Präsident Trump verklagt Hillary Clinton und eine Reihe von vielen anderen wegen Betrugs und inszenierten Russland-Komplotts

Präsident Trump reichte am Donnerstag in Miami, Florida, eine RICO-Klage gegen Hillary Clinton und andere wegen des von der Clinton-Kampagne im Jahr 2016 inszenierten Russland-Komplotts ein, um Trumps Kandidatur zu untergraben und seine Präsidentschaft zu verhindern.

Trump fordert dreifachen Schadenersatz für Kosten und Verluste in Höhe von mehr als 24 Millionen Dollar.

Auszug aus der 108-seitigen Klageschrift:

Der Kläger, Donald J. Trump, durch und über seinen unterzeichneten Rechtsbeistand, reicht hiermit seine

Klage gegen die Beklagten Hillary R. Clinton, HFACC, Inc. und das Democratic National Committee,

DNC Services Corporation, Perkins Coie, LLC, Michael Sussmann, Marc Elias, Debbie

Wasserman Schultz, Charles Halliday Dolan, Jr., Jake Sullivan, John Podesta, Robert E. Mook, Phillipe Reines, Fusion GPS, Glenn Simpson, Peter Fritsch, Nellie Ohr, Bruce Ohr, Orbis Business

Intelligence, Ltd, Christopher Steele, Igor Danchenko, Neustar, Inc., Rodney Joffe, James Comey,

Peter Strzok, Lisa Page, Kevin Clinesmith, Andrew McCabe, John Does 1 bis 10 (diese Namen

fiktive und unbekannte Personen), und ABC Corporations 1 bis 10 (diese Namen sind

fiktive und unbekannte Unternehmen) und behauptet Folgendes:

Die Klage listet folgende Begründung auf:

Einführung

1: Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2016 haben Hillary Clinton und ihre Gefolgsleute

eine undenkbare Verschwörung inszeniert – eine, die das Gewissen schockiert und einen Affront gegen die Demokratie dieser Nation darstellt. Die Angeklagten haben gemeinsam gehandelt und sich böswillig verschworen, um ein falsches Narrativ zu weben dass ihr republikanischer Gegner, Donald J. Trump, mit einer feindlichen ausländischen Souveränität konspiriert habe. Die Handlungen, die zur Förderung ihres Plans unternommen wurden – Fälschung von Beweisen, Täuschung der Strafverfolgung, und die Ausnutzung des Zugangs zu hochsensiblen Datenquellen – sind so ungeheuerlich, subversiv und aufrührerisch, dass selbst die Ereignisse von Watergate im Vergleich dazu verblassen.

2: Unter dem Deckmantel der „Oppositionsforschung“, der „Datenanalyse“ und anderer politischer Strategeme versuchten die Beklagten ruchlos, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu erschüttern. Sie arbeiteten zusammen, mit einem einzigen, eigennützigen Ziel: Donald J. Trump zu verunglimpfen. In der Tat war ihre weitreichende Verschwörung war darauf ausgerichtet, Trumps Bewerbung um die Präsidentschaft zu vereiteln, indem sie einen Skandal fabrizierten, der um eine unbegründete bundesstaatliche Untersuchung auszulösen und einen Medienrummel zu entfachen.

3: Der Plan wurde von hochrangigen Beamten der Clinton-Kampagne und des DNC konzipiert, koordiniert und durchgeführt. Clinton-Kampagne und dem DNC – einschließlich der „Kandidatin“ selbst -, die versuchten, ihre Beteiligung hinter einer Mauer von Dritten zu verbergen. Zu Beginn nahmen die Clinton-Kampagne und das DNC Perkins Coie, eine Anwaltskanzlei mit engen Verbindungen zu den Demokraten, in der Hoffnung, ihre Handlungen unter dem Schleier des Anwaltsgeheimnisses zu verbergen. Perkins Coie war mit der Leitung des Plans betraut, Beweise für eine unheilvolle Verbindung zwischen Donald J. Trump und Russland zu finden – oder zu fabrizieren. Um dies zu erreichen, startete Perkins Coie parallele Operationen: an einer Front, Perkins Coie-Partner Marc Elias leitete die Bemühungen zur Erstellung falscher „Oppositionsstudien“, die angeblich um illegale Verbindungen zwischen der Trump-Kampagne und russischen Agenten aufzudecken; an einer anderen Front, Perkins Coie-Partner Michael Sussmann leitete eine Kampagne zur Entwicklung irreführender Beweise für eine Verbindung zwischen den E-Mail-Servern im Trump Tower und einer Bank in russischem Besitz.

4: Marc Elias beauftragte in seiner Mission, abfällige Anti-Trump-„Oppositionsforschung"