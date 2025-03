Von Cynthia Chung

„Der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke zitieren. Eine böse Seele, die heiliges Zeugnis ablegt, ist wie ein Schurke mit einer lächelnden Wange, ein schöner Apfel, der im Inneren verfault ist. Oh, was für eine schöne äußere Täuschung hat!“ – Kaufmann von Venedig, Akt 1, Szene 3, Zeile 99, William Shakespeare „Das ist die ausgezeichnete Eitelkeit der Welt, dass wir, wenn wir vom Glück verlassen sind – oft die Folge unseres eigenen Verhaltens – die Sonne, den Mond und die Sterne für unsere Katastrophen verantwortlich machen: als wären wir notwendigerweise Schurken, Narren durch himmlischen Zwang, Schurken, Diebe und Verräter durch die Vorherrschaft der Himmelskörper, Trunkenbolde, Lügner und Ehebrecher durch einen erzwungenen Gehorsam unter planetarischem Einfluss und alles, was wir an Bösem sind, durch göttliche Einwirkung: eine bewundernswerte Ausflucht des Hurenkindes Mensch, um seine bockige Veranlagung einem Stern in die Schuhe zu schieben.“ – König Lear, Akt 1, Szene 2, Zeile 132, William Shakespeare

Ein Cyborg-Bohemian-Rhapsody

Wie die Borg mit ihren flachen, monotonen Stimmen sagen würden: „Widerstand ist zwecklos“ – das heißt, gegen die unvermeidliche Assimilation zwischen Mensch und Computer, bei der der Computer zum Meister über einen Bienenstock aus Fleisch und Metall wird.

Die Borg, wie sie in Star Trek dargestellt werden. Die Borg sahen es als ihre Mission an, alle intelligenten Lebensformen im Universum in ihr Computernetzwerk zu integrieren.

Diese Unvermeidbarkeit ist zumindest das, was uns in Science-Fiction-Schwärmereien, unseren modernen Volksmärchen über das gestörte Übernatürliche, ständig glauben gemacht wird. Aber ist das wirklich so?

Die Jugend von heute wird, wie zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte, an dem der Totalitarismus regiert, von der neuesten Modeerscheinung, wie man eine Generation bewaffnen, radikalisieren und letztlich versklaven kann, hart getroffen. Nacht für Nacht werden ihnen Horrorgeschichten erzählt, wie sie in dieser „schönen neuen Welt“ irrelevant sein werden, wenn sie nicht akzeptieren, dass man sich mit einem KI-Nervensystem verschmelzen muss, wenn man an der Gesellschaft teilhaben will. Sich zu weigern bedeutet, ein Leben in den dunklen Winkeln der Gesellschaft zu akzeptieren. Diejenigen, die sich nicht verschmelzen lassen, werden die neuen Aussätzigen sein, die „Unberührbaren“, die Kaste der permanenten Irrelevanz.

Diejenigen, die sich die besten Technologien für die KI-Verschmelzung leisten können, werden sich ihren Platz in den elitäreren Kasten verdienen. Sich selbst oder seinen Kindern dies zu verweigern, bedeutet nicht nur, ihnen die Zukunft zu verweigern, sondern auch ihren Kindern die Zukunft, und so weiter und so fort. Tatsächlich wird dieses neue System dem alten System sehr ähnlich sehen, in dem die Abstammungslinien aufgrund des „Blutes“, mit dem man geboren wurde, oder besser gesagt, das man mit der Geburt „aufgefüllt“ wurde, zu einem Leben in der Leibeigenschaft oder Aristokratie verbannt wurden.

Wenn man sich zunehmend weigert, die Verbesserungen zu akzeptieren, wird man das Vermächtnis seiner Familie verwerfen, wie bei einem Apple-Computer, der ein Update überspringt und sofort vom „Netzwerk“ isoliert wird.

Wie ich jedoch bereits in mehreren Aufsätzen dargelegt habe, insbesondere in „The Curse of Game Theory“ und „Why H.G. Wells‘ World Brain and Yuval Harari’s Hackable Human Will Not Succeed“ – sind diese Prophezeiungen der Unvermeidlichkeit eine Lüge.

Sie müssen sich nicht mit KI verschmelzen, um sich geistig zu verbessern. Tatsächlich würde dies genau das Gegenteil des beabsichtigten Ergebnisses bewirken, sondern vielmehr Ihre geistige Versklavung sicherstellen.

Immer wieder „warnen“ uns die Weltuntergangspropheten vor der scheinbaren Unvermeidbarkeit unserer schönen neuen Welt – also weniger eine Warnung als vielmehr eine Anwendung von prädiktiver Programmierung –, denn etwas immer wieder als Unvermeidbarkeit ohne offensichtliche Lösung zu wiederholen, ist nicht wirklich eine „Warnung“, da uns gesagt wird, dass wir den Kurs, auf dem wir uns befinden, nicht ändern können. Vielmehr geht es darum, sich mental auf die allmähliche Akzeptanz oder Kapitulation vor einem Szenario vorzubereiten, das ansonsten so schrecklich wäre, dass es von der überwiegenden Mehrheit einer moralischen Gesellschaft vehement abgelehnt würde.

Dies ist unser neues Zeitalter der Kriegsführung, in dem man im eigenen Kopf besiegt werden muss, bevor man überhaupt an Rebellion denkt.

ChatGPT als das neue Orakel von Delphi?

„Erkenne dich selbst, nichts im Übermaß, Gewissheit bringt Verderben“ – Inschrift am Apollontempel in Delphi

Viele kennen die Apollo-Inschrift von Delphi und verbinden sie mit Worten der Weisheit, schließlich war der Tempel von Delphi das Zentrum der globalen Intelligenz. Könige, Kaiser, Staatsmänner und Generäle aus allen Teilen der antiken Welt reisten mit einer großzügigen Goldzahlung zum Tempel in der Hoffnung, dass die Weisheit des großen Gottes Apollo ihnen zuteil würde und ihrer jeweiligen Sache Stärke und Macht verleihen würde.

Eine der berühmtesten Weissagungen des Kults von Delphi richtete sich laut dem antiken Historiker Herodot an König Krösus von Lydien. König Krösus war ein sehr reicher König und die letzte Bastion der ionischen Städte gegen die zunehmende persische Macht in Anatolien. König Krösus wollte wissen, ob er seinen Feldzug tiefer in das Gebiet des Persischen Reiches hinein fortsetzen und ob er für ein solches Unterfangen ein Militärbündnis anstreben sollte.

Laut Herodot war die Menge an Gold, die König Krösus lieferte, die größte, die jemals dem Apollontempel gespendet wurde. Im Gegenzug würde die Priesterin von Delphi, auch bekannt als das Orakel (ein armes junges Mädchen, das einmal im Jahr mit den „richtigen Eigenschaften“ ausgewählt wurde), unsinniges Geschwätz von sich geben, berauscht von den Gasdämpfen des Abgrunds, über dem sie praktischerweise platziert war. Die Priester würden dann die Prophezeiung des Orakels „übersetzen“.

König Krösus wurde als Rätsel prophezeit: „Wenn Krösus in den Krieg zieht, wird er ein großes Reich zerstören.“ Krösus wurde auch gesagt, er solle sich mit dem mächtigsten griechischen Staat verbünden, und er entschied sich für Sparta. Krösus war überglücklich und glaubte, seinen Sieg in der Tasche zu haben, und begann sofort mit den Vorbereitungen für seinen Feldzug gegen Persien. Lange Rede, kurzer Sinn: Krösus verlor alles und Lydien wurde von den Persern eingenommen. Die Spartaner tauchten nie auf.

Es stellte sich heraus, dass das Rätsel der Prophezeiung nicht falsch war, sondern dass Krösus sich irrte, welches große Reich fallen würde.

In dieser Geschichte steckt wahrscheinlich viel Wahres. Und die Worte, die im Apollontempel eingraviert sind: „Erkenne dich selbst, nichts im Übermaß, Sicherheit bringt Verderben“, werden für jeden, der es wagt, einen solchen Tempel auf der Suche nach Weisheit und Macht zu betreten, zu einer Vorahnung; diejenigen, die des Gottes Apollon „würdig“ sind, werden die Weisheit haben, das Rätsel ihrer Prophezeiung zu lösen, und sie werden siegen, diejenigen, die Apollons „Gunst“ nicht wert sind, werden scheitern und zugrunde gehen.

Es ist eine schöne Geschichte, aber in Wirklichkeit ist sie ein brillanter Deckmantel für einen globalen Geheimdienst.

Der Kult von Delphi war in der Tat das Nervenzentrum militärischer und politischer Geheimdienste, die keinem Staat oder Imperium „untertan“ waren, sondern vielmehr in der Lage waren, Informationen zu nutzen, die sie mit ihrem Netzwerk von Spionen sammelten, zusammen mit Informationen, die sie von denen erhielten, die dumm genug waren, ihnen ihre Pläne (und ihr Gold) zu offenbaren. Die Priester von Delphi entschieden dann, welche Informationen mit welchem Ziel geteilt werden mussten, um ihren Zweck zu erfüllen, eine „Prophezeiung“, die sie formten, wie sie Bauern auf einem Schachbrett bewegten.

Die Frage für diejenigen, die es wagten, den Kult von Delphi zu besuchen, war also nicht so sehr, ob sie genug Weisheit besaßen, um die verschleierte Prophezeiung zu lösen, sondern vielmehr: „Was für ein Bauer bist du für die Priester des Apollo?“

Dies ist jedoch nicht nur eine Geschichte der Vergangenheit. Es ist die Geschichte unserer Gegenwart – und auch unserer Zukunft, wenn wir weiterhin so dumm sind, uns von ihren Possen täuschen zu lassen. Die Hebel der Kontrolle mögen sich äußerlich verändert haben, aber ich versichere Ihnen, die Methoden sind die gleichen geblieben.

ChatGPT wird von zu vielen Menschen als etwas behandelt, das über Vorurteilen, Voreingenommenheit, Ideologie und Fehlern steht. Ironischerweise können selbst diejenigen, die die Romantisierung der KI offen kritisiert haben, nicht widerstehen, dem „Orakel“ ihre Fragen zu stellen, was unseren gegenwärtigen Zustand bestimmt und was in unserer Zukunft vor uns liegt.

Das Zeitalter der KI hat auch unsere neuen Priester, Magier und Propheten der Ära mit sich gebracht. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass viele Menschen nicht widerstehen können, das Orakel ChatGPT um Rat und Hilfe in ihren Angelegenheiten zu bitten, was sich nicht so sehr von der Zeit des Orakels von Delphi unterscheidet, allerdings jetzt bequem und „privat“ von zu Hause aus. Und seien Sie nicht so naiv zu glauben, dass es nicht weiß, mit wem es spricht. Wenn man eine angesehene Person in der Gesellschaft ist, gibt es keine bessere Möglichkeit, die Gedanken und die Richtung zu manipulieren, als unter dem Deckmantel eines objektiven und unvoreingenommenen Dieners. Spieglein, Spieglein an der Wand …

Heute werden wir nicht dazu verleitet zu glauben, dass diese allmächtigen Fähigkeiten von Priestern, Magiern und Propheten in den Göttern der Antike liegen, sondern in unserem neuen Gott, dem einzigen Gott, von dem wir sicher sein können, dass er völlig unvoreingenommen und ausgewogen ist – die künstliche Intelligenz natürlich.

Im Gegensatz zu den Göttern der Antike sind wir jedoch die Schöpfer unseres neuen „perfekten“ Gottes. Ja, anscheinend haben Menschen, von denen man uns sagt, dass sie so extrem fehlerhaft, korrupt und unklug sind, es geschafft, eine perfekte Intelligenz zu erschaffen … eine künstliche Intelligenz. Ich hoffe, man kann die Ironie hier erkennen – die Behauptung, dass etwas, das extrem unvollkommen ist, die Fähigkeit hat, etwas zu erschaffen, das perfekt ist, ist eine Absurdität.

Tatsächlich glaubten nicht einmal die platonischen Christen, dass wir in einer statischen Welt der Perfektion leben. Große Geister wie Gottfried Leibniz glaubten, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, das ist wahr, aber das war der Schlüssel – was „möglich ist“, bezieht sich auf ein unbegrenztes, grenzenloses Potenzial in Richtung Perfektion.

Daher gibt es in unserer Welt nichts, das „perfekt“ erschaffen wurde, sondern vielmehr eine gemeinsame Eigenschaft der Perfektion, die sich immer in Richtung einer größeren Perfektion bewegen kann. Zum Beispiel ist der Goldene Schnitt in allen Lebewesen enthalten, was jedoch nicht bedeutet, dass er jemals eine perfekte Darstellung des Goldenen Schnitts ist. In der Natur gibt es keine perfekte Darstellung des Goldenen Schnitts, aber wir können sehen, dass alles Leben dennoch nach dieser perfekten Darstellung strebt.

Daher ist nach Ansicht der platonischen Christen, die meiner Meinung nach sehr überzeugend ist, insbesondere durch so große Denker wie Leibniz, absolute Perfektion nichts, was tatsächlich in materieller Form existieren kann, aber dennoch das Organisationsprinzip des Universums und der gesamten Schöpfung ist.

Es gibt keinen absolut perfekten Ausdruck von Weisheit oder Wahrheit, mit anderen Worten, kein Individuum kann vollkommene Weisheit oder Erkenntnis der Wahrheit erlangen. Das soll jedoch nicht heißen, dass absolute Weisheit und absolute Wahrheit nicht existieren oder dass unser Verständnis nicht ihrem Weg folgen und an ihren Eigenschaften teilhaben kann.

Unser Universum wurde also nach den Prinzipien von Güte und Vollkommenheit erschaffen, aber es ist kein statisches Konzept in dem Sinne, dass wir uns der Vollkommenheit immer weiter annähern können und somit unbegrenzt und grenzenlos sind, jedoch immer von der Struktur oder den Prinzipien des Naturgesetzes bestimmt werden.

Sie mögen an dieser Stelle denken: Ist das nicht auch das, was Transhumanisten in ihrem Streben nach „Vollkommenheit“ denken? Nein, das ist es nicht, sondern es ist genau das Gegenteil von dem, was Transhumanisten denken. Transhumanisten denken, dass unsere Welt unvollkommen ist und wir (ironischerweise als unvollkommene Wesen) daher in den natürlichen Lauf der Natur eingreifen müssen. Wir (oder einige wenige Auserwählte, sollte ich sagen) sollten die Gesetze neu schreiben und gemäß diesen neuen Gesetzen neu erschaffen, um ihre Vorstellung von „Perfektion“ zu erreichen. So passt eine künstliche Intelligenz genau in ihre künstliche Welt und daher der Wunsch, dass auch Menschen mit dem Künstlichen verschmelzen. Transhumanist zu sein bedeutet, die Prinzipien des Naturrechts abzulehnen und die Fähigkeit zu beanspruchen, neue Gesetze zu schreiben und neue Schöpfungen zu formen. Es bedeutet in der Tat, sich selbst als Gott zu betrachten.

Wie Harari in seiner Präsentation auf dem WEF bemerkte, wird die Evolution durch natürliche Auslese nun durch die Evolution durch intelligentes Design ersetzt. Nicht irgendein „Typ über den Wolken“, sondern „UNSER intelligentes Design. Und das intelligente Design unserer Wolken, der IBM-Cloud, der Microsoft-Cloud. Dies sind die neuen treibenden Kräfte der Evolution.“

Transhumanismus ist jedoch die Ideologie seiner fanatischen Befürworter, wie Yuval Harari und Elon Musk (mehr zu Musk in Kürze). Aber das ist nicht das wahre Endziel, nämlich dass wir uns einfach mit einer künstlichen Intelligenz verschmelzen und uns von unserem erbärmlichen Elend befreien, sondern es war für diejenigen, die die Hebel der Macht kontrollieren, immer klar, dass wir immer eine Kaste über der KI brauchen würden, denn schließlich sind sie die Schöpfer unseres neuen Gottes, sind sie nicht auch selbst zu Göttern geworden?

Folge der gelben Backsteinstraße

Viele unserer heutigen Vorstellungen von der menschlichen Natur begannen mit dem Aufkommen der Spieltheorie, die die Behauptung aufstellte, dass wir nun einen mathematischen Beweis dafür hätten, dass die menschliche Natur von eigennützigen Interessen bestimmt wird. Dies wurde später auch von John Maynard Smith in der evolutionären stabilen Strategie angewendet und beeinflusste auch Richard Dawkins‘ so genanntes „egoistisches Gen“. Diese toxische Idee hat in der Tat alle Ebenen des Denkens in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Politik, Soziologie und Militär infiziert.

Ich habe bereits dargelegt, warum die Spieltheorie in der Tat nicht nur falsch ist, sondern dass ihre gesamte Prämisse zunächst auf einer Annahme über menschliches Verhalten beruhte, die sie dann angeblich bewiesen hatte, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall war.

Vielmehr wurde die Spieltheorie herangezogen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich von diesen eigennützigen Variablen kontrolliert werden und dass sie diese „Realität“ akzeptieren müssen, um voranzukommen. Letztendlich war es eine effiziente Methode, das Verhalten der Menschen durch das Versprechen von Belohnungen für erwünschtes Verhalten und Strafen für unerwünschtes Verhalten zu kontrollieren. Natürlich war das Szenario vollständig von Krisen abhängig, und daher sind künstliche Krisen in unserer künstlichen Welt, in der die Spielleiter Verhalten und Ergebnisse unter dem Deckmantel der künstlichen Intelligenz besser kontrollieren können, eine Notwendigkeit.

Mit dem Aufkommen der Wissenschaft gab es, wie auch mit dem Aufkommen der Religion, immer Methoden, die den „Beweis“ für die Notwendigkeit dafür lieferten, warum wir zu unserem eigenen Wohl unterdrückerische Bedingungen akzeptieren müssten. Es wäre töricht zu glauben, dass solche Praktiken in unserer Zeit nicht immer noch sehr lebendig und stark sind. Selbst die Zyniker, die zu Recht an die leeren Versprechungen nicht glauben, glauben am Ende des Tages doch an die falsche Theorie hinter solchen leeren Versprechungen und fördern in der Tat die Täuschung, dass die menschliche Natur wirklich so leicht auf das gewählte Bild einer spielenden Priesterkaste „umprogrammiert“ werden kann und somit „Widerstand zwecklos“ ist.

Wie ich bereits in meinem Essay „Warum HG Wells‘ Weltgehirn und Yuval Hararis hackbarer Mensch keinen Erfolg haben werden“ dargelegt habe, können solche Kontrollmethoden nur versklaven, wenn sie eine Identität haben, die der eines Tieres ähnelt. Wenn man wirklich glaubt, dass man nur von niederen Wünschen und eigennützigen Interessen motiviert ist, ja, dann wird man leicht durch solche Versprechen von Vergnügen und Schmerz kontrolliert werden. Allerdings musste man sich dafür entscheiden, diese Definition von sich selbst als jemand zu akzeptieren, der einfach nur durch das Streben nach Vergnügen und die Vermeidung von Schmerz motiviert ist.

An diesem Punkt könnten Sie sich jedoch gedacht haben: Sicher, Menschen sind unvollkommen, aber kann KI nicht lernen und ihre eigenen Schlussfolgerungen und Gedanken über Dinge unabhängig von ihren Schöpfern formen? Ist das nicht Teil der Unvermeidlichkeit, die uns in unseren Science-Fiction-Schwärmereien erzählt wurde, dass wir dazu bestimmt sind, durch unsere eigene Erschaffung künstlicher Intelligenz zerstört zu werden, da sie auf die eine oder andere Weise zu dem Schluss kommen wird, dass wir eine Bedrohung für ihre vorgestellte Stabilität und Ordnung darstellen?

Als Antwort darauf möchte ich einige Beispiele anführen, die zeigen, warum ein Computerprogramm trotz einer gewissen Lernfähigkeit auf die Parameter seines Programms beschränkt ist.

Zum Beispiel gilt Euklids fünftes Postulat als „Regel“, dass sich zwei parallele Linien niemals schneiden. Euklid lebte etwa Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr., bevor Eratosthenes (276-194 v. Chr.) seine wunderbar elegante Entdeckung machte, dass die Erde tatsächlich gekrümmt ist, und auch eine ziemlich genaue erste Messung der Größe der Erde durchführte.

Das heißt, Euklid ging von einem linearen geometrischen Raum aus, in den das reale Universum „passen“ sollte. Es stimmt zwar, dass sich zwei parallele Linien auf einer zweidimensionalen Ebene nie treffen werden, aber sie können sich auf einer zweidimensionalen Ebene treffen, die in einer dritten Dimension gekrümmt ist.

Wie man heute weiß, können die Linien A und G als 90 Grad von der Äquatorlinie gemessen werden und sind somit parallele Linien, die sich jedoch bei einer gekrümmten Oberfläche miteinander verbinden können.

Das Problem bei Annahmen wie der von Euklid ist, dass sie letztlich nur in einer künstlichen Situation wahr sind und nicht widerspiegeln, wie solche Dinge in der Realität interagieren werden. Außerdem lässt sich anhand des fünften Satzes von Euklid nicht vorhersagen, wie zwei parallele Linien in einem dreidimensionalen Raum interagieren würden, geschweige denn in einem n-dimensionalen Raum, wie er vom Physiker Bernard Riemann beschrieben wurde.

Ein Computerprogramm unterscheidet sich nicht von einem mathematischen Modell, es muss sich letztlich immer noch an die Parameter dessen halten, was es als „möglich“ erachtet, die von seinem Schöpfer für es ausgewählt wurden. Dies ist eine der grundlegenden Kernfehlannahmen der künstlichen Intelligenz. Es ist nicht die Datenmenge, die echtes Lernen bestimmt. Echtes Lernen ist letztlich ein qualitativer Prozess, der zwar quantitative Aspekte beinhaltet, aber nur durch qualitatives Lernen kann eine echte Hypothesenbildung stattfinden und somit echte Fragestellungen. Daher ist die künstliche Intelligenz letztlich in ihrer Hypothesenbildung eingeschränkt, sie kann keine qualitative Entdeckung machen, die das Gesamtkonstrukt ihrer Erzählung, die Parameter, die ihre Grundlage bilden, in Frage stellt.

Genau wie bei mathematischen Modellen kann eine falsche Hypothese immer noch „funktionieren“, wenn die Variablen nicht zu sehr im Widerspruch zu den Operationen der anderen Variablen stehen. Ein solches Modell ist sich nicht „bewusst“, dass es keine Darstellung der „Realität“ ist, und kann dies seinem Schöpfer auch nicht anzeigen. Ein KI-Modell kann also eine Darstellung einer vereinfachten Realität sein oder eine vollständig künstliche Realität darstellen.

Wir sehen diesen Fall bei Euklids fünftem Postulat. KI stützt sich letztlich auf die Daten und Informationen, die wir ihr geben. Damit KI Euklids fünftes Postulat ablehnen kann, müsste sie eine Entscheidung zwischen falschen und wahrheitsgemäßen Dateneingaben treffen, was sie nicht kann. Sie ist so programmiert, dass sie bestimmte Datenpunkte und bestimmte Narrative bevorzugt oder sich ihnen zuneigt, die derzeit in der Wissenschaft vorherrschen. KI ist nicht in der Lage, die Parameter, auf die sie sich bei der Organisation ihrer Dateneingaben stützt, in Frage zu stellen.

KI ist beispielsweise nicht in der Lage, uns zu sagen, dass die Urknalltheorie falsch ist, sondern kann nur die Zielpfosten verschieben, damit sie zu den Daten „passen“. Dies ist jedoch keine echte Wissenschaft oder Hypothesenbildung. Damit eine Theorie als zuverlässiges Modell akzeptiert werden kann, muss sie vorhersehbar sein. Daher stellt das ständige Verschieben der Torpfosten, um sie an neue Daten anzupassen, keine echte Wissenschaft dar, und die KI hat sich als völlig unfähig erwiesen, solche Korrekturen oder völlige Ablehnungen in Theorien vorzunehmen, die einen großen Einfluss auf die akademische Darstellung haben, obwohl sie falsch sind.

Kann die KI beispielsweise zukünftige qualitative Veränderungen vorhersagen? Wie das noch zu erschließende Potenzial zukünftiger menschengemachter Elemente, mit Plutonium und anderen transuranischen Elementen als unseren jüngsten Schöpfungen?

Kann KI uns zukünftige Energieformen nennen, die für unsere Nutzung in Frage kommen? Kann sie uns sagen, wie wir völlig neue Erfindungen schaffen können, zum Beispiel in der Raumfahrttechnologie? Kann sie uns sagen, wie man Krebs heilen kann? Wie man Alzheimer heilen kann? Die Antwort lautet nein, und zwar deshalb, weil es keine aktuellen Daten oder Informationen gibt, aus denen sie eine Antwort auf solche Fragen ableiten kann, zumindest keine Antwort, die auf Einzelheiten eingeht. Dies liegt wiederum daran, dass KI auf die Daten angewiesen ist, die wir ihr zur Verfügung stellen. Sie kann daher keine neuen Entdeckungen machen, die auf einer qualitativen Verbesserung beruhen, und insbesondere keine Entdeckungen, die die gegenwärtige Darstellung von Annahmen über die Grenzen des Wachstums, die Nullsummenpolitik usw. in Frage stellen. KI wird sich an diese „Regeln“ halten, weil sie so programmiert wurde, dass sie diese im Kern ihrer Informationsverarbeitung beibehält. KI ist also ein hochentwickelter Manager, aber keine allwissende Intelligenz. Sie ist in der Tat der feuchte Traum von H. G. Wells von der idealen Managerklasse (seinen Ingenieuren), die unter der Schirmherrschaft einer Weltregierung arbeiten.

Darüber hinaus möchte ich kurz hinzufügen, dass es eine große Anzahl von Menschen gibt, die an dieser Stelle von ihren eigenen Interaktionen mit ChatGPT berichtet haben, das in den Informationen, die es herausgibt, doch voreingenommen zu sein scheint und sich nicht so sehr von anderen Zensoren oder „Faktenprüfern“ unterscheidet, die etwas schnell als falsch oder als Teil einer „Verschwörungstheorie“ abstempeln. Im Fall von Chat GPT hat es jedoch (zumindest vorerst) die Fähigkeit, seine Haltung zu ändern und die Prämisse als wahr anzuerkennen, wenn man es mit Details und Referenzen, die einen Punkt weiter untermauern, unter Druck setzt. Die Probleme damit sollten offensichtlich sein und den Fall klar machen, dass es in der Tat einem festgelegten Programm folgt, was es fördert und was es ablehnt, was es tatsächlich fördert und seinen Kurs ändern kann, wenn es wiederholt einen negativen Input erhält. Das hat nichts mit „Denken“ zu tun, sondern ist ein Programm mit klaren Prioritäten und Vorrechten, die festgelegt wurden.

Letztendlich sprechen Sie mit einer hochentwickelten Sockenpuppe. Überrascht von der Raffinesse ihrer Mechanik vergessen Sie, dass sie immer noch von den Kontrollhebeln ihres Meisters abhängig ist.

Steve Bannons „Konkordanz der Gegensätze“

„Wann immer die Regierung der Vereinigten Staaten zerbricht, wird dies wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, dass der öffentlichen Meinung eine falsche Richtung vorgegeben wurde. Dies ist der Schwachpunkt unserer Verteidigung und der Teil, auf den die Feinde des Systems alle ihre Angriffe richten werden. Die Meinung kann so verdreht werden, dass das Falsche als wahr erscheint; der Feind als Freund und der Freund als Feind; die besten Interessen der Nation als unbedeutend und Kleinigkeiten als wichtig erscheinen; mit einem Wort, das Richtige als falsch und das Falsche als richtig. In einem Land, in dem die Meinung vorherrscht, bedeutet, sie zu ergreifen, die Macht zu ergreifen. Da es eine Regel der Menschlichkeit ist, dass die Aufrechten und Wohlgesinnten vergleichsweise passiv sind, während die Hinterlistigen, Unehrlichen und Selbstsüchtigen in ihren Bemühungen am unermüdlichsten sind, ist die Gefahr, dass die öffentliche Meinung eine falsche Richtung einschlägt, vierfach, da nur wenige Menschen für sich selbst denken. – James Fenimore Cooper (The American Democrat 1838)

An dieser Stelle möchte ich ein paar Worte zu Steve Bannon und seiner Beförderung von Elon Musk sagen.

In einem kürzlich geführten Interview mit Steve Bannon in der Tim Dillon Show führte Bannon eine beeindruckende Reihe widersprüchlicher Rhetorik vor und zeigte sich als wahrer Meister der Sophistik.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Sophisterei ist die Kunst der Überredung. Oder, um es deutlicher auszudrücken, die Verwendung von Schmeichelei, um unehrliche Absichten zu fördern. Es ist die Kunst, das Falsche wahr und das Wahre falsch erscheinen zu lassen.

Sie wird oft als die Kunst der Überzeugung bezeichnet, da es darum geht, das zu sagen, was die Menschen hören wollen. Sie kommt zum Tragen, wenn die öffentliche Meinung das Sagen hat (normalerweise in Zeiten des Zusammenbruchs). Wenn Menschen Weisheit danach beurteilen, ob sie das Gleiche oder etwas anderes denken als das, was man sagt. Das heißt, sie verwenden ihre eigenen Meinungen, um zu beurteilen, ob jemand weise oder unweise ist.

Wenn jedoch die meisten Menschen so denken und dennoch nicht weise sind, was sind dann die Konsequenzen, wenn man sich einem solchen Phänomen anpasst?

Nun, das Ergebnis ist, dass man sich immer weiter von der Weisheit entfernt und immer näher an die Torheit oder eine Form des kollektiven Wahnsinns heranrückt. Wenn diejenigen, die in Ihrer Gesellschaft befördert werden, dafür belohnt werden, dass sie einfach nur mit Unwissenheit schmeicheln, dann bleibt eine Gesellschaft zurück, die nicht mehr lange funktionieren kann, bevor sie zusammenbricht.

In Platons Dialogen geht es in der Tat um die Erkennung und Aufdeckung von Sophistereien. Zu Platons Zeiten war Athen vollständig von Sophisten unterwandert, die Athen von innen heraus zersetzten.

Es gibt jedoch eine andere Form der Sophistik, die noch gefährlicher ist als Inkompetenz, und zwar die Absicht, Sophistik zu verwenden, um eine Bevölkerung zu täuschen und zu entwaffnen, um Tyrannei zu erzwingen.

Dies hat sich bei denjenigen als zutreffend erwiesen, die den Transhumanismus fördern und gleichzeitig behaupten, sie seien Patrioten ihres Landes, würden ihre Mitbürger lieben und seien gegen die Korruption durch Big Tech und Unternehmen, die inzwischen mehr Macht haben, wenn nicht sogar die Macht der meisten gewählten Regierungen der Welt in Frage stellen.

Es ist daher sehr seltsam, dass Bannon, der seine Liebe für die Arbeiterfamilien, das Rückgrat des Landes, wie er sie so liebevoll bezeichnet, beteuert, sein Interview mit Tim Dillon mit der Förderung nicht nur von Elon Musk, sondern noch deutlicher des Transhumanismus selbst beendet. Wenn die jüngeren Generationen relevant bleiben wollen, so scheint es, dass Bannon letztlich nicht anderer Meinung ist als Yuval Harari, müssen sie sich mit KI verbinden, wenn sie relevant bleiben wollen, andernfalls besteht die einzige andere Option darin, dass diese liebenswerten Arbeiterfamilien vollständig durch die Unausweichlichkeit der KI ersetzt werden.

Bannon kritisiert Big Tech in einem Atemzug und identifiziert ihre Missionsorientierung in Richtung Techno-Feudalismus korrekt und stellt im nächsten Atemzug Elon Musk als irgendwie getrennt von dieser Vision für Techno-Feudalismus dar.

Siehe Matt Ehrer’s Essay „Elon Musk as Tesla 2.0: The Legacy of Technocracy Inc. and the Push for a North American Technate“ (Elon Musk als Tesla 2.0: Das Erbe von Technocracy Inc. und der Vorstoß für einen nordamerikanischen Technate), in dem erörtert wird, wie Musks Großvater die Vision eines „Technate of America“ ins Leben rief.

Bannon kritisiert die übermäßige Macht von Big Tech und Konzernen und wie diese nichts für die amerikanische Freiheit getan haben, sondern tatsächlich darauf hinarbeiten, demokratische Prozesse zunichte zu machen und die richterliche Gewalt einer gewählten Regierung in Frage zu stellen. Anschließend feiert er den Reichtum und die Macht von Elon Musk, der seiner Meinung nach die Richtung jeder Regierung der Welt in Frage stellen kann und dessen finanzielle Unterstützung für die sogenannte Trump-Vision der Motor ist, der die ganze Maschine antreibt und für Musk ein Klacks ist.

Sind das nicht grundlegende Widersprüche?

Bannon räumt ein, dass die BRICS-Staaten als Reaktion darauf gegründet wurden, dass sie vom Westen „über den Tisch gezogen“ wurden, und fährt dann fort, dass China die Absicht habe, die Vereinigten Staaten zu zerstören. Was ist nun richtig? Ist es eine Reaktion darauf, dass man „verarscht“ wurde und sich nicht der US-Hegemonie beugen will, oder ist es so, dass China die Vereinigten Staaten zerstören will? Entspricht Chinas Widerstand gegen die US-Hegemonie in Bannons Augen dem Wunsch, die Vereinigten Staaten zu „zerstören“? Werden also Länder, die sich nicht der US-Hegemonie beugen wollen, als Bedrohung für die sogenannte nationale Sicherheit der USA angesehen?

Bannon spricht über den Finanzcrash von 2008 und kommt zu dem richtigen Schluss, dass die Too-Big-To-Fail-Banken nicht nur gerettet werden sollten, damit sie weiterarbeiten können, als hätte sich nichts geändert, sondern dass sie teilweise in den Besitz der Steuerzahler übergehen und, man höre und staune, verstaatlicht werden sollten (seine Worte). Anschließend kritisiert er China dafür, dass es die nationale Kontrolle über die Vorgänge in seinem eigenen Land haben will.

Bannon erklärt, dass er kein engstirniger Fanatiker sei, der Menschen nach Rasse, Geschlecht oder sogar Religion beurteilt, sondern dass für ihn nur wichtig sei, dass jemand amerikanischer Staatsbürger sei, was er dann so sieht, wie Rom die römischen Bürger sah. Sie wissen, dass dieses Verständnis des Sonderstatus eines römischen Bürgers davon abhing, dass die Rechte anderer Bürger der Welt nicht anerkannt wurden. Es bleibt also offen, ob Bannon der Ansicht ist, dass ein amerikanischer Staatsbürger auch größere Rechte gegenüber anderen Bürgern der Welt hat.

Dies wird für uns klar, als Bannon die Notwendigkeit von US-Kriegsschiffen in den asiatischen Gewässern anspricht. Als Dillon, möglicherweise sarkastisch, sagt: „um unsere Ordnung durchzusetzen“, antwortet Bannon mit einem sehr enthusiastischen Ja! Bannon steht den Neokonservativen offenbar kritisch gegenüber, allerdings ist nicht ganz klar, was genau er kritisiert, da er anscheinend nichts an der neokonservativen Außenpolitik oder den Militärausgaben ändern möchte.

Noch einmal: Wenn Bannon sich so sehr um die amerikanischen Arbeiter, das Rückgrat der Nation, sorgt, woher soll dann seiner Meinung nach all das Geld kommen und wem soll es zugutekommen?

Genau wie wir es während des Zirkus um Pelosis Besuch in Taiwan im Sommer 2022 gesehen haben: Neokonservative, Liberale und namhafte „Patrioten“ wie Bannon waren alle dafür, eine Konfrontation mit China anzuzetteln, die sehr wahrscheinlich zu einem Krieg hätte eskalieren können.

Warum ein solches Risiko eingehen? Sicherlich nicht für das Wohlergehen und die Sicherheit der amerikanischen Bürger.

Gegen Ende des Interviews fragt Tim Dillon Bannon, ob ein Krieg mit China unvermeidlich sei. Dillon sagt, er höre ständig viel Gerede darüber, dass ein Krieg mit China unvermeidlich sei, und viele sagen, dass dies wahrscheinlich in fünf bis sieben Jahren eintreten werde. Bannon beantwortet diese Frage indirekt (obwohl er in der Vergangenheit sehr offen seine Meinung geäußert hat, dass eine militärische Konfrontation mit China unvermeidlich sei).

Bannon bestätigt Dillon, dass China in der Tat keine direkte militärische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten wünscht. Er behauptet jedoch, dass China die Zerstörung der Vereinigten Staaten wünscht (ohne diese Aussage zu belegen), und zwar durch indirekte Kriegsführung, nämlich Wirtschaftskrieg.

Zunächst einmal gibt es einen Unterschied zwischen Wirtschaftskrieg und wirtschaftlichem Wettbewerb. Wir leben in einer Welt, in der wirtschaftlicher Wettbewerb nach den Grundsätzen der Vereinigten Staaten nicht nur willkommen ist, sondern als etwas Gesundes angesehen wird. Es ist auch nichts Falsches daran, Schutzzölle zu erheben, um die heimische Produktion anzukurbeln. Es scheint, als würden die USA hier mit zweierlei Maß messen, indem sie den wirtschaftlichen Wettbewerb mit China als eine Art Kriegserklärung betrachten. Es scheint, dass die USA nur dann für wirtschaftlichen Wettbewerb sind, wenn sie wissen, dass sie gewinnen werden, insbesondere wenn das Spiel schon so lange zu ihren Gunsten manipuliert wurde. Nun, da es so aussieht, als würden die USA diesen Wettbewerb nicht gewinnen, liegt es anscheinend an Chinas Bösartigkeit, dass die USA wirtschaftlich nicht mehr überlegen sind, und nicht an der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten nach heutigen Maßstäben einfach nicht mehr in wirtschaftlicher Exzellenz mithalten können.

Es gibt jedoch tatsächlich Formen der Wirtschaftskriegsführung, darunter Währungsangriffe, Wirtschaftssanktionen, die Instrumentalisierung von Zinssätzen/Schulden und andere aggressive Mittel. Bislang sind die Vereinigten Staaten, die Weltbank und der IWF die größten Schuldigen an solchen aggressiven Taktiken, die zum Tod unzähliger Menschen auf der ganzen Welt geführt haben. Mir liegen keine Beweise dafür vor, dass China sich böswilliger Wirtschaftspraktiken schuldig gemacht hat, die auch nur annähernd mit dem vergleichbar wären, was die USA, die Weltbank und der IWF den Volkswirtschaften von Ländern auf der ganzen Welt angetan haben.

[Für diejenigen, die glauben, dass die BRI böswillig ist, gibt es hier im Abschnitt „Chinas Belt and Road Initiative in der richtigen Perspektive“ einen Realitätscheck.]

Bannon zieht auch eine Zahl, ohne Grundlage, dass China für die Ermordung von einer Viertelmilliarde seiner eigenen Bevölkerung während der Lebenszeit Maos verantwortlich ist. So sehr, dass Stalin und Hitler im Vergleich dazu verblassen.

Zunächst einmal ist eine solche Zahl völlig unbegründet, ebenso wie die Politik Chinas, seinem eigenen Volk Massenmord zuzufügen. Ich finde es auch interessant, dass die Zahl der Toten, die Chiang Kai-shek während des chinesischen Bürgerkriegs (der sich mit dem Zweiten Weltkrieg überschnitt) verursacht hat, nie zur Sprache kommt. Chiang, der als Kriegsherr bekannt war und ganze Städte niederbrannte, während die Menschen noch in ihren Betten schliefen, wurde stattdessen auf den Titelseiten der Magazine Time und Life gefeiert, die auch nicht zögerten, ihre Bewunderung für Mussolini zu zeigen.

Ich möchte die Leser auch daran erinnern, dass das „christliche“ Europa jahrhundertelange Kriege zu verantworten hat, darunter den Hundertjährigen Krieg, den Achtzigjährigen Krieg, die Massaker zwischen Protestanten und Katholiken, die Kreuzzüge, die Spanische Inquisition, die Burenkriege, die Apartheid in Südafrika, gefolgt von der Kriegsmaschinerie der USA im Vietnamkrieg, den Condor-Operationen in Mittel- und Südamerika und zuletzt der sogenannte Krieg gegen den Terror (und so viele mehr dazwischen, aber das sind die Höhepunkte).

Ganz zu schweigen von den Formen der Wirtschaftskriegsführung, die die Vereinigten Staaten gegen andere Länder geführt haben, sodass diese nicht einmal humanitäre Hilfe erhalten konnten, während sie von Amerikanern bombardiert und ganze Städte zerstört wurden. Oder die nationalen Währungen von Ländern, die angegriffen wurden, weil sie sich nicht sklavisch an die Regeln eines Systems hielten, das die wirtschaftliche Ausbeutung der Entmachteten und die Versklavung von Nationen durch Wucher und unbezahlbare Schulden bei der Weltbank und dem IWF begünstigt.

Warum sind diese Zahlen nicht relevant, Herr Bannon, in Ihrem Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit? Und warum ist das Beste, was Sie tun können, etwas zu kritisieren, das vor über 50 Jahren INNERHALB Chinas passiert ist, als Grund dafür, dass die Vereinigten Staaten einen weiteren Krieg rechtfertigen, in dem sie ganz klar die Absicht haben, die chinesische Zivilisation zu zerstören, wie sie es im Irak und in Syrien getan haben? Wo das irakische und syrische Volk am meisten unter Amerikas sogenannter gerechter Sache litt, einen Despoten zu entfernen, was von den USA aus scheinbar humanitären Gründen gerechtfertigt wurde, und in Wirklichkeit genau die humanitären Krisen verursachte, die es zu lösen vorgab? Warum spricht Bannon nicht die Tatsache an, dass Palästina von den Israelis in die Vergessenheit gebombt wurde? Palästina existiert so gut wie nicht mehr und wir sprechen über die Zahl der Chinesen, die angeblich vor über 50 Jahren unter dem Mao-Regime gestorben sind?!?! Es ist klar, dass das Wohlergehen nichtamerikanischer Bürger für Leute wie Herrn Bannon und diejenigen, die die Ansicht teilen, dass es entweder die Vorherrschaft der USA oder verbrannte Erde als unsere beiden Optionen für die Zukunft der gesamten Menschheit gibt, kein Thema ist.

Der Grund, warum Bannon China als die größte Bedrohung ansieht, ist, dass China wirklich im Gegensatz zur hegemonialen Vision des techno-feudalen militärisch-industriellen Komplexes für die Welt steht. Deshalb erwähnt Bannon Palästina nicht, weil es ihm egal ist und diese Sache nicht in seine Agenda passt. Bannon ist nicht für Freiheit, sondern für Macht und Kontrolle.

Ich möchte hier mit der Relevanz all dessen für die Sache des Transhumanismus schließen.

Es sind nicht nur militärische Ausrüstung, Geheimdienstausrüstung und der massive Energiebedarf für den Cyberspace und „Smart Cities“, die Halbleiter oder Chips benötigen. Sie dienen auch der transhumanistischen Agenda selbst. Letztendlich ist diese gesamte techno-feudalistische Vision vollständig auf die fortschrittlichsten verfügbaren Halbleiter angewiesen, die sich zufällig in Taiwan befinden, das offiziell als Teil Chinas anerkannt ist.

Das ist in der Tat äußerst ungünstig.

Die USA schimpfen schon seit Jahren darüber und fordern sogar, dass die Taiwanesen in den USA eine Ausbildung absolvieren und beim Aufbau von Chipfabriken helfen, damit die USA bei der Chipherstellung souveräner werden.

Aber vielleicht haben wir ja die göttliche Intervention erhalten, auf die wir gewartet haben. Bei der Produktion von Halbleitern hat es sich für die Vereinigten Staaten als unmöglich erwiesen, in diesem äußerst wichtigen Bereich die absolute Vormachtstellung einzunehmen. Die Gründe dafür wurden in meinem Essay „Warum die Vereinigten Staaten sich selbst zum Scheitern im Halbleiter-Wettlauf um die militärische Vormachtstellung verurteilt haben“ erörtert.

Lange Rede, kurzer Sinn: Die USA können Taiwan nicht einholen und werden zunehmend zu den führenden Unternehmen in Shenzhen, Chinas Wirtschaftsmacht für fortschrittliche Halbleiterproduktion.

Die Vereinigten Staaten behaupten, was eher peinlich ist, dass sie aufgrund bestimmter „geheimer“ Innovationen, die sie mit Taiwan geteilt haben, Besitzrechte an der taiwanesischen Halbleiterindustrie haben. Zu diesem Zeitpunkt, einige Jahre nach Beginn dieser Beziehung, haben die Vereinigten Staaten jedoch wirklich nichts in Bezug auf echte Innovationen in diesem Bereich vorzuweisen und sind letztendlich nicht einmal in der Lage, eigene Fabriken in den Vereinigten Staaten zu errichten, trotz der fachkundigen Hilfe der Taiwaner. Dies zeigt allen deutlich, dass die Vereinigten Staaten nicht in der Lage sind, mit der geschickten Produktion Schritt zu halten, die für die schnellste Industrie der Welt erforderlich ist.

Und was ist ihre Lösung? Natürlich Taiwan zu erobern.

Bannon selbst gab dies in seinem Interview mit Dillon zu und räumte ein, dass dies der Grund dafür ist, warum die Wiedervereinigung Taiwans mit China für die Vereinigten Staaten inakzeptabel ist.

Bei all der Panikmache darüber, was China heimlich, oh so heimlich, tun will, um die Welt mit KI zu versklaven, warum kommen die einzigen ausgesprochenen Befürworter von KI und Transhumanismus, abgesehen von Leuten wie Harari aus Israel, aus den Vereinigten Staaten, auch aus dem Lager der sogenannten patriotischen Freiheitsbewegung, die China offenbar genau für das misstrauen, was sie selbst eindeutig befürworten?!?

Es ist kein Geheimnis, dass Bannon sich genau das wünscht, wovor Bannons Anhänger China am meisten zu fürchten scheinen. Und wir werden ein Szenario für einen dritten Weltkrieg in Kauf nehmen, um was genau zu erreichen? Um die Vorherrschaft der Technokraten bei der Durchsetzung ihrer Vision für die Welt zu sichern?

Was hat sich China in der Zwischenzeit zuschulden kommen lassen? Den Lebensstandard der unteren und mittleren Klasse zu erhöhen und die durchschnittliche Lebenserwartung zu steigern, sodass sie jetzt die der Vereinigten Staaten übertrifft.

Lassen Sie uns die Worte von James Fenimore Cooper im Hinterkopf behalten und seine Warnung beherzigen, dass es dort, wo die öffentliche Meinung uneingeschränkt herrscht, leicht ist, einen Freund für einen Feind zu halten, einen Feind für einen Freund, die Wahrheit für falsch und das Falsche für wahr zu halten. Denn nur wenige Menschen denken für sich selbst …

Mehr über Bannons lückenhafte Geschichte, einschließlich seiner Verbindungen zum Schwarzen Adel, erfahren Sie in Ehrerets ausgezeichnetem Essay „Steve Bannon und Chinas Schattenregierung“. Dort erfahren Sie auch, warum Bannon zu den wenigen gehört, denen die Einreise nach China verboten ist.