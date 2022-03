Die Privatisierung des Atomkriegs. Was ist gefährlicher? Eine Mini-Atombombe oder COVID-19?

„Bei einem Treffen mit dem Kongress fordert Selenskyj mehr Waffen und eine Flugverbotszone“, so die New York Times.

Eine Flugverbotszone ist gleichbedeutend mit einem Szenario des Dritten Weltkriegs.

Wer schreibt und/oder bestimmt den Inhalt von Selenskyjs Reden?

Zelensky wandte sich in einem sorgfältig geschriebenen Text an Präsident Joe Biden:

„Du bist der Anführer deiner großen Nation. Ich wünsche dir, dass du der Anführer der Welt bist. Der Führer der Welt zu sein bedeutet, der Führer des Friedens zu sein.“

Zelensky ist ein politischer Stellvertreter, ein gehorsamer Lakai. Offensichtlich waren seine Reden sorgfältig im Namen seiner US-Sponsoren ausgearbeitet worden, dh mächtiger Fraktionen innerhalb des „Deep State“ zur Unterstützung von Amerikas Verteidigungsgiganten.

Der Military Industrial Complex hat seit der russischen Invasion Milliarden verdient. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop, BAE et al. haben gesehen, wie ihre Aktien inmitten eines Einbruchs der Marktwerte nach der Russland-Invasion am 24. Februar in die Höhe ……sollte der Text auf der weitergeleiteten Webseite in Englisch angezeigt werden, kann diese auf Deutsch oben umgestellt werden.