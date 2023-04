Die Rache des Imperiums: Südliches Eurasien in Brand setzen

Pepe Escobar

Hegemon-Hacks spinnen, dass der Nordatlantik nach Südchina verlagert wurde. Gute Nacht, und viel Glück.

Die kollektive kognitive Dissonanz, die das Rudel der Hyänen mit den geschliffenen Gesichtern an den Tag legt, die die US-Außenpolitik vorantreiben, sollte niemals unterschätzt werden.

Und doch haben diese Strauss’schen Neo-Con-Psychos einen taktischen Erfolg errungen. Europa ist ein Schiff der Narren, das auf Skylla und Charybdis zusteuert – mit Quislingen wie Frankreichs Le Petit Roi und Deutschlands Leberwurstkanzler, die an dem Debakel mitwirken, wobei die Galerien in einem Strudel hysterischen Moralismus‘ ertrinken.

Es sind diejenigen, die den Hegemon antreiben, die Europa zerstören. Nicht Russland.

Aber dann ist da noch das große Bild des neuen Great Game 2.0.

Zwei russische Analysten haben auf unterschiedliche Weise einen erstaunlichen, ziemlich komplementären und ziemlich realistischen Fahrplan erstellt.

General Andrei Guruljow, pensioniert, ist jetzt Mitglied der Duma. Er ist der Ansicht, dass der Krieg zwischen der NATO und Russland auf ukrainischem Boden erst im Jahr 2030 beendet sein wird – dann hätte die Ukraine im Grunde aufgehört zu existieren.

Seine Frist ist 2027-2030 – etwas, das bisher niemand vorherzusagen wagte. Und „aufhören zu existieren“ bedeutet laut Guruljow, dass die Ukraine tatsächlich von jeder Landkarte verschwindet. Dies ist die logische Schlussfolgerung der militärischen Sonderoperation, die vom Kreml und vom Sicherheitsrat immer wieder bekräftigt wird: Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine, neutraler Status, keine NATO-Mitgliedschaft und „Unteilbarkeit der Sicherheit“ für Europa und den postsowjetischen Raum gleichermaßen.

Solange diese Fakten nicht vorliegen, so Guruljow, werden der Kreml und der russische Generalstab keine Zugeständnisse machen. Kein vom Gürtel auferlegter „eingefrorener Konflikt“ oder ein vorgetäuschter Waffenstillstand, von dem jeder weiß, dass er nicht eingehalten werden wird, so wie die Minsker Vereinbarungen nie eingehalten wurden.

Und doch haben wir in Moskau ein Problem. So sehr der Kreml auch immer betonen mag, dass es sich nicht um einen Krieg gegen die slawischen ukrainischen Brüder und Cousins handelt – was bedeutet, dass kein Shock’n Awe amerikanischer Prägung stattfindet, bei dem alles in Sichtweite pulverisiert wird – Guruljows Urteil impliziert, dass die Zerstörung des derzeitigen, krebsartigen, korrupten ukrainischen Staates ein Muss ist.

In einem umfassenden Lagebericht über den entscheidenden Scheideweg wird zu Recht behauptet, dass, wenn Russland zehn Jahre lang in Afghanistan und zehn Jahre lang in Tschetschenien war – alle Perioden zusammengenommen -, die derzeitige SMO – die von einigen sehr mächtigen Leuten in Moskau als „Beinahe-Krieg“ bezeichnet wird – und obendrein gegen die volle Kraft der NATO, durchaus noch sieben Jahre dauern könnte.

Im Lagebericht wird auch richtig argumentiert, dass für Russland der kinetische Aspekt des „Beinahe-Kriegs“ nicht einmal der wichtigste ist.

In diesem Krieg, der praktisch ein Krieg auf Leben und Tod gegen den westlichen Neoliberalismus ist, kommt es auf ein großes russisches Erwachen an, das bereits im Gange ist: „Russlands Ziel ist es, 2027–2030 nicht als bloßer ‚Sieger‘ über den Ruinen eines vergessenen Landes zu stehen, sondern als ein Staat, der wieder zu seinem historischen Bogen zurückgefunden hat, der sich selbst gefunden hat, der seine Prinzipien wiedergefunden hat, der seinen Mut hat, seine Vision von der Welt zu verteidigen.“

Ja, dies ist ein zivilisatorischer Krieg, wie Alexander Dugin meisterhaft argumentiert hat. Und es geht um eine zivilisatorische Wiedergeburt. Und doch ist das für die Strauss’schen Neo-Con-Psychos nur ein weiterer Versuch, Russland ins Chaos zu stürzen, eine Marionette zu installieren und seine natürlichen Ressourcen zu stehlen.

Feuer im Loch

Die Analyse von Andrej Bezrukow ergänzt die von Guruljow (hier, auf Russisch) auf hervorragende Weise. Bezrukov ist ein ehemaliger Oberst der SVR (russischer Auslandsgeheimdienst) und jetzt Professor am Lehrstuhl für Angewandte Analyse internationaler Probleme am MGIMO und Vorsitzender des Think Tanks Council on Foreign and Defense Policy.

Bezrukov weiß, dass das Imperium die bevorstehende, massive Demütigung durch die NATO in der Ukraine nicht einfach so hinnehmen wird. Und noch vor dem von Guruljow vorgeschlagenen möglichen Zeitplan 2027–2030 wird das Imperium den Süden Eurasiens – von der Türkei bis China – in Brand setzen.

Präsident Xi Jinping sagte bei seinem denkwürdigen Besuch im Kreml im vergangenen Monat zu Präsident Putin, die Welt befinde sich in einem Wandel, „wie wir ihn seit 100 Jahren nicht gesehen haben“.

Bezrukov erinnert uns passenderweise an den damaligen Stand der Dinge: „In den Jahren von 1914 bis 1945 befand sich die Welt in demselben Zwischenzustand wie heute. In diesen dreißig Jahren hat sich die Welt völlig verändert: von Imperien und Pferden zur Entstehung von zwei Atommächten, der UNO und dem transatlantischen Flugverkehr. Wir treten in eine ähnliche Periode ein, die dieses Mal etwa zwanzig Jahre dauern wird“.

Europa wird vorhersehbar „verkümmern“, da „es nicht mehr das absolute Zentrum des Universums ist“. Inmitten dieser Umverteilung der Macht greift Bezrukov auf einen der Kernpunkte einer bahnbrechenden Analyse zurück, die in der jüngsten Vergangenheit von Andre Gunder Frank entwickelt wurde: „Vor 200–250 Jahren lagen 70 Prozent der Produktion in China und Indien. Wir sind auf dem Weg dorthin, was auch der Bevölkerungszahl entsprechen wird“.

Es ist also kein Wunder, dass die sich am schnellsten entwickelnde Region – die Bezrukov als „Südeurasien“ bezeichnet – zu einer „Risikozone“ werden könnte, die vom Hegemon in ein gewaltiges Machtfass verwandelt werden könnte.

Er skizziert, wie der Süden Eurasiens von konfliktreichen Grenzen durchzogen ist – wie in Kaschmir, Armenien-Aserbaidschan, Tadschikistan-Kirgisistan. Der Hegemon wird zwangsläufig in ein Aufflackern militärischer Konflikte um umstrittene Grenzen sowie in separatistische Tendenzen (z. B. in Belutschistan) investieren. Verdeckte Operationen der CIA in Hülle und Fülle.

Dennoch wird Russland nach Ansicht von Bezrukov zurechtkommen: „Russland hat sehr große Vorteile, denn wir sind der größte Produzent von Nahrungsmitteln und Lieferant von Energie. Und ohne billige Energie wird es keinen Fortschritt und keine Digitalisierung geben. Außerdem sind wir das Bindeglied zwischen Ost und West, ohne das der Kontinent nicht leben kann, denn der Kontinent muss Handel treiben. Und wenn der Süden verbrennt, werden die Hauptrouten nicht durch die Ozeane im Süden, sondern im Norden verlaufen, hauptsächlich auf dem Landweg.“

Die größte Herausforderung für Russland wird darin bestehen, die innere Stabilität zu wahren: „Alle Staaten werden sich an diesem historischen Wendepunkt in zwei Gruppen aufteilen: diejenigen, die die innere Stabilität aufrechterhalten können und vernünftig und unblutig in den nächsten technologischen Zyklus übergehen – und dann diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, die vom Weg abkommen, die einen blutigen inneren Showdown erleben, wie wir ihn vor hundert Jahren hatten. Letztere werden zehn bis zwanzig Jahre zurückgeworfen, lecken dann ihre Wunden und versuchen, alle anderen einzuholen. Unsere Aufgabe ist es also, die innere Stabilität aufrechtzuerhalten.“

Und genau hier wird das von Guruljow angedeutete Große Erwachen oder die Rückbesinnung Russlands auf sein wahres zivilisatorisches Ethos, wie Dugin meint, seine einigende Rolle spielen.

Es liegt noch ein langer Weg vor uns – und ein Krieg gegen die NATO muss gewonnen werden. In der Zwischenzeit spinnen die Hegemon-Hacker, dass der Nordatlantik nach Südchina verlagert wurde. Gute Nacht, und viel Glück.