Die praxianische Völkermord-Kill-Chain – Teil 1

Von Iain Davis

In dieser zweiteiligen Artikelserie untersucht Iain Davis, wie eine Gruppe von Oligarchen aus dem Silicon Valley daran geht, den Planeten zu destabilisieren, um ihr Ziel einer multipolaren Welt aus miteinander vernetzten Smart-City-Staaten zu erreichen; das heißt, einer regionalisierten Welt, über die sie und ihre Oligarchen-Partner als neofeudale Monarchen herrschen werden. In Teil 1 konzentriert sich Davis auf die Täuschungsmanöver, mit denen dieses Oligarchen-Netzwerk uns alle in den Ruin treibt, und darauf, wie es die Trump-Regierung kontrolliert, während Teil 2 sich auf ihre neokolonialen Ambitionen im Nahen Osten konzentrieren wird.

In meinem neuesten Buch, The Technocratic Dark State, untersuche ich den Einfluss eines mächtigen Kollektivs von Oligarchen aus dem Silicon Valley. Diese Oligarchen haben, wie wir sehen werden, die zweite Trump-Regierung unter ihre Kontrolle gebracht und lenken sie nun effektiv. Sie lassen sich gerne unter vielen Namen bezeichnen: Akzelerationisten, Neoreaktionäre, Technokraten, die „Tech-Bros“, „TechnoKings“, CEO-Diktatoren und vieles mehr. Nun können wir „Praxianer“ zu dieser Liste hinzufügen. Ich persönlich bevorzuge allerdings „Neonerds“.

Die Praxianer sind Teil eines globalen Oligarchen-Netzwerks, das öffentlich-private Partnerschaften—Stakeholder-Kapitalismus—ausnutzt, um die Menschheit in ihrem digitalen Panoptikum gefangen zu halten. Der vorwiegend in den USA ansässige, im Silicon Valley verwurzelte Flügel der globalen Oligarchie—die Praxianer—reicht über das hinaus, was viele als die PayPal-Mafia bezeichnen. Neben Peter Thiel, Elon Musk, Reid Hoffman, Alex Karp, Joe Lonsdale und anderen prägenden PayPal-Mafiosi gehören zu den Akteuren, die die derzeitige US-Regierung stützen und offensichtlich die Ziele der Praxianer teilen, unter anderem Mark Andreessen, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Palmer Luckey und andere.

Sowohl innerhalb der USA als auch international versucht diese Schar von Risikokapitalgebern und Technologieunternehmern, künstliche Intelligenz (KI) und Technologien zur Bevölkerungsüberwachung – was die Vereinten Nationen (UN) als „Frontier-Technologie“ bezeichnen – zu nutzen, um die Technokratie als weltweites Regierungssystem fest zu etablieren. Auf der bestehenden Ebene der globalen Governance ist die UN, die eine öffentlich-private Partnerschaft darstellt, ebenso bestrebt, die Technokratie einzuführen.

Eines der Vorzeigeprojekte der mit dem Silicon Valley verbündeten Oligarchen ist „die weltweit erste digitale Nation“ Praxis auf Grönland. Die Annäherungsversuche der Trump-Regierung, Grönland zu erobern, waren kein Zufall. Angesichts der berauschenden Mischung aus seltsamen neuen theologischen Konzepten, Pseudophilosophie und unverhülltem techno-feudalem Imperialismus, die diese Oligarchen offenbar schätzen, ist es bemerkenswert, dass das Wort „Praxis“ bedeutet: den Prozess der praktischen Umsetzung einer Theorie.

Die Menschen, die das Praxis-Nation-Projekt unterstützen, bezeichnen sich selbst als „Praxianer“. Die Praxis-Website behauptet, es gebe mehr als 151.000 Praxianer in 401 Städten in 82 Ländern, deren Unternehmen zusammen einen Wert von mehr als 1,1 Billionen Dollar haben. Vielleicht gibt es tatsächlich so viele, doch die Unternehmen, die den Großteil der behaupteten Gesamtbewertung von 1,1 Billionen Dollar ausmachen, werden von einem eng verbundenen Kartell aus Praxian-Oligarchen kontrolliert, deren Zahl relativ gering ist. Es sind diese Oligarchen, die im Mittelpunkt dieses Artikels stehen und die ich ausdrücklich als „Praxianer“ bezeichne.

Die Werkzeugkiste der Praxianer für Social Engineering umfasst Technokratie in Verbindung mit der Umsetzung von Ideen, die aus der Dark Enlightenment—hervorgehen – für eine detaillierte Auseinandersetzung mit Themen der Dark Enlightenment siehe hier und hier. Aufbauend auf den Techniken des Online-Nation-Building, die in Balaji Srinivasans 2022 erschienenem Buch The Network State beschrieben werden, versuchen die Praxianer, ein Netzwerk oder „Patchwork“ von Smart-City-Staaten durchzusetzen, die vom privaten Sektor kontrolliert werden. Die geplante Sanierung von Gaza ist eines von vielen derzeit laufenden Praxian-Projekten– mehr über die Stadtstaat-Projekte der Praxianer hier und hier.

Die Praxianer wollen, dass souveräne Konzerne (sovcorps) unter der Führung von CEO-Diktatoren, den „TechnoKings“, den Menschen, die als „Kunden“ ihrer Smart-City-Staaten „Reiche“ leben werden, „Governance as a Service“ bieten. Curtis Yarvin, einer der führenden neoreaktionären Gurus der Praxianer, der sich selbst als „Neoreaktionär“ bezeichnet, schlägt die Errichtung eines „Flickenteppichs von Reichen“ vor.Zum Beispiel stellt er sich vor, Mitteleuropa in einen privat kontrollierten, aber diplomatisch anerkannten Flickenteppich von „Neostaaten“ zu „deterritorialisieren“. Der von dem Praxianer und Risikokapitalgeber Marc Andreessen als „Schutzpatron“ der Neoreaktion bezeichnete Autor der „Dark Enlightenment“, Nick Land, schlägt vor, dass die „Deterritorialisierung“ von Nationen deren anschließende „Reterritorialisierung“ in große Wirtschaftsunternehmen ermöglichen würde, die von dem, was er als „Gov-Corp“ bezeichnet, geführt werden.

Die Praxianer verkaufen ihre Pläne an Libertäre, die vielleicht von den Propagandisten der Oligarchen dazu verleitet wurden, die Pläne der Oligarchen zu unterstützen. In The Technocratic Dark State untersuche ich eine hartnäckige Täuschung der Praxianer, die wir als den „Trick der Dezentralisierung zur Rezentralisierung“ bezeichnen könnten. Auch wenn einfache Praxian-Anhänger vielleicht am libertären Prinzip der Dezentralisierung festhalten, besteht der Plan der Praxianer darin, ihre Macht und die ihrer Oligarchen-Partner über das gesamte „Flickwerk von Reichen“ zu zentralisieren – zu reterritorialisieren. Oligarchen scheren sich keinen Deut um Libertarismus. Sie schätzen digitale Diktatur, Technokratie und die Dunkle Aufklärung und nutzen Akzelerationismus, um ihre Ziele in Gaza und anderswo zu erreichen.

Praxianischer Akzelerationismus

Zuerst im frühen 20. Jahrhundert vorgeschlagen, ist es die Technologie des 21. Jahrhunderts, die die globale Errichtung von Technaten—Gesellschaften und Rechtsordnungen, die durch Technokratie verwaltet werden—zu einer realistischen Perspektive macht. Die Praxianer haben den Akzelerationismus genutzt und nutzen ihn weiterhin, um den Aufbau eines internationalen Flickenteppichs aus im Entstehen begriffenen Technaten voranzutreiben.

Der Akzelerationismus ist ein bewährtes praxianisches Instrument. Er ist eine aggressive Investitionsstrategie in „disruptive Technologien“. Das Ziel besteht darin, mithilfe der „kreativen Zerstörung“ Märkte, sozioökonomische Systeme, damit verbundene soziopolitische Systeme und Nationen aufzubrechen, um sie anschließend als Flickenteppich aus Sovcorp-Reichen neu zu territorialisieren. Letztendlich sollen sie unter einer souveränen Gov-Corp neu territorialisiert werden.

In seinem Beitrag „A Quick and Dirty Introduction To Accelerationism“ aus dem Jahr 2017 schrieb Nick Land:

In dieser keimenden accelerationistischen Matrix lässt sich kein Unterschied zwischen der Zerstörung des Kapitalismus und seiner Intensivierung machen. Die Selbstzerstörung des Kapitalismus ist das Wesen des Kapitalismus. „Kreative Zerstörung“ ist das Wesentliche daran. [. . .] Das Kapital revolutioniert sich selbst gründlicher, als es jede äußere „Revolution“ jemals könnte.

Zum Teil war dies Lands Kommentar zu dem bereits von den Praxianern verfolgten akzelerationistischen Ansatz. Die Verehrung des Risikokapitalismus als revolutionäre Kraft spricht transnationale kapitalistische Oligarchen sehr an, die Nationalstaaten als Felder auf einem großen Schachbrett betrachten.

Der praxianische Akzelerationismus manifestiert sich durch den Einsatz von „Seed-Accelerators“, oft auch als Startup-Accelerators bezeichnet, die sich etwas von Startup-Inkubatoren unterscheiden. Startup-Accelerators stellen neuen Unternehmen kurzfristige Startkapital-Finanzierungen zur Verfügung, oft in Verbindung mit Mentoring, Netzwerkunterstützung und Schulungen – in der Regel im Austausch gegen einen beträchtlichen Anteil am Eigenkapital des Startups. Inkubatoren sind längerfristige Investitionen, die üblicherweise weniger Eigenkapital vom Startup verlangen. Indem sie ihre Startup-Accelerators auf junge Unternehmen konzentrieren, die sich auf disruptive Technologien spezialisiert haben, versuchen die Praxianer, die technologische Entwicklung, die Ressourcenverteilung, Fertigungsprozesse, Finanz- und Währungssysteme, globale Märkte, Volkswirtschaften und damit auch Regierungen und Nationen abrupt und unwiderruflich zu verändern – und sie so zu lenken und zu kontrollieren.

Der praxianische akzelerationistische Investitionsweg ist ein erkennbares Markenzeichen: Ihre Seed-Accelerators initiieren Start-ups oder Forschungsprojekte im Bereich „disruptiver Technologien“. Mit den Praxianern verbundene Investmenthäuser wie Sequoia Capital, Andreessen Horowitz und Founders Fund erhöhen dann die Investitionen in nachfolgenden Finanzierungsrunden, um vielversprechende kreative Zerstörung zu fördern. Sobald die Disruption in Gang gekommen ist und kommerzielles Potenzial besteht, folgen häufig Börsengänge (IPOs), um weitere Investoren anzuziehen. Die Praxianer nutzen dann ihre Private-Equity-Fonds, um die Expansion weiter voranzutreiben, oder übergeben sie an die Investment-Management-Gesellschaften ihrer Oligarchen-Partner, wie BlackRock, State Street und Vanguard.

Das „Y Combinator“ der Praxianer

Im Jahr 2005 wurde das „Y Combinator“ (YC) der Praxianer als weltweit erster Seed-Accelerator gegründet. Dies geschah zwei Jahre, bevor der neoreaktionäre Denker Curtis Yarvin, ein enger Vertrauter von Peter Thiel, begann, seinen Blog Unqualified Reservations zu schreiben, und sieben Jahre, bevor Nick Land das von Yarvin beeinflusste Werk The Dark Enlightenment veröffentlichte.

YC wird von Investoren geleitet, die Start-ups wie Paradigm in „Batches“ mithilfe eines standardisierten Accelerator-Investitionsprotokolls fördern. YC ist im Grunde genommen nur eine Fassade in einem von Praxian inszenierten Investitions-Schwindel.

Private Risikokapitalgesellschaften (VC) wie Sequoia Capital finanzieren Start-ups wie Paradigm nach einer anfänglichen „Seed“-Investition durch YC. Wie alle großen Investmenthäuser hütet Sequoia Capital die Identität der einzelnen Investoren, die es vertritt, streng. Im Fall von Sequoia Capital ist es jedoch ziemlich offensichtlich, dass zu diesen Investoren auch die Praxianer gehören.

Im Gegenzug sorgen von YC geförderte Unternehmen wie Paradigm, das sich auf Investitionen in „Krypto, KI, Robotik und neue Grenzbereiche“ spezialisiert hat, für eine weitere Trennlinie zwischen den Angel-Investments der Praxianer und den Projekten, die sie tatsächlich kontrollieren. Die Hinweise sind da, wenn man genau hinschaut.

Als Paradigm eine Finanzierungsrunde für das Start-up „Praxis Nation“ anführte, war die Verbindung der neuen Nation zu YC und das Scheingeschäft der Praxianer klar erkennbar:

Zu unserem Team gehören Gründer börsennotierter Unternehmen [und] Führungskräfte von Y Combinator.

Paradigm wird von Matt Huang geleitet, einem MIT-Absolventen und frühen Bitcoin-Anhänger, dessen erstes Start-up namens Hotspot von Angel-Investoren bei YC mit Startkapital ausgestattet wurde.

Der derzeitige Präsident und CEO von YC ist Garry Tan, der ursprünglich von Peter Thiel als Mitbegründer von Palantir umworben wurde. Berichten zufolge war der Zeitpunkt für Tan noch nicht günstig, doch schon bald trat er als zehnter Mitarbeiter bei Palantir ein. Garry Tan spielt eine prominente Rolle im ACTS 17 Collective, das darauf abzielt, Tech-Unternehmern und Risikokapitalgebern ein eigenartiges Modell des Christentums näherzubringen. Auf diesen Schwindel und seine Relevanz für die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten werden wir in Teil 2 eingehen.

Trae Stephens ist ein weiterer früher Mitarbeiter von Palantir sowie Mitbegründer des Rüstungsunternehmens Anduril Industries und Partner in Peter Thiels Risikokapitalfirma Founders Fund. Er ist ein weiterer Kreuzritter von ACTS 17. Im Jahr 2025 hielt Peter Thiel einen fünfundfünfzigminütigen Vortrag vor Anhängern von ACTS 17 in Garry Tans Haus.

Vor Tan war Sam Altman, der derzeitige CEO von OpenAI, Präsident und CEO von YC. Wie Huangs Hotspot wurde auch Altmans Start-up-Unternehmen Loopt 2005 von YC mit Startkapital gefördert, als Altman gerade einmal 19 Jahre alt war. Peter Thiel schloss sich 2015 für kurze Zeit dem YC-Team an, und Altman, damals Präsident und CEO von YC, begrüßte Thiel bei dessen kurzzeitigem Amtsantritt mit den Worten: „Peter ist einer der beiden Menschen (neben PG [Paul Graham]), die mir am meisten darüber beigebracht haben, wie man in Start-ups investiert.“ Thiel unterrichtete Altman in Akzelerationismus, und sie sind bis heute „sehr enge Freunde“.

Sam Altman (links) und Garry Tan (rechts) im Gespräch während einer Y-Combinator-Veranstaltung im vergangenen Jahr – Quelle

Altmans OpenAI wurde das erste Partnerunternehmen von YC Research (YCR). Die verschiedenen YCR-Projekte wurden dann von Altman ausgegliedert und schließlich in OpenResearch integriert. Unter seinen vielen bahnbrechenden Projekten führte OpenResearch den bislang größten Versuch zum bedingungslosen Grundeinkommen (UBI) in den USA durch.

Es macht keinen Sinn, sich hinter Verschleierungstaktiken zu verstecken. Wir können sicher sein, wohin das alles führt.

In einem Beitrag für Unlimited Hangout wies die Forscherin und Journalistin Stavroula Pabst auf die Fallstricke des UBI hin, indem sie Altmans Worldcoin-Projekt untersuchte. Worldcoin war das Ergebnis der OpenResearch-UBI-Versuche in den USA. Um Zugang zu Worldcoin zu erhalten, müssen „Kunden“ ihre biometrischen Identifikationsdaten – Iris-Scans – an die Praxianer übermitteln. Sobald die Praxianer Ihren digitalen „Wert“ geschaffen haben – es gibt im Praxian-Universum keinen anderen –, wird Ihre digitale Identität an Ihr programmierbares „Geld“ gebunden, das Sie in Form des Worldcoin des Gründers in Ihrer von Praxian genehmigten digitalen Geldbörse erhalten.

Der öffentlich-private Staat, der vermeintlich „Gratisgeld“ (UBI) verteilt, mag für manche wie eine verlockende Idee erscheinen. Es ist niemals kostenlos. Pabst bemerkte: „Worldcoin nutzt Smart Contracts, eine digitale Infrastruktur, die für die Programmierbarkeit der Währung entscheidend ist.“ Somit wird der Erhalt Ihres Worldcoin-UBI an Bedingungen geknüpft sein. Alle Ihre Ausgaben werden programmiert, und Ihr Verhalten kann und wird kontrolliert werden. Diese eiserne Verhaltenskontrolle der Bevölkerung steht im Zentrum der Praxian-Ideologie.

Zurück zu YC: Altmans Karriere nahm Fahrt auf, als Loopt mit Unterstützung von YC zusätzliches Startkapital von Sequoia Capital erhielt. Es überrascht nicht, dass Matt Huang, ein YC-Absolvent, später Partner bei Sequoia Capital wurde (2014–2018), wo ihm zugeschrieben wurde, „die Kryptowährungsaktivitäten des Unternehmens geleitet zu haben“. Zwei Jahre nach Huangs Einfluss und seinem Ausscheiden förderte Sequoia Capital intensiv die von Sam Bankman-Fried (SBF) geführte Kryptobörse FTX und investierte anschließend im Juli 2021 150 Millionen Dollar in die Serie-B-Finanzierung von FTX.

Im September 2022 verfasste Sequoia ein überschwängliches Testimonial für SBF und merkte an, dass Sequoia-Partner Alfred Lin seinen „Intellekt“ eingesetzt und nach jahrelangem intensiven Studium von Kryptowährungen entschieden habe, dass eine große Investition von Sequoia Capital in FTX „Unmengen an Geld“ einbringen würde. Obwohl es sich – gemessen an den Maßstäben von Sequoia Capital – nur um eine relativ kleine Investition handelte, trug die öffentliche Begeisterung der Firmen, die offensichtlich von den YC-Akzelerationisten Praxians angeheizt wurde, zu der massiven Überbewertung von FTX um 32 Milliarden Dollar bei, die nur wenige Wochen später, im November 2022, dessen Zusammenbruch herbeiführte. SBF wurde im März 2024 wegen Betrugs für schuldig befunden und zu 25 Jahren Haft verurteilt.

Zwar war der Zusammenbruch von FTX für Sequoia Capital nicht unmittelbar von Vorteil, für die Praxianer war er jedoch zweifellos ein Segen. Und das, obwohl SBF über seine Handelsfirma Alameda Research ein früher Investor von Praxis Nation war. Die durch das FTX-Debakel noch verstärkte Nervosität hinsichtlich der unregulierten Kryptoindustrie gab weiteren Auftrieb für die Verabschiedung von Trumps GENIUS Act, von dem die Praxianer ganz sicher direkt profitieren.

Nach der Verhaftung von SBF informierte Sequoia Capital seine Aktionäre:

Es gehört zu unserem Geschäft, Risiken einzugehen. Manche Investitionen werden positiv überraschen, andere hingegen negativ.

Eine riskante „negative Überraschung“ könnte die mögliche Mitschuld der Praxianer am unternehmerischen Totschlag an texanischen Männern, Frauen und Kindern sein. Alfred Lin (als Vertreter von Sequoia Capital), Peter Thiel und Marc Andreessen gehörten zu den führenden Investoren von Long Journey Ventures, das das Geoengineering-Unternehmen Rainmaker finanzierte.

Rainmaker war am 2. Juli 2025 damit beschäftigt, Drohnen zu fliegen und in Texas Hill County Wolken mit Silberjodid zu besäen – zwei Tage bevor Sturzfluten mindestens 135 Menschen in Texas Hill und dem benachbarten Kerr County töteten. Die offiziell anerkannten Faktenprüfer beeilten sich, jeglichen Kausalzusammenhang mit Rainmaker zu leugnen. Die „Faktenkönige“ berichteten von ihren Gesprächen mit „Experten“, die jeden möglichen Zusammenhang kategorisch ausschlossen. Dieses autoritative Wahrheitsurteil war Unsinn, aber wahrscheinlich verständlich.

Die mit der Wolkenimpfung verbundenen Risiken sind kaum erforscht und bei weitem nicht „bekannt“. Im Dezember 2024, nur acht Monate vor den katastrophalen Überschwemmungen in Texas, beklagte das US Government Accountability Office (GAO) die „nicht verfügbaren oder unzuverlässigen Daten“ in Bezug auf die Wolkenimpfung und die „ungewisse Sicherheit der Verwendung von Silberjodid“. Nach „Befragungen einer Reihe von Interessengruppen“ und der Durchführung eines „Expertentreffens, an dem auch Wissenschaftler teilnahmen“, untersuchte das GAO die Risiko-Nutzen-Analyse der Wolkenimpfung und kam zu folgendem Schluss:

Aufgrund der begrenzten Erkenntnisse zur Wirksamkeit ist es schwierig, die Auswirkungen der Wolkenimpfung zu bewerten.

Bekannt ist, dass bereits früher unmittelbar vor verheerenden Überschwemmungen in derselben Region Wolkenimpfungsmaßnahmen, auch „Pluvikultur“ genannt, durchgeführt wurden. So führte beispielsweise die britische Regierung im Jahr 1952 im Rahmen der „Operation Cumulus“ im englischen Devon Wolkenimpfungen durch, kurz bevor es zur Flutkatastrophe von Lynmouth kam, bei der 32 Menschen ums Leben kamen. Unmittelbar vor den wahrhaft beispiellosen Überschwemmungen im April 2024 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gaben Wissenschaftler des Nationalen Zentrums für Meteorologie (NCM) der VAE Berichten zufolge an, dass das NCM Pluvikultur betreibe. Später wurden fünf Todesfälle im Zusammenhang mit den Überschwemmungen in den VAE bestätigt.

Zwar gibt es keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Pluvikultur und tödlichen Überschwemmungen, doch gibt es auch keine Grundlage, um Wolkenimpfung willkürlich als unbestreitbar sicher zu erklären. Ein grundlegendes Verständnis von Korrelation sollte ausreichen, um ein Moratorium zu rechtfertigen, bis die Auswirkungen dieser Geoengineering-Maßnahmen richtig verstanden – oder zumindest ehrlich diskutiert – sind. Die kühnen Sicherheitsversicherungen der Faktenprüfer nach der Katastrophe in Texas, die insbesondere die Praxianer entlasteten, waren hochriskante Leugnungen, die auf absolut nichts beruhten.

Wie sich zeigen wird, sind die Praxianer fehleranfällig. Sie sind nicht allwissend und begehen häufig Fehler. Leider lässt sich erkennen, wie das Netzwerk der Praxianer-Oligarchen alles manipuliert, von Kriegen über Wirtschaftskrisen bis hin zur Neugestaltung des Währungssystems und mehr. Wenn irgendeine Gruppe dazu neigt, die militärische Anwendung von Wetterbeeinflussung zu erforschen, dann sind es sie. Wie wir sehen werden, schrecken sie sicherlich nicht davor zurück, Menschen zu töten, um ihre Ziele zu erreichen.

Die Journalisten Mark Goodwin und Whitney Webb berichteten über ein weiteres bedeutendes Ereignis, das den deutlichen Beigeschmack einer Manipulation durch die Praxianer hatte. Die Praxianer nutzten den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) unverhohlen aus: eine Finanzkatastrophe, die sich dann auf die größere und einflussreichere Signature Bank sowie auf die kleinere, aber dennoch wichtige Silvergate Bank ausbreitete.

Alle drei Banken, allen voran die Signature Bank, spielten eine zentrale Rolle bei der Finanzierung der Kryptoindustrie. Goodwin und Webb berichteten: „Am Tag vor dem Zusammenbruch der SVB zog Peter Thiels Founders Fund Gelder ab und riet seinen Kunden, es ihm gleichzutun, was eine Einlagenflucht auslöste.“

Als Reaktion auf den Zusammenbruch der SVB im März 2023 – und den darauf folgenden, scheinbar unvermeidlichen Zusammenbruch von Signature und Silvergate – gründete Palmer Luckey im Juli 2025 gemeinsam mit Joe Lonsdale und Peter Thiel offiziell die Erebor Bank. Das offen erklärte Ziel von Erebor ist es, die Lücke bei Liquidität und Finanzdienstleistungen zu füllen, die durch den Wegfall von SVB, Signature und Silvergate entstanden ist. Es scheint, als seien die Praxianer an der Auslösung des Zusammenbruchs der SVB beteiligt gewesen und hätten dann das Chaos genutzt, um Erebor zu gründen, wodurch sie ihren Einfluss auf die Kryptoindustrie konsolidierten und ausweiteten.

Eine fiktive Darstellung der Erebor Bank, die eine Hommage an den von Tolkien inspirierten Namen der Bank darstellt, erstellt von Blockchain Magazine – Quelle

Weniger als drei Monate später, im Oktober 2025, erhielt Erebor vom US-amerikanischen Office of the Comptroller of the Currency (OCC) die uneingeschränkte Genehmigung zur Aufnahme des Betriebs. Wie FirstPost berichtet:

Erebor erklärte in seinem Antrag, es strebe an, „das am stärksten regulierte Unternehmen zu werden, das Transaktionen mit Stablecoins durchführt und ermöglicht“, die „breitere Akzeptanz von Stablecoins“ zu fördern und Kryptowährungen als Sicherheiten für bestimmte Kredite zu akzeptieren.

Die Behauptung, sie seien „am stärksten reguliert“, ist eine äußerst irreführende Aussage der Praxianer, da die Aufsicht über deren Stablecoin- und Krypto-Projekte, gelinde gesagt, undurchsichtig ist. Wie ich in The Technocratic Dark State dargelegt habe, ist das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) – obwohl es eine Behörde innerhalb des US-Finanzministeriums ist – in einzigartiger Weise unabhängig von der US-Regierung:

Die Wahl des OCC sowohl als Emissionsbehörde als auch als „Bundesaufsichtsbehörde“ für die „Zahlungs-Stablecoins“ der NEONERDS [Praxians] entzieht diese noch stärker jeglicher öffentlichen Kontrolle.

Für die Praxianer ist es von entscheidender Bedeutung, eigene digitale Währungen ausgeben zu können. Zu den Initiatoren des Praxis-Nation-Projekts, von denen fast alle mit YC verbunden sind, gehören Pronomos Capital (auffällig unterstützt von Peter Thiel und Marc Andreessen), Balaji Srinivasan (Autor von „The Network State“), Patri Friedman (ein weiterer Thiel-Schützling, der neben Srinivasan bei Pronomos Capital tätig ist), Joe Lonsdale, Sam Altman, SBF und andere neoreaktionäre Akzelerationisten.

Es ist ein beständiges, unaufhörliches Merkmal dieser Trump-Regierung: Eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen den Praxianern und der US-Regierung unter Donald Trump liefert genau das, was die Praxianer wollen. Das könnte alles ein riesiger Zufall sein, oder wir könnten den Praxianern beim Wort nehmen.

Praxianer an der Macht

Die Praxianer verwenden äußerst gerne Metaphern, aesopische Sprache, Insiderwitze und Symbolik. Als Fans von Science-Fiction und Fantasy, die versuchen, ironisch „cool“ zu sein, verraten die Namen, die sie für ihre Unternehmen wählen, ihre charakteristische Nerdigkeit. Zum Beispiel sind Erebor, Anduril, Palantir, Mithril Capital, Sauron Systems usw. allesamt Praxian-Unternehmen, die treffend benannt wurden als Hommage an J. R. R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“.

Die Praxianer kennen zweifellos das berühmte Zitat von Tolkien, das sich so gut als passendes Praxianer-Sprichwort eignen würde:

Ein Ring, sie alle zu beherrschen, ein Ring, sie zu finden, ein Ring, sie alle zu versammeln und in der Dunkelheit zu fesseln.

Sobald das „Dark MAGA“-Team der Republikaner sein Amt antrat, begann es, den Interessen der Praxianer zu dienen. Anfangs geschah dies größtenteils auf Kosten des amerikanischen Volkes, doch mittlerweile geht dies zu Lasten aller.

Das von Trump gegründete Ministerium für Regierungseffizienz (DOGE) strukturierte die Bundesregierung um und gewährte privaten Auftragnehmern Zugang zu sensiblen Regierungsdaten, darunter Bundesausgabenpläne sowie Finanz-, Beschäftigungs- und Sozialversicherungsdaten der Bürger. Trump erließ eine Executive Order (EO) zur Beseitigung von Informationssilos, die es den Tech-Unternehmen der Oligarchen wie Palantir und Oracle ermöglichte, einheitliche Datensätze zu erstellen und so die Kontrolle über die persönlichen Daten von Millionen US-Bürgern, einschließlich ihrer Gesundheitsdaten, zu zentralisieren. Trump stellte zudem US-Energievorräte zur Verfügung, um den von den Oligarchen geplanten Ausbau des „Stargate“-KI-Rechenzentrums zu versorgen. Trump übte Druck auf Amerikas Rüstungshersteller aus, raschen Innovationen und Hightech-Kriegssystemen Vorrang einzuräumen, und öffnete damit die Tür für das Konsortium der Silicon-Valley-Oligarchen, das darauf abzielte, seinen Einfluss im US-Rüstungssektor zu vergrößern. Durch den GENIUS Act hat die Trump-Regierung diesen Oligarchen faktisch die Macht übertragen, ihre eigenen, durch den US-Dollar gedeckten Währungen auszugeben, was perfekt für die Netzwerk-Start-ups der Praxianer ist.

Das weitverzweigte Netz der Handelsimperien der Praxianer verstärkt sich gegenseitig. Sie investieren in die technologischen „Start-up“-Unternehmen der anderen und maximieren so unerschütterlich die Wirkung ihres Akzelerationismus.

Am 5. November 2025 veröffentlichte der offizielle X-Account des Weißen Hauses unter Trump ein Meme, das Trump in der Mitte der vorgeschlagenen Flagge der Praxis Nation zeigt. Es ist eine seltsame Wahl für eine Nationalflagge, unheilvoll dunkel und bedrohlich.

The United States has the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest SPIRIT of any nation. 🇺🇸 pic.twitter.com/0Hs5g1Gl3G — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2025

Übersetzung von „X“: Die Vereinigten Staaten verfügen über die stärkste Wirtschaft, die sichersten Grenzen, das stärkste Militär, die festesten Freundschaften und den stärksten GEIST aller Nationen.

Zufälligerweise übernahm zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine geheime okkulte Gruppe in Deutschland namens „Thule-Gesellschaft“ das Motiv der „Schwarzen Sonne“, das eine auffällige Ähnlichkeit mit der Flagge der erträumten Praxis Nation aufweist. Das Land Thule, das im 2. Jahrhundert auf Ptolemäus’ Weltkarte als nördlichster Rand der griechisch-römischen Welt dargestellt wurde, bezeichnete der augusteische Dichter Vergil als „Ultima Thule“, was „das äußerste Thule“ bedeutet.

Die Thule-Gesellschaft wurde so genannt, weil ihre Anhänger glaubten, Thule sei der Ort einer großen, untergegangenen arischen Zivilisation und die angestammte Heimat der vermeintlichen arischen Herrenrasse. Die Thule-Gesellschaft spendete Gelder an die Deutsche Arbeiterpartei (DAP), die Hitler später in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) umbenannte, auch bekannt als Nazis. Es gibt erhebliche Kontroversen, doch viele glauben, dass die Thule-Gesellschaft die Nazi-Führung stark beeinflusste, insbesondere Rudolf Hess, Hans Frank, Dietrich Eckart und Alfred Rosenberg, die alle angeblich Mitglieder waren.

1946 errichteten die USA und Dänemark eine Wetterbeobachtungsstation in Grönland, die insgeheim als Zwischenstation für US-Langstreckenbomber geplant war. Die Basis wurde in der Nähe eines Handelspostens errichtet, den der dänische Arktisforscher Knud Rasmussen 1910 gegründet hatte. In Anlehnung an die lokale Thule-Kultur nannte Rasmussen sie „Thule-Station“, und die Militäranlage erhielt den Namen Thule Air Base.

Im Dezember 2019, während ihrer ersten Amtszeit, gründete die Trump-Regierung die United States Space Force (USSF). Im Jahr 2023 änderte die Biden-Regierung den Namen der Thule Air Base in Pituffik Space Base, um die ursprünglichen Bewohner der Region Pituffik zu ehren, die 1953 zwangsumgesiedelt wurden, um den Ausbau der Basis zu ermöglichen. Die Inuit-Bewohner wurden in die Kleinstadt Thule umgesiedelt, die später in Qaanaaq umbenannt wurde. Die Pituffik Space Base mit ihren hochentwickelten Frühwarnradar- und Satellitenortungssystemen gilt als entscheidend für das von der Trump-Regierung geplante Raketenabwehrsystem „Golden Dome“ – das in Teil 2 näher beleuchtet wird.

Natürlich wurden die Inuit von Thule als „Thule“ bezeichnet, weil sie in dem Gebiet lebten, das gemeinhin als „Thule“ bezeichnet wurde, und nicht, weil sie okkulte Nazis waren. Die Flagge der Praxian Nation hingegen erinnert an die „Schwarze Sonne“ der Thule-Gesellschaft und hat nichts mit der Symbolik der Inuit zu tun.

Dass die Flagge der Praxis Nation der Schwarzen Sonne ähnelt, ist möglicherweise das Ergebnis einer bemerkenswerten Verkettung von Zufällen, die sich zufällig in Grönland zusammenfügen. Es ist auch nicht undenkbar, dass es sich um ein weiteres Beispiel für ablenkende Praxianische Albernheiten handelt. Nichtsdestotrotz besteht dieser offensichtlich unangenehme symbolische Bezug.

Die Vorstellung, dass eine Bande von milliardenschweren Tech-Oligarchen die Thule-Gesellschaft für lustig oder, schlimmer noch, cool hält, ist alarmierend, da sie offenbar einen festen Griff auf die US-Regierung haben. Kaum hatte das Weiße Haus das Bild von Trump auf ihrer dunklen Flagge getwittert, repostete es der offizielle X-Account der Praxian Nation.

Ihre einfache, aber eindringliche Botschaft, die symbolisch über dem Bild von Trump, umgeben von ihrer Flagge, platziert war, lautete:

Übersetzung von „X“: Die Praxianer haben die Kontrolle

Die Kontrolle der Praxianer im Einsatz

Die dreiste Unverfrorenheit der Praxianer ist bemerkenswert. Sie verbergen ihre Macht und ihren Einfluss nicht vor jedem, der hinschaut.

Im Jahr 2024 gab Marc Andreessen, Mitbegründer und General Partner der Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz, unverblümt zu, dass der einzige Grund, warum er und seine Mit-Praxianer Trump unterstützten, darin lag, dass sie ihn für „günstiger“ für ihre Interessen als Tech-Startups hielten. Am 16. Oktober 2023 veröffentlichte Andreessen das „Techno-Optimist Manifesto“. Unter Bezugnahme auf Nick Land als einen der „Schutzheiligen“ des Manifests erklärte Andreessen kühn: „Wir glauben an den Akzelerationismus“ – die Dunkle Aufklärung.

Nach Trumps zweitem Wahlsieg sicherte sich Andreessen eine Rolle als wichtiger US-Regierungsbeamter. Der nicht gewählte Marc Andreessen soll sich daran gemacht haben, Personen für Positionen innerhalb der Trump-Regierung zu prüfen, zu rekrutieren und direkt zu ernennen. Zufälligerweise liest sich Trumps Auswahl für seinen President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) wie ein Who’s Who neoreaktionärer Akzelerationisten und Tech-Mogul-Technokraten. Trump – oder eher Andreessen – berief David Sacks, Larry Ellison, Sergey Brin, Jensen Huang und Mark Zuckerberg – oh, und Marc Andreessen – neben anderen Akzelerationisten in den PCAST, um die USA in ihr eigenes „Goldenes Zeitalter der Innovation“ zu führen.

Marc Andreessen auf einem undatierten Foto – Quelle

Anscheinend will diese Ansammlung von Praxianern, die Unternehmen der Tech-Branche mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mehr als 12 Billionen Dollar vertreten, „die volle Kraft der amerikanischen Innovation nutzen, indem sie Unternehmer stärken und die Kreativität des Privatsektors entfesseln“ – das ist der Kern des neoreaktionären Akzelerationismus. In Wirklichkeit bedeutet dies, dass sie ihre eigene aggressive Aneignung von US-Territorium für ihre energieintensiven KI-Rechenzentren und Smart-City-Projekte in Ohio und anderswo selbst regulieren werden. Aber das ist noch nicht alles.

PCAST wird die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik, die nationale Sicherheit und die innere Sicherheit sowie jedes „andere Thema“ lenken, in das sie eingreifen möchten. Sie werden mit den „Interessengruppen“ zusammenarbeiten, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, und entscheiden, wer im Monopolspiel der Start-up-Investitionen gewinnt und wer verliert. Außerdem werden sie „Beratung und Analysen zu geheimen Angelegenheiten bereitstellen“.

Die Aufgabe, die US-Regierung, ja ihr gesamtes Staatswesen, in einen neoreaktionären Kontrollmechanismus zu verwandeln, ist bereits in vollem Gange. Am 14. Juli 2025 schloss Anthropic unter der Leitung von CEO Dario Amodei einen Vertrag über 200 Millionen Dollar mit dem damaligen US-Verteidigungsministerium (DOD) ab, um seine Claude-KI bei „kritischen Missionsherausforderungen“ einzusetzen, die angeblich die nationale Sicherheit der USA gefährdeten. Der Vertrag war Teil von Anthropics „beschleunigter Mission, gemeinsam mit Partnern wie Palantir Einfluss auf die Arbeitsabläufe der US-Verteidigung zu nehmen“.

Anthropics Claude war die vom Pentagon ausgewählte KI auf Basis eines Large Language Model (LLM), um die von Palantirs Artificial Intelligence Platform (AIP) katalogisierten Daten zu durchsuchen, die auf dem angeblich „streng geheimen“ Cloud-Speicher für nationale Sicherheit von Amazon Web Services (AWS) und Oracle gespeichert waren. Anthropics Arbeitsbeziehung bestand also in erster Linie zu privaten Geheimdienst- und Technologieunternehmen aus dem Praxian-Sektor, nicht zu öffentlichen Auftraggebern.

Weniger als zwei Wochen nach der Vertragsunterzeichnung durch Anthropic, am 23. Juli 2025, erließ Trump die Executive Order (EO) 14319, in der „woke AI“ als jede KI definiert wurde, die „Wahrhaftigkeit und Genauigkeit zugunsten ideologischer Agenden opfert“. Wie wir in Teil 2 sehen werden, liegt allem, was die US-Regierung derzeit im Nahen Osten tut, offenbar eine offen bekundete zionistische Ideologie zugrunde. Ob das erklärte Bekenntnis der Praxianer zum Zionismus jedoch aufrichtig ist, ist höchst fraglich. Auf die EO 14319 folgte unmittelbar die EO 14347, die die Bezeichnung des DOD wieder in das kriegerischere Department of War (DOW) änderte.

Uns wird erzählt, dass Anthropic alarmiert war über das, worauf sie sich versehentlich eingelassen hatten, als ihre Claude-KI vom US-Militär-Geheimdienst-Komplex dazu genutzt wurde, Venezolaner zur Auslöschung ins Visier zu nehmen. Anthropic war wirklich wütend, als die US-Regierung eigenmächtig beschloss, den gewählten Präsidenten Nicolás Maduro zu entführen und ihn außerordentlich in ein US-Gefängnis zu überstellen.

Wir sollen glauben, dass all dies für Anthropic ein völliger Schock war. In seinem offenen Brief vom 26. Februar 2026 schrieb der YC-Absolvent Dario Amodei, dass sein von YC gefördertes Unternehmen den neuen, nie zuvor besprochenen Vertragsbedingungen nicht „zustimmen“ könne. Die neuen Bedingungen bedeuteten, dass „jede rechtmäßige Nutzung“ von Claude AI „massive innerstaatliche Überwachung“ und den Einsatz „vollständig autonomer Waffen“ einschloss, ganz zu schweigen von der gezielten summarischen Hinrichtung und Entführung ausländischer Staatsangehöriger. Sein Unternehmen habe rote Linien, die es nicht überschreiten werde, widersprach Amodei.

Dario Amodei, CEO von Anthropic – Quelle

Zwei Tage später, am 28. Februar, sicherte sich OpenAI unter der Leitung seines CEO Sam Altman, einem ehemaligen YC-Absolventen, umgehend den 200-Millionen-Dollar-Auftrag. Am selben Tag, dem 28., startete die Trump-Regierung die „Operation Epic Fury“ – die Trump am 27. genehmigt hatte – und begann einen unprovozierten Krieg gegen den Iran.

Nachdem er die Nachfolge bei Anthropic angetreten hatte, gab Sam Altman eine beruhigende Erklärung an die Amerikaner ab, in der er versicherte, dass OpenAI definitiv nicht für „inländische Überwachung“ oder „zur Steuerung autonomer Waffensysteme“ genutzt werde und niemals „automatisierte Entscheidungen mit hohem Risiko“ treffen werde, wie beispielsweise die Festlegung der „Social-Credit“-Punktzahl eines Amerikaners. Das heißt, es sei denn, es tut es doch, wozu es sich das Recht vorbehält.

All diese Aktivitäten sind im Rahmen der neuen Vereinbarung von OpenAI zulässig. Massenüberwachung wird nicht „absichtlich eingesetzt“, es sei denn, sie steht „im Einklang mit geltendem Recht“. Wie ich in „The Technocratic Dark State“ hervorgehoben habe, steht die Spionage von US-Unternehmen gegen die US-Bevölkerung bereits im Einklang mit geltendem Recht wie dem Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) und dem PATRIOT Act.

Ob OpenAI „zur unabhängigen Steuerung autonomer Waffen eingesetzt wird“, liegt vollständig im Ermessen des DOW, dessen nationale Sicherheitserwägungen nun von PCAST „mitgestaltet“ werden. Es wird alles von den „operativen Anforderungen“ abhängen, die PCAST und das DOW als notwendig erachten. Natürlich wird dieser Entscheidungsprozess vom DOW einer „rigorosen Überprüfung, Validierung und Erprobung“ unterzogen, bevor es den „Einsatz“ von OpenAI zum eigenständigen Töten von Menschen genehmigt.

OpenAI wird nur für die „uneingeschränkte Überwachung von US-Bürgern“ oder für „innerstaatliche Strafverfolgungsmaßnahmen“ eingesetzt, wenn dies durch den „Posse Comitatus Act [PC Act] und andere geltende Gesetze“ „gestattet“ ist. Zunächst einmal definiert der PC Act genau, wann die US-Regierung „uneingeschränkte Überwachung“ und „Strafverfolgung“ betreiben darf, schließt dies aber nicht aus.

Nicht nur, dass die US-Regierung bereits über „geltende Gesetze“ wie den FISA verfügt, die eine praktisch uneingeschränkte staatliche Überwachung „erlauben“, die US-Regierung schert sich ohnehin keinen Deut um Dinge wie die Beschränkungen des PC Act. Die Trump-Regierung legt Berufung gegen ein Urteil eines Bundesgerichts ein, das feststellte, dass sie gegen den PC Act verstoßen habe, indem sie Truppen der Nationalgarde zur Überwachung kalifornischer Stadtviertel einsetzte. Gesetze ändern sich, und sich auf „geltende Gesetze“ als Schutz der Bürgerrechte zu verlassen, ist wie der Einsatz von Eisskulpturen zur Abwehr von Flammenwerfern: Früher oder später wird man verbrennen.

Versteckt in Altmans Pentagon-Vertrag findet sich eine Sicherheitsmaßnahme, die im ursprünglichen Anthropic-Vertrag nicht enthalten war. Damit wirksame Datenschutzmaßnahmen die Amerikaner schützen können, ist es nun unerlässlich, dass die von jeder Praxian-KI in „geheimen Umgebungen“ gesammelten Daten anschließend an „alle [Praxian]-KI-Unternehmen“ weitergegeben werden.

Es ist ein großer und sehr öffentlicher Aufruhr entstanden, da Anthropic und das Pentagon sich in den Medien bekämpfen, um für ausreichend ablenkende Unterhaltung zu sorgen. Seltsamerweise hat die Trump-Regierung Anthropic als „Risiko für die Lieferkette“ eingestuft, während sie weiterhin die Claude-KI nutzt, um „missionskritische“ Ziele im Iran auszuwählen.

Anthropics viel beachtete Haltung gegen Tyrannei hat dem Unternehmen massive öffentliche Zustimmung eingebracht und es zur erfolgreichsten KI auf Apples globalen Plattformen gemacht.

Gleichzeitig wird der erzkonservative Praxianer Sam Altman nun großzügig dafür belohnt, in „geheimen Umgebungen“ zu operieren und anschließend alle Daten, die er erwirbt, mit „jedem“ praxianischen Akzelerationisten zu teilen, dem er sie übergeben möchte.

Die Praxianer haben ganz sicher „die Kontrolle“.

Der Völkermord an den Palästinensern

Die Ermittlung der durch Konflikte und repressive Regierungsmaßnahmen verursachten Todesfälle ist bekanntermaßen ein schwieriger und umstrittener Prozess. Dennoch ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels offensichtlich, dass bei der Zerstörung des Gazastreifens durch die israelische Regierung mindestens 17.000 palästinensische Kinder getötet wurden. Gesamtzahlen von rund 100.000 Morden, die auf eine möglicherweise noch höhere Zahl an getöteten Kindern hindeuten, sind eine schreckliche, aber realistische Schätzung.

Die israelische Regierung und ihre Praxian-Partner können nicht so tun, als hätten sie ausschließlich die Hamas ins Visier genommen. Als mindestens 1,3 Millionen palästinensische Bewohner Gazas in Flüchtlingslager flohen, waren sie weiterhin unerbittlichen israelischen Angriffen ausgesetzt. Offizielle Berichte, wonach mindestens 1,6 Millionen Palästinenser infolge der israelischen Blockaden von Nahrungsmittelhilfen an den Rand des Hungertodes getrieben wurden, sind ebenfalls schmerzlich plausibel. Seit Inkrafttreten des sogenannten Waffenstillstands im Oktober 2025 wurden mehr als 630 Palästinenser getötet und mehr als 1.600 verletzt.

Trotz der jüngsten, relativen Atempause befindet sich das palästinensische Volk weiterhin in einer verzweifelten Lage. Wenn sie zurückkehren, um zu versuchen, das wiederaufzubauen, was von ihrem Leben übrig geblieben ist, werden Palästinenser, die sich der unmarkierten und scheinbar fließenden Demarkationslinie „Gelbe Linie“ nähern, Ziel von Luftangriffen der israelischen Regierung. Sie drängen die überlebenden Palästinenser effektiv in einen immer kleiner werdenden Küstenstreifen – die „rote Zone“.

Da es nur wenige Häuser gibt, in die sie zurückkehren können, leiden die palästinensischen Überlebenden in Gaza unter chronischer Überbelegung und Wohnungsmangel, was das Krankheitsrisiko erhöht. Während sie in das eingepfercht werden, was vom „von der Hamas geführten“ Gebiet übrig geblieben ist, sehen sie sich mit einem gravierenden Mangel an medizinischen Hilfsgütern, Treibstoff, Nahrungsmitteln und Wasser sowie mit Energieengpässen und explodierenden Preisen konfrontiert. Dank der Praxianer und ihres Oligarchen-Netzwerks ist dies etwas, woran wir uns alle bald gewöhnen könnten, wie wir in Teil 2 erörtern werden.

In Gaza greift die israelische Regierung weiterhin Nord-Gaza, Gaza-Stadt, das Flüchtlingslager Bureij und Khan Yunis an – und tatsächlich jeden Ort, der nach subjektiver Einschätzung in unterschiedlicher Entfernung nahe der Gelben Linie liegt. Israel behält die strenge Kontrolle über die Grenzübergänge und drosselt weiterhin die Versorgung der Palästinenser mit lebenswichtigen Gütern.

Luftaufnahmen, die das Ausmaß der Zerstörung in Gaza Ende Dezember 2023 zeigen, nur wenige Monate nach Beginn eines mittlerweile schon seit mehreren Jahren andauernden bewaffneten Konflikts – Quelle

Zwar trägt die israelische Regierung letztlich die Verantwortung für ihre Verbrechen, doch hat sie die Gräueltaten in Gaza mit Hilfe und Unterstützung ihrer internationalen Regierungspartner begangen. Zusätzlich zu den Waffenlieferungen einzelner Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) an Israel flossen über den EU-Fonds „Horizon Europe“ mehr als 1,3 Milliarden Euro in den israelischen Verteidigungssektor. Die britische Regierung hat Waffen exportiert und Geheimdienst-, Überwachungs- und logistische Unterstützung geleistet sowie israelischen Rüstungsunternehmen und Herstellern von Waffensystemen eine Operationsbasis im Ausland zur Verfügung gestellt. Während all diese an Völkermord mitschuldigen nationalen Regierungen und noch weitere Israels Kriegsmaschinerie und dessen Entschlossenheit, Gaza dem Erdboden gleichzumachen, unterstützt haben, ist die US-Regierung bei weitem der größte staatliche Unterstützer des Völkermords Israels am palästinensischen Volk.

US-Steuerzahler haben der israelischen Regierung seit dem 7. Oktober 2023, als die Hamas den Süden Israels angriff, rund 22 Milliarden US-Dollar an direkter Militärhilfe zur Verfügung gestellt. Wie fast allgemein erwartet, hat die ungezügelte Gewalt der Vergeltungsmaßnahmen der israelischen Regierung einen größeren militärischen Konflikt im Nahen Osten ausgelöst. Die US-Steuerzahler haben mindestens weitere 10 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe beigesteuert, angeblich um die regionalen Ambitionen der israelischen Regierung voranzutreiben.

Es gibt viele Aspekte der Zerstörung Gazas, die den Praxianern zugutekommen. Abgesehen davon, dass Gaza praktisch von der Landkarte getilgt wurde, ist einer der bemerkenswertesten Aspekte, dass die Geldversorgung Gazas, auf die die Palästinenser für ihr tägliches Überleben stark angewiesen waren, sowie die gesamte Bank- und Währungsinfrastruktur vernichtet wurden.

Berichten zufolge beschrieb der Gazaner Raed Fares dies als „eine andere Art von Krieg“ und fügte hinzu:

Unser täglicher Kampf besteht einfach darin, Geld aufzutreiben und herauszufinden, wie wir bezahlen sollen, zumal viele Geschäfte nur Bargeld akzeptieren.

Die Menschen in Gaza sind außerordentlich widerstandsfähig und einfallsreich. Angesichts des Währungszusammenbruchs haben sie selbst organisierte Tauschhandelssysteme aufgebaut. Leider sind viele auch den sogenannten „Geldvermittlern“ zum Opfer gefallen, die Bargeld in die „rote Zone“ schmuggeln und dann exorbitante Wechselkurse verlangen – Wucher.

Die allgemeine systemische Reaktion im Währungsbereich ist bedrückend vorhersehbar und für die Praxianer äußerst vorteilhaft. Wie wir noch erörtern werden, haben die Praxianer höchstwahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Auslösung des Konflikts gespielt, sodass niemand besonders schockiert sein sollte.

Die Palästinenser in Gaza werden auf die Verhaltenskontrolle durch digitale Identitäten vorbereitet, die mit programmierbarer digitaler Währung verknüpft sind. Wie Al Estiklal berichtet:

Da Banken geschlossen oder zerstört sind und Geldautomaten außer Betrieb sind, werden Gehälter entweder verspätet ausgezahlt, gekürzt oder über neu eingerichtete lokale E-Wallets weitergeleitet, die aus der Not der Kriegszeit heraus entstanden sind. [. . .] Anstelle von Bargeld bezahlen die Bewohner Gazas nun, indem sie Geld mithilfe von Telefonnummern von einem E-Wallet auf ein anderes überweisen. Selbst ältere Menschen, die einst zögerten, sich auf digitale Finanzdienstleistungen einzulassen, haben sich angepasst – getrieben durch den schieren Mangel an Alternativen.

Das „Gaza Sovcorp“-Projekt der Praxians wird über das Zentrum für zivil-militärische Koordination (CMCC) gesteuert, das außerhalb von Gaza in Kiryat Gat im Süden Israels angesiedelt ist. Eine durchgesickerte Präsentation von CMCC-Mitarbeitern enthüllt, dass diese Pläne vorsehen, sorgfältig ausgewählte Palästinenser einer biometrischen Überwachung, Kontrollpunkten und finanzieller Überwachung zu unterziehen – und zwar durch den Einsatz von digitalen, identitätsbasierten Transaktions- und Zahlungssystemen, die von den israelischen Behörden kontrolliert werden. Die Palästinenser können sich auf ihre programmierbaren digitalen Schekel-Geldbörsen freuen.

Die direkten Militäraktionen der israelischen Regierung, die Zwangsumsiedlungen und Blockaden, verbunden mit der vollständigen Zerstörung des Gesundheitssystems, der Wasserversorgung und der Infrastruktur in Gaza, machen es völlig absurd, Israels Massenausrottung der Palästinenser als etwas anderes als Völkermord zu bezeichnen. Der vom Internationalen Strafgerichtshof (ICC) erlassene Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu wegen des Verdachts auf Völkermord ist gültig. Auch wenn er wahrscheinlich nichts bewirken wird.

Die von der israelischen Regierung vorgebrachte Rechtfertigung für den Völkermord an den Palästinensern – der Angriff der Hamas am 7. Oktober – ist irrelevant. Es gibt keine mögliche Entschuldigung.

Diese Entschuldigung ist ohnehin höchst zweifelhaft.

Eine Geschichte zweifelhafter Gewalt

Einer der Gründer Israels, sein erster Ministerpräsident David Ben-Gurion, war maßgeblich an der Organisation der ethnischen Säuberung der Palästinenser im Jahr 1948 beteiligt, die als Nakba bekannt ist. Ben-Gurion war ein führendes Mitglied des sogenannten „Beratungsgremiums“, das die gewaltsame Vertreibung des Großteils der einheimischen semitischen Bevölkerung aus dem damaligen Palästina orchestrierte.

Daniel Malan (links), Premierminister von Südafrika und Architekt der südafrikanischen Apartheid, im Gespräch mit David Ben-Gurion (rechts), dem ersten Premierminister Israels und ebenfalls einem Architekten der dortigen Apartheidpolitik – Quelle

Westliche Historiker neigen häufig dazu, Ben-Gurions Rolle positiv zu bewerten und behaupten, er habe eine Art mäßigende Wirkung ausgeübt, wobei anzumerken ist, dass viele von ihnen gleichzeitig behaupten, es habe überhaupt keine organisierte ethnische Säuberung gegeben. Vielmehr hätten die Palästinenser ihre Heimat angeblich aus freiem Willen verlassen. Zwar sind viele sicherlich geflohen, doch taten sie dies, um ihr Leben zu retten, und nicht aus freien Stücken.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Ben-Gurion die ursprünglichen Ziele des entstehenden Staates Israel verstand. 1947 hielt er eine Rede, in der er sagte:

Es kann keinen stabilen und starken jüdischen Staat geben, solange die jüdische Bevölkerungsmehrheit nur 60 Prozent beträgt.

Ein Jahr später verurteilten Ben-Gurion und andere hochrangige zionistische israelische Amtsträger zwar öffentlich die ethnische Säuberung der Palästinenser, leiteten jedoch gleichzeitig Maßnahmen und Operationen ein, um diese zu ermöglichen. Nachdem 1949 mehr als achtzig Prozent der palästinensischen Bevölkerung aus dem neuen Staat Israel vertrieben worden waren, wurde mit der „Grünen Linie“ der Gazastreifen als eines der beiden zulässigen palästinensischen Gebiete festgelegt.

Im Jahr 1954, zufällig kurz nachdem Ben-Gurion vorübergehend als Premierminister und Verteidigungsminister zurückgetreten war – er hatte beide Ämter inne –, führte der israelische Militärgeheimdienst die Operation Suzanna durch. Dies war eine strategische und politische Katastrophe, doch zum Glück für Ben-Gurion hatte er zu diesem Zeitpunkt vorübergehend nicht das Sagen und konnte somit unbescholten bleiben.

In zivilen Zielen in Ägypten wurden Bomben platziert, mit der Absicht, die Anschläge der Muslimbruderschaft anzulasten. Das strategische Ziel bestand darin, das britische Militär davon zu überzeugen, seine regionale Verteidigung des Suezkanals aufrechtzuerhalten, doch die Verbrechen der israelischen Agenten wurden aufgedeckt. Mit anderen Worten: Es handelte sich um eine verpfuschte Terroroperation unter falscher Flagge.

Die Aufdeckung der Operation Suzanna führte zur „Lavon-Affäre“. Der israelische Verteidigungsminister Pinhas Lavon wurde zur Verantwortung gezogen und zum Rücktritt gezwungen. Als die israelische Regierung ins Wanken geriet, kehrte Ben-Gurion 1955 zurück, um die Lage zu retten, und fungierte zunächst als Lavons Nachfolger und dann erneut als Premierminister. Als Lavon 1961 von der Knesset – dem israelischen Parlament – freigesprochen wurde, brach Ben-Gurions Regierung zusammen. Die internen Machtkämpfe in Israel tobten weiter, und Ben-Gurion trat schließlich 1963 endgültig zurück.

Die Operation Suzanna und die daraus resultierende Lavon-Affäre waren ein totales Fiasko für die israelische Regierung. Von diesem Zeitpunkt an gab es nie wieder Eingeständnisse zu israelischem Terrorismus unter falscher Flagge. Das hat den israelischen Staat jedoch nicht davon abgehalten, diese Taktik anzuwenden. Die israelische Regierung hat eine lange Geschichte darin, islamistischen Terrorismus als Mittel zur Erreichung ihrer eigenen politischen Ziele auszunutzen.

So gründete beispielsweise Sabri Khalil al-Banna, besser bekannt als Abu Nidal, die Abu-Nidal-Organisation (ANO) als „extremistischen“ Flügel der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Die ANO wurde für Hunderte von terroristischen Morden und Anschlägen von Mitte der 1970er bis Anfang der 1990er Jahre verantwortlich gemacht.

Viele ANO-Anschläge, wie beispielsweise der Bombenanschlag auf das griechische Schiff „The City of Poros“ im Jahr 1988, schadeten der palästinensischen Sache. Zum Zeitpunkt des Anschlags gehörte die griechische Regierung zu den europäischen Regierungen, die der Idee eines unabhängigen palästinensischen Staates am wohlwollendsten gegenüberstanden. Es liegt auf der Hand, dass das Treiben eines Keils zwischen die griechische Regierung und die Palästinenser den politischen Zielen Israels zugutekam.

Eine Untersuchung des Nahost-Analysten und Journalisten Patrick Seale ergab, dass mehr als die Hälfte der ANO-Anschläge gegen palästinensische und andere arabische Organisationen gerichtet war, die die Palästinenser unterstützten. Geheimdienstmitarbeiter aus Frankreich, Jordanien, der PLO und sogar hochrangige ANO-Mitglieder kamen zu dem Schluss, dass die ANO praktisch vom Mossad – dem israelischen Geheimdienst für Sondereinsätze – geleitet wurde.

Im Jahr 1992 sprach der israelische Waffenhändler und Geheimdienstmitarbeiter Ari Ben-Menashe darüber, wie der israelische Geheimdienst palästinensische Terroranschläge finanzierte und manipulierte:

Der Schmiergeldfonds diente zur Finanzierung der „geheimen“ Operationen der Geheimdienste weltweit. Dazu gehörte die Finanzierung von israelisch kontrollierten „palästinensischen Terroristen“, die im Namen der palästinensischen Revolution Verbrechen begingen, diese jedoch – meist ohne es zu wissen – als Teil der israelischen Propagandamaschinerie verübten.

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich israelische Regierungen nicht darauf beschränkt, islamistische Stellvertreter einzusetzen, um eigene oder verbündete Kräfte zu töten. Im Juni 1967, während des Sechstagekrieges, griffen die israelische Luftwaffe (IAF) und die Marine ein amerikanisches Aufklärungsschiff, die USS Liberty, an, wobei 34 Besatzungsmitglieder getötet und mehr als 170 verletzt wurden. Die offizielle Darstellung sowohl der US-amerikanischen als auch der israelischen Regierung lautet, dass es sich um einen Fall von Fehlidentifizierung durch die Israelis handelte, einen sogenannten „Friendly-Fire-Vorfall“. Angeblich hielten die Israelis die USS Liberty für das ägyptische Schiff El Quseir.

Die angebotene Erklärung ergibt keinen rationalen Sinn. Die El Quseir war eine kleine, unauffällige Küstenfähre, während die USS Liberty ein viel größeres Signalaufklärungsschiff der US-Marine war, auf dessen Decks viele hohe Funkmasten und Antennen zu sehen waren. Die einzige optische Ähnlichkeit, die die Liberty mit der El Quseir hatte, bestand darin, dass es sich bei beiden um Schiffe handelte.

Die USS Liberty kurz nach dem israelischen Angriff im Juni 1967 – Quelle

Der Angriff dauerte vierzig Minuten; zunächst führte die israelische Luftwaffe mehrere Luftangriffe durch, anschließend beschossen israelische Torpedoboote das Schiff. Nach dem Angriff sandte der damalige US-Außenminister Dean Rusk ein Schreiben an den israelischen Botschafter in den USA, Avraham Harman. Rusk erklärte:

Zum Zeitpunkt des Angriffs führte die U.S.S. Liberty die amerikanische Flagge, und ihre Kennzeichnung war in großen weißen Buchstaben und Ziffern deutlich auf ihrem Rumpf zu erkennen. Es war hellichter Tag, und die Wetterbedingungen waren ausgezeichnet. Die Erfahrung zeigt, dass sowohl die Flagge als auch die Kennnummer des Schiffes aus der Luft gut sichtbar waren. [. . .] Die Silhouette und das Verhalten der U.S.S. Liberty unterschieden sie eindeutig von jedem Schiff, das als feindlich hätte angesehen werden können.

Im Jahr 2004 gab der pensionierte US-Marerechtsanwalt Ward Boston, der als Chefjurist des Untersuchungsausschusses der Marine tätig war, der den Angriff auf die „Liberty“ untersuchte, eine eidesstattliche Erklärung ab. Boston stellte rechtlich fest, dass der damalige US-Präsident Johnson und Verteidigungsminister Robert McNamara in der Gewissheit, dass der israelische Angriff absichtlich erfolgte, die Vertuschung der Wahrheit angeordnet hätten.

Ward Boston bezeugte ferner:

Die Beweise zeigten eindeutig [. . .], dass dieser Angriff [. . .] ein gezielter Versuch war, ein amerikanisches Schiff zu versenken und dessen gesamte Besatzung zu ermorden. [. . .] Der israelische Angriff war geplant und absichtlich und kann unmöglich ein Unfall gewesen sein.

Die US-Regierung hat Ward Bostons eidesstattliche Erklärung vor einem US-Gericht nie widerlegt. Seine schriftliche Aussage gilt als unbestrittene rechtliche Tatsache.

Der genaue Grund für den israelischen Angriff ist umstritten. Der US-Admiral Thomas H. Moorer (ehemaliger Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte) war der Ansicht, dass der Angriff durchgeführt wurde, um das US-Spionageschiff daran zu hindern, die Johnson-Regierung vor dem bevorstehenden Angriff der israelischen Regierung auf die Golanhöhen zu warnen. Andere vermuten, er sei darauf ausgerichtet gewesen, die USA in den arabisch-israelischen Konflikt hineinzuziehen. Was auch immer die Motivation der israelischen Regierung war, es ist eine feststehende Tatsache, dass die israelische Regierung aus politischen oder strategischen Gründen ein US-Marineschiff angegriffen und dabei US-Soldaten getötet und verwundet hat.

Eine höchst zweifelhafte Ausrede

Die israelische Regierung führte den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf den Süden Israels als angebliche Rechtfertigung für die Zerstörung des Gazastreifens an. Die Beweislage deutet jedoch überwiegend darauf hin, dass es sich bei dem Hamas-Angriff um eine vom israelischen Staat absichtlich zugelassene „Let It Happen On Purpose“ (LIHOP)-Operation unter falscher Flagge handelte. Der israelische Staat oder Elemente innerhalb des israelischen Staates schienen absichtlich Verteidigungsanlagen zu entfernen, ignorierten vorsätzlich Warnungen der Geheimdienste und hielten sich mit militärischen Reaktionen zurück, um sicherzustellen, dass der Hamas-Angriff stattfinden konnte.

Auch wenn eine israelische False-Flag-Aktion für viele undenkbar ist, ändert das nichts an den Beweisen. Angesichts der nachweisbaren Geschichte Israels, Terrorismus unter falscher Flagge einzusetzen, sind die Beweise auch nicht überraschend. Darüber hinaus spielte die israelische Regierung nicht nur eine bedeutende Rolle bei der Gründung der Hamas, sondern finanziert diese auch seit Jahrzehnten.

Im Jahr 2021 erklärte IDF-Generalmajor Gershon Hacohen, ein enger Vertrauter von Benjamin Netanjahu, wie die israelische Regierung versuchte, die Hamas zu nutzen, um den palästinensischen Zusammenhalt zu sabotieren und damit die Aussichten auf eine palästinensische Unabhängigkeit zu schmälern.

Hacohen soll gesagt haben:

Man muss die Wahrheit sagen: Netanjahus [der israelischen Regierung] Strategie besteht darin, die Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern, und deshalb hat er die Hamas zu seinem engsten Partner gemacht. Offiziell ist die Hamas ein Feind, hinter den Kulissen ist sie ein Verbündeter.

Die Unterstützung der israelischen Regierung für die Hamas wird in Israel offen diskutiert. Nach den Ereignissen vom 7. Oktober haben viele die Sinnhaftigkeit dieser Strategie in Frage gestellt, doch beschränken sich die Diskussionen auf die katastrophalen Folgen des politischen Versagens – den sogenannten „Blowback“. Die Überlegung, dass der Angriff der Hamas der israelischen Regierung zugute gekommen sein könnte, liegt weit außerhalb des Overton-Fensters.

Ein Großteil der frühen Berichterstattung über den Hamas-Angriff vom 7. Oktober ist in der Versenkung verschwunden. Dennoch berichtete das eigene PR-Team der israelischen Streitkräfte (IDF) in den ersten Tagen nach dem Angriff über Aussagen von IDF-Offizieren wie Oberstleutnant Barak Hiram und Oberstleutnant Yaniv Barot, die von Schusswechseln zwischen Personen, die wie IDF-Soldaten aussahen, und IDF-Einheiten berichteten.

Einer der Überlebenden des Angriffs auf das Nova-Musikfestival, Raziel Tamir, gab folgenden Augenzeugenbericht:

Während des Blutbads gaben sich Hamas-Terroristen als Rettungskräfte der IDF aus und täuschten die Israelis vor, sie würden auf ihre Retter zulaufen, nur um stattdessen erschossen zu werden.

Damals wurde behauptet, Terroristen der Hamas hätten sich als Soldaten der israelischen Streitkräfte (IDF) verkleidet. Dies ist im Hinblick auf den Anschlag auf das Festival besonders überraschend, da die offizielle israelische Darstellung lautet, die Hamas sei zufällig darauf gestoßen. Wenn man Raziel Tamir Glauben schenkt, erfordert das Tragen von Verkleidungen, um die Opfer in falscher Sicherheit zu wiegen, offensichtlich eine Planung.

Hätte die Hamas IDF-Uniformen getragen, hätte dies möglicherweise einen Verstoß gegen Artikel 37 der Genfer Konvention dargestellt – ein von den Vereinten Nationen (UN) als Kriegsverbrechen eingestuftes Vergehen. Die israelische Regierung hätte dieses offensichtliche Kriegsverbrechen für Propagandazwecke nutzen können. Dennoch hat kein israelischer Beamter diese Behauptung jemals offiziell aufgestellt. Weder in den Untersuchungsberichten der IDF noch im Bericht der UN über den Angriff vom 7. Oktober wird dieser potenzielle Verstoß der Hamas gegen die Konvention erwähnt. Um diese Anschuldigung aufrechtzuerhalten, müsste Israel die Hamas sicherlich als feindlichen Kämpfer und nicht als terroristische Gruppe anerkennen. Wenn jedoch die offizielle Darstellung, wonach die Hamas Verkleidungen trug, wahr ist, erscheint es seltsam, dass die Erzählung von den gefälschten Uniformen nicht für Propagandazwecke genutzt wurde.

Alles, was uns bleibt, sind unbestätigte Augenzeugenberichte – einige davon von aktiven IDF-Offizieren –, wonach Personen in IDF-Uniformen an Angriffen auf israelische Zivilisten und IDF-Einheiten beteiligt waren. Dies lässt die Möglichkeit aufkommen, dass aus einer LIHOP-False-Flag-Aktion eine „Make It Happen On Purpose“ (MIHOP)-False-Flag-Aktion geworden sein könnte.

Eine Analyse des Videomaterials des Hamas-Angriffs – insbesondere des Materials, das auf verschiedenen Nachrichtensendern weltweit gezeigt wurde – deutet darauf hin, dass ein Großteil davon mithilfe von KI manipuliert wurde. Obwohl das Gesamtbild unklar ist, veröffentlichte die Hamas auch eigene Videos, die drastische Bilder von toten israelischen Soldaten und Zivilisten zeigten. In gewisser Weise diente dieses Filmmaterial möglicherweise auch Israels Propagandazwecken. Dennoch wurde es von der Hamas veröffentlicht, nicht von israelischen Quellen. Die eigenen Aufnahmen der Hamas und ihre bekannte Geschichte der gezielten Angriffe auf israelische Zivilisten lassen kaum Zweifel daran, dass israelische Bürger am 7. Oktober von der Hamas ermordet wurden. Nach dem derzeitigen Stand ist es jedoch nicht möglich festzustellen, wie viele israelische Zivilisten von der Hamas und wie viele von der IDF oder der israelischen Polizei getötet wurden.

Um nur ein anschauliches Beispiel zu nennen: Am 15. Oktober strahlte der staatliche israelische Radiosender Kan 11 ein Interview mit Yasmin Porat aus, einer der wenigen Überlebenden des Kibbuz Be’eri. Sie sagte, israelische Zivilisten seien von der IDF getötet worden. Mit ihren Worten: „Sie haben auf alle dort geschossen, einschließlich der Geiseln.“ Einen Monat später wurde Porat zu einem weiteren Interview eingeladen. Ihre Schilderung blieb konsistent, und als sie sich an ein Gespräch mit einer anderen Überlebenden erinnerte, ergänzte sie ihre eigene frühere Augenzeugenaussage:

Drei Stunden lang befand ich mich mitten in einem sehr heftigen Gefecht, aber jetzt bin ich auf der Seite der vermeintlich Guten. [. . .] Irgendwann kommt ein Panzer bei dem Haus an. Ich glaube, es war gegen 19:00 oder 19:30 Uhr. [. . .] Ich frage mich: Warum feuern sie Panzergranaten auf das Haus [Kibbuz] ab? Das Mädchen [die 12-jährige Liel Hatsroni] hörte all die Stunden lang nicht auf zu schreien, aber als diese beiden Granaten einschlugen, hörte sie auf zu schreien. [. . .] Das war so ziemlich der Moment, in dem alle starben. [. . .] Ich schätze, basierend auf dem, was in anderen Häusern passiert ist, dass sie [Liel Hatsroni] offenbar vollständig verbrannt ist. [. . .] Das Haus [Kibbuz] ist voller Menschen, die verbrannt sind.

Israelische Regierungsvertreter räumten ein, dass die Zahl dieser sogenannten „Friendly-Fire“-Vorfälle am 7. Oktober „immens“ war. Bis heute wurde zu keinem dieser Vorfälle eine ernsthafte Untersuchung durchgeführt. Daher bleibt auch die Frage nach der jeweiligen Schuld ungeklärt.

Um die „Wahrheit“ weiter zu verschleiern, erfanden die israelischen Medien Propaganda über „Kriegsgräuel“, um zunächst Kapital aus dem Terroranschlag zu schlagen. So behauptete beispielsweise die „Journalistin“ Nicole Zedeck vom israelischen Sender i24 News als Erste, die Hamas habe im Kibbuz Kfar Aza vierzig Kleinkinder und Babys getötet und verstümmelt. Politiker wie US-Präsident Joe Biden und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurden von vielen anderen Propagandamedien, darunter CNN und die BBC, dabei unterstützt, diese Propaganda international zu verbreiten. In Wirklichkeit ist die zehn Monate alte Mila Cohen das einzige Kleinkind, von dem bekannt ist, dass es während des Hamas-Angriffs getötet wurde. Traurigerweise starb Mila im Kibbuz Be’eri und verlor möglicherweise ihr Leben durch den Beschuss der Kibbuzim durch die IDF.

Nicht nur wurde Gaza dadurch zerstört und wurden Palästinenser ermordet, verstümmelt oder vertrieben, sondern die Unruhen haben sich auch über die Grenzen Gazas hinaus ausgebreitet. Der Hamas-Angriff vom 7. Oktober hat faktisch einen Nahostkonflikt ausgelöst. Die US-Regierung unter Donald Trump steht nun in einem direkten Militärbündnis mit der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu, und beide führen Krieg gegen den Iran. Wie immer sind es die Zivilisten und diejenigen, die in unnötige Kämpfe hineingezogen werden, die darunter leiden.

Unabhängig von den von der Hamas angegebenen Gründen für ihren Angriff am 7. Oktober hätten die Folgen für die Palästinenser nicht schlimmer ausfallen können. Umgekehrt könnten die längerfristigen Auswirkungen aus Sicht der zionistischen US- und israelischen Regierung nicht besser sein.

Wenn der 7. Oktober ein von Israel inszenierter LIHOP-Flag-Operation war, hat sie offensichtlich wie vermutlich beabsichtigt funktioniert. Wieder einmal sind die Praxianer die Hauptnutznießer.

Eine praxianische Rechtfertigung für Völkermord?

Der praxianische Mob war nicht nur maßgeblich am andauernden Völkermord an den Palästinensern beteiligt, sondern es scheint auch höchst wahrscheinlich, dass er in gewissem Maße für die „Geheimdienstversagen“ verantwortlich war, die es der Hamas angeblich ermöglichten, ihren Angriff am 7. Oktober ohne nennenswerten Widerstand seitens der IDF durchzuführen. Genau wie beim verdächtigen Zusammenbruch der SVB weist Israels angebliches Versäumnis, zu reagieren, alle Merkmale eines weiteren von den Praxianern inspirierten Vorwands auf.

Wenn das der Fall ist, haben sich die Praxianer in eine hervorragende Position manövriert. Nachdem sie – auf die brutalste vorstellbare Weise – zur „Entterritorialisierung“ des Gazastreifens beigetragen haben, streben sie nun dessen „Reterritorialisierung“ als „Sovcorp-Reich“ an und haben es sich zum Ziel gesetzt, diesen Prozess im gesamten Nahen Osten und, offen gesagt, weltweit zu wiederholen.

Die israelische Regierung behauptet, dass ihre Geheimdienstkapazitäten im Vorfeld des 7. Oktober fast vollständig versagt hätten. Das US Combating Terrorism Center (CTR) akzeptierte die Darstellung der israelischen Regierung über ihre eigenen Fehltritte ohne zu hinterfragen und erstellte eine Analyse einer völlig unglaubwürdigen Abfolge israelischer Fehler und Irrtümer. Im Wesentlichen akzeptierte das CTR die Behauptung Israels, dass seine Geheimdienstgemeinschaft hoffnungslos unfähig sei:

Es scheint wahrscheinlich, dass Israels Unfähigkeit, die bevorstehenden Angriffe zu erkennen, nicht auf einen einzigen eklatanten Fehler zurückzuführen war, sondern vielmehr das Ergebnis zahlreicher Probleme auf verschiedenen Ebenen und in den verschiedenen Geheimdiensten war. [. . .] Einige dieser Probleme mögen schwerwiegender sein als andere, doch ist es wahrscheinlich, dass ihre kombinierte Wirkung dazu führte, dass sich der Angriff der Hamas so entwickelte, wie er es tat. [V]erfehlungen und Nachlässigkeiten behinderten Israels [. . .] Informationsbeschaffung, -analyse und -weitergabe auf Geheimdienstebene.

Um es noch einmal zu betonen und ganz klar zu sagen: Die offizielle Erklärung der israelischen Regierung dafür, dass sie den Angriff der Hamas am 7. Oktober zugelassen hat, ist das Versagen ihrer Informationsbeschaffung und -auswertung. Das ist wirklich erschütternd, denn israelische Bürger, die in der Nähe der Grenze zu Gaza leben, wussten nicht nur von dem bevorstehenden Angriff der Hamas, sondern sagten auch genau voraus, wann er stattfinden würde.

Menachem Gida leitete eine Gruppe von 26 israelischen Hobby-Experten, die regelmäßig das Kommunikationsnetzwerk im Gazastreifen überwachten und in ihrer WhatsApp-Gruppe „Field Security Operational Monitor“ offen über den bevorstehenden Angriff der Hamas diskutierten, noch bevor dieser stattfand. Yifat Ben Shoshan, eine Reiseleiterin für israelische Städte und Kibbuzim an der Grenze zum Gazastreifen, sagte wenige Tage vor dem Angriff der Hamas:

Ich hoffe, die Hamas plant kein zweites Jom-Kippur. [. . .] Sie hatten wochenlang direkt an der Grenze trainiert, manchmal in großer Zahl. Ich habe versucht, die Offiziere zu warnen, aber sie sagten mir, ich wüsste nichts davon und sei in Sicherheit.

Wenn wir die Darstellung der israelischen Regierung über ihr Versagen akzeptieren, wie es das US-amerikanische CTR getan hat, scheint es, als seien gewöhnliche israelische Bürger bei der Informationsbeschaffung und -analyse weitaus besser als der gesamte militärische Geheimdienstkomplex Israels.

Die Verantwortung für die Reihe von Fehlern im Bereich der Signalaufklärung (SIGINT) liegt in erster Linie beim israelischen Militärgeheimdienst (AMAN). AMAN beaufsichtigt Israels Korps für digitale Überwachung, Cybersicherheit und Cyberkriegsführung innerhalb der IDF, die sogenannte Einheit 8200. Um fair gegenüber der Einheit 8200 zu sein: Sie hat am 7. Oktober Alarm geschlagen. Sie tat dies jedoch nicht mit ausreichender Entschlossenheit, um die AMAN-Kommandeure davon zu überzeugen, andere zu warnen. Zumindest wird uns dies als Erklärung verkauft.

Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes in der Einheit 8200 – Quelle

Die Praxianer üben innerhalb des israelischen Geheimdienstgefüges einen enormen Einfluss aus, insbesondere in den Bereichen digitale Überwachung, Cyberkriegsführung und SIGINT. Um diese Tatsache richtig einordnen zu können, müssen wir zunächst den größeren historischen Kontext betrachten.

Die Einheit begann ihre Tätigkeit im Bereich SIGINT als Einheit 848; nachdem ihre SIGINT-Maßnahmen 1973 spektakulär gescheitert waren, benannte AMAN sie in Einheit 8200 um. So wie die Einheit 8200 die jahrelangen Planungen der Hamas vor dem 7. Oktober nicht ausreichend wahrgenommen hatte, war auch die Einheit 848 blind gegenüber dem intensiven strategischen Aufbau der ägyptischen Streitkräfte in den Monaten vor Ägyptens „Überraschungsangriff“ auf das damals von Israel gehaltene Gebiet der Sinai-Halbinsel. Der daraus resultierende Jom-Kippur-Krieg von 1973, den Israel nach blutigen 19 Tagen gewann, wird manchmal als „Oktoberkrieg“ bezeichnet und hatte einige bemerkenswerte Auswirkungen.

Die Organisation arabischer Erdölexportländer (OAPEC), die sich aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) sowie Ägypten und Syrien zusammensetzte, schloss sich gegen Israels von den USA unterstützte Kriegsanstrengungen zusammen und verhängte ein weltweites Ölembargo. Die Ölpreise schossen in die Höhe, was den Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit im Westen, einschließlich Israels, fast augenblicklich beendete. Die Zinssätze schossen in die Höhe und die Produktion brach ein, was zum ultimativen Wirtschaftskiller führte: Stagflation. Die politischen Auswirkungen, die teilweise durch israelische „Geheimdienstversagen“ ausgelöst wurden, waren ebenfalls transformativ, insbesondere in Israel.

Vor dem Krieg war die israelische Politik von verschiedenen linken Koalitionsregierungen dominiert worden: der „Alignment“. Kurz vor dem „Oktoberkrieg“ im September 1973 vereinigten Menachem Begin und Ariel Sharon die bis dahin zersplitterte israelische Rechte und gründeten den Likud – die Nationale Liberale Bewegung. Trotz der Niederlage bei den Wahlen im Dezember 1973 stieg der politische Stern des Likud in der Zeit nach dem Oktoberkrieg steil empor. Die Israelis hatten, wie andere „demokratische“ Nationen auch, Mühe, mit den „mageren Jahren“ der Sparpolitik fertig zu werden, die ursprünglich durch den „Überraschungsangriff“ Ägyptens ausgelöst worden waren. Der Likud, derzeit unter der Führung von Benjamin Netanjahu, gewann folglich die „umwälzenden“ Wahlen Israels von 1977 und dominiert seitdem weitgehend die israelische Politik.

Infolge des Krieges mit dem Iran stehen uns erneut tektonische globale Verschiebungen bevor. Die Geschichte wiederholt sich, mit einer bemerkenswerten Wendung.

Der Krieg der israelischen Regierung gegen den Iran, zu dessen Beteiligung die Praxianer die US-Regierung unter Donald Trump offenbar gezwungen haben – siehe Teil 2 –, hat genau denselben Effekt wie das OAPEC-Ölembargo. Anstatt dass Ägypten einen Nahostkonflikt auslöst, der einen enormen globalen Umbruch verursacht, haben die Regierungen der USA und Israels diesmal einen direkteren Weg eingeschlagen und tun es selbst. Sehr zur Freude der Praxianer – Teil 2.

Im Jahr 2007 stellte Forbes fest, dass „Israels Hightech-Welt von Absolventen der Einheit [8200] überschwemmt wird“. Der pensionierte Kommandeur der UNIT 8200, Brigadegeneral Hanan Gefen, erklärte gegenüber Journalisten:

Nehmen wir zum Beispiel Nice, Comverse und Check Point, drei der größten Hightech-Unternehmen, die alle direkt von der Technologie der Einheit 8200 beeinflusst wurden. [. . .] Das Hauptprodukt von Comverse, der „Logger“, basiert auf der Technologie der Einheit.

Die Einheit 8200 ist sowohl eine „Spionageeinheit für Technologie und Nachrichtendienst“ als auch eine Talentschmiede für junge israelische Nachwuchskräfte in den Bereichen Mathematik, Kryptografie und Informatik. Viele ehemalige Mitglieder der Einheit 8200 haben später erfolgreiche Tech-Start-ups gegründet. Avishai Abrahami beispielsweise nutzte die Fähigkeiten, die er als Mitarbeiter der Einheit 8200 erworben hatte, um den israelischen Cloud-basierten Webentwicklungsdienst Wix zu gründen. Laut Crunchbase ist Y Combinator seit der Gründung im Jahr 2005 der führende Einzelinvestor in Tech-Start-ups der Einheit 8200. Die Praxianer treiben die „Start-up-Nation“ Israel seit Jahrzehnten voran.

Seit der Veröffentlichung des Buches „Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle“ von Dan Senor und Saul Singer im Jahr 2009 preisen aufeinanderfolgende israelische Regierungen das Land als „Start-up-Nation“ an. Der Name hat sich – in erster Linie als PR-Branding – durchgesetzt, um die wachsende wirtschaftliche Bedeutung von Israels „Silicon Wadi“ zu fördern.

Silicon Wadi ist eine Region, die sich über die levantinischen Küstengebiete Israels erstreckt, wobei Gaza an der Südspitze des Wadi liegt. Viele der Hightech-Firmen von Silicon Wadi sind in Tel Aviv – 70 km nördlich von Gaza – und den umliegenden Vororten angesiedelt. In einem kürzlich erschienenen Interview mit Ynetnews erklärte Shiri Vax, CEO der israelischen Personalvermittlungsfirma Gotfriends, dass der Krieg mit dem Iran keine nennenswerten Auswirkungen auf die Unternehmen im Silicon Wadi gehabt habe, da „die Start-up-Nation weiß, wie man aus der Ferne mit voller Kapazität arbeitet“.

Für ein Land mit einer geschätzten Bevölkerung von weniger als zehn Millionen Menschen sind Israels technologische Leistungsfähigkeit und der daraus resultierende wirtschaftliche Erfolg phänomenal. Hightech-Startup-Branchen und die sie unterstützende Entwicklung der Finanztechnologie (Fintech) sind Israels wichtigste Wirtschaftsmotoren. Der ehemalige MIT-Associate Professor Douglas C. Youvan schrieb:

Israel hat sich aufgrund seiner bemerkenswerten Erfolge in den Bereichen Technologie und Innovation weltweit einen Ruf als „Start-up-Nation“ erworben. [. . .] Die Wehrpflicht in Israel, insbesondere in Eliteeinheiten wie der Einheit 8200, bietet jungen Israelis eine fundierte technische Ausbildung und Erfahrung, die sie häufig nutzen, um erfolgreiche Tech-Start-ups zu gründen. [. . .] Israel hat sich als weltweit führend bei Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) fest etabliert. [. . .] Israels strategischer Fokus auf KI hat das Land nach den Vereinigten Staaten und China zum drittgrößten Ökosystem für generative KI-Risikokapitalinvestitionen weltweit gemacht. In den letzten drei Jahren wurden mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar in Israels Sektor für generative KI investiert.

Die Einheit 8200 arbeitet ähnlich wie die US-amerikanische National Security Agency (NSA) oder das britische Government Communications Headquarters (GCHQ). Die Zusammenarbeit zwischen den US-amerikanischen und israelischen SIGINT-Geheimdiensten ist eng und umfassend. Viele der privaten Unternehmen, die von den öffentlichen Sicherheits- und Geheimdienstbehörden der USA beauftragt werden, wie beispielsweise Anthropic, sind Start-ups aus dem Praxian YC-Programm, genau wie viele Start-ups der Einheit 8200.

Als Teil von AMAN ist die Einheit 8200 die größte Einzelabteilung innerhalb der israelischen Streitkräfte (IDF). Die israelische Regierung hält sich bezüglich ihrer Aktivitäten sehr bedeckt. Dennoch zeigen plausible Geheimdienstanalysen, dass die Einheit 8200 an dem Stuxnet-Cyberangriff beteiligt war, der 2010 die Zentrifugen für Nuklearmaterial im Iran lahmlegte, sowie an dem Angriff mit explodierenden Pagern – der Operation Grim Beeper –, bei dem 2024 zwölf Menschen ums Leben kamen.

Über Y Combinator, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz und andere von ihnen kontrollierte Investmentgiganten haben die Praxianer Israels Start-up-Revolution enthusiastisch unterstützt. Folglich unterhalten sie eine symbiotische Beziehung zum israelischen Verteidigungs- und Geheimdienstapparat.

Palantir beispielsweise, das Flaggschiff der Praxianer, hatte anfangs Schwierigkeiten, Investoren zu finden, und wurde fast ausschließlich von Peter Thiel finanziert, bis es um 2003–2004 eine Start-up-Investition in Höhe von 2 Millionen Dollar von In-Q-Tel, dem Risikokapitalarm der CIA, erhielt. Das Unternehmen unterhält enge Beziehungen zum US-Geheimdienst und sammelte erste Erfahrungen durch die „Bereitstellung von Datenanalysesoftware für nachrichtendienstorientierte Regierungsbehörden wie die National Security Agency (NSA), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Central Intelligence Agency (CIA)“.

Im Jahr 2013 ließ sich Palantir in Israel als Palantir Engineering Israel LTD nieder. Bis 2014 hatte das Unternehmen eine Reihe von „Verträgen mit der israelischen Regierung“ abgeschlossen und richtete 2015 seinen Hauptsitz in Tel Aviv ein. Im Jahr 2018 war Peter Thiels Founders Fund ein bedeutender Investor bei Carbyne, einem globalen, in Israel ansässigen Unternehmen für Überwachungs-, Cybersicherheits- und Cyberkriegstechnologie. Carbyne wurde bereits 2014 mit massiver Unterstützung des ehemaligen israelischen Premierministers (1999–2001) Ehud Barak und Jeffrey Epstein gegründet. Carbyne wurde von zwei ehemaligen Mitarbeitern des israelischen Militärgeheimdienstes, Lital Leshem und Amir Elichai, mitbegründet.

Wie die Journalistin Whitney Webb 2019 berichtete, ist Carbyne „kein gewöhnliches Technologieunternehmen“. Webb legte zahlreiche Beweise zur Untermauerung ihres Berichts vor und schrieb:

[Carbyne] steht in enger Verbindung mit der Eliteeinheit des israelischen Militärgeheimdienstes, der Einheit 8200, deren „Absolventen“ häufig Technologieunternehmen gründen – darunter auch Carbyne –, die oft ihre Verbindungen zum israelischen Geheimdienst aufrechterhalten und laut israelischen Medienberichten und Aussagen ehemaliger Mitarbeiter häufig die Grenze zwischen ihrem Dienst für Israels Verteidigungs- und Geheimdienstapparat und ihrer kommerziellen Tätigkeit „verwischen“.

Auf Carbyne folgte Toka, ein weiteres aufdringliches, mit Israel verbundenes Spionageunternehmen aus dem privaten Sektor, das vom ehemaligen AMAN-Chef Ehud Barak geleitet wurde. Andreessen Horowitz gehörte zu den führenden Investoren und wurde damals vom ehemaligen US-Finanzminister Larry Summers beraten, der zudem ein enger Vertrauter von Epstein war.

Palantir von Peter Thiel und Alex Karp ist bei weitem nicht die einzige gemeinsame Verbindung zwischen den Praxianern und der Einheit 8200. Im Juni 2023, kurz vor dem Angriff der Hamas, besuchten die Mitbegründer von OpenAI, Sam Altman und Ilya Sutskever, Israel, wo sie Vorträge an der Universität Tel Aviv hielten und eine Reihe von Treffen abhielten. Berichten zufolge diskutierten die beiden mit Benjamin Netanjahu über „Chancen und Herausforderungen, denen sich die Welt gegenübersieht“.

OpenAI unterhält eine enge Arbeitspartnerschaft mit Microsoft. Im Jahr 2019 kündigte Microsoft eine Investition in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zur Entwicklung der „allgemeinen künstlichen Intelligenz“ (AGI) von OpenAI an, wobei OpenAI den Microsoft Azure-Cloudspeicher für seine Datenumgebung nutzt. Im Jahr 2021 trafen sich Führungskräfte von Microsoft in Seattle mit Kommandanten der Einheit 8200, um die Nutzung von Azure durch die Einheit 8200 zu besprechen. Später durchgesickerte Dokumente von Microsoft zeigen, dass die Einheit 8200 bis 2022 Azure-Server in Europa nutzte, um eine enorme Menge an palästinensischen Kommunikationsdaten zu speichern.

Die Überwachungsdaten der Einheit 8200 waren angeblich streng gesichert und für OpenAI-Entwickler, die Azure nutzten, unzugänglich; es soll keine Zusammenarbeit gegeben haben. Dennoch entwickelte die Einheit 8200 vor Oktober 2023 ein OpenAI-ChatGPT-ähnliches Tool, um die in der Azure-Cloud gespeicherten privaten Kommunikationsdaten von Palästinensern zu analysieren. Im Juni 2023, kurz nachdem Altman und Sutskever sich mit israelischen Beamten getroffen hatten, erklärte Ronen Bar, Direktor des Shin Bet – des israelischen Inlandsgeheimdienstes –, dass „KI-Technologie selbstverständlich in den Mechanismus der Terrorismusbekämpfung des Shin Bet eingebettet sei“. Bar fügte hinzu, dass der Shin Bet auf „Zusammenarbeit und Offenheit zwischen Technologiegiganten und Sicherheitsbehörden“ setze.

Trotz offizieller Dementis von Microsoft und OpenAI zeigen die durchgesickerten Dokumente, dass Führungskräfte von Microsoft den Zweck der Azure-Unit-8200-Daten kannten. Nach dem Angriff vom 7. Oktober berichtete die Associated Press (AP), dass der „Einsatz von Microsoft- und OpenAI-Technologie sprunghaft angestiegen“ sei. Offensichtlich deuten die Äußerungen von Ronen Bar und andere Beweise darauf hin, dass diese plötzlich eingestandene technologische Zusammenarbeit nicht aus dem Nichts entstanden ist.

AP verwies auch auf die Äußerungen von Heidy Khlaaf, einer KI-Wissenschaftlerin und ehemaligen leitenden Sicherheitsingenieurin bei OpenAI, die sagte, dies sei „die erste Bestätigung, die wir erhalten haben, dass kommerzielle KI-Modelle direkt in der Kriegsführung eingesetzt werden“. Obwohl eine offizielle Bestätigung erst nach dem 7. Oktober erfolgte, zeigen die Beweise eindeutig, dass die Zusammenarbeit zwischen den Praxianern und Israels Militär- und Geheimdienstkomplex bereits vor dem Angriff der Hamas bestand.

Hamutal Meridor war Leiterin der Web-Intelligence-Abteilung bei Verint Systems, einer Tochtergesellschaft von Comverse Technology. Sowohl Comverse als auch Verint wurden von dem ehemaligen israelischen Geheimdienstoffizier und verurteilten Betrüger Jacob „Kobi“ Alexander gegründet. Hamutal Meridor ist Berichten zufolge „Absolventin der Einheit 8200“ – eine Behauptung, die sie nicht dementiert hat – und war sechs Jahre lang Geschäftsführerin von Palantir Engineering Israel.

Während Meridor bei Verint tätig war, war das Unternehmen in das groß angelegte Hacken und die Überwachung der privaten Kommunikation von US-Bürgern verwickelt, eine illegale öffentlich-private Spionageoperation, die offenbar vom Signals Intelligence Automation Research Center (SARC) der NSA aus betrieben wurde. Wie ausführlich bei Unlimited Hangout und anderswo berichtet wurde, bestand Palantirs erste nennenswerte Errungenschaft, wenn man es so nennen kann, darin, das strauchelnde DARPA-Projekt des Pentagons namens „Total Information Awareness“ voranzutreiben, woraus sich die Startkapitalinvestition der CIA ergab. Auch das war ein Programm zur Bespitzelung und Überwachung der Bevölkerung.

Weitere durchgesickerte Dokumente enthüllen das Ausmaß der Partnerschaft der US-Geheimdienste mit dem israelischen Geheimdienst, insbesondere im Bereich der SIGINT:

[Die] NSA übermittelt der ISNU [Israeli SIGINT National Unit – Einheit 8200] im Rahmen der SIGINT-Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen regelmäßig minimierte und nicht minimierte Rohdaten [. . .]. [ . . . ] Rohe SIGINT-Daten umfassen unter anderem, sind jedoch nicht beschränkt auf, unausgewertete und nicht minimierte Transkripte, Zusammenfassungen, Faksimiles, Telexnachrichten, Metadaten und Inhalte aus Sprach- und digitalen Netzwerken.

Im Jahr 2017, während Trumps erster Amtszeit, reiste sein Berater für innere Sicherheit und Terrorismusbekämpfung, Tom Bossert, mit einer gemeinsamen Delegation des US-Außenministeriums, des Ministeriums für innere Sicherheit und des FBI nach Israel. Auf einer in Tel Aviv einberufenen „hochrangigen“ Konferenz betonte Bossert, dass die USA Israel in allen Bereichen seiner Sicherheit unterstützen würden, insbesondere im Hinblick auf die angebliche Eindämmung des Iran, der Hisbollah, der Hamas und des Islamischen Staates. Mit Blick auf die Stärkung der Beziehungen zwischen den USA und Israel sagte Bossert:

Die Flexibilität, die Israel bei der Entwicklung von Lösungen an den Tag legt, wird zu innovativen Cyberabwehrmaßnahmen führen, die wir hier [in Israel] testen und dann nach Amerika mitnehmen können.

Als fester Bestandteil des US-Verteidigungsapparats ist Palantir seit vielen Jahren eine zentrale Säule der Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel. Wie Bossert andeutete, bieten Israels regionale Konflikte ein perfektes Testfeld für Technologien, die anschließend in die USA zurückgebracht werden können.

Zu den führenden Softwareprodukten von Palantir zählen Palantir Foundry, Apollo, Gotham und die Artificial Intelligence Platform (AIP). Palantir Gotham wurde speziell für „KI-gestützte Operationen in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienst und Strafverfolgung“ entwickelt. Gotham kann Daten aus beliebigen Quellen unabhängig vom Datenformat verarbeiten und nutzt KI-Agenten, um „Informationen aus mehreren Systemen in Echtzeit […] über die gesamte Betriebsumgebung hinweg zu visualisieren und zu analysieren, um erfolgreiche Missionsergebnisse zu erzielen.“

Gotham wurde seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2008 kontinuierlich weiterentwickelt. Es homogenisiert effektiv sogenannte „uneinheitliche Datensätze“, macht sie „interoperabel“ und verwandelt riesige, unübersichtliche „Data Lakes“ praktisch in eine einzige, KI-durchsuchbare Datenumgebung. Gotham repräsentiert den globalen technologischen Stand der Technik im Bereich der Interoperabilität.

OpenIntel ist eine von Palästinensern geführte Organisation im Bereich Open-Source-Intelligence (OSI), die mit der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) verbunden ist. Sie ist voreingenommen. Dennoch zitiert sie gewissenhaft die Belege zur Untermauerung ihrer Behauptungen, und die hier diskutierten sind überprüfbar.

OpenIntel berichtet:

Der Begriff „Unit 8200 Stack“ bezeichnet das vertikal integrierte Ökosystem israelischer Technologieunternehmen – die überwiegend von ehemaligen Angehörigen der Fernmeldeaufklärungseinheit der israelischen Streitkräfte gegründet wurden –, die die globalen Märkte für Cybersicherheit und Überwachung dominieren. [. . .] Palantir fungiert als „Integrationsschicht“ für diesen Stack und verarbeitet Daten aus spezialisierten israelischen Tools, um ganzheitliche Erkenntnisse zu generieren.

Wie bereits erwähnt, reicht die Beziehung zwischen Palantir und der israelischen Regierung mindestens bis ins Jahr 2013 zurück. Auch der „Unit 8200 Stack“ ist eine allgemein bekannte Tatsache, und Palantir ist, ebenso wie andere Praxian-Unternehmen wie OpenAI, eindeutig darin eingebunden.

Im Jahr 2022 erläuterte Eran Witkon, ehemaliger CTO im Büro des israelischen Premierministers und als „Forward Deployed Engineer“ (FDE) bei Palantir in London tätig, wie Palantir „Foundry“ – die kommerzielle Variante von „Palantir Gotham“ – einsetzte, um „positive Disruption innerhalb einer Organisation“ zu fördern. Anfang 2023, Monate vor dem 7. Oktober, suchte Palantir aktiv nach FDEs für Stellen in Tel Aviv.

Es gibt daher eine unabhängige Bestätigung für die Beobachtung von OpenIntel, dass Palantir-Software eine zentrale „Rolle in der Überwachungsarchitektur, der Datenintegration und dem umfassenderen ‚Unit 8200 Stack‘ spielt, der die Kontrolle über die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland und im Gazastreifen durchsetzt“.

Und weiter:

Seit 2014 stellt Palantir dem israelischen Sicherheitsapparat Instrumente für „vorausschauende Polizeiarbeit“ zur Verfügung. Im besetzten Westjordanland kommt diese Funktion als Backend für die Systeme „Wolf Pack“ und „Blue Wolf“ zum Einsatz. Wolf Pack [ist eine] riesige Datenbank mit palästinensischen Profilen, einschließlich biometrischer Daten, Sicherheitsbewertungen und Bewegungshistorien. „Blue Wolf“ ist eine mobile App, mit der Soldaten Gesichter scannen und diese Profile abrufen können. […] Die Verwaltung einer Datenbank mit Millionen von Profilen, die in Echtzeit aktualisiert wird, sowie die „Entity Resolution“ (die Sicherstellung, dass der Gesichtsscan mit der richtigen Datei übereinstimmt) sind die Kernkompetenzen von Palantir.

Die Technologieunternehmen der Praxianer stehen der israelischen Regierung so nahe, dass es – ungeachtet ihrer Dementis – äußerst wahrscheinlich ist, dass ihre Firmen ein wesentlicher Bestandteil der militärischen Informationsbeschaffung und -analyse waren, die sich stark auf den „Unit 8200 Stack“ stützte, der angeblich im Oktober 2023 die wachsende Bedrohung durch die Hamas nicht erkannt hat. Es besteht die eindeutige Möglichkeit, dass die Praxianer an diesen kaum plausiblen „Versäumnissen“ beteiligt waren. Es steht zweifellos außer Frage, dass ihre Unternehmen heute Teil des „Unit 8200 Stack“ sind.

Nach dem Angriff der Hamas haben die Praxianer öffentlich Farbe bekannt und sich auf die Seite Israels gestellt.

Ein Praxianischer Völkermord

Der Angriff der Hamas wirkte als Katalysator für ausländische Direktinvestitionen in Israel. So wurde beispielsweise Andreessen Horowitz nach dem 7. Oktober plötzlich sehr aktiv in Israel. Zuvor hatte das Unternehmen jedoch Direktinvestitionen in Silicon Wadi weitgehend gemieden und es vorgezogen, über Partner wie Sequoia Capital zu investieren. Lux Capital war ein weiterer Akteur, der als Reaktion auf den Hamas-Angriff in den israelischen Verteidigungstechnologiesektor einstieg. Josh Wolfe, Mitbegründer und General Partner von Lux, sagte, dass sich Israel nach dem Angriff an einem „entscheidenden Punkt“ befand, da US-amerikanische VC-Firmen um Chancen im Bereich „israelische Verteidigungstechnologie“ konkurrierten.

Der Völkermord an den Palästinensern bot den VCs nicht nur die Gelegenheit, die technologische Entwicklung zu beschleunigen, sondern ermöglichte es den größten ausländischen Investoren auch, ihre Kontrolle zu festigen. Im Jahr vor dem Angriff der Hamas flossen 8,8 Milliarden US-Dollar an privatem Risikokapital in die technologiebasierte israelische Start-up-Wirtschaft. Im Jahr 2024 führten die Feindseligkeiten zu einem erheblichen Rückgang der neuen Zuflüsse. Etablierte ausländische Risikokapitalfirmen, darunter einige der größten wie Andreessen Horowitz, erhöhten ihre Technologieinvestitionen jedoch auf über 10 Milliarden US-Dollar.

Sobald der Angriff vom 7. Oktober auf den Süden Israels stattfand, begannen die Praxianer und ihr von Oligarchen geführtes Partnernetzwerk, ihre Unterstützung für Israel zu verstärken. Am 12. Oktober behauptete Keith Rabois, Start-up-Investor bei PayPal und Palantir sowie General Partner von Thiels Founders Fund – und Dozent bei Y Combinator –, dass der 7. Oktober einen „Kriegsakt“ gegen die USA darstelle. Übrigens war Rabois als Spendensammler für Trump und insbesondere für den derzeitigen Vizepräsidenten J.D. Vance tätig. Offensichtlich ernannte Vance im Gegenzug Rabois’ Ehemann, Jacob Helberg, zum US-Staatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt.

Am 12. Oktober verpflichtete sich erneut praktisch die gesamte transnationale US-amerikanisch-israelische Risikokapital-Clique (VC), Israels Sektor für disruptive Technologien bedingungslos zu unterstützen. Sie gaben eine gemeinsame Erklärung ab:

Wir stehen geschlossen hinter der Nation Israel, [. . .] und bekräftigen Israels Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen. [. . .] Israel ist seit langem ein wichtiger Partner des globalen Innovationsökosystems und fördert bahnbrechende technologische Fortschritte sowie Innovationen von Start-ups. [. . .] Wir ermutigen die globale Venture-Community, israelische Start-ups, Unternehmer und Investoren in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Am 15. Oktober schaltete Palantir eine ganzseitige Anzeige in der New York Times mit der Erklärung: „Palantir steht hinter Israel.“ Der Palantir-Vorstand verpflichtete sich daraufhin, seine erste Vorstandssitzung im Jahr 2024 in Israel abzuhalten, was auch ordnungsgemäß geschah. Am 16. Oktober 2023 erklärte Palmer Luckey, Gründer und CEO von Anduril, Israel habe seine „uneingeschränkte Unterstützung“. Er konnte jedoch nicht darüber sprechen, was Anduril bereits in Israel tat, obwohl er später bestritt, das Thema jemals angesprochen zu haben.

Im Januar 2024 gingen Peter Thiel und Palantir-CEO Alex Karp eine „strategische Partnerschaft“ mit dem israelischen Verteidigungsministerium (IMOD) ein und unterzeichneten eine Vereinbarung, um „die fortschrittliche Technologie von Palantir zur Unterstützung kriegsbezogener Missionen“ – Völkermord – zu nutzen. Dies war lediglich die formelle Bestätigung der bereits bestehenden strategischen Partnerschaft.

Im September 2024 forderte die Operation „Grim Beeper“, die angeblich gegen „Terroristen“ der Hisbollah im Libanon und in Syrien gerichtet war, zunächst zwölf Todesopfer, darunter Berichten zufolge zwei Kinder und vier medizinische Fachkräfte, sowie schätzungsweise 2.800 Verletzte. Die Operation wurde fortgesetzt, und ein Folgeangriff auf digitale Kommunikationsgeräte tötete weitere fünfundzwanzig Menschen und verletzte zusätzlich 600. Dies war eine Abwandlung der „Double-Tap“-Taktik, die die israelische Regierung in Gaza häufig anordnet. Nach einem ersten Angriff tötet die israelische Regierung auch die palästinensischen Ersthelfer, die herbeieilen, um Überlebenden zu helfen. Der britische Chirurg Professor Nizam Mamode berichtete vor dem internationalen Entwicklungsausschuss des britischen Parlaments, wie nach Luftangriffen kleinere israelische Drohnen heranstürzten, um „Zivilisten [und] Kinder auszuschalten“.

Trotz der Behauptungen der israelischen Regierung, die Operation Grim Beeper habe gezielt bekannte Terroristen ins Visier genommen, beschrieben UN-Ermittler deren wahllosen Charakter und das völlige Fehlen „jeglicher Anzeichen dafür, dass die Opfer eine unmittelbare tödliche Bedrohung für irgendjemanden darstellten“. Der ehemalige CIA-Direktor Leon Panetta (2009–2011) bezeichnete die Operation Grim Beeper als „eine Form des Terrorismus“.

Die Operation Grim Beeper war genau die Art von „kriegsbezogener Mission“, bei deren Durchführung die Praxianer die israelische öffentlich-private Regierung unterstützen. Die israelischen Geheimdienste rühmen sich ihrer Fähigkeit, Terroranschläge im Stil der Operation Grim Beeper international zu verbreiten. In einer Rede im Oktober 2025 sagte der ehemalige Chef des Mossad – Israels Institut für Nachrichtendienst und Spezialeinsätze – Yossi Cohen, ohne die Einheit 8200 direkt zu nennen, dass diese „in allen nur denkbaren Ländern Geräte mit Sprengfallen versehen und durch Spionage manipuliert“ habe. Wenn dies zutrifft, kann dies nur durch internationale Zusammenarbeit erreicht worden sein.

In Gaza umfassen die KI-Einsatzfähigkeiten der Einheit 8200 „Lavender“, das Daten über Menschen sammelt, und „Gospel“, das Infrastruktur für zukünftige Zerstörung lokalisiert. Möglicherweise informiert dann ein Warnsystem namens „Where’s Daddy?“ die Einheit 8200 und damit die Offensivkräfte der IDF darüber, wo und wann sich das „Hamas“-Ziel aufhält. Dies ermöglicht angeblich sogenannte „Präzisionsschläge“. Doch selbst wenn sich das „Ziel“ zu Hause befindet, versuchen die KI-Systeme und ihre israelischen Bediener offenbar nicht einmal festzustellen, wer sich sonst noch im Haus aufhält; vielmehr wollen sie möglichst viele Opfer unter den Familienangehörigen verursachen, nicht nur unter den mutmaßlichen Terroristen.

Im Rahmen einer umfassenden Recherche des israelischen Medienportals +972 wurde unter anderem ein Geheimdienstoffizier der israelischen Streitkräfte (IDF) befragt, der ihnen Folgendes berichtete:

Es ging uns nicht darum, [Hamas]-Kämpfer nur dann zu töten, wenn sie sich in einem militärischen Gebäude befanden oder militärische Aktivitäten ausübten. [. . .] Im Gegenteil, die IDF bombardierte sie ohne zu zögern in ihren Häusern – und zwar als erste Option. Es ist viel einfacher, das Haus einer Familie zu bombardieren. Das System ist darauf ausgelegt, sie in solchen Situationen aufzuspüren.

Es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass die Einheit 8200 tatsächlich über etwas namens „Where’s Daddy“ verfügt. Doch Lavender und Gospel allein könnten unmöglich eine gezielte Zielauswahl ermöglichen. Die von Lavender und Gospel gesammelten Datensätze müssen in ein größeres, umfassenderes KI-Zielauswahlsystem einfließen.

Damit beispielsweise die Daten aus Lavender dazu verwendet werden können, Personen für Attentate auszuwählen, müssen diese Daten einer bestimmten Person zugeordnet werden, die sich in der physischen Welt bewegt und dann mithilfe eines bestimmten Mechanismus überwacht werden kann. Ein „KI-gestütztes Verteidigungs- [und] Nachrichtensystem“ wie Palantir Gotham ist darauf ausgelegt, diese Aufgabe zu unterstützen. Es kann die erforderliche Entitätsauflösung liefern:

Die Entitätsauflösung organisiert nicht nur vorhandene Daten. Sie schafft neue Daten. Wenn Gotham Datensätze aus verschiedenen Quellen erfasst und feststellt, dass dieselbe Person in mehreren davon vorkommt, erstellt es ein einheitliches Personenobjekt. Dieses Objekt enthält alle Informationen aus den einzelnen Quellsystemen sowie neue abgeleitete Attribute, die nur in der zusammengefassten Ansicht [über Gotham] erscheinen. Ihr Bewegungsmuster, abgeleitet aus der Kombination von Kennzeichenlesungen mit Telefonaufzeichnungen [usw.]. [. . .] Ihr soziales Netzwerk, abgeleitet aus der Kombination von Kontaktdaten verschiedener Netzbetreiber. Nichts davon existiert in einem der Quellsysteme. Alles davon existiert in Gotham. [. ..] Die abgeleiteten Daten sind ein Produkt der Föderation selbst. Es gilt kein rechtlicher Rahmen, der für einzelne Quellsysteme maßgeblich ist.

Während der Krieg mit dem Iran im Nahen Osten weitergeht, hat die US-Regierung gerade einen weiteren Konsolidierungsvertrag mit Palantir im Wert von 10 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Google zog sich 2019 aus dem Pentagon-Projekt „Maven“ zurück, nachdem seine Ingenieure offen protestiert hatten, dass das Maven-Projekt nicht mit Googles angeblicher Moral nach dem Motto „Don’t be evil“ vereinbar sei. Palantir sprang ohne zu zögern ein. Palantirs Maven ist eine „KI-gestützte Überwachungsplattform“, die eine präzise Kartierung und Zielidentifizierung ermöglicht, indem sie Drohnenflüge koordiniert, die die von ihren digitalen Sensoren gesammelten Zieldaten an Mavens digitale Missionskontrolle zurücksenden.

In Zusammenarbeit mit dem israelischen Militärgeheimdienst nutzt Palantir Gotham mit ziemlicher Sicherheit Daten, die mit Systemen wie Lavender und Gospel gesammelt wurden, und erstellt beispielsweise Zielidentifikationen von „Person-Objekten“, die dann mithilfe von Palantir-Kommandomodulsystemen wie Maven isoliert und verfolgt werden können. Falls „Where’s Daddy“ existiert, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Palantir Gotham in Kombination mit Maven oder um ein KI-System der Einheit 8200, das direkt auf der Technologie von Palantir basiert.

Wenn wir bedenken, wie solche Systeme im Inland eingesetzt werden – beispielsweise zur Verfolgung politischer Dissidenten oder unbequemer Journalisten –, ist es wichtig zu beachten, dass die von Gotham erstellten „abgeleiteten Daten“ keinerlei Datenschutzbestimmungen, Datenschutzgesetzen oder Einschränkungen unterliegen. Palantir und seine Kunden sind Eigentümer der separat abgeleiteten Daten, obwohl diese potenziell ausschließlich aus privaten Informationen stammen.

Nachdem Palantir für die Rolle bloßgestellt wurde, die es nachweislich beim Völkermord an den Palästinensern gespielt hat, veröffentlichte das Unternehmen eine entsetzliche, unsinnige Gegendarstellung:

Die Präsenz von Palantir in Israel reicht bis vor den Angriff vom 7. Oktober zurück [. . ..] Beide Funktionen [Lavender und Gospel] sind unabhängig von der von Palantir angekündigten Partnerschaft [Januar 2024] mit dem israelischen Verteidigungsministerium und wurden bereits vor dieser Partnerschaft entwickelt. [. . .] Wir stehen in keiner Verbindung zu diesen Programmen und deren Einsatz, sind jedoch stolz darauf, die israelischen Verteidigungs- und nationalen Sicherheitsmissionen zu unterstützen.

Palantir sprach anschließend über seine vorbildliche Menschenrechtsbilanz, seine Liebe zu Freiheit und Demokratie, Plüschtiere und noch mehr solchen Unsinn. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die vorgebrachte Selbstrechtfertigung lächerlich war.

Dass Lavender und Gospel „vor“ Palantirs „angekündigter Partnerschaft“ entstanden sind, ist irrelevant, wenn seine „Präsenz in Israel“ mit Regierungsaufträgen, die 2014 begannen, ebenfalls vor dieser formellen Partnerschaftsvereinbarung liegt. Und wofür um alles in der Welt glaubte Palantir, die IDF würde seine „KI-gestützten Verteidigungs- [und] Nachrichtensysteme“ einsetzen?

Palantirs KI-„Verteidigungs“-Systeme sind speziell darauf ausgelegt, „Informationen aus mehreren Systemen in Echtzeit […] über die gesamte Einsatzumgebung hinweg zu analysieren, um erfolgreiche Missionsergebnisse zu erzielen“. Palantir ist in dieser Hinsicht das weltweit führende Technologieunternehmen. Im Falle der israelischen Regierung war die Mission, bei der Palantir sich unmissverständlich zur Unterstützung bereit erklärt hatte, die Auslöschung des Gazastreifens sowie die Zwangsvertreibung und Ausrottung seiner palästinensischen Bewohner.

Es ist völlig absurd, dass Palantir, das globale Vorzeigeunternehmen der Praxianer, behauptet, es habe nicht gewusst, wie seine KI-Systeme eingesetzt würden, und dass es nichts mit den Kriegsverbrechen der israelischen Regierung zu tun habe. Der einzige Weg, wie man dem Unsinn der Praxianer Glauben schenken könnte, besteht darin, alle Beweise, die ihre Täuschung eindeutig belegen, völlig zu ignorieren.

Was ihre Leugnungen noch widerwärtiger macht, ist die Flut von Kommentaren hochrangiger Palantir-Vertreter, die wiederholt den kommerziellen Wert der „digitalen Kill Chain“ ihres Unternehmens gepriesen haben.

Eine Praxianische Digitale Kill Chain

Die „Dark Enlightenment“ schlägt vor, eine Technik zu nutzen, die die Neoreaktionäre als „Neokameralismus“ bezeichnen, um den politischen Staat zu transformieren. Ich gehe in „The Technocratic Dark State“ ausführlich auf den Neokameralismus ein, aber kurz gesagt handelt es sich dabei um den Prozess, Machtstrukturen in ihre Bestandteile zu zerlegen und diese dann in „fungible Anteile“ umzuwandeln. Der Neokameralismus ist ein Prozess, der es den unvorstellbar Reichen ermöglicht, Souveränität und Macht zu kaufen.

Wir haben bereits zuvor festgestellt, dass es die Technologie des 21. Jahrhunderts ist, die die Vorstellung eines digitalen Technats realisierbar macht. Ebenso ist es die KI, die den Praxianern die potenzielle Fähigkeit verleiht, den Neokameralismus auf eine Nation von der Größe der Vereinigten Staaten und darüber hinaus anzuwenden. Karp ist offensichtlich bestrebt, diese Möglichkeit zu erkunden.

Bei einer Palantir-Veranstaltung am 8. März 2023 legte Karp seine Affinität zur „Dark Enlightenment“ offen und erklärte, wie er Technologie nutzen wolle, um den Neokameralismus in den USA anzuwenden:

Es gibt zahlreiche Wechselwirkungen und Verflechtungen in der Wirtschaft, die sich nur mit [Praxian]-Software entwirren lassen. [. . .] Man bräuchte Datensätze zu geistigem Eigentum sowie zu Produktions- und Lieferketten. Diese könnte man analysieren und so beispielsweise durch menschliche Analyse und anschließend mithilfe von Algorithmen ein umfassendes Verständnis gewinnen.

Karp sagte, er sei „im Kongress und im Senat unterwegs“, um Einfluss auf Haushaltsentscheidungen zu nehmen, und argumentierte, dass die Praxianer Zugang zu mindestens 5 % des über 1 Billion US-Dollar schweren Verteidigungshaushalts haben sollten. Seit 2023 haben Karp und seine Mitstreiter von Praxian die fast vollständige Kontrolle darüber übernommen. Palantirs Maven wurde kürzlich offiziell in das US-Arsenal aufgenommen. Der stellvertretende Kriegsminister Stephen Feinberg sagte, es werde dazu dienen, US-Gegner zu „erkennen, abzuschrecken und zu dominieren“, bei denen es sich vermutlich um diejenigen handelt, die die Praxianer angreifen wollen.

Im Laufe der Jahre hat sich der führende Praxianer und Palantir-CEO Alex Karp offenbar an der Brutalität seiner Unternehmen erfreut. Er hat rhetorisch gefragt: „Wie verteidigt man sein Land und tötet seine Feinde? Unser Produkt wird gelegentlich dazu verwendet, Menschen zu töten.“ Zu anderen Zeiten hat er gesagt, dass die KI-Systeme von Palantir dazu dienen, „Feinde einzuschüchtern und gelegentlich zu töten“ und so weiter. Es war vielleicht sein ausführlicher Bericht über die „digitale Kill Chain“ bei der Veranstaltung im Jahr 2023, der am erschreckendsten und aufschlussreichsten war.

Karp erläuterte, wie Palantir seine KI-basierte digitale Version der Kill Chains weltweit einsatzfähig gemacht hat:

Was wir entwickelt haben, ist das, was Soldaten als „Kill Chain“ bezeichnen. Man kann Algorithmen nutzen, um Ziele aus beliebigen Datenquellen zu identifizieren. [. . .] Im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Kill Chain ist ein weiterer Aspekt, der noch nicht ganz verstanden wird, die Ethik im Zusammenhang mit KI im militärischen Bereich.

Während des unerträglich unterwürfigen, inszenierten Interviews mit dem „tiefsinnigen“ Alex Karp betonte Karp immer wieder, wie wichtig Moral angeblich in Palantirs digitaler Kill Chain sei. Dies ist typisch für die gewohnte Täuschung der Neoreaktionäre, die gewöhnlich dazu dient, Menschen dazu zu verleiten, ihre unmenschliche Agenda mitzutragen.

Wie Karp sehr wohl weiß, sind seine Systeme nichts anderes als technologische Waffen, und in die Zielentscheidungen der KI sind keinerlei ethische Überlegungen einprogrammiert. Diese sind weder in der Anwendung der digitalen Kill Chain von Palantir durch die israelische Regierung im Gazastreifen erkennbar, noch sind sie beim aktuellen Einsatz von Palantir-gesteuerten Waffen durch die USA im Iran vorhanden.

Karp ist nichts anderes als ein Verkäufer. Er propagierte die Vorstellung, dass die Waffensysteme von Palantir irgendwie moralisch seien, und fügte hinzu:

Man kann nicht den Algorithmus entscheiden lassen, wann eingegriffen wird. Wann ist der Mensch in den Entscheidungsprozess eingebunden? Wer entscheidet, welche Ziele zulässig sind? In welcher Entfernung zu einem Krankenhaus oder einer Schule darf ein Ziel angegriffen werden?

Und doch tun die Praxianer genau das: Sie programmieren den Algorithmus so, dass er entscheidet, wann er eingreifen und wen er töten soll.

Selbst ohne diese sich rasch entwickelnde KI-Autonomie wurde das System von Palantir eindeutig nicht nur dazu genutzt, fast jedes Krankenhaus in Gaza zu zerstören, sondern das gesamte Gesundheitssystem auszumerzen. Dazu gehörte auch, Hilfs- und Rettungskräfte ins Visier zu nehmen sowie jegliche medizinische Notfallversorgung, die die Palästinenser in den Trümmern und Flüchtlingslagern zusammenkratzen konnten.

Generell hatte Karp Recht, als er betonte, dass Entscheidungen über Angriffsziele letztendlich in der Verantwortung von Menschen liegen. Die Waffensysteme der Praxianer sind nur dumme Werkzeuge, unfähig zu ethischen Entscheidungen, aber wenn man mörderischen Fanatikern fortschrittliche Waffen liefert, wird das Ergebnis ein entsetzliches Gemetzel sein.

KI wird überbewertet und überverkauft. Unternehmen wie Anthropic nutzen beispielsweise KI, um KI-Code zu schreiben, und das Ergebnis wurde als ein von KI erzeugtes „fehlerbehaftetes Durcheinander“ beschrieben. Als KI-Entwickler bei CodeRabbit die Qualität des von KI erzeugten kommerziellen Codes untersuchten, stellten sie fest, dass KI beim Programmieren um 75 % schlechter war als Menschen und häufig Folgendes lieferte:

Fehler in der Geschäftslogik, falsche Abhängigkeiten, fehlerhafte Ablaufsteuerung und Fehlkonfigurationen. Logikfehler gehören zu den Faktoren, die am ehesten zu nachgelagerten Vorfällen führen.

„Folgevorfälle“ reichen von der unrechtmäßigen Inhaftierung von Rentnern aufgrund fehlerhafter KI-Gesichtserkennung bis hin zu KI-Chatbots, die absurde Klagen ausspucken, die niemand nachvollziehen kann. Probleme wie das „katastrophale Vergessen“ – wenn Module des maschinellen Lernens ihren eigenen Code überschreiben – und KI-Halluzinationen – wenn KI Muster oder Objekte wahrnimmt, die nicht existieren, und völlig unsinnige Ergebnisse liefert – sind hartnäckige Probleme, die die Branche noch nicht gelöst hat.

Es ist jedoch der Einsatz von KI-Systemen wie Gotham und Maven in der Verteidigung und Strafverfolgung, der die größten Bedenken hervorruft. Der Einsatz dieser fehlerhaften Technologie entfernt menschliche Entscheidungsträger noch weiter von der Gewalt, die sie ausüben. Befehlshabende Strafverfolgungsbeamte verlassen sich zunehmend auf automatisierte Systeme, und ihnen werden oft schreckliche Konsequenzen anvertraut.

Am 28. Februar, dem Tag, an dem der Angriff begann, war die erste Gräueltat, die die US-Regierung im Iran beging, die Ermordung von mindestens 110 Kindern unter den etwa 168 Todesopfern an der Shajareh-Tayyebeh-Grundschule in Mina. Mit veralteten Daten gefüttert und mit der Aufgabe betraut, mehr als tausend Gebäude anzugreifen, spuckte Maven ungenauen Unsinn aus, und kleine Kinder wurden in Stücke gerissen, als ihre Schule zweimal von Tomahawk-Marschflugkörpern getroffen wurde.

Das war kein „präzises Zielen“; es glich eher dem Abfeuern einer monströsen Schrotflinte. Die Military Times berichtete:

Maven kann Objekte insgesamt mit einer Genauigkeit von etwa 60 % korrekt identifizieren – im Vergleich zu 84 % bei menschlichen Analysten. Unter widrigen Bedingungen, wie beispielsweise bei schlechtem Wetter oder schlechter Sicht, sinkt diese Quote jedoch unter 30 %. [. . .] Im Jahr 2021 erzielte eine experimentelle Zielerfassungs-KI der US-Luftwaffe unter realen Bedingungen eine Genauigkeit von etwa 25 %, obwohl sie ihre eigene Zuverlässigkeit mit 90 % bewertete; der damalige Generalmajor Daniel Simpson, stellvertretender Stabschef der Luftwaffe für Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung, [sagte]: „[Maven] lag selbstbewusst falsch.“

Die „digitale Kill Chain“ der Praxianer ist für die Palästinenser und Iraner bereits eine Katastrophe. Sie wird jedoch zu einer globalen Katastrophe werden.

Über ihr Joint Warfare Centre (JWC) breitet sich die NATO-Task Force Maven „innerhalb des Bündnisses rasch aus“. Das Projekt, das als „Kriegsführungs- und Kontrollsystem“ für die gesamte NATO eingeführt wurde, wurde „von Palantir Technologies Inc. entwickelt, geliefert und implementiert“. Die Schulungen unter Verwendung des Palantir/NATO Maven Smart System (MSS) laufen bereits, und die Praxianer sind nun gefährlich nahe daran, ihre selbstbewusst falschen KI-Systeme zur Steuerung der NATO-Operationen und der „Entscheidungsfindung“ der NATO einzusetzen.

Es kommt noch schlimmer: Entgegen Karps zweideutigen Äußerungen sind die Praxianer darauf aus, Menschen aus dem KI-Entscheidungsprozess „herauszunehmen“. Sie wollen ihre gedankenlose KI entfesseln, damit diese „die Entscheidungen trifft“ und das kalte, distanzierte und scheinbar zufällige Gemetzel maximiert, das durch ihre neue, vollautomatisierte und häufig ungenaue „Kill Chain“ angerichtet wird. Die Entfernung von Menschen aus diesem tödlichen Kreislauf findet bereits in der gesamten NATO statt.

Andurils YFQ-44 Fury, entwickelt in Zusammenarbeit mit den Regierungen der USA und der Niederlande – beides NATO-Mitgliedstaaten – ist ein autonomes Fluggerät, das selbstständig „in einem Kampfgebiet kreisen“ kann. Mithilfe von Andurils KI-Betriebssystem namens Lattice OS kann die YFQ-44 angeblich „Bedrohungen identifizieren, Ziele priorisieren, Routen durch verteidigten Luftraum planen und Einsatzoptionen empfehlen oder ausführen – alles mit maschineller Geschwindigkeit, weit schneller, als ein menschlicher Bediener dieselben Informationen verarbeiten könnte“. Mit anderen Worten: Die YFQ-44 ist darauf ausgelegt, menschliche Entscheidungsfindung vollständig zu eliminieren.

Bereits im Jahr 2023 traf Karp eine Vorhersage, die sich als äußerst vorausschauend erwiesen hat. Die Praxianer nutzten den Krieg in der Ukraine als Testfeld für die Entwicklung von KI-Waffen, und Karp sagte:



[Der Krieg in der Ukraine] wird die Art und Weise verändern, wie Kriege geführt werden. Wenn ein Land ein paar Milliarden Dollar ausgeben kann [. . .] und ein großes Land besiegen kann, ist das vergleichbar mit einem Start-up, das ein großes Unternehmen vernichtet, und das zeigt einfach, welche Macht diese Dinge haben. […] Die gute Nachricht ist, dass diese Kriegswaffen nun in unseren Händen liegen.

Was wir derzeit im Iran erleben, ist das Ende des Kriegsmodells des 20. Jahrhunderts. Darauf werden wir in Teil 2 näher eingehen.

Angesichts des andauernden Krieges im Iran sagte Karp in einem kürzlich geführten Interview:

Was Amerika derzeit so besonders macht, sind unsere militärischen Fähigkeiten, unsere Kriegsführungsfähigkeit – sowohl, weil wir dies seit 20 Jahren tun [. . .], als auch, weil die KI-Revolution eine einzigartige amerikanische Errungenschaft ist.

Wirklich? Die viel gepriesene „KI-Revolution“ ist global, nicht „typisch amerikanisch“. Macht die Neigung einer Nation zum Töten und ihre Begeisterung für Kriege sie zu etwas „Besonderem“? Länder wie die USA und Israel sind für die Praxianer „besonders“, weil die Kriege, die sie führen, von ihnen als Testfelder genutzt werden.

Karp ist bei weitem nicht der einzige Palantir-Manager, der den schlimmsten Aspekt der Menschheit – unsere verabscheuungswürdige Neigung, Krieg zu führen – als nützlich ansieht. Im November 2025 sprach der Leiter von Palantir UK, Louis Mosley, mit dem Bloomberg-Journalisten Tom Mackenzie darüber, wie Palantir die technologischen Fortschritte bewertete, die das Unternehmen durch die Nutzung des Krieges in der Ukraine als sein „F&E-Labor“ erzielt hatte.

Louis Mosley ist der aristokratische Enkel des verachteten britischen Faschisten Oswald Ernald Mosley. Louis’ Vater, Oswald Alexander Mosley, heiratete 1975 Charlotte Diana Marten, und Louis kam 1983 zur Welt. Eine interessante Randnotiz: Louis’ Großmutter mütterlicherseits war Diana Guinness (geb. Mitford), eine der berüchtigten Mitford-Schwestern.

Im Gespräch mit Mackenzie sagte Mosley:

Die Ukraine ist seit drei Jahren das Forschungs- und Entwicklungslabor für KI im militärischen Kontext. Sie steht an der absoluten Spitze der Militärtechnologie. Es gibt keinen Ersatz für ein echtes Schlachtfeld. Man kann Dinge im Labor entwickeln und testen, aber man weiß erst, ob sie wirklich funktionieren, wenn man sie auf dem Schlachtfeld gesehen hat.

Die Äußerungen von Karp und Mosley sind bezeichnend für die Denkweise der Praxianer. Bei einer Rede an der Pepperdine University in Malibu im Oktober 2024 – zu diesem Zeitpunkt war der Völkermord an den Palästinensern bereits weithin anerkannt – bezeichnete sich Palmer Luckey, CEO von Anduril, als Teil einer „Kriegerklasse [. . .], die davon begeistert und begeistert ist, Gewalt gegen andere auszuüben“.

Sicher versteckt in ihren befestigten Bunkeranlagen, weit entfernt von den Frontlinien, sind die Praxianer von der Menschheit losgelöst. Nicht sie selbst oder ihre Angehörigen werden in ihren Kriegen durch ihre Waffen vernichtet. Für die Praxianer töten die „Waffen [in ihren] Händen“ Menschen aus einer sehr bequemen und sicheren Entfernung. Sie betrachten Krieg und Massenmord offensichtlich als Strategie, erweitern ihren Einsatz von „kreativer Zerstörung“ und beschleunigen die kinetische Kriegsführung, um ihre Ziele zu erreichen.

In einem separaten Interview mit dem Journalisten John Pienaar von UK Times Radio sagte Mosley:

Der Krieg in der Ukraine hat sozusagen einen neuen Rüstungswettlauf ausgelöst, in dessen Verlauf sich diese Technologien enorm weiterentwickelt haben. [. . .] Und das betrifft den gesamten Bereich, von der Hardware in den Drohnen bis hin zur Software und den Modellen. [. . .] Ich glaube, wir bewegen uns in eine Richtung, in der ein Großteil des Prozesses automatisiert werden kann. [. . .] Die große Frage, mit der wir uns alle auseinandersetzen müssen, lautet: Wo besteht man darauf, dass ein Mensch im System bleibt? Ich denke, im Westen sind wir uns über die Bedeutung dessen sehr im Klaren. Meine Sorge ist, dass dies bei unseren Gegnern möglicherweise nicht der Fall ist.

Genau wie Karp hielt auch Mosley ein haltloses Verkaufsgespräch. Offensichtlich werden durch ihre KI-basierten autonomen Waffen Menschen aus dem „Entscheidungsprozess“ herausgenommen; sie sind weder besser noch ausgefeilter als geschulte menschliche Beobachter – ganz im Gegenteil. Wenn man ein Land einfach nur flächendeckend bombardieren will, sind die „fortschrittlichen“ Waffen der Praxianer ideal geeignet. Wenn man ein bestimmtes feindliches Ziel isolieren und ausschalten will, ohne Schulkinder zu töten, braucht man auf jeden Fall umsichtige menschliche Entscheidungsträger in der „digitalen Kill Chain“.

Louis Mosley vor dem Palantir-Logo – Quelle

Das „neue Wettrüsten“ ist, wie fast alle Wettrüsten vor ihm, in erster Linie ein Marketingtrick. Mosley bediente sich derselben alten, abgedroschenen Masche: Wir müssen es zuerst tun, denn wenn wir es nicht tun, wird es der Feind tun.

Das soll nicht heißen, dass es weltweit keinen Trend zur Transformation der Streitkräfte gibt. Die chinesische Regierung, eine öffentlich-private Partnerschaft, verfolgt einen praxianischen Kurs, da auch sie bestrebt ist, ihr Militär umzugestalten, wobei der Schwerpunkt auf technologischer Kriegsführung liegt. Wie wir in Teil 2 untersuchen werden, gibt es gute Gründe, warum der oberste Führer Xi Jinping den abwertenden Spitznamen „Chef-Beschleuniger“ erhalten hat.

Der einzige Zweck eines jeden Wettrüstens besteht darin, riesige Verteidigungsbudgets zu generieren, die dann von den Praxianern und ihren Oligarchen-Partnern geplündert werden können. Dies gilt im Osten ebenso wie im Westen. Wettrüsten sind ein hervorragendes Mittel, um Reichtum von uns allen auf ihr kleines Oligarchenkartell zu übertragen: die Parasitenklasse.

Während die Welt dank des Krieges im Iran, der aus der genozidalen Zerstörung Gazas hervorging, außer Kontrolle gerät, gehören die Praxianer zu den Hauptanstiftern des Chaos, von dem sie profitieren wollen. Ihre Manipulation ist überall sichtbar, und in Teil 2 werden wir untersuchen, wie sie und ihre Oligarchen-Partner den wahrscheinlich letzten großen konventionellen Krieg der Geschichte inszenieren. Ihr Ziel ist es, das Ende des US-Imperiums herbeizuführen und eine multipolare Weltordnung privater Smart-City-Staaten einzuleiten – „und sie in der Dunkelheit zu fesseln“.