch wenn die Multipolaristen auf weniger Krieg hoffen mögen, senkt der chinesische MCF-Ansatz die wirtschaftlichen Kosten des Krieges und erweitert den kinetischen „Domänenbereich“ der hybriden Kriegsführung. Die MCF-Strategie schmälert den militärischen Vorteil der Nationalstaaten, indem sie den globalen Waffenmarkt für potenziell mehr Akteure aus dem privaten Sektor öffnet. Wir alle mögen hoffen, dass es in einer multipolaren Welt weniger internationale Konflikte geben wird, doch es gibt Anzeichen dafür, dass es durchaus zu einer größeren Anzahl von Konflikten zwischen einem breiteren Spektrum von „Akteuren“ kommen könnte.

Die MCF-Strategie der chinesischen Regierung macht westliche Sanktionen zudem weitgehend irrelevant.

Das liegt daran, dass chinesische Militärtechnologie oft als kommerzielle „nicht-militärische“ Technologie über internationale öffentlich-private Partnerschaften entwickelt wird. Die Verbreitung von Sonderwirtschaftszonen (SEZ) in China – deregulierte Innovationszonen – hat zu einer höheren MCF-Produktivität geführt. Dies gilt als Teil der chinesischen Reaktion auf westliche Sanktionen und Handelszölle. Infolgedessen hinken westliche Nationen im Wettlauf um die Technologie angeblich hinter den führenden BRICS-Staaten zurück, sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Technologie, einschließlich KI.

Hoppla!

Doch dies ist nicht das Ergebnis einer weiteren Reihe von Fehlern westlicher Staats- und Regierungschefs. Vielmehr ist es die Fortsetzung eines Prozesses.

Die Theorie, dass Chinas bemerkenswerter technologischer und wirtschaftlicher Wandel seit den 1970er Jahren in einem Vakuum entstanden sei und sich plötzlich aus der Not heraus beschleunigt habe – also als Reaktion auf westliche Sanktionen und Handelszölle –, ist eine Illusion. Es sind Chinas langjährige öffentlich-private Partnerschaften mit westlichen Unternehmen und Regierungen, ganz zu schweigen von den erheblichen westlichen Direktinvestitionen, die das Land über viele Jahrzehnte hinweg erhalten hat, die die wirtschaftliche und technologische Wiedergeburt des Landes befeuert haben.

Westlich-chinesische öffentlich-private Partnerschaften haben den Transfer von militärischen und anderen sensiblen kommerziellen Technologien aus dem Westen nach China konsequent erleichtert, oft unter Nutzung Israels als Vermittler. Der Austausch solcher Technologien untermauerte viele Jahre lang die diplomatischen Beziehungen Israels zu China.

So flog beispielsweise 1979 der israelische Multimilliardär Saul Eisenberg eine Delegation israelischer Rüstungsunternehmen nach China, um Militärlieferverträge mit chinesischen Unternehmen abzuschließen, gerade um herzliche Beziehungen zwischen Israel und China zu pflegen. Die US-Regierung und ihre NATO-Verbündeten haben ihre Verteidigungszusammenarbeit mit Israel aufrechterhalten, obwohl sie genau wussten, dass Israel Verteidigungs- und andere „sensible Technologien“ an China und chinesische Unternehmen weitergibt.

Wie der Forscher, Autor und unabhängige Journalist James Corbett hervorhob, gibt es einen Grund, warum China ein Arsenal entwickelt hat, das verdächtig nach amerikanischem Vorbild aussieht. Gelegentlich, wenn der Transfer sensibler Technologien über Israel aufgedeckt wird, folgen jahrelange, sehr ernsthafte Untersuchungen durch Ausschüsse. In der Folge diskutieren westliche Nachrichtenmedien schließlich die zeremonielle Züchtigung eines designierten Sündenbocks, der angeblich die Schuld für etwas trägt, das offensichtlich eine langjährige, aber ungeschriebene westliche Außenhandelspolitik ist.

Diese Beobachtung zu machen, bedeutet nicht, den Einfallsreichtum oder den Einsatz der Chinesen zu leugnen. Unabhängig davon, in welchem Umfang ihre Nation Unterstützung erhalten hat, hätte kein Volk seine Wirtschaft so radikal und rasch umgestalten können wie die Chinesen, ohne beträchtliches gemeinsames Wissen, Engagement und Einsatzbereitschaft.

Im Wesentlichen hat die MCF/SEZ-Strategie der chinesischen Regierung Chinas nominellen „Feinden“, insbesondere den Regierungen der USA und Israels, einen äußerst bequemen Vorwand geliefert, einen mehr oder weniger identischen Ansatz zu verfolgen. Wie wir in Teil 1 erörtert haben, hat die israelische Regierung, ähnlich wie China, ihre öffentliche Verteidigungsforschung und -entwicklung mit ihrem privaten Technologiesektor verschmolzen. Silicon Wadi ist voll von Unternehmen, die von Absolventen der Einheit 8200 gegründet wurden und deren Belegschaft größtenteils aus dem israelischen Militär und den Geheimdiensten stammt. Die Unternehmen der Praxians sind seit vielen Jahren tief in Israels öffentlich-privater Verteidigungsindustrie verwurzelt. Die Praxians sind seit der virtuellen Gründung der israelischen „Startup-Nation“ im Jahr 2009 begeisterte Unterstützer.

Die israelische öffentlich-private Verteidigungspartnerschaft verbirgt sich hinter einem undurchsichtigen Schleier aus rechtlichen Identitäten privater Unternehmen, der versucht, die Beziehungen zwischen der Unternehmenswelt und den Verteidigungsministerien sowie Geheimdiensten des öffentlichen Sektors Israels zu verschleiern. Im Jahr 2018 beschrieb die israelische Nachrichtenagentur Calcalist, wie das System funktioniert:

Seit 2012 […] werden Entwicklungsprojekte, die früher intern beim israelischen Militär und bei israelischen Geheimdiensten durchgeführt wurden, nun […] an externe Auftragnehmer übertragen, die bereits als Auftragnehmer für das israelische Verteidigungsministerium tätig waren. […] [Solche privaten Unternehmen] entwickeln Hardware- und Softwarelösungen für israelische Verteidigungsorganisationen und schulen zudem […] relevantes Militär- und Geheimdienstpersonal. [Als private Unternehmen können sie] Technologieanbieter unter Vertrag nehmen, ohne den möglichen Beschränkungen zu unterliegen, denen Verteidigungs- und staatliche Geheimdienste unterliegen. [. . .] Die meisten Führungskräfte [dieser Unternehmen] sind Veteranen israelischer Militärtechnologieeinheiten.

Ähnlich wie Israel haben auch die USA dasselbe Narrativ der technologischen Bedrohung genutzt, um angeblich die eigene Verschmelzung von öffentlichen und privaten Rüstungsunternehmen zu rechtfertigen. Wie die Journalistin Whitney Webb bereits berichtete, wurde die US-amerikanische Nationale Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (NSCAI) vor allem ins Leben gerufen, um zu prüfen, „wie die [US-]Regierung mit der Industrie zusammenarbeiten kann, um mit Chinas Konzept der ‚zivil-militärischen Verschmelzung‘ zu konkurrieren“. Unter dem Vorsitz des ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt und mit namhaften Mitgliedern wie Gilman Louie – dem ehemaligen Leiter des CIA-Investmentarms In-Q-Tel – legte die NSCAI, die von 2019 bis 2021 tätig war, den Grundstein für ein eigenes MCF-ähnliches System der USA. Zu den Beispielen für US-amerikanische MCF-Initiativen gehört das Defense Microelectronics Commons (DMC).

Die unterschiedliche Bezeichnung ist wichtig, da sie es der US-Regierung ermöglicht, weiterhin so zu tun, als lehne sie Chinas MCF-Strategie ab, anstatt sie als ein Modell zu betrachten, das sie selbst gefördert und übernommen hat. Diese Täuschung wird geschickt von den US-Medien unterstützt, die Experten zitieren, die behaupten, die USA versuchten, „Chinas technologische Entwicklung einzuschränken“.

In der Propaganda ist jedoch in letzter Zeit eine bemerkenswerte Verschiebung zu beobachten. Die New York Times (siehe oben) berichtet über Äußerungen von Daniel R. Russel, einem ehemaligen Staatssekretär für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, der sich über das derzeitige militärische Abenteuer der Trump-Regierung wenig begeistert zeigt. Angesichts der jüngsten Aktionen der Regierung in Venezuela und im Iran wurde Russel mit folgenden Worten zitiert:

Donald Trump mag glauben, er demonstriere militärische Stärke, um Peking einzuschüchtern. Doch seine Vorgehensweise in Venezuela und im Iran dürfte Peking eher darin bestärken, seine Widerstandsfähigkeit gegenüber den USA zu stärken und seine Annäherung an Russland zu vertiefen.

Kritik an der Außenpolitik der US-Regierung ist in den USA nichts Neues, doch seit dem 11. September 2001 haben die US-Medien die militärischen Einsätze der USA im Ausland durchweg und überwiegend unkritisch unterstützt, was sich beispielsweise in ihrer Berichterstattung über den Irak, Libyen und Syrien zeigte. Diese uneingeschränkte Unterstützung ist plötzlich verflogen, und die US-Mainstream-Medien sind weitaus kritischer geworden. Auch hier werden die offensichtlichen Gründe für diese neue Art der Propaganda in Teil 3 untersucht.

Die Grundlagenarbeit der NSCAI führte schließlich zum CHIPS and Science Act 2022 (CHIPSSA). Das Gesetz lenkte US-Steuergelder in ein System von Zuschüssen und Anreizen, um Forschung und Entwicklung im Bereich der Dual-Use-Technologie anzukurbeln. So schuf CHIPSSA beispielsweise Anreize für Hersteller des US-Privatsektors, ein „Netzwerk von Halbleitertechnologien für die industrielle Verteidigungsbasis“ aufzubauen. Infolgedessen richtete das US-Kriegsministerium (damals das Verteidigungsministerium der Biden-Regierung) im Rahmen des CHIPSSA das bereits erwähnte DMC ein. Das DMC richtete acht US-Prototyping-Hubs ein. Diese haben die Aufgabe, „die Verbindungen zwischen Labor und Fertigung (Lab-to-Fab)“ zu optimieren und „die durch die Nachfrage des Verteidigungsministeriums getriebene mikroelektronische Innovation zu beschleunigen“. Ziel ist es, „einen Talentpool“ zu entwickeln, der mit Forschung und Entwicklung im Bereich Dual-Use vertraut ist, um die „inländische Halbleiter-Belegschaft“ der USA zu bilden.

Aufbauend auf dem Konzept der „The Microelectronics Commons“, das in der jährlichen Verlängerung des National Defense Authorization Act von 1961 im Jahr 2021 festgelegt wurde, ermöglicht das DMC dem aktuellen Kriegsministerium (DoW), „einen potenziell unbegrenzten Pool an Entwicklern neuer Technologien zu nutzen“. Die MCF-ähnlichen „Pipelines“ für Verteidigungsforschung und -entwicklung werden vom US National Security Technology Accelerator (NSTXL) überwacht.

Das NSTXL, das 2016 als öffentlich-private Partnerschaft zwischen dem Verteidigungsministerium (DoD), der Wissenschaft und Unternehmern (Investoren) ins Leben gerufen wurde, hat sich inzwischen weiterentwickelt, um den akzelerationistischen Ansatz der Praxianer bei der Beschaffung von Verteidigungsgütern durch die Spezialisierung auf Other Transaction Agreements (OTAs) besser zu nutzen. Anstatt sich mit zu viel Due Diligence aufzuhalten, bringen OTAs neue Verteidigungsinnovationen innerhalb von 100 Tagen vom „Labor in die Fertigung“ und stellen so sicher, dass der Kongress keine realistische Möglichkeit hat, sich einzumischen. Diese „nicht-traditionellen Methoden der staatlichen Auftragsvergabe“ seien angeblich notwendig, weil „missionskritische Technologien“ „in einem bestimmten Tempo bereitgestellt“ werden müssen.

Der Beschleuniger für öffentlich-private Partnerschaften, NSTXL, ermöglicht es Amerikas „kreativsten Innovatoren“, „veraltete Prozesse“ wie die öffentliche Kontrolle zu umgehen, da er „die Aufgabe hat, den Ansatz der Regierung bei der Beschaffung zu revolutionieren“. Der NSXTL befähigt Unternehmen des privaten Sektors, „die größten Herausforderungen der Nation zu lösen“, indem er eine „regierungsfähige Gemeinschaft aufbaut, die für jede Mission gerüstet ist“. Was natürlich unerlässlich ist, wenn man es mit der Bekämpfung hybrider Kriegsführung ernst meint.

Während die Regierungen der USA und Israels ihre eigenen MCF-ähnlichen Strategien verabschiedet haben, treibt die chinesische Regierung ihre transformative politische Agenda durch die Verabschiedung von Fünfjahresplänen voran. Im Jahr 2021, angesichts einer nach außen hin verärgerten US-Regierung, ließ Peking jegliche offizielle Erwähnung seiner Strategie der militärisch-zivilen Fusion aus seinen Plänen fallen, während es weiterhin allgemein umriss, wie sich China entwickeln soll. Es verwendet nun eine zurückhaltendere Sprache für englischsprachige Zielgruppen – und spricht von der „Integration bestehender Systeme und der Abstimmung ziviler und militärischer Bemühungen“ anstelle von „Fusion“.

Dennoch wurde die hybride „gesamtsgesellschaftliche“ MCF-Strategie unvermindert fortgesetzt.

Die öffentlichen Mittel – insbesondere in Form beträchtlicher staatlicher Subventionen –, die die Xi-Regierung in Chinas fusionierte zivil-militärische Technologieentwicklung gesteckt hat, haben in China erhebliche Kritik hervorgerufen. Der Teil der chinesischen Bevölkerung, der an einer idealisierten Vision des Maoismus festhält, sieht Berichten zufolge in Xi Jinpings bereitwilliger Übernahme „techno-kapitalistischer“ Konzepte eine Bedrohung für die chinesische Identität.

Die beste Entsprechung zum Konzept des „Akzelerationismus“ in China ist „jiāsùzhǔyì“. Es drückt die Überzeugung aus, dass die Gesellschaft kurz vor dem Zusammenbruch steht und dass Widerstand die Qual nur verlängern würde – und dass daher ein gewisses Maß an Selbstzerstörung nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Infolgedessen bezeichnen einige von Xis modern-maoistischen Kritikern ihn abfällig als „Chefbeschleuniger“, obwohl sie jiāsùzhǔyì ablehnen und das bewahren und schützen wollen, was sie als traditionelle chinesische Werte ansehen.

Charles Sun beschrieb in einem Beitrag für die geopolitische Publikation War on the Rocks, wie Chinas MCF-Strategie in Verbindung mit der Deregulierung der Sonderwirtschaftszonen funktioniert. Mit Blick auf den Aufstieg des chinesischen Robotikunternehmens Unitree zu einer einflussreichen Kraft in der globalen Robotikindustrie schrieb Sun:

Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat Unitree im Rahmen des Programms für spezialisierte, verfeinerte, differenzierte und innovative Unternehmen als „Little Giant“-Unternehmen auf nationaler Ebene ausgezeichnet – ein Status, der steuerliche Vergünstigungen, subventionierte Finanzierungen und Zugang zu öffentlichen Aufträgen ermöglicht. [. . .] Der eigene Prospekt des Unternehmens weist allein für die ersten neun Monate des Jahres 2025 Steueranreize in Höhe von insgesamt 75,9 Millionen Yuan (10,56 Millionen US-Dollar) aus – darunter einen ermäßigten Körperschaftsteuersatz von 15 Prozent als zertifiziertes Hightech-Unternehmen, Sonderabzüge für Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie Mehrwertsteuerrückerstattungen. [. . .] Unitree ist in der High-Tech-Zone von Hangzhou tätig, die als Zentrum für die zivil-militärische Zusammenarbeit ausgewiesen ist, wobei das Entwicklungs- und Reformbüro der Zone das institutionelle Mandat hat, die Planung der zivil-militärischen Zusammenarbeit und Projekte zur „zivilen Beteiligung am Militär“ im gesamten Bezirk zu koordinieren.

In einem Artikel zum gleichen Thema für Forbes erläuterte Amir Husain, wie die roboterartigen vierbeinigen Fahrzeuge von Unitree durch Chinas MCF-Strategie umgestaltet wurden. Chinesische Rüstungshersteller aus dem „öffentlichen Sektor“ nahmen das von Unitree entwickelte „unauffällige, geräuscharme und geländegängige Fahrgestell“ und rüsteten es auf, indem sie es mit KI-gesteuerten Sensoren sowie entweder Maschinengewehren oder Panzerabwehrraketenwerfern ausstatteten. Die Raketenwerfer-Version, das PF-070-System, wurde auf der World Defense Show 2026 in Riad zum „offiziellen“ weltweiten Verkauf präsentiert, nur wenige Wochen bevor der scheinbar unberechenbare israelisch-amerikanische Angriff auf den Iran begann.

Der türkische Rüstungshersteller Roketsan hatte sein fast identisches KOZ-System bereits einige Monate zuvor, im Juli 2025, vorgestellt. Westlichen Medien zufolge deutet der Zeitpunkt darauf hin, dass Unitree und chinesische Rüstungsfirmen das KOZ-System kopiert haben. Vielleicht ist das chinesische PF-070-System das Ergebnis von Industriespionage. Doch Spionage scheint kaum notwendig gewesen zu sein, wenn man bedenkt, dass türkische Rüstungshersteller und -zulieferer der NATO, wie Roketsan, seit Mitte der 1990er Jahre mit chinesischen Herstellern wie der China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) zusammenarbeiten.

Links: die in der Türkei hergestellte Roketsan KOZ • Quelle | Rechts: die in China hergestellte PF-070 • Quelle

In seinem Beitrag für „War on the Rocks“ stellte Sun fest, dass „die Vereinigten Staaten in den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz ins Hintertreffen geraten“. Er führte diesen Rückstand darauf zurück, dass „China ein System aufgebaut hat, das kommerziellen Erfolg in militärische Fähigkeiten umwandelt“. Mit anderen Worten: Sun brachte genau dasselbe oberflächliche Argument vor wie die Praxianer – nämlich, dass die amerikanische Technologieinnovation „beschleunigt“ werden müsse, um im „tödlichen“ Wettlauf gegen China mithalten zu können.

Doch Sun widersprach seinem angedeuteten „tödlichen Wettlauf“, indem er schrieb, dass zu den „Investoren“ des Unitree-Start-ups „Sequoia China“ gehörte – das inzwischen in HSG umbenannt wurde. Wie wir gerade erörtert haben, ist es unsinnig, Sequoia China/HSG als „unabhängig“ von Sequoia Capital zu betrachten. Zwar sind die Identitäten der Investoren geschützt, sodass wir – sofern sie es nicht selbst zugeben – selten beweisen können, welche einzelnen Investoren wo investieren. Dennoch ist es ziemlich offensichtlich, dass Praxian-Oligarchen zu den führenden Investoren von Sequoia Capital gehören (siehe Teil 1).

Über VC-Unternehmen wie Sequoia Capital investieren die Praxianer in disruptive Technologien. In diesem Fall wird diese Technologie derzeit im Rahmen der MCF-Strategie in chinesischen Sonderwirtschaftszonen – und offenbar auch in der Türkei – hergestellt und könnte kaum „disruptiver“ sein.

Zurück zu Amir Husains Forbes-Artikel: Er schrieb über den wachsenden globalen Markt für fortschrittliche, KI-gesteuerte Waffen wie die PF-070:

In westlichen Kommentaren besteht die Tendenz, diese Entwicklungen als einen Wettlauf darzustellen, den jemand gewinnt oder verliert.

Husain hatte Recht, diese Darstellung in Frage zu stellen. Er hat offenbar erkannt, dass die Darstellung des kooperativen, internationalen Handels mit hochmodernen Waffen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor als geopolitischer Wettlauf um die Vorherrschaft nichts anderes ist als Propaganda – das von der NATO gebilligte STRATCOM –, die man uns auftischen will. Das Aufzeigen dieser Widersprüche macht niemanden, auch Husain nicht, zu einem „nichtstaatlichen Akteur“, der „feindliche Informationsaktivitäten“ betreibt.

Ungeachtet ihres Investitions-Schwindels deuten die Beweise darauf hin, dass mit Praxian verbundene US-Risikokapitalfirmen wie Sequoia Capital in Chinas MCF-Unternehmen investiert haben. Die Praxianer haben das Ergebnis dieser chinesischen Investitionen als den benötigten Beweis dargestellt, dass der US-Verteidigungssektor, in den sie am stärksten investieren, sich in einem militärtechnologischen „Wettlauf“ befindet, den er gewinnen muss.

Ein Aussteller auf der „Border Security Expo 2026“ in den Vereinigten Staaten präsentiert vor seinen Produkten den Slogan „Innovate or Die“ • Quelle

Die Trump-Regierung, die praktisch von den Praxianern kontrolliert wird, setzt enorme öffentliche Mittel ein, um den vorgetäuschten Wettlauf um zivile und militärische Technologien mit China für sich zu entscheiden. Zu den Nutznießern dieser großzügigen öffentlichen Mittel zählen sowohl die Praxianer als auch Chinas faktische Oligarchie. Die Investition von Sequoia in das Start-up Unitree scheint ein Beispiel dafür zu sein, wie neoreaktionäre Akzelerationisten aus Praxian die kreative Zerstörung nutzen.

Husain fügte hinzu:

Die wichtigere Frage ist, welche Auswirkungen die zunehmende Verbreitung kostengünstiger, präziser und autonomer Bodenwaffen auf die tatsächliche Planung und Durchführung militärischer Operationen haben wird. Wenn jeder staatliche Akteur mit angemessener Finanzierung Hunderte von entbehrlichen Raketenträgerplattformen anstelle einer Handvoll bemannter gepanzerter Fahrzeuge einsetzen kann, ändert sich die Logik des Einsatzes von Streitkräften.

Wie wir in Teil 3 erörtern werden, können es sich auch angemessen finanzierte „Akteure“ des privaten Sektors dank dieser durch MCF und SEZ beschleunigten „technologischen Lösungen“ leisten, Krieg zu führen. Die neue „Logik des Einsatzes von Streitkräften“ gilt nicht nur für die Landkriegsführung mit gepanzerten Fahrzeugen. Die Art und Weise, wie US-Streitkräfte gegen den Iran eingesetzt wurden, ist mittlerweile so unlogisch, dass es praktisch unmöglich ist, irgendetwas zu glauben, was uns über irgendeinen Teil des sogenannten „Kriegs“ mit dem Iran erzählt wird. Es ist völlig angemessen, dies als einen „Nicht-Krieg“-SCAD zu bezeichnen.

Der israelisch-amerikanische Nicht-Krieg-SCAD mit dem Iran: Technologie

Unfreiwillig und vielleicht sogar unwissentlich wurden wir in einen internationalen hybriden Krieg hineingezogen. Das alte Sprichwort „Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“ reicht nicht mehr aus, um zu beschreiben, wie wir durch als Waffe eingesetzte Informationen angegriffen und in die Irre geführt werden. So schwer es auch zu begreifen sein mag: Das Ziel eines hybriden Krieges ist nicht unbedingt der Sieg in einer militärischen Konfrontation. Strategisch gesehen ist die kinetische Kriegsführung nur ein Bereich im „multidomänenübergreifenden Gefechtsraum“. In der hybriden Kriegsführung werden Kriege möglicherweise nicht geführt, um Dominanz zu behaupten oder geopolitische Vorteile zu erlangen, sondern um wirtschaftliche, technologische, monetäre oder andere sozialtechnische Ziele zu erreichen.

Die Manipulation von Informationen ist eine hybride Waffe, die über die übliche Kriegspropaganda hinausgeht, die wir vielleicht kennen. Diese hybride Waffe ist sorgfältig darauf ausgelegt, bestimmte kognitive Effekte zu erzielen. Diese Art von Propaganda beschränkt sich nicht darauf, lediglich Unterstützung für nationale Kriegsanstrengungen zu mobilisieren. Sie umfasst auch das Säen von Verwirrung, das absichtliche Verursachen von Angst und Not in der eigenen Bevölkerung sowie das selektive Berichten oder Weglassen von Informationen, um multidomänenübergreifende Siege zu erringen – sogar bis hin zum absichtlichen Verlieren oder dem Anschein des Verlierens militärischer Konflikte. All diese Propagandainstrumente wurden in die heutigen „erfolgreichen“ Strategien der hybriden Kriegsführung integriert. Nur wenn wir uns der hybriden Kriegsführung voll bewusst und wachsam gegenüber sind, können wir beginnen, die uns aufgezwungene Propagandanarrative zu verstehen.

Wenn irgendetwas von dem, was uns über die vergleichbaren militärischen Fähigkeiten von Nationalstaaten weltweit erzählt wird, wahr ist, dann ist es militärisch unmöglich, dass die USA einen Krieg gegen den Iran in der beschriebenen Weise führen, trotz der enormen Zahl von Medienberichten, die das Gegenteil behaupten. Die aktuelle Militärtechnologie dürfte es den USA unmöglich machen, die Ausfahrt aus der Straße von Hormus zu blockieren – es sei denn, es besteht ein gewisses Maß an Übereinstimmung.

Es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür, warum die Berichterstattung der Realität widerspricht. Die erste ist, dass alle Regierungen aller Länder zusammenarbeiten, um die Wahrheit über die aktuelle Militärtechnologie zu verbergen, sodass die Berichte schlichtweg ein kollektives Märchen sind. Die zweite ist, dass der sogenannte israelisch-amerikanische Krieg gegen den Iran bis zu einem gewissen Grad vorgetäuscht ist. Da es äußerst unwahrscheinlich erscheint, dass alle Regierungen „unter einer Decke stecken“, scheint die letztere Möglichkeit am wahrscheinlichsten.

Wenn dem so ist, muss dies logischerweise ein gewisses Maß an internationaler Absprache zwischen den angeblichen Kriegführern voraussetzen. Das bedeutet nicht, dass sie dasselbe wollen oder dass es keinen Wettbewerb um Ressourcen oder geopolitische Vorteile gibt. Erinnern Sie sich an unsere obige Analogie zum Unternehmensleitbild.

Es gibt viele Elemente dieses Krieges, die darauf hindeuten, dass er nur vorgetäuscht ist. Wie wir bald sehen werden, sind einige der vorgeschlagenen Einsatzpläne, insbesondere die von den USA vorgeschlagenen, lächerlich. Am auffälligsten ist vielleicht, dass das wahrscheinliche Endergebnis seit mindestens einer Generation geplant ist.

Man sollte jedoch bedenken, dass die Erwähnung der Möglichkeit einer theatralischen Kriegsinszenierung nicht dazu dient, den Kampf der von ihren Regierungen unterdrückten Menschen oder das Leid der Familien, die im Verlauf dieser Inszenierung ihre Angehörigen verlieren, herunterzuspielen.

Wenn wir der offiziellen Darstellung glauben, die von verschiedenen staatlichen Propagandisten präsentiert wird, dann bedeutet das, dass zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ein fragiler Waffenstillstand besteht, während Pakistan vorläufige Verhandlungen ausrichtet. Es gibt wenig Grund, irgendetwas davon zu glauben, aber das soll die Situation sein.

Es wurde viel über die relative Hyperschallwaffenkapazität von Nationalstaaten gesprochen. Ein Blick auf die berichtete Geschichte zeigt:

Das russische Militär demonstrierte erstmals im Jahr 2018 die Leistungsfähigkeit von Hyperschall-Boost-Glide-Sprengköpfen.

China stellte der Welt 2019 erstmals seine DF-17-Hyperschallrakete vor.

Der Iran präsentierte seine Hyperschall-Angriffskapazität erstmals im Sommer 2023.

Indien folgte als Nächstes im Jahr 2024.

Angeblich haben die USA die Hyperschallraketentechnologie oder die Fähigkeit, ihre Anlagen gegen Hyperschallangriffe zu verteidigen, noch nicht vollständig entwickelt.

Während Länder wie Indien, die offenbar einen technologischen Vorsprung hatten, bereits in der Lage sind, Hyperschallwaffen auf Ziele sowohl von See- als auch von Landbasierten Systemen aus erfolgreich zu testen, hinken die USA hinterher. US-Hyperschallraketensysteme wie Dark Eagle befinden sich noch „in der Entwicklung“. Erst im März 2026 gelang es den USA, einen „erfolgreichen Start“ durchzuführen – allerdings ohne ein Ziel zu treffen. Diese Systeme sollen angeblich „bald“ einsatzbereit sein.

Berichte, wonach der Iran Hyperschallraketen einsetzte, um die israelischen Nuklearanlagen in Dimona anzugreifen, scheinen glaubwürdig. Der Iran gibt an, auch seine Fattah-2-Hyperschallraketen eingesetzt zu haben, um US-amerikanische THAAD-Anlagen (Terminal High Altitude Area Defense) auszuschalten. Darauf kommen wir gleich noch zurück.

Der wahrscheinliche Besitz von Hyperschallwaffen durch den Iran bedeutet, dass die US-Flugzeugträgergruppen, die derzeit vor der Küste Omans stationiert sind, von iranischen Streitkräften versenkt werden könnten. Dies setzt natürlich voraus, dass alles, was uns über Hyperschalltechnologie erzählt wird, der Wahrheit entspricht.

Im Sumpf der Kriegspropaganda ist es schwer, die Wahrheit herauszufinden. Aber wenn die Technologie existiert, verfügt der Iran wahrscheinlich tatsächlich über Hyperschallfähigkeiten. Selbst streng anti-iranische Thinktanks des Deep State, wie die Foundation for Defense of Democracies (FDD), haben widerwillig eingeräumt, dass die iranische Regierung über Hyperschallwaffen verfügt.

Wie oben erwähnt, entwickeln die USA angeblich dieselbe offensive Hyperschallwaffentechnologie. Doch das Militär vor diesen Waffen zu schützen, ist eine andere Sache. Als China 2019 seine Hyperschallrakete DF-17 vorstellte, reagierte Generalleutnant Samuel Greaves von der US-Luftwaffe mit der Aussage, die USA bräuchten eine „Verfolgung von der Geburt bis zum Tod“, um ihre Anlagen, wie Flugzeugträger, vor Hyperschallraketen zu schützen.

Die Verfolgung von Hyperschallraketen vom Start bis zum Abschuss stützt sich auf den Einsatz von Weltraumsatellitensystemen wie dem geplanten Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). Solche weltraumgestützten Systeme sind zentral für das Konzept der Trump-Regierung zur „Golden Dome“-Verteidigung gegen Hyperschallbedrohungen. Vor etwas mehr als einem Jahr erließ Trump eine Durchführungsverordnung, um US-Rüstungsunternehmen dazu zu bewegen, mit dem Bau seines „Golden Dome“ – ursprünglich „Iron Dome“ genannt – fortzufahren.

Wieder einmal sind die Praxianer die Hauptnutznießer einer weiteren Zusage Trumps für Verteidigungsausgaben. Am 24. März veröffentlichte The Wall Street Journal eine „Exklusivmeldung“, um der Welt mitzuteilen, dass Anduril und Palantir die Entwicklung der Golden-Dome-Software vorantreiben – auf Kosten der US-Steuerzahler und als Finanzspritze für die Praxianer in Höhe von 185 Millionen Dollar. Obwohl Musks SpaceX einen Auftrag im Wert von 2 Milliarden Dollar erhielt, um Golden-Dome-Hardware im Oktober 2025 ins All zu schießen, wurde bis heute kein einziger Golden-Dome-Satellit gestartet. Da die Kosten für die US-Steuerzahler für das gesamte Projekt auf etwa 1,2 Billionen Dollar geschätzt werden, ist es für die Praxianer und ihre Oligarchen-Partner unerlässlich, die Bedrohungsrhetorik aufrechtzuerhalten, um von dieser immensen Chance zu profitieren. Allerdings existiert der Golden Dome derzeit nicht.

Joe Lonsdale, Mitbegründer von Palantir, wirbt bei Fox Business intensiv für das „Golden Dome“-System

US-Flugzeugträgerkampfgruppen nutzen ein mehrschichtiges Verteidigungsnetzwerk, um Raketen zu erkennen und hoffentlich abzufangen, bevor sie ihr Ziel treffen. Im Zeitalter der Hyperschallwaffen sind das Aegis-Raketenabwehrsystem (BMD) und THAAD die wichtigsten Verteidigungsmittel des US-Militärs. Aegis ist derzeit nicht mit einem „Birth-to-Death“-Tracking-System vom Typ „Golden Dome“ verbunden, wie beispielsweise dem geplanten HBTSS.

Die regionalen THAAD-Verteidigungsanlagen der USA im Nahen Osten wurden Berichten zufolge fast unmittelbar nach Beginn des angeblichen „Krieges“ entweder durch iranische Drohnenschwärme oder durch iranische Hyperschallraketen außer Gefecht gesetzt. US-Beamte weigerten sich zu dementieren, dass die für den Betrieb von THAAD notwendigen AN/TPY-2-Langstrecken-X-Band-Tracking-Systeme in Jordanien und wahrscheinlich auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten zerstört wurden.

Im November 2025 berichtete das Air&Space Magazine (ASM) über den aktuellen Stand der „Golden Dome“-Entwicklung. Es hieß, das „Bedrohungsbild“ habe sich aufgrund von „Hyperschallraketen, massiven Marschflugkörpern sowie UAV-Salven [Unmanned Aerial Vehicle – Drohnen] und UAV-Schwärmen“ verändert, „die die Schaffung eines wirksamen Schutzschildes erheblich erschweren“. So schwierig, dass US-Verteidigungsanalysten sogar einräumen, dass 2028 ein realistisches Ziel sei, um „die grundlegende Infrastruktur zu entwickeln“.

ASM fügte hinzu:

Die USA verfügen über keine kostengünstige Abfangkapazität zur Abwehr großer Angriffssalven oder -schwärme in einem kleinen geografischen Gebiet. Derzeit gibt es kein einsatzfähiges LWIR-Überwachungssystem (Long-Wave Infrared, Erkennung von Wärmesignaturen) zur Unterscheidung von Zielen in der mittleren Flugphase. Die USA verfügen derzeit weder über weltraumgestützte Abfangraketen für den Abfang in der Startphase oder der frühen mittleren Flugphase (gegen Hyperschallraketen) noch über Mittel, um gehärtete Ziele unmittelbar vor dem Start rasch zu treffen.

Wie das Fachmedium für Rüstungsindustrie „Military Machine“ im Januar 2026 berichtete:

Angesichts der Hyperschallraketen, die derzeit von mehreren Nationen entwickelt werden, verschärft sich die [Verteidigungs-]Herausforderung erheblich. [. . .] Die US-Marine entwickelt Gegenmaßnahmen, darunter verbesserte Sensoren, neue Raketenvarianten und möglicherweise Strahlenwaffen, die mit Lichtgeschwindigkeit eingesetzt werden könnten.

„Sind in der Entwicklung“ und „könnten“ sind hier die Schlüsselbegriffe. Soweit bekannt ist, sind die USA nicht in der Lage, riesige schwimmende Flughäfen – Flugzeugträger – zuverlässig vor Hyperschallraketen zu schützen.

Derzeit sollen die USA den Ein- und Auslauf von Schiffen aus iranischen Häfen blockieren, indem sie ihre Flugzeugträgerkampfgruppen im Arabischen Meer am östlichen Ende der Straße von Hormus stationieren. Wie ist dieses Unterfangen militärisch möglich?

Die angegebene Reichweite der iranischen Hyperschallrakete Fattah-2 beträgt 1.400 km. Sowohl die USS Abraham Lincoln als auch die USS Gerald R. Ford befinden sich damit deutlich innerhalb der Reichweite der iranischen Hyperschallraketen. Dennoch hat die iranische Regierung, die angeblich um ihr Überleben kämpft, offenbar wochenlang zugelassen, dass von diesen atomgetriebenen Flugzeugträgern aus US-Bombenangriffe durchgeführt wurden, ohne auch nur eine einzige Hyperschallrakete auf einen der beiden abzufeuern – obwohl dies umstritten ist – und unternimmt offenbar keine militärischen Hyperschallaktionen oder droht auch nur damit, um die Blockade ihrer Häfen durch die USA zu beenden.

Am 25. März behauptete die Pressestelle der iranischen Armee, der Iran habe die USS Abraham Lincoln mit Marschflugkörpern getroffen – eine Behauptung, die von US-Kommandeuren natürlich dementiert wurde. Doch dieses Dementi wirft nur noch mehr Fragen auf: Warum hat der Iran seine offensichtlichen Angriffskapazitäten nicht gegen diese wichtigen US-Ziele eingesetzt?

Trotz aller öffentlichen Prahlerei von US-Politikern gibt es erhebliche militärische Einschränkungen der von den USA im Nahen Osten projizierten Macht. So hat Trump beispielsweise „gedroht“, die Insel Kharg zu erobern, doch die USA haben dies nicht umgesetzt. Die Insel Kharg liegt im nördlichen Persischen Golf, etwa 20 Meilen von der iranischen Küste entfernt. Sie ist weniger als acht Quadratmeilen groß, wird von etwa 20.000 Ölarbeitern bewohnt und von einem recht standardmäßigen Kontingent iranischer Truppen und Verteidigungssystemen verteidigt.

Die Insel Kharg dient als Ölverarbeitungsanlage für iranische Ölexporteure. Dem „strategischen“ Denken der USA zufolge dürfte die Einnahme der Insel Kharg die iranische Wirtschaft ernsthaft stören und den Krieg aus iranischer Sicht unerschwinglich teuer machen.

Der Ölterminal auf der iranischen Insel Kharg im Jahr 2017 • Quelle

Und doch ist die Einnahme von Kharg etwas, das die USA derzeit nicht bewerkstelligen können. Warum nicht?

„The Atlantic“, ein NATO-nahes Magazin, berichtete, dass es zum Stand vom 21. März „immer noch zu gefährlich für US-Kriegsschiffe sei, in den Persischen Golf einzufahren“, da sie dort den „Marschflugkörpern“ des Iran und dessen Drohnenschwärmen ausgesetzt wären. Eine Invasion der Insel Kharg galt vor allem aus diesem Grund als militärisch undurchführbar.

Seltsamerweise war es nur wenige Wochen später für die US-Marine vermutlich nicht „zu gefährlich“, direkt vor der iranischen Küste zu kreuzen und die Straße von Hormus von der angepriesenen „Sicherheit“ des Golfs von Oman aus zu blockieren. Das kann nicht stimmen, da die Iraner über Hyperschallraketen verfügen. Oder zumindest ergibt es aus militärtechnologischer Sicht sicherlich keinen Sinn.

Doch nun, Ende April, scheint der angebliche US-Plan zur Einnahme der Insel Kharg fallen gelassen worden zu sein – vermutlich bleibt es „zu gefährlich“. Unterdessen zeigen Satellitenbilder iranische Supertanker, die auf der Insel Kharg auftanken. Die westliche Presse behauptet, der Iran nutze seine Tanker als schwimmende Lagerstätten. Doch im Widerspruch zu dieser Darstellung werden einige iranische Tanker durch die US-Blockade „gelassen“ – allerdings offenbar nur, wenn sie Millionen Barrel Öl nach China liefern und von den multinationalen Versicherungsgesellschaften die Genehmigung erhalten, weiterzufahren.

Vielleicht ist der ganze Hype um Hyperschallraketen nur ein Mythos, der erzählt wird, um immense Verteidigungsausgaben für gigantische militärische Prestigeprojekte wie Trumps „Golden Dome“ zu rechtfertigen. Aber wenn dem nicht so ist, scheint der angebliche „Krieg“ gegen den Iran kein „Krieg“ im herkömmlichen Sinne zu sein. Es besteht die deutliche Möglichkeit, dass die Blockade der Straße von Hormus im Grunde nichts anderes ist als ein riesiger theatralischer SCAD.

Der israelisch-amerikanische Nicht-Krieg-SCAD mit dem Iran: Truppenstationierung

In einer Rede vor dem Arab Center in Washington (ACW) – einem von Katar finanzierten politischen Think Tank – am 10. April äußerte sich Professor John J. Mearsheimer mit einigen prägnanten Kommentaren zur Stationierung von US-Streitkräften in dem, was wir als den US-amerikanischen „Nicht-Krieg“-SCAD mit dem Iran bezeichnen könnten. Wir sollten natürlich die bekannte Voreingenommenheit sowohl von Mearsheimer als auch seines ACW-Publikums gegenüber der israelischen Regierung berücksichtigen. Dennoch wurden seine Kommentare zum US-Truppenentwurf durch Beweise gestützt.

Mearsheimer sagte gegenüber dem ACW:

Wir können die [US-]Marine nicht in die Nähe des Iran entsenden – schon gar nicht in die Nähe der Straße von Hormus, aus Angst, dass sie [. . .] entweder durch iranische Marschflugkörper oder iranische Drohnen versenkt wird. [. . .] Wir hatten 13 Stützpunkte in der Region – 13 große Stützpunkte in der Region. Die New York Times hat berichtet, dass von diesen 13 Stützpunkten alle entweder schwer beschädigt oder zerstört sind.

Wir haben gerade über die vermeintliche Realität der Hyperschallkriegsführung gesprochen, die den Vorschlag, US-Flugzeugträger „irgendwo in die Nähe“ der iranischen Küste zu entsenden, lächerlich erscheinen lässt. In Kürze werden wir uns mit den weiteren militärischen Auswirkungen iranischer Drohnenschwärme befassen.

Die New York Times, die kaum als antiamerikanisches Nachrichtenmedium bezeichnet werden kann, berichtete tatsächlich über die umfangreichen Schäden an US-Militärstützpunkten durch iranische Verteidigungsanlagen. Diese Schäden wurden von der Trump-Regierung dementiert, doch Berichte über das Ausmaß der taktischen Verluste der USA halten sich in den US-Medien hartnäckig.

Die genaue Zusammensetzung der im Nahen Osten stationierten US-Streitkräfte ist verständlicherweise ein militärisches Geheimnis. Dennoch deuten Schätzungen darauf hin, dass von den 40.000 bis 50.000 US-Soldaten, die vor Februar 2026 im Nahen Osten stationiert waren, eine plausible mittlere Zahl für die US-Bodentruppen im Bereich von 20.000 bis 25.000 lag, verteilt über die gesamte Region.

Mearsheimer fuhr fort:

Um einen Bodenkrieg gegen den Iran zu führen, hat Präsident Trump erst kürzlich 7.000 Kampftruppen in die Region verlegt. [. . .] Mit [zusätzlichen] 7.000 Kampftruppen kann man kaum etwas ausrichten. Und wenn ich Ihnen alle Szenarien durchgehen würde, [würden Sie sehen, dass es] unmöglich ist, mit diesen kleinen Bodentruppen irgendeinen militärischen Sieg zu erringen.

Berichten zufolge hat Trump das Pentagon angewiesen, die Entsendung von weiteren 10.000 US-Soldaten in den Nahen Osten zu prüfen, um der „Operation Epic Fury“ Nachdruck zu verleihen. Wir haben gehört, wie er damit drohte, den Iran „in die Steinzeit zurückzubomben“ und ihn damit wehrlos zu machen. Westliche Propagandamedien deuten die Möglichkeit einer anschließenden US-Bodeninvasion im Iran an und sprechen von Truppenaufstockungen und Bodenoperationen, mit denen die militärischen Ziele der USA erreicht werden sollen.

Das iranische Militär ist fast ausschließlich auf iranischem Territorium stationiert, einem Land mit für jede vorrückende Armee äußerst feindlichem Gelände. Die iranischen Streitkräfte sind gut ausgerüstet und gut ausgebildet, um den Iran gegen jegliche Angreifer zu verteidigen. Die iranischen Bodentruppen bestehen aus der Armee der Islamischen Republik Iran (Artesh), dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und der Basij-Widerstandstruppe. Insgesamt kann der Iran 545.000 bis 610.000 aktive reguläre Soldaten sowie weitere 350.000 Reservisten (die Basij) aufbieten. Dies entspricht einer Stärke der iranischen Bodentruppen, die jeden möglichen regionalen Truppeneinsatz der USA in den Schatten stellt.

Unabhängig davon, welche Motive seine Kritiker ihm unterstellen mögen, scheint Mearsheimer erneut Recht zu haben. Die Vorstellung, dass mehr als 30.000 oder sogar mehr als 50.000 US-Soldaten eine erfolgreiche militärische Bodenoffensive im Iran durchführen könnten, erscheint so weit hergeholt, dass es kaum der Mühe wert ist, ihr überhaupt Glauben zu schenken. Sofern die US-Regierung nicht beabsichtigt, das gesamte US-Militär in den Nahen Osten zu entsenden, ist eine Bodeninvasion im Iran keine auch nur im Entferntesten realistische Perspektive.

Die eigentliche Frage, die diese unbegründete militaristische Hybris der USA aufwirft, ist, warum andere Regierungen mitmachen. Vielleicht kann man nachvollziehen, warum die traditionellen Verbündeten der USA schweigen. Und sicherlich ist Israels Motivation, diese Erzählung aufrechtzuerhalten, klar genug. Aber warum weisen die BRICS-Staaten nicht auf die Absurdität des Ganzen hin? Warum lassen sie gemeinsam zu, dass die Trump-Regierung ihre grandiosen Wahnvorstellungen auf der Weltbühne auslebt, ohne darauf hinzuweisen, dass das Ganze ein Schwindel ist? Warum lassen sie zu, dass die Blockade der Straße von Hormus weitergeht? (Wir werden in Teil 3 eine Reihe möglicher Antworten betrachten.)

Wir müssen noch einmal betonen: Hervorzuheben, dass der Krieg gegen den Iran mit ziemlicher Sicherheit ein Staatsverbrechen gegen die Demokratie ist, bedeutet nicht, den entsetzlichen Tod und die Zerstörung zu ignorieren, die dadurch angerichtet werden. Unzählige Menschen leiden darunter, verlieren ihre Häuser, Familien, den Zugang zu lebensrettenden Dienstleistungen und Versorgungsgütern, ganz zu schweigen von Gliedmaßen und Leben, als Folge von SCADs.

Bislang hat die militärische Intervention der USA gegen den Iran, abgesehen von der Tötung vieler unschuldiger Menschen, dazu geführt, dass sich ein Flächenbrand im Nahen Osten ausbreitet, der viele der regionalen Verbündeten Amerikas von ihm abwendet. Zudem hat sie eine globale Energiekrise ausgelöst und all die Folgewirkungen, die eine solche Krise mit sich bringt. Doch was die militärische oder politische Niederlage des Iran angeht, scheint diese SCAD nichts erreicht zu haben. Ganz im Gegenteil (wie wir in Teil 3 deutlich machen werden).

Die Carnegie Endowment for International Peace, ein von US-Oligarchen geführter Think Tank für Kriegsstrategie, stellte kürzlich – und das ist wichtig – fest:

Eine massive Luftangriffskampagne der USA und Israels konnte den Willen oder die Fähigkeit des Iran, im Golf Macht auszuüben, nicht brechen, und der Iran verwandelte von einem Tag auf den anderen ehemals sichere Nachbarstaaten in Kriegsgebiete.

Es gibt noch eine weitere Errungenschaft, die wir dem US-Angriff auf den Iran zuschreiben können. Angesichts des bevorstehenden MWO, in dem hybride Kriegsführung groß angelegte internationale militärische Konflikte ablösen wird, hat der scheinbare „Nicht-Krieg“ SCAD im Iran – ebenso wie zuvor der „Nicht-Krieg“ SCAD in der Ukraine – die Ökonomie des konventionellen Krieges vollständig verändert.

Das Ende des konventionellen Krieges

Der israelisch-amerikanische „Nicht-Krieg“ mit dem Iran, so wie er ist, ist ein hybrider Krieg. Nicht nur Wirtschaft, Außenpolitik und der Zugang zu Energie wurden als Waffen eingesetzt, auch die Auswirkungen der militärischen Konfrontation sind vielschichtig. Wie die EZB, der IWF, die UNO und viele andere Vertreter der globalen funktionalen Oligarchie betonen, wird dieser „Krieg“ alles verändern – von globalen Lieferketten über Energie- und Ernährungssicherheit bis hin zu transnationalen Kapitalströmen und der geopolitischen Weltordnung. Er hat zudem die Natur militärischer Konfrontationen unwiderruflich verändert.

In Teil 1 haben wir festgestellt, dass der Praxianer Alex Karp Recht hatte, als er sagte, der Ukraine-Krieg habe verändert, „wie alle Kriege führen“. Die Bereitstellung von hochtechnologischen, relativ kostengünstigen Kriegsspielzeugen wie Killer-Drohnen und KI-Zielsystemen ist genau das, was die Praxianer dem US-Militär-Industrie-Komplex anbieten, da die Kriegsführung zunehmend auf Technologie angewiesen und erheblich billiger wird. Die Rüstungsunternehmen der Praxianer boomen mehr denn je, dank des Nicht-Kriegs-SCAD mit dem Iran.

Obwohl die US-Rüstungsindustrie im Großen und Ganzen vom Nicht-Krieg mit dem Iran profitiert, kommt der deutliche Anstieg der Kriegsgewinne bei den traditionelleren, auf schwere Waffen spezialisierten Herstellern des Landes nicht im gleichen Maße an wie bei den Praxianischen Rüstungsfirmen. Der Iran-Krieg verschiebt die Natur des Konflikts weiter zugunsten der Praxianer und ihrer Unternehmen und Aktionäre.

Das Medienorgan der saudischen Regierung, House of Saud, hebt hervor, wie die iranische Reaktion die Ökonomie des konventionellen Krieges verändert hat. Wenn Irans „20.000-Dollar-Shahed-Drohnen“ nur mit „4-Millionen-Dollar-Patriot-Abfangraketen“ abgeschossen werden können, erscheint die Kriegsführung mit milliardenschweren Flugzeugträgern und extrem teuren Raketenabwehrsystemen wie eine überteuerte Niete, ganz zu schweigen von der verlustreichen Strategie.

„House of Saud“ berichtet, dass das viel gepriesene THAAD-System das „Rückgrat“ der milliardenschweren Verteidigungsfähigkeiten der USA im Nahen Osten bildet. Länder in der gesamten Region verließen sich früher auf US-Verteidigungssysteme und deren militärischen Schutz, doch diese Abhängigkeit hat sie nun zu Zielen gemacht.

Das saudische Medienunternehmen fügt hinzu, dass „der Iran THAAD-Radarstationen auf Stützpunkten in Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar“ mit Schwärmen von „20.000-Dollar“-Drohnen angegriffen habe, wodurch THAAD praktisch unbrauchbar geworden sei. Dieser Bericht widerspricht der Behauptung des Irans, dass Hyperschallraketen zum Einsatz gekommen seien. Dennoch ist der entscheidende Punkt, dass US-Flugzeugträger sich ohne THAAD unmöglich verteidigen können. Eine Blockade der Straße von Hormus durch US-Flugzeugträgergruppen könnte leicht abgewehrt werden, wenn dies von den angeblichen „Feinden“ der USA gewünscht würde.

Wenn die Hoffnung darin besteht, weiterhin Kriege zu führen – und das ist eindeutig der Fall –, dann blickt die saudiarabische Regierung bei ihren aktuellen und zukünftigen Verteidigungsverträgen und Partnerschaften in Richtung China und nicht in Richtung der USA. So erscheint beispielsweise Chinas 5-Milliarden-Dollar-Investition in Saudi-Arabien zum Bau des unbemannten Kampfflugzeugs „Wing Loong-3“ aus Chengdu in Dschidda plötzlich perfekt und vorausschauend. Die saudische Regierung betont:

Die Bedeutung des Geschäfts liegt nicht in der Drohne selbst, sondern in ihrem Produktionsmodell. Durch den Aufbau einer Montagelinie in Dschidda, anstatt fertige Plattformen aus China zu importieren, erreicht Saudi-Arabien gleich drei Ziele. Es sichert sich eine heimische Produktionskapazität, die weder durch außenpolitische Streitigkeiten noch durch Störungen in der Lieferkette unterbrochen werden kann. Es treibt das Ziel der „Vision 2030“ des Königreichs voran, bis 2030 50 Prozent der Militärausgaben im Inland zu decken. Und es signalisiert Washington, dass Riad nur begrenzt Geduld mit den Beschränkungen des Kongresses bei Waffenlieferungen hat.

Der israelisch-amerikanische „Nicht-Krieg“-SCAD mit dem Iran bringt jene Transformation der globalen Rüstungsindustrie mit sich, die ursprünglich durch die Beteiligung der Praxianer am ukrainischen „Nicht-Krieg“-SCAD versprochen wurde. Das neue Kriegsmodell scheint zweifellos den langfristigen Interessen Saudi-Arabiens und Chinas zu dienen. Vor allem aber kommt es den transnationalen kapitalistischen Oligarchen zugute.

Zur Veranschaulichung: Die Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ist eine Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China (AVIC), bei der es sich angeblich um einen „staatlichen“, in Peking ansässigen, börsennotierten Rüstungskonzern handelt. Das führende „private“ Investmenthaus, das AVIC unterstützt, ist die China Asset Management Co., Ltd. (ChinaAMC). Ursprünglich in Hongkong ansässig, verwaltet ChinaAMC derzeit ein Vermögen von 0,5 Billionen US-Dollar. Zu den führenden Investoren von ChinaAMC gehört die in Kanada ansässige Mackenzie Investments, eine Tochtergesellschaft des kanadischen Finanzdienstleisters IGM Financial Inc. IGM wird weitgehend von der Power Corporation of Canada kontrolliert, die von der Oligarchen-Dynastie Desmarais dominiert wird. Zweifellos werden viele der anderen führenden Oligarchen-Aktionäre von IGM durch BlackRock und Vanguard vertreten.

Eine internationale Hinwendung zu Chinas MCF-basierter Verteidigungsindustrie ist für den westlichen Zweig des transnationalen oligarchischen Investitionsnetzwerks in Ordnung. Wenn dies die Hightech-Transformation der US-Verteidigungsindustrie beschleunigt, umso besser. Transnationale kapitalistische Investoren haben Grund, optimistisch hinsichtlich der Aussichten des chinesischen Verteidigungssektors zu sein, da China das Konzept der gesamtgesellschaftlichen „uneingeschränkten Kriegsführung“ wörtlich genommen hat.

Nachdem sie die Entwicklung der hybriden Kriegsführung in China unterstützt haben, nutzen die NATO-nahen Regierungen nun den fiktiven chinesischen Schreckgespenst, an dessen Schaffung sie und ihre Propagandisten mitgewirkt haben, um die Einführung aller Aspekte der hybriden Kriegsführung zu rechtfertigen. Wie wir wissen, ist der hybride Krieg ein Krieg, den Regierungen gegen ihre eigene Zivilbevölkerung führen. Seine multidomänenübergreifenden Kampfgebiete sind sowohl international als auch innerstaatlich.

Hybride Krieger nehmen ihre eigene Bevölkerung ins Visier. Sie kommen damit durch, weil die meisten Menschen nicht erkennen, dass Regierungssysteme nicht das sind – und nie waren –, was sie vorgeben zu sein: repräsentative Demokratien, einheitliche kommunistische Republiken, föderal-demokratische Staaten, konstitutionelle Republiken oder konstitutionelle Monarchien. Stattdessen sind fast alle Regierungen – und waren es schon immer – funktionierende Oligarchien. Die hybride Kriegsführung dient dazu, Oligarchen und ihren Einfluss zu schützen. Nicht die Regierungen haben das Sagen. Oligarchien haben das Sagen.

Wie ich in „The Technocratic Dark State“ dargelegt habe, existieren Regierungen, um von Oligarchen geführte politische Programme voranzutreiben, die darauf ausgelegt sind, die Ziele der Oligarchen zu erreichen. Das kollektive Ziel der globalen Oligarchie ist es, ein weltumspannendes Netz aus „Smart City-States“ innerhalb einer multipolaren Weltordnung zu errichten: ein weltweites Regierungsregime, das durch das Flickwerk aus Netzwerk-Reichen (Agentic State) des Praxianischen Imperiums miteinander verbunden ist.

Aus einem Völkermord hervorgegangen, ist Gaza dazu bestimmt, die strahlende Wunderstadt zu werden, die die „schöne multipolare Weltordnung“ präsentiert.

Bleiben Sie dran. Der abschließende Teil 3 der „Praxian Genocidal Kill Chain“ steht kurz bevor.