Die Proteste in Frankreich lassen nicht nach! Nationale Mobilmachung gegen den Gesundheitspass erreicht neuen Meilenstein

Nationale Mobilmachung gegen den Gesundheitspass erreicht einen neuen Meilenstein

En savoir plus sur RT France : https://francais-rt-com.translate.goog/france/89386-mobilisation-nationale-contre-pass-sanitaire-franchit-nouveau-cap?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,elem

Nationale Mobilmachung gegen den Gesundheitspass erreicht einen neuen Meilenstein

En savoir plus sur RT France : https://francais-rt-com.translate.goog/france/89386-mobilisation-nationale-contre-pass-sanitaire-franchit-nouveau-cap?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,elem

Nationale Mobilmachung gegen den Gesundheitspass erreicht einen neuen Meilenstein

En savoir plus sur RT France : https://francais-rt-com.translate.goog/france/89386-mobilisation-nationale-contre-pass-sanitaire-franchit-nouveau-cap?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,elem

In Frankreich haben erneut Hunderttausende von Menschen gegen Maßnahmen demonstriert. Ab nächster Woche dürfen nur noch Personen im Gaststättengewerbe arbeiten, die nachweisen können, dass sie geimpft oder negativ getestet worden sind. Es gab auch Proteste gegen die obligatorische Corona-Impfung für das Gesundheitspersonal.

Seit Wochen finden jedes Wochenende Demonstrationen gegen die Maßnahmen statt. Unzählige Menschen gingen unter anderem in Bordeaux, Paris, Nizza und Montpellier auf die Straße. Medienberichten zufolge, die sich auf Polizeiquellen stützen, waren es mehr als 230.000 Demonstranten davon alleine knappe 18.000 in Paris. In Wirklichkeit waren es wahrscheinlich viel mehr.

Bilder aus der französischen Hauptstadt:

NOW – Large protests are underway in #Paris and many other cities in France against vaccine passports and mandatory vaccinations. #manif7aout pic.twitter.com/5rXloLEpWi

Mobilization against the #PassSanitaire in Paris.



The interior ministry announces 17,000 demonstrators in #Paris.



Here are the images of one of the Parisian processions, the second experienced a mobilization similar to this one. #Manifs7aout pic.twitter.com/86gfxVzSWr