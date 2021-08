Die neuesten VAERS-Daten enthalten neue Berichte über Todesfälle bei Teenagern nach COVID-Impfung und die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle übersteigt 12.000

childrenshealthdefense.org: Die heute von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 30. Juli 2021 insgesamt 545.338 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen eingegangen sind, darunter 12.366 Todesfälle und 70.105 schwere Verletzungen.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass die Gesamtzahl der Meldungen (einschließlich ausländischer und US-amerikanischer Meldungen) von Todesfällen nach COVID-Impfungen in allen Altersgruppen die Zahl von 12.000 überschritten hat.

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung unerwünschter Impfstoffreaktionen in den USA, übermittelt wurden.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 30. Juli 2021 insgesamt 545.338 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 12.366 Todesfälle – ein Anstieg um 426 gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 70.105 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – ein Anstieg um 7.003 im Vergleich zur Vorwoche.

Aus der Veröffentlichung der VAERS-Daten am 30.7.21.

Ohne die „ausländischen Meldungen“ in VAERS wurden in den USA 443.201 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 5.739 Todesfälle und 35.881 schwere Verletzungen.

In den USA waren bis zum 30. Juli 344,9 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 139 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 193 Millionen Dosen von Pfizer und 13 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den bis zum 30. Juli gemeldeten 5.739 Todesfällen in den USA traten 13 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 19 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 34 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

Die diese Woche in den USA veröffentlichten Daten für 12- bis 17-Jährige zeigen:

15.741 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 947 als schwerwiegend eingestufte und 18 gemeldete Todesfälle. Zwei der neun Todesfälle waren Selbstmorde.

Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören ein 15-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1498080), der zuvor mit COVID geimpft worden war, bei dem im Mai 2021 eine Kardiomyopathie diagnostiziert wurde und der vier Tage nach der Verabreichung seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 18. Juni starb, als er auf dem Fußballplatz zusammenbrach und eine ventrikuläre Tachykardie erlitt, sowie ein 13-jähriges Mädchen (VAERS-Identifikationsnummer 1505250), das an einem Herzleiden starb, nachdem es seine erste Dosis von Pfizer erhalten hatte.

Zu den weiteren Todesfällen gehören zwei 13-jährige Jungen (VAERS I.D. 1406840 und 1431289), die zwei Tage nach der Verabreichung eines Pfizer-Impfstoffs starben, ein 13-jähriger Junge, der nach der Verabreichung von Moderna starb (VAERS I.D. 1463061), drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573), fünf 16-Jährige (VAERS I.D. 1420630, 1466009, 1225942, 1475434 und 1386841) und drei 17-Jährige (VAERS I.D. 1199455, 1388042 und 1420762).

2.323 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei 99 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

406 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 402 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

77 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 30. Juli 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

21 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73,2 Jahren.

Bis zum 30. Juli meldeten 2.636 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 912 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.533 gemeldeten Fällen von Glockenlähmung wurden 50 % auf Impfungen von Pfizer, 43 % auf Moderna und 6 % auf J&J zurückgeführt.

483 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 40 % der Fälle auf Pfizer, 35 % auf Moderna und 24 % auf J&J zurückgeführt wurden.

121.452 Berichte über Anaphylaxie, wobei 44 % der Fälle dem Impfstoff von Pfizer, 48 % Moderna und 8 % J&J zugeschrieben wurden.

8.048 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 3.428 Berichte Pfizer, 2.910 Berichte Moderna und 1.665 Berichte J&J zugeschrieben.

2.018 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.275 Fälle Pfizer, 667 Fälle Moderna und 71 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

FDA strebt vollständige Zulassung des Impfstoffs von Pfizer bis Anfang nächsten Monats an

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat ihren Zeitplan für die vollständige Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer beschleunigt und plant, den Prozess bis Anfang September abzuschließen, wie mit dem Vorgang vertraute Personen gegenüber der New York Times erklärten.

Präsident Biden sagte letzte Woche, er erwarte einen vollständig zugelassenen Impfstoff im Frühherbst. Die inoffizielle Frist der FDA ist jedoch der Labor Day oder früher, so die Times.

In einer Erklärung der Behörde hieß es, die Verantwortlichen hätten erkannt, dass eine Zulassung das Vertrauen der Öffentlichkeit stärken könnte, und sie hätten „alle Hände voll zu tun“, um die Arbeit zu erledigen.

Es wird erwartet, dass der Schritt der FDA den Anstoß für weitere Impfvorschriften für Krankenhauspersonal, Studenten und Bundestruppen geben wird.

Die Bundesbehörden stehen unter wachsendem öffentlichen Druck, den Impfstoff von Pfizer vollständig zuzulassen, seit das Unternehmen am 7. Mai seinen Antrag eingereicht hat.

Geimpfte könnten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung gefährlicherer COVID-Varianten spielen

Laut einer Studie, die letzte Woche in Scientific Reports veröffentlicht wurde, spielen geimpfte Personen möglicherweise eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von SARS-CoV-2-Varianten, die sich den vorhandenen COVID-Impfstoffen entziehen.

Die Forscher ermittelten drei spezifische Risikofaktoren, die die Entstehung und Etablierung eines impfstoffresistenten Stammes begünstigen. Diese sind: eine hohe Wahrscheinlichkeit des erstmaligen Auftretens des resistenten Stammes, eine hohe Anzahl infizierter Personen und eine niedrige Impfrate.

Die Analyse ergab jedoch auch, dass das Risiko für die Etablierung eines impfstoffresistenten Stammes am höchsten ist, wenn ein großer Teil der Bevölkerung bereits geimpft ist, die Übertragung jedoch nicht kontrolliert wird.

„Wenn die meisten Menschen geimpft sind, hat der impfstoffresistente Stamm einen Vorteil gegenüber dem ursprünglichen Stamm“, erklärte Simon Rella vom Institute of Science and Technology Austria gegenüber CNN. „Das bedeutet, dass sich der impfstoffresistente Stamm in einer Zeit, in der die meisten Menschen geimpft sind, schneller in der Bevölkerung ausbreitet.“

Die Daten stimmen mit einer Studie überein, die letzte Woche von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlicht wurde und die zeigt, dass geimpfte Menschen die Delta-Variante – die derzeit für 80 % der COVID-Fälle in den USA verantwortlich ist – genauso leicht übertragen können wie ungeimpfte.

Delta-Variante ist ansteckender, aber nicht tödlicher

Wie The Defender am 3. August berichtete, versuchen Beamte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) immer noch zu verstehen, warum die Delta-Variante übertragbarer ist als der ursprüngliche COVID-Virusstamm.

„Es gibt bestimmte Mutationen in der Delta-Variante, die es dem Virus zum Beispiel ermöglichen, sich leichter an eine Zelle anzuheften“, sagte Dr. Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der WHO für COVID, auf einer Pressekonferenz am 30. Juli. „Es gibt einige Laborstudien, die auf eine verstärkte Replikation in einigen der modellierten menschlichen Atemwegssysteme hindeuten“.

Die CDC warnte die Gesetzgeber am 29. Juli vor neuen Forschungsergebnissen, die darauf hinweisen, dass der Delta-Stamm ansteckender ist als Windpocken. Die Variante scheint auch ein längeres Übertragungsfenster zu haben als der ursprüngliche COVID-Stamm und kann ältere Menschen kränker machen, selbst wenn sie vollständig geimpft sind, berichtete CNBC.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University, sagte, die Delta-Variante sei zwar wahrscheinlich übertragbarer, aber auch weniger pathogen.

„Was wir hier sehen, ist Virus-Evolution 101“, sagte Hooker.

Er erklärte:

Viren wollen überleben, so dass die Tötung des Wirts (d. h. des infizierten Menschen) den Zweck verfehlt, da die Tötung des Wirts auch das Virus tötet.

„Aus diesem Grund neigen neue Varianten von Viren, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind, dazu, übertragbarer zu werden, aber weniger pathogen zu sein. Mit anderen Worten: Sie verbreiten sich leichter von Mensch zu Mensch, richten aber weniger Schaden beim Wirt an.“

Hooker sagte, je mehr die Variante von der für den Impfstoff verwendeten Originalsequenz abweicht, desto weniger wirksam ist der Impfstoff gegen diese Variante, was erklären könnte, warum sich vollständig geimpfte Menschen mit der Delta-Variante infizieren.

Bei der natürlichen Immunität sei dies jedoch nicht der Fall, erklärte Hooker:

„Der Impfstoff konzentriert sich auf das Spike-Protein, während sich die natürliche Immunität auf das gesamte Virus konzentriert. Die natürliche Immunität – mit einem vielfältigeren Spektrum an Antikörpern und T-Zell-Rezeptoren – bietet insgesamt einen besseren Schutz, da sie mehr Angriffspunkte für das Virus hat, während sich die aus dem Impfstoff abgeleitete Immunität nur auf einen Teil des Virus konzentriert, in diesem Fall auf das Spike-Protein. Sobald dieser Teil des Virus ausreichend mutiert ist, ist der Impfstoff nicht mehr wirksam.“

Offspring-Band wirft Schlagzeuger raus, weil er sich weigert, sich impfen zu lassen

Pete Parada, Schlagzeuger der kalifornischen Rockband Offspring, sagte, er sei aus der Band ausgeschlossen worden, weil er sich weigerte, sich gegen COVID impfen zu lassen, obwohl er bereits COVID hatte und eine natürliche Immunität erworben hatte.

In einem Instagram-Post sagte Parada:

„Da ich nicht in der Lage bin, das zu erfüllen, was immer mehr zu einem Industrie-Mandat wird, wurde kürzlich entschieden, dass es unsicher ist, in meiner Nähe zu sein, im Studio und auf Tour. Ich erwähne dies, weil ihr mich bei den kommenden Shows nicht sehen werdet. Ich möchte auch meine Geschichte erzählen, damit alle anderen, die die Qualen und die Isolation des Zurückgelassenwerdens erleben, wissen, dass sie nicht ganz allein sind.“

Parada, der vor mehr als einem Jahr geimpft wurde, sagte, dass ihm aufgrund seiner „persönlichen medizinischen Vorgeschichte und des Nebenwirkungsprofils“ der COVID-Impfstoffe medizinisch von der Impfung abgeraten wurde.

Parada hat eine Vorgeschichte mit dem Guillain-Barré-Syndrom (GBS), einer schweren, aber seltenen Autoimmunerkrankung, die mit mehreren Impfstoffen, darunter auch COVID-Impfstoffen, in Verbindung gebracht wird.

Parada sagte, er sei zuversichtlich, dass er mit dem Virus wieder zurechtkommen würde, aber er könne nicht mit einer weiteren Runde des GBS nach der Impfung umgehen, das aus seiner Kindheit stammt und im Laufe seines Lebens immer schlimmer geworden ist.

In einer Reihe von Tweets sagte Parada, er unterstütze eindeutig die informierte Zustimmung – „die eine von Zwang unbelastete Entscheidung erfordert“ – und halte es nicht für „ethisch oder klug“, denjenigen mit der größten Macht, einschließlich Regierungen, Unternehmen, Organisationen oder Arbeitgebern, zu erlauben, „denjenigen mit der geringsten Macht medizinische Verfahren zu diktieren“.

Die größten Arbeitgeber des Landes schreiben COVID-Impfungen vor

Einige der größten Arbeitgeber des Landes schreiben COVID-Impfungen vor, wie die New York Times diese Woche berichtete.

Tyson Foods teilte diese Woche seinen 120.000 Mitarbeitern in Büros, Schlachthöfen und Geflügelfabriken im ganzen Land mit, dass sie sich bis zum 1. November impfen lassen müssen, als „Bedingung für die Beschäftigung“.

Microsoft, das rund 100.000 Mitarbeiter in den USA beschäftigt, kündigte an, einen Impfnachweis für alle Mitarbeiter, Lieferanten und Gäste zu verlangen, um Zugang zu seinen Büros zu erhalten.

Letzte Woche kündigte Google an, dass alle Mitarbeiter, die in die Büros des Unternehmens zurückkehren, geimpft werden müssen, und Disney kündigte eine Verpflichtung für alle Angestellten und nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeiter an, die vor Ort arbeiten.

Walmart, der größte private Arbeitgeber in den USA, sowie Lyft und Uber haben Impfungen für Angestellte vorgeschrieben, nicht aber für Millionen von Mitarbeitern in der ersten Reihe.

Die Maßnahmen wurden vom Weißen Haus gelobt.

„Ich möchte Walmart, Google, Netflix, Disney und Tyson Foods für ihre jüngsten Maßnahmen danken, die Impfungen für Angestellte vorschreiben“, sagte Präsident Biden am Dienstag in einer Pressekonferenz. „Ich weiß, dass das nicht einfach ist – aber ich werde ihnen den Rücken stärken.“

„Andere haben es abgelehnt, sich zu engagieren“, sagte Biden. „I find it disappointing(Ich finde es enttäuschend).“

151 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen von The Defender

Auf der Website der CDC heißt es: „Die CDC geht jeder Meldung über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir haben wiederholt per Telefon und E-Mail versucht, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten.

Trotz mehrfacher Telefon- und E-Mail-Kontakte mit vielen Mitarbeitern der CDC und obwohl uns gesagt wurde, dass unsere Anfrage im System sei und jemand darauf antworten würde, haben wir noch keine Antworten auf unsere Fragen erhalten. Es sind bereits 144 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Bitte um Informationen an die CDC geschickt haben.