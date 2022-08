Die Psychologie des Totalitarismus – Dr. Joseph Sansone

„Die Psychologie des Totalitarismus“ ist ein Buch des Psychologieprofessors der Universität Gent in Belgien, Dr. Mattias Desmet. In seinem Buch veranschaulicht er seine Konzepte der Massenbildungspsychose, die in den letzten zweieinhalb Jahren zu dem irrationalen Verhalten der Massen als Reaktion auf Covid geführt hat. Das Tragen von Masken, Lockdowns, Zwangsimpfungen, die Verweigerung der Gesundheitsversorgung für Ungeimpfte, das Tragen von Masken im Auto, wenn man allein ist, die Fortsetzung von Auffrischungsimpfungen, obwohl sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit in Frage gestellt sind, und so weiter.

Ein erfrischender Aspekt des Buches ist, dass es die wissenschaftliche Autorität untergräbt, was paradoxerweise die Wissenschaft stärkt. Insbesondere zitiert er die Arbeit des legendären Forschers Dr. John Ioannidis, Epidemiologe und Professor für Medizin an der Stanford University, und seine Forschung, die bestätigt, dass die meisten medizinischen Forschungsergebnisse nicht repliziert werden können. Entweder durch Voreingenommenheit der Forscher oder durch offensichtlichen Betrug sind die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse einfach nicht gültig.

Ich sage, dass dies die Wissenschaft aufwertet, wenn Desmet darauf hinweist, weil es die Annahme wissenschaftlicher Autorität untergräbt. Die Wissenschaft soll eine offene Suche nach der Wahrheit sein, die sich von Natur aus selbst korrigiert. Sobald die Wissenschaft die Rolle einer Autorität beansprucht und versucht, die Diskussion einzuschränken, ist sie keine Wissenschaft mehr. Zensur und Wissenschaft können nicht koexistieren. Tatsächlich ist die Verwendung von „Autorität“ zur Unterstützung eines Arguments einer der vier grundlegenden logischen Fehlschlüsse, die im Unterricht über wissenschaftliche Grundlagenforschung gelehrt werden. Die anderen sind der Angriff auf den Überbringer, d. h. das Argument ist fehlerhaft, weil der Überbringer fehlerhaft ist, die falsche Dichotomie und die Annahme, dass eine zeitliche Beziehung automatisch Kausalität bedeutet.

Im Wesentlichen führt die Isolation der Menschen, oder wie Desmet es nennt, die Atomisierung der Menschen, das Abschneiden der allgemeinen gesellschaftlichen Bindungen, die meist auf die Technologie zurückzuführen sind, zu einem Mangel an Bedeutung, zu frei schwebenden Ängsten und Frustrationen ohne greifbare Ursache. Die Einführung einer wahrgenommenen Bedrohung, insbesondere des „unsichtbaren Feindes“ des Virus, bringt die Menschen dazu, sich zu einer neuen Gruppe zusammenzuschließen, um diesen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Auf diese Weise bildet sich eine Gruppenidentität. Die Einführung ritualisierter Verhaltensweisen, wie z. B. das Tragen von Masken, das Gehen im Abstand von drei Metern und das Anstehen in Geschäften, verstärken die neue kultähnliche Gruppenidentität. Dadurch wird jegliches kritische Denken außer Kraft gesetzt und blinder Gehorsam ist die Folge. Im Grunde genommen haben wir es mit einer Art Gruppenhypnose zu tun. Etwa ein Drittel der Menschen befindet sich in Trance, ein Drittel macht aus Zwang mit, und ein Drittel ist hellwach und leistet vollen Widerstand.

Als Psychotherapeut, der sich auf klinische Hypnose spezialisiert hat, möchte ich ein paar Einblicke geben. Erstens, und darauf weist Desmet hin, kommt diese Art von blindem Gehorsam in der klinischen Hypnose natürlich nicht vor, weil die Versuchsperson weiß, dass sie hypnotisiert wird und warum. Eigentlich wäre „Gruppen-Gehirnwäsche“ vielleicht ein besseres Wort für das, was hier geschieht, aber das mag etwas hart klingen. Die oben erwähnten ritualisierten Verhaltensweisen, wie z. B. das Tragen von Masken, dienen dazu, die blinde Zugehörigkeit zur Gruppe und die Aufnahme in die neue Gruppe zu verstärken. Sie sind auch Überzeugungsmittel und Techniken zur Vertiefung der Trance.

Es gibt einige wenige sozialpsychologische Studien, die wirklich auf die aktuelle Situation in Amerika und der Welt im Allgemeinen zutreffen. Desmet erwähnt die Studien von Asch über Konformität. In diesen Studien gab es eine Linie auf der Tafel und drei weitere separate Linien, und die Versuchsperson sollte angeben, welche Linie in der Länge mit der ursprünglichen Linie übereinstimmte. Die übereinstimmende Linie war offensichtlich. Der Haken an der Sache war, dass es in der Studie 12 Mitstreiter gab, die alle dieselbe falsche Linie nannten. Die Teilnehmer gaben in einem Drittel der Fälle die falsche Zeile an und schrieben dies im Nachhinein dem sozialen Druck zu, und einige Teilnehmer begannen sogar an ihren eigenen Erkenntnissen zu zweifeln. Interessanterweise hat in dieser Studie der Teilnehmer in 95% der Fälle, in denen ein anderer Mitspieler den richtigen Satz gesagt hat, auch den richtigen Satz gesagt.

Ein weiterer erwähnenswerter Studienklassiker ist Milgrams Studie über Gehorsam. Milgram versuchte, Einblicke in die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs zu gewinnen, insbesondere in Bezug auf Menschenversuche und die Ergebnisse der Nürnberger Prozesse. Auch bei dieser Studie wurden Verbündete eingesetzt. In diesem Fall wurde den Teilnehmern gesagt, dass es in der Studie um Lernen geht, und der Lernende (ein Konföderierter) wurde an Elektroden angeschlossen. Der Teilnehmer fungierte als Lehrer und gab Elektroschocks ab, wenn der Teilnehmer falsch antwortete. Diese reichten von leicht (15 Volt) über gefährlich/schwer (375 Volt) bis XXX (450 Volt). Der Versuchsleiter (ein anderer Mitspieler) trug einen grauen Laborkittel und gab dem Teilnehmer Anweisungen, wann er einen Stromstoß verabreichen sollte. Erstaunlicherweise drehten 65 % der Teilnehmer den Regler auf 450 Volt, wenn der Versuchsleiter es ihnen befahl.

Die Milgram-Experimente sind sehr bedenklich. Denken Sie an die Strafverfolgungsbehörden und das Militär, wenn ihnen befohlen wird, anderen Masken aufzuzwingen, Quarantäne zu verhängen und Impfungen durchzuführen. Diese Regierungsangestellten wurden jahrelang indoktriniert und riskieren den Verlust ihrer Pension, wenn sie nicht gehorchen.

In „The Psychology of Totalitarianism“ wird eine detaillierte Analyse des Totalitarismus vorgenommen. Er unterscheidet zwischen einem typischen Diktator, der durch Angst regiert und oft nachlässt, sobald er an der Macht ist, um seine Unterstützung zu erhalten, und dem Totalitaristen, der von seiner eigenen Ideologie geblendet ist. Die Analyse der Massenbildung unter Hitler und Stalin ist treffend, und Desmet weist darauf hin, dass ein wahnsinniger Führer für den Totalitarismus nicht notwendig ist und dass der gegenwärtige globale Totalitarismus durch Technokratie und Pseudowissenschaft mit Hilfe der Technologie betrieben wird. Der sektenähnliche Aspekt von Anhängern und Führern wird hervorgehoben.

Desmet weist wie andere vor ihm darauf hin, dass diese totalitären Systeme schließlich an ihrem eigenen Gewicht zugrunde gehen. Das Problem ist, dass dies möglicherweise Jahrzehnte dauern kann und bis dahin Milliarden von Menschen ermordet werden könnten. Er scheint den psychopathischen Aspekt der Totalitären bis zu einem gewissen Grad herunterzuspielen, womit ich nicht ganz einverstanden bin, wie zukünftige Artikel zeigen werden. Desmet zufolge führt die Ideologie eines mechanistischen Universums zu einer Massenbildung, die zu totalitären Systemen führt.

Auch damit bin ich nicht ganz einverstanden. Zuweilen kann es sich so entwickeln. Diesmal scheint es so zu sein, dass die Totalitaristen im Glauben an ihre Ideologie, dass der Planet eine wachsende menschliche Bevölkerung nicht verkraften könne, die Psychose der Massenbildung gezielt herbeigeführt haben.

Dieses Buch ist auf jeden Fall eine lohnende Lektüre. Vielleicht möchten Sie ein Exemplar für die Freunde und Familienmitglieder kaufen, die betrogen wurden. So beunruhigend die oben erwähnte Milgram-Studie auch ist, der Silberstreif an Aschs Studie ist, dass man sich aus der intellektuellen Sklaverei befreien kann, sobald man die Wahrheit erfährt.

Dies ist auch ein Grund, warum es weltweit einen eklatanten Druck gibt, Zensur auszuüben.