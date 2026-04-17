Das geheime libanesische Panoptikum des britischen Geheimdienstes

Von Kit Klarenberg

Am 7. März startete der undurchsichtige britische Geheimdienstdienstleister Siren Associates „Monitor Lebanon“. Die „Plattform zur Lageerfassung in Echtzeit“ soll „Einzelpersonen und Organisationen dabei helfen, das sich rasch wandelnde Sicherheitsumfeld im Libanon zu verstehen und sich darin zurechtzufinden“. Das Tool durchforstet riesige Mengen an „Open-Source-Informationen“ aus „Nachrichtenagenturen, verifizierten Social-Media-Konten, Telegram-Kanälen, Initiativen zur Konfliktbeobachtung und Verkehrsdatensystemen“. Präsentiert als unverzichtbare Ressource, die Journalisten, „humanitären“ Helfern, lokalen Unternehmen und besorgten Bürgern hilft, sicher zu bleiben, während sich Israels genozidale Invasion verschärft, ist die Realität weitaus finsterer.

Das Herzstück von „Monitor Lebanon“ ist eine ständig aktualisierte interaktive Karte, die „gemeldete Sicherheitsereignisse und wichtige operative Informationen“ visualisiert. Die Daten sind äußerst detailliert und umfassen Informationen zu „betroffenen Gebieten, Straßenverhältnissen, Krankenhausstandorten und anderen Indikatoren, die den Nutzern helfen zu verstehen, wie sich die Entwicklungen auf Mobilität und Zugänglichkeit auswirken können“. In einer Pressemitteilung zum Start der Plattform wird behauptet, Monitor Lebanon sei ursprünglich entwickelt worden, um den Mitarbeitern von Siren Associates „einen klareren Überblick“ über lokale Ereignisse zu verschaffen, bevor es für die allgemeine Öffentlichkeit freigegeben wurde:

„Teammitglieder, die aufgrund der anhaltenden Feindseligkeiten ihre Heimat verlassen mussten, nutzen die Plattform bereits, um sich über gemeldete Angriffe in der Nähe ihrer Wohnorte zu informieren und Evakuierungsanordnungen zu verfolgen. Doch noch viel mehr Menschen sind mit derselben Unsicherheit konfrontiert, weshalb wir dieses Tool allen zur Verfügung stellen möchten, die von klareren Echtzeitinformationen profitieren könnten.“

Man könnte sich zu Recht fragen, wie Siren ein derart detailliertes Projekt zur Kartierung nationaler Vorfälle so umgehend auf die Beine stellen konnte, nachdem die zionistische Entität die Feindseligkeiten mit der Hisbollah wieder entfacht und in den Südlibanon einmarschiert war, um eine vollständige Annexion zu erreichen. Seit fast zwei Jahrzehnten agiert das Unternehmen – dessen Mitarbeiter aus dem britischen Militär, den Geheimdiensten und der Polizei stammen – weitgehend außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung, wenn auch in aller Öffentlichkeit. Wie dieser Journalist im September 2021 enthüllte, erhält Siren jährlich mehrere zehn Millionen Pfund vom britischen Staat für die „Professionalisierung“ der libanesischen Sicherheitskräfte.

Das Dashboard von „Monitor Lebanon“

Siren kann dementsprechend zahlreiche ehemalige hochrangige ISF-Mitarbeiter in seinen Reihen vorweisen und unterhält enge Beziehungen zu hochrangigen Politikern, Ministerien und anderen Teilen des Sicherheits-, Militär- und Geheimdienstapparats in Beirut. Das Unternehmen betreibt zudem Programme zur Identifizierung und Förderung künftiger ISF-Führungskräfte. Im Mai 2019 gründete Siren auf Kosten Londons das erste Kommando- und Kontrollzentrum des Libanon. Die Einrichtung versorgt die ISF mit „modernster Ausrüstung, Informations- und Kommunikationstechnologiesystemen [sowie] einem Analyse- und Planungsraum“, um Beiruts Spionagefähigkeiten zu stärken.

Eine solche Durchdringung gewährt dem britischen Geheimdienst per Definition auch einen direkten Hintereingang zu – und Einfluss auf – alle Aktivitäten und Ermittlungen der ISF. Die von Siren in den Jahren seitdem über libanesische Bürger gesammelten Daten haben sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der Vielfalt rasant zugenommen. So baute das Unternehmen beispielsweise still und leise COVAX auf, eine digitale Infrastruktur, die die Einführung des COVID-19-Impfstoffs durch die libanesische Regierung untermauerte. Nutzer konnten sich registrieren, Termine vereinbaren und Impfbescheinigungen erhalten. Über vier Millionen Menschen nutzten den Dienst und hinterließen dabei eine außerordentliche Menge an persönlichen Daten.

„Sicherheitskrisen“

Dies legte den Grundstein für Sirens umfassende digitale Durchdringung des Privatlebens der libanesischen Bevölkerung in der Folgezeit. Im Jahr 2021 stellte die Weltbank Beirut 246 Millionen US-Dollar zur Linderung der wirtschaftlichen Not vor Ort zur Verfügung. Siren nutzte seine COVAX-Erfahrung und -Infrastruktur, um „in Rekordzeit“ eine Plattform namens DAEM einzurichten. Diese ermöglichte es den Bürgern, Sozialhilfe zu beantragen. Carole Alsharabati, Sirens langjährige Forschungsleiterin, erklärte: „Die Idee [war], ein System einzuführen, das von A bis Z vollständig digitalisiert war, genau wie wir es beim Impfstoff getan haben“:

„Die Registrierung, die Auswahl, dann die Zahlung, die Überweisung, die Überprüfung, das Dashboard und so weiter. Alles wurde digitalisiert. Und wir haben dasselbe Framework, dasselbe Ökosystem, dieselben Systeme, dieselben Sicherheitsvorkehrungen und denselben Ansatz zur Datenverwaltung verwendet wie beim Impfstoff.“

Alsharabati beschrieb den Libanon zu jener Zeit als „sehr schwieriges Umfeld“, wobei der Aufbau von DAEM „eine wilde Reise“ gewesen sei. Dem Land fehlten ein einheitliches ID-System, digitale Identifizierungsmechanismen, etablierte Regeln zur Datenverwaltung oder gar interne Verfahren und Kapazitäten. Doch „nichts stand Sirens Entschlossenheit im Weg, diese und viele andere Herausforderungen anzugehen“. Offensichtlich waren die britische und die libanesische Regierung mit den Ergebnissen zufrieden. Es war erst der Anfang von Sirens neuer Rolle in Beirut: dem Aufbau tiefgreifender, in die Privatsphäre eingreifender Datenbanken über die Bürger.

Diese Arbeit wurde im Laufe der Jahre in zahlreichen verschiedenen Bereichen wiederholt und gipfelte schließlich in der kürzlichen Einführung von „Monitor Lebanon“. Ein Großteil dieser Aktivitäten blieb der Öffentlichkeit völlig verborgen. Erst im Dezember 2024 wurde beispielsweise die zentrale Rolle von Siren bei COVAX auf der offiziellen Website des Unternehmens offen eingeräumt. Im selben Monat gab Siren bekannt, eine maßgeschneiderte Ressource für die ISF entwickelt zu haben, die „operative Daten sammelt, um die Entscheidungsfindung in Bezug auf Einsatzplanung, Ressourcenbeschaffung und Management zu unterstützen.“

Unter der Schirmherrschaft des Projekts schuf der britische Geheimdienst ein Netzwerk aus sechs separaten Kommando- und Kontrollzentren im ganzen Land, die digital mit 22 regionalen Einsatzzentralen verbunden waren. Außerdem wurde eine „digitale Plattform entwickelt, die die Erfassung und Analyse von Kriminalitäts- und Einsatzdaten ermöglicht“. Ebenfalls im Dezember 2024 gab Siren bekannt, wie es „E-Governance-Tools eingeführt hat, die mehr als 20 Ministerien, 1.000 Gemeinden und 1.500 Mukhtars [lokale Verwaltungen] miteinander verbinden“. Unerwähnt blieb ein großer Skandal, der zwei Jahre zuvor bei der Einführung dieser Initiative ausgebrochen war.

Al-Akhbar behauptete, die von Siren entwickelte Plattform sei nicht sicher und habe es dem Unternehmen ermöglicht, die Daten von Millionen von Nutzern zu sammeln. Die als IMPACT bezeichnete Ressource half Bürgern beim Zugang zu einer Vielzahl von staatlichen Dienstleistungen, darunter die Beantragung von Sozialleistungen. Die britische Botschaft in Beirut, die die Plattform mit 3 Millionen Dollar finanziert hatte, bestritt jegliches Fehlverhalten, ebenso wie Siren. Dennoch äußerte die lokale Digitalrechtsgruppe SMEX tiefe Besorgnis über die Sicherheit der von IMPACT gespeicherten privaten Informationen, die von Natur aus hochsensibel waren.

Dass Siren infolge seiner Arbeit für und mit der ISF eine enorme Menge an invasiven personenbezogenen Daten hortet, wird durch eine im April 2025 durchgeführte Studie unterstrichen, die vom britischen Ministerium für internationale Entwicklung finanziert wurde. Sie untersuchte „irreguläre Seemigration aus dem Libanon in den letzten drei Jahren“ und stellte das Phänomen in den Kontext der „anhaltenden politischen, sozioökonomischen und sicherheitspolitischen Krisen“ in Beirut. Sirens Untersuchung zielte darauf ab, festzustellen, „wer migriert, warum sie sich für die Flucht auf dem Seeweg entscheiden und welchen Risiken sie ausgesetzt sind – insbesondere in Bezug auf die Geschlechter“.

„Eigenes Volk“

Im September 2025 wurde Sirens Vertrag mit dem britischen Außenministerium zur Fortsetzung seiner „Reform“ der ISF – unter dem Namen „Lebanon Internal Security Assistance Programme“ – verlängert. Bemerkenswert ist, dass die dem Unternehmen für die Durchführung dieser Arbeit zugewiesene gigantische Summe – 46.360.490 £ – deutlich höher ist als in den Vorjahren. Wir müssen uns fragen, ob ein Teil dieser riesigen Summe den Aufbau von Monitor Lebanon finanziert hat, im Vorgriff auf weitere erwartete Aggressionen der zionistischen Entität gegen das Land.

Beunruhigende Anzeichen dafür, dass der britische Geheimdienst das westasiatische Schauplatz im Dienste eines totalen Krieges mit dem Iran gestaltet, häufen sich seit dem 7. Oktober 2023. Im November desselben Jahres wurde bekannt, dass London uneingeschränkten Zugang zu Libanons Land-, Luft- und Seegebiet forderte, um „Notfallmissionen“ durchzuführen. Britischen Streitkräften wäre es gestattet gewesen, bewaffnet und in Uniform überall im Land zu reisen, wo sie wollten, und dabei Immunität vor Strafverfolgung für begangene Straftaten zu genießen.

Die öffentliche Empörung über den Plan trug sicherlich zu dessen Ablehnung durch Beirut bei. Doch obwohl es nie zu einer formellen britischen Militärbesetzung des Libanon kam, wird das Land und seine Bevölkerung dank Siren Associates unerbittlich überwacht.

Der militärische und sicherheitspolitische Nutzen dieses Panoptikums aus Sicht der zionistischen Entität könnte nicht offensichtlicher sein. Solche Erkenntnisse könnten genutzt werden, um Mitglieder der Hisbollah und ihre Unterstützer sowie andere lokale Bürger, die als problematisch gelten und zur Liquidierung vorgesehen sind, zu identifizieren und aufzuspüren – ganz im Stil der prädiktiven Spionageplattformen von Palantir.

Es ist kein Zufall, dass sich viele der digitalen Regierungsressourcen von Siren mit den von der Hisbollah angebotenen Diensten und Unterstützungsleistungen überschneiden. Der britische Geheimdienst führt seit Jahren verdeckte Operationen durch, um den gesellschaftlichen Einfluss der Widerstandsgruppe zu neutralisieren und Parallelstrukturen zu den von ihr verwalteten zu schaffen. So schuf London beispielsweise im Rahmen einer geheimen, vom Außenministerium finanzierten Initiative zur Radikalisierung von Jugendlichen eine Alternative zum von der Hisbollah geführten Ministerium für Jugend und Sport in Beirut. Man hoffte, dass „junge, talentierte Studenten und Absolventen“ die Gruppe dadurch ablehnen und als wirksame britische Informanten dienen würden.

Durchgesickertes Dokument des Außenministeriums

Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass diese Initiativen Früchte getragen hätten. Ein Bericht des „Daily Telegraph“ vom 23. März, der umgehend zurückgezogen wurde, dokumentierte, wie libanesische Christen die Hisbollah von ganzem Herzen unterstützen und entschlossen sind, sich den vom Westen inspirierten Bemühungen der Armee von Beirut zu widersetzen, die Widerstandsgruppe zu entwaffnen. „Wie könnten wir als Christen in dieser Gegend nicht auf der Seite der Hisbollah stehen?“, fragte ein Anwohner, der in einem Dorf lebt, das die Gruppe nachdrücklich unterstützt, trotzig gegenüber der Zeitung:

„Sie schützen unsere Kirchen. Sie haben uns im Kampf gegen den IS geholfen. Während der Corona-Pandemie haben sie uns in ihren Krankenhäusern kostenlos versorgt. Als der Strom ausfiel, haben sie uns Generatoren zur Verfügung gestellt. Zu Weihnachten haben sie sogar einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Wie könnten wir jetzt nicht an ihrer Seite stehen?“

Obwohl es praktisch unmöglich ist, die Hisbollah zu entwaffnen, ist dies eine seit langem von den westlichen Mächten gehegte Fantasie, die seit Beginn des zionistischen Völkermords in Gaza immer dringlicher geworden ist. In einem Informationsblatt des britischen Parlaments vom September 2025 wurde großer Optimismus zum Ausdruck gebracht, dass die Wahl des ehemaligen LAF-Kommandanten Joseph Aoun in jenem Jahr das Ende des bewaffneten Flügels der Hisbollah und damit der Organisation insgesamt bedeuten würde. Im selben Monat schlug der US-Sonderbeauftragte für Syrien, Tom Barrack, offen vor, die LAF auszurüsten, „damit sie gegen ihr eigenes Volk kämpfen können“.

Er räumte ein, dass Israels wahnsinnige Aggression gegen die Palästinenser und seine Nachbarn seit dem 7. Oktober 2023 die öffentliche Unterstützung für die Hisbollah erheblich gestärkt habe, während sie der Gruppe „null“ Anreize biete, ihre Waffen freiwillig abzugeben. Aouns Wahl hat die Hisbollah nicht zerschlagen, und die zionistische Entität versucht nun erfolglos, diese Aufgabe zu Ende zu bringen. Während sich Israels katastrophale militärische Verluste täglich häufen, werden immer noch zahlreiche unschuldige libanesische Zivilisten getötet. Die Verantwortungskette für ihren Tod könnte direkt nach London zurückführen, dank Siren Associates.