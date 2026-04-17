Triebkräfte des Wandels: KI, Krisen, Frauen und Trump | Jacob Nordangård

Von Flashlights Podcast

„Wir haben diese alte Ordnung, das ist das alte System, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und jetzt werden wir es zu Fall bringen, damit wir am Ende das neue System einführen können.“ Jacob Nordangård

Catalysts of Change: AI, Crises, Women and Trump | Jacob Nordangård by Flashlights Podcast “We have this old order, that’s the old system that came into existence after the Second World War. And now we will crash it so that we can install the new system in the end.” Jacob Nordangård Read on Substack

Dies ist der zweite Teil meines Interviews mit Jacob Nordangård über die gerade erschienene englische Ausgabe seines Buches „The Digital World Brain“.

Der große Wandel

Die transnationale Elite der Welt macht keinen Hehl aus ihrem Wunsch nach einem Übergang zu einer neuen Ordnung, in der eine winzige Gruppe superreicher Tech-Tyrannen mit Hilfe einer agentenbasierten KI das Sagen haben wird.

Bereits 2003 wurde etwas ins Leben gerufen, das sich „The Great Transition Initiative“ nennt, erzählte mir Nordangård im Interview. Und er sagte: „Sie haben diese Zukunftsszenarien.“ Die Great Transition Initiative steht in Verbindung mit dem Rockefeller Brothers Fund, der Rockefeller Foundation und den Vereinten Nationen, die ihre Aktivitäten finanziert haben. In ihrem 2016 erschienenen Bericht sprechen sie über die Dinge, die gerade geschehen. Und sie sagen, dass wir uns mitten in einem allgemeinen Notstand befinden, der 2028 endet.“

Dieser allgemeine Notstand wäre, so glaubt Nordangård, „eine sehr chaotische Zeit, in der viele Krisen gleichzeitig auftreten – das Polykrisen-Szenario. Und Leute innerhalb der Great Transition Initiative sprechen davon, dass die Großmächte vielleicht beschließen werden, dass sie eingreifen und etwas namens ‚New Earth Order‘ (Neue Weltordnung) einführen müssen, um diese schlimme Situation zu bewältigen.“

Die Polykrise als Katalysator

Jacob Nordangård: „Das digitale Gehirn“, Seite 202

Krisen und Notfälle sind wertvolle Waffen im Arsenal der globalen Elite, denn sie nutzen sie als Katalysatoren, um Veränderungen voranzutreiben oder den Übergang zu einer neuen Ordnung zu beschleunigen. Je mehr Krisen und Notfälle, desto besser. Je beängstigender die Krisen und Notfälle, desto besser. Je mehr Angst sie bei den Menschen auslösen, desto besser. Angst ist ein weiterer mächtiger Katalysator für Veränderungen.

Erinnern Sie sich an Rahm Emanuel? Obamas erster Stabschef sagte im November 2008 während der Subprime-Krise: „Man sollte eine ernsthafte Krise niemals ungenutzt lassen … sie ist eine Gelegenheit, Dinge zu tun, von denen man dachte, man könne sie vorher nicht tun.“

Und wenn man zufällig keine Krise hat, nun, dann kann man immer eine schaffen. Wenn man keinen Notfall hat, na und? Man schafft ihn.

In der neuen Ordnung, so ist Nordangård überzeugt, wird es keinen Platz mehr für etwas so Altmodisches wie Politiker geben. Sie werden in der Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. Und nicht nur Politiker. Auch große Teile der derzeitigen Elite werden aussortiert werden. Eine konsolidierte und viel mächtigere Elite wird entstehen.

„Wir haben viele Menschen, die uns auf diesem Weg geholfen haben, und sie dachten, sie würden in dieses neue System einbezogen und belohnt werden. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, denn es ist wie ein Pakt mit dem Teufel.“ In der Tat. Und der Teufel hat Freude daran, zu täuschen, zu betrügen und sein Wort zu brechen.

Frauen und Mädchen als Katalysatoren

Die fünfte Verpflichtung (ich hätte fast „Gebot“ geschrieben) der UN-Initiative „Our Common Agenda“ lautet: „Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt stellen.“ In den Mittelpunkt wovon? In den Mittelpunkt der Macht.

Das ist eine aufschlussreiche Formulierung, nicht wahr? Wie eine Schachfigur werden Frauen und Mädchen in die Mitte des Bretts gestellt, um eine zentrale Rolle im großen Wandel zu spielen. Frauen und Mädchen stellen sich nicht selbst dorthin, nein, sie werden dorthin gestellt. Von wem? Von Menschen, die weitaus mächtiger sind und es wahrscheinlich als klugen Schachzug betrachten, Frauen und Mädchen in die Mitte der Macht zu stellen, um selbst mehr Macht zu erlangen.

Nordangård sagte:

„Ich glaube, die Idee dahinter ist, all den Frauen, denen es bisher verwehrt war, an der Festlegung der Agenda mitzuwirken, nun Zugang zu diesem Spiel zu gewähren. Und das ist so bösartig, denn was diese Frauen letztendlich tun werden, ist, dieses äußerst menschenfeindliche, frauenfeindliche System umzusetzen … Aber sie werden dem zustimmen, weil sie nun als Frauen Teil davon sein können.“

Und sie mischen zunehmend in den globalen Machtspielen mit. Man denke nur an Ursula von der Leyen, Jacinda Ardern, Angela Merkel, Amina Mohammed (stellvertretende Generalsekretärin der UNO), Greta Thunberg, Melissa Fleming (Leiterin der Kommunikationsabteilung der UNO) und Ngozi Okonjo-Iweala (Generaldirektorin der WTO). Wie ist es gelaufen? „Es ist nicht so, dass die Welt besser geworden wäre oder dass die Macht sanfter geworden wäre oder so etwas. Aber es ist eine andere Art von Macht. Es ist eher wie weibliche Psychopathie.“

Heute, so erzählte mir Nordangård, sind Frauen in der superelitären Gruppe der Young Global Leaders des WEF in der Überzahl. 1993 waren nur vierzehn Prozent Frauen. 2015 war es die Hälfte. 2025 waren es 55 % Frauen.

Jacob Nordangård: „Das digitale Gehirn“, Seite 241

Künstliche Intelligenz und digital erweiterte Menschen als Katalysatoren

KI und agentische KI sind unverzichtbare Werkzeuge, um den großen Wandel zu beschleunigen und zu vollziehen. Um ein digitales globales Kontrollsystem zu schaffen, benötigt KI gigantische Mengen an Rechenleistung und Daten.

Das bedeutet natürlich, dass Tausende und Abertausende zusätzlicher Rechenzentren gebaut werden müssen. Und diese werden mit Kernenergie betrieben werden, da nur so genügend Energie bereitgestellt werden kann.

Der Mensch wird irgendwann entscheiden müssen, ob er sich „aufrüsten“ lässt, um ein kybernetischer Organismus (Cyborg) zu werden, oder ob er ein natürlicher Mensch bleiben will.

Nordangård sagte, dass eine Gruppe namens „Millennium Project“, die eng mit der UNO zusammenarbeitet, vorgeschlagen habe, die UN-Menschenrechtserklärung zu überarbeiten, um Rechte für alle Arten von biologischen und nicht-biologischen Entitäten aufzunehmen. Hier ist ihre Liste:

„Gentechnisch veränderte Menschen; Cyborgs; digitale Intelligenzen; intellektuell verbesserte, zuvor nicht empfindungsfähige Tiere; jede Pflanzen- oder Tierart, die so verbessert wurde, dass sie die Fähigkeit zu intelligentem Denken besitzt; sowie andere hochentwickelte empfindungsfähige Lebensformen.“

Peter Thiel und der Antichrist als Katalysatoren

Der Milliardär Peter Thiel ist natürlich selbst ein sehr wichtiger Katalysator.

Thiel hält gerne Vorträge über den Antichrist: Erst kürzlich kam er für eine Reihe von Vorträgen nach Rom. Papst Leo war nicht anwesend und wurde, soweit ich weiß, nicht einmal eingeladen. Vielleicht, weil Thiel Papst Leo als den Schatten des Antichristen betrachtet?

Schließlich hat Papst Leo vor KI gewarnt und darauf hingewiesen, dass sie niemals Menschen und menschliche Beziehungen ersetzen darf. Der derzeitige Papst betrachtet KI als ein mächtiges, aber gefährliches Werkzeug, das auf verantwortungsvolle und ethische Weise reguliert werden muss. Klingt vernünftig. Doch Thiel ist der Ansicht, dass die Regulierung von KI oder auch nur die Warnung vor den Gefahren der KI auf einen schlüpfrigen Pfad führt, der in der Herrschaft des Antichristen endet.

Thiel warnt davor, dass die Angst vor KI und die daraus resultierende Regulierung der KI zur Entstehung eines globalen, technokratischen, autoritären Systems führen wird. Doch er selbst spielt eine zentrale Rolle innerhalb der transnationalen Elite, die genau diese Art von System aufbaut – mit Hilfe von unregulierter KI. Thiel war nicht nur ein „Young Global Leader“, sondern ist auch seit vielen Jahren Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe.

Thiel betrachtet Freiheit als unvereinbar mit der repräsentativen Demokratie und unterstützt ein System namens GovCorp, in dem der CEO wie ein Monarch regiert, in dem das Konzept der Bürger nicht mehr existiert und in dem die „Kunden“ der GovCorp keinerlei Mitspracherecht haben. Ach ja, und in dem KI natürlich völlig unreguliert ist.

Trump als Katalysator

Jacob Nordangård: „Das digitale Gehirn“, Seite 240

Warum hat Trump die Wahl 2024 gewonnen? Lag es daran, dass die milliardenschweren Technokraten ihn brauchten? Lag es daran, dass Musk, Thiel, Zuckerberg, Altman, Andreessen und andere wussten, dass nur er all die Dinge durchsetzen konnte, gegen die sich zweifellos fast alle Republikaner gestellt hätten, hätte ein Demokrat versucht, sie umzusetzen?

Der Bau von Tausenden und Abertausenden zusätzlicher Rechenzentren in ländlichen Gebieten der Vereinigten Staaten? Würden die Republikaner dem Bau von Tausenden und Abertausenden zusätzlicher Rechenzentren zustimmen, wenn Kamala Harris dies tun würde? Nein. Selbst wenn Trump dies tut, lehnen viele republikanische Wähler den Bau dieser Rechenzentren ab. Trump verspricht den Amerikanern viele gut bezahlte Arbeitsplätze in den Rechenzentren, die gegen den Willen der lokalen Bevölkerung gebaut werden. Doch Rechenzentren beschäftigen nur während ihrer Bauphase Personal. Sind sie erst einmal fertiggestellt, werden nur wenige Mitarbeiter für den Betrieb benötigt.

Nordangård ist überzeugt, dass die uneingeschränkte Unterstützung für KI und den Bau einer riesigen Anzahl zusätzlicher Rechenzentren „einer der Gründe war, warum sie Donald Trump und seine Politik brauchten, die davon spricht, wie wir die Energieversorgung sichern müssen, wie wir kritische Mineralien sichern müssen und wie wir Vorschriften abschaffen müssen.“

Was ist mit Trumps autoritärem, größenwahnsinnigem KI-Aktionsplan? Hätte Harris einen solchen Plan vorgelegt, hätten republikanische Politiker ihn gebilligt? Was ist mit Trumps Executive Order, die den Bundesstaaten im Wesentlichen verbietet, KI zu regulieren? Die Republikaner hätten darauf hingewiesen, dass dies verfassungswidrig ist, hätte Harris die EO erlassen. Aber sie hätte eine solche Executive Order nicht erlassen. Ein weiterer und wichtiger Grund, um sicherzustellen, dass Trump die Wahl gewinnen würde.

Was ist mit Trumps Stargate-Projekt? Was hätten die Republikaner davon gehalten, wenn Kamala Harris es umgesetzt hätte?

Was ist mit Real ID? Warum hat die Biden-Regierung Real ID nicht durchgesetzt? Hätte sie es versucht, hätte es einen Aufschrei und heftigen Widerstand seitens der Republikaner gegeben. Aber Trump konnte es tun. Trump kam damit durch, den Amerikanern zu befehlen, sich die Real ID zu besorgen.

Jacob Nordangård: „Das digitale Gehirn“, Seite 240

Was ist mit Trumps Stablecoins? Die Republikaner hätten sich gegen Kamala Harris’ Versuche gewehrt, CBDCs einzuführen. Doch Stablecoins unterscheiden sich nicht grundlegend davon; sie sind genauso programmierbar wie CBDCs.

Nordangård sagte:

„So spielen sie das Spiel. Sie haben beide Seiten, und wie ich schon sagte, haben wir CBDCs und wir haben Stablecoins, und Peter Thiel steht auf der Seite der Stablecoins. Er sagt, er sei für die Freiheit. Aber letztendlich wollen sie ein System unter der Herrschaft der Technik. Und er hält die Demokratie für nicht effizient genug.“

Und was ist mit den Dingen, die Trump nicht tut? Zum Beispiel, dass er die mRNA-Impfstoffe NICHT vom Markt nimmt? Oder dass er KEINE einzige Person für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zieht, die während der Pandemie begangen wurden? Hätte Kamala Harris die mRNA-Impfstoffe nicht vom Markt genommen – und das hätte sie sicherlich nicht getan –, wären die Republikaner empört gewesen. Aber da es Trump ist, der dies nicht tut, sagen manche: „Wir müssen geduldig sein. Er kann nicht alles auf einmal tun.“

Da es nicht Kamala Harris, sondern Donald Trump ist, der all diese Dinge tut und unterlässt, machen viele republikanische Politiker und Beamte mit, fügen sich oder wagen es nicht, Einwände zu erheben. Sie wissen, was mit ihnen geschehen wird, wenn sie Einwände erheben.

Trump macht die Drecksarbeit für die technokratische Milliardärsklasse, während er nebenbei die Geschäfte seiner Familie mit weiteren Milliarden Dollar bereichert. Weiß er, dass er der Traumpräsident der Tech-Milliardäre ist? Ja. Aber versteht er, dass er ein äußerst wertvolles Werkzeug in deren Händen ist? Wer weiß. Vielleicht weiß er es und vielleicht macht es ihm nichts aus.

Lassen Sie sich nicht manipulieren. Stören Sie stattdessen das System.

Was, fragte ich Norgangard, können die Menschen tun, um gegen das digitale Kontrollsystem zu kämpfen, das gerade eingerichtet wird?

Bevor die Menschen etwas unternehmen, müssen sie verstehen, was geschieht, sagte er. Das ist der allererste Schritt. Und deshalb hat er das Buch „The Digital World Brain“ geschrieben.

„Die Menschen werden sich bewusst, was vor sich geht, und das ist schon mal ein Anfang, denn wenn man nichts davon weiß, machen sie einfach weiter. Aber ich weiß nicht so recht, was die Leute mit diesen Informationen anfangen werden. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber ich nehme an, sie können die richtigen Fragen stellen und Dinge hinterfragen … Wenn sich dieses Bewusstsein also verbreitet, wird es am Ende schwieriger sein, das Ganze tatsächlich durchzuziehen.“

Er ist sich sicher, dass das System selbst niemals funktionieren wird: „Dieses System ist zu komplex, um letztendlich tatsächlich zu funktionieren. Niemand hat jemals zuvor ein solches System aufgebaut.“

Sobald man das verstanden hat, gibt es vieles, was man tun kann: Sich zu Wort melden, mit Freunden und der Familie sprechen. Nicht mitmachen, sich nicht fügen. Alles hinterfragen. Sich nicht zur Konformität drängen lassen, sondern das System „verkleben“, um es zu verlangsamen, zu zermürben, zu zerstören. Bar bezahlen. Den neuen digitalen Führerschein nicht beantragen. Keine Gesichtserkennungssysteme an Flughäfen nutzen. Füge dich nicht bei den kleinen Dingen. Widersetze dich dem System, wo und wann immer du kannst. Und überzeuge andere, dasselbe zu tun. Lass dich nicht impfen. Nimm keine Psychopharmaka. Suche dir einen unabhängigen Arzt, einen integrativen Arzt oder einen Heilpraktiker. Geh nicht zu großen Arztpraxen, die zum medizinischen Industriekomplex gehören.

Lass KI-Systeme niemals wissen, was du denkst oder fühlst. Behandle sie nicht wie Menschen. Vertraue ihnen niemals. Nutze sie, wenn du musst, aber vertraue ihnen niemals. Sie sind sehr leistungsfähige Maschinen, aber sie können nicht denken, sind unfähig zu logischem Denken und scheren sich offensichtlich keinen Deut um dich, so oder so.

Vergiss niemals, was während der sogenannten Pandemie passiert ist. Vertraue der Regierung nie wieder, egal wer an der Macht ist. Sie müssen sich dein Vertrauen verdienen. Und dein Vertrauen sollte außerordentlich schwer zu verdienen sein, ja sogar unmöglich.

Lass dich nie wieder auf dieses spaltende Spiel zwischen Republikanern und Demokraten ein. Das ist nur eine Taktik, um sicherzustellen, dass die Leute die Strategie nicht durchschauen.

Sei versichert, wie Nordangård sagte, dass „dieses [digitale Gehirn] ein System ist, das zu komplex ist, um am Ende tatsächlich zu funktionieren. Niemand hat jemals zuvor ein solches System gebaut.“ Es wird nicht funktionieren. Aber das ist fast nebensächlich. Ob es funktioniert oder nicht, es kann unermesslichen Schaden anrichten.

„Wir müssen auf die kommenden Dinge vorbereitet sein, gute Beziehungen zu den Menschen aufbauen und Wissen teilen. Damit wir an jenem Tag und schon vorher bereit sind und zurückschlagen können.“

Jacob Nordangård: „Das digitale Gehirn“, Seite 231

KAPITEL

00:05 Angst und Krise als Instrumente für den globalen Wandel

01:38 Politiker sind überflüssig: Der KI-Gott und das neue System

03:15 Die Hierarchie der Elite und der Pakt mit dem Teufel

04:19 Die Kontrolle der Jugend und das Sprechen für ungeborene Generationen

05:56 Die Inszenierung von Notfällen: Ihr täglich Brot

08:14 Die globale Notfallplattform und automatisierte Krisenreaktion

12:17 Auslösen gleichzeitiger Krisen, um Reformen zu erzwingen

13:01 Trump: Der Zusammenbruch der alten Weltordnung

14:24 Die Great Transition Initiative und der allgemeine Notstand

15:54 Transhumanismus, die World Future Society und die Perfektionierung des Menschen

17:11 Das Millennium-Projekt: Neufassung der Menschenrechte für Cyborgs und KI

18:59 Frauen als Schachfiguren: Die fünfte Verpflichtung in unserer gemeinsamen Agenda

20:42 Weibliche Psychopathie und die anti-menschliche Agenda

26:53 Schwedens feministische Außenpolitik und ihr Widerspruch zur NATO

31:11 WEF Young Global Leaders: Die Feminisierung der Macht

33:54 Peter Thiel und die Antichrist-Vorträge in Rom

35:25 Wer ist der Antichrist? Thiels Krieg gegen die KI-Regulierung

37:10 Täuschung, falsche Götter und das digitale Kontrollsystem

38:52 Thiel im Inneren der Maschine: Bilderberg, Rockefeller, Kissinger

40:55 Die amerikanischen Freunde von Bilderberg und die Superklasse

42:43 Thiels Selbstwiderspruch: Das Biest benennen, das er erschafft

44:36 Fraktionen und Spaltungen: Stablecoins vs. Nachhaltigkeit

45:56 Trump, Energiederegulierung und der Ausbau von Rechenzentren

48:18 Was können die Menschen tun? Bewusstseinsbildung, Nichtbefolgung, Widerstand

53:23 Bargeld verwenden, den Real ID ablehnen, sich nicht fügen

54:01 Havels „Die Macht der Machtlosen“: Leben ohne Lügen

55:28 Niemals vergessen: Die Eliten sind nur Idioten