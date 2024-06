Die Rede, die Sie von den Militärs nicht hören sollten

Bevor wir darauf eingehen, lassen Sie uns über etwas sprechen, das die meisten als “hypothetisch” bezeichnen würden. Heute Abend breche ich in Ihr Haus ein, richte eine Waffe auf Sie und raube Sie aus, wobei ich behaupte, nicht Ihr Feind zu sein. Ihr Feind, werde ich sagen, ist woanders, und ich meine nicht auf der anderen Straßenseite, sondern in einem anderen Land. Was werden Sie tun? Handzeichen, werden Sie sich wehren und die Menschen in Ihrem Haus schützen, indem Sie mich vertreiben oder sogar töten? Handzeichen, wer dankt mir und reist in dieses Land, um den Feind zu suchen, und überlässt die Menschen in Ihrem Haus meiner Gefahr? Jemand? Niemand? Es klingt absurd, aber aus Gründen, die ich gleich erläutern werde, werden Sie verstehen, dass es eher real als hypothetisch ist.

Hallo, ich bin Casey Carlisle. Ich habe in West Point studiert und war fünf Jahre in der Armee, davon elf Monate in Afghanistan. Einige von Ihnen denken darüber nach, Ihrem Land zu dienen, und die meisten von Ihnen fragen sich: “Warum höre ich diesem Kerl zu?” Ich freue mich, dass beide Gruppen hier sind, und ich verspreche, dass meine Ausführungen beide Gruppen dazu bringen werden, anders über den Militärdienst zu denken.

Am 11. September 2001 saß ich als Oberstufenschüler in der Klasse und war fassungslos, als der Schulleiter verkündete, dass unser Land gerade angegriffen worden sei. Warum sollte jemand dem weltweit großartigsten Land so etwas antun? Auch ich war wütend und wollte mich rächen. Ich wollte die Menschen töten, die für diese Gräueltat verantwortlich waren, und ich stand vor der Wahl, entweder zum Militär zu gehen, um sofort Rache zu üben, oder erst einige Jahre auf einer Militärakademie zu verbringen, bevor ich dazu beitragen konnte, die Welt von Terroristen zu befreien. Ich entschied mich für Letzteres und wurde erst 2009 nach Afghanistan geschickt. Meine Zeit dort hat meine Ansichten radikal verändert, was unangenehm war, aber wie beim Scheitern lernt man auch aus dem Unbehagen.

Ich lernte, dass wir es nicht nur versäumt hatten, die Sicherheit unserer amerikanischen Mitbürger zu gewährleisten und ihre Freiheit zu schützen, sondern dass wir eines der weltweit ärmsten Länder noch ärmer gemacht hatten. Mit Abscheu beobachtete ich, wie meine angeblichen Verbündeten – die afghanische Polizei – ihre Nachbarn am helllichten Tag bei Patrouillen und Verkehrskontrollen ausraubten. Man stelle sich vor, man wird angehalten, nicht weil man zu schnell gefahren ist, sondern weil der Polizist hofft, einen ausrauben zu können. Mein Feind, die Taliban, taten so etwas nicht, und deshalb hatte ich am Ende mehr Respekt vor ihnen als vor meinem Auftrag oder vor denen, die uns angeblich dabei halfen, ihn zu erfüllen. “Oh, aber sie sind auch auf andere Weise schrecklich”, werden Sie vielleicht sagen, und ich würde Ihnen zustimmen, aber es ist viel schwieriger, eine Idee zu töten als einen Menschen. Jemanden zu töten, der eine Idee vertritt, die einem zuwider ist, hilft nur den Menschen, die dieser Person nahe stehen, diese Idee zu akzeptieren. Es stellt sich heraus, dass das Töten von Menschen wegen ihrer Ideen eine großartige Möglichkeit ist, diese Ideen zu verbreiten.

Anstatt mich als antiamerikanischen Spinner abzutun, sollten Sie Folgendes bedenken. Im Jahr 2000 kontrollierten die Taliban den größten Teil Afghanistans, heute kontrollieren sie das ganze Land. Das ist nur einer der Gründe, warum ich Verachtung für diejenigen empfinde, die mir für meinen angeblichen Dienst danken. Unser “Dienst” war mehr als wertlos, und die Menschen, die mir dankten, mussten dafür bezahlen. Alle, die dort gestorben sind, sind umsonst gestorben. Und den unschuldigen Afghanen, die bei unserem Versuch, Demokratie in ein Land zu bringen, das sie nicht wollte, vertrieben, verletzt oder getötet wurden, ging es im Jahr 2000 viel besser als heute.

Der Wunsch, dem eigenen Land zu dienen, ist edel, aber wir müssen erst einmal definieren, was “Land” ist: Dem eigenen Land zu dienen, ist etwas vollkommen anderes, als der eigenen Regierung zu dienen. Das ist nicht dasselbe. Seinem Land zu dienen bedeutet, seiner Familie, seinen Freunden, seinen Nachbarn und dem Land zu dienen, das sie zu ihrer Heimat gemacht haben. Dem eigenen Land zu dienen bedeutet, der eigenen Gemeinschaft zu dienen. Aber der Regierung zu dienen ist das, was jeder tut, wenn er sich zur Armee meldet oder wenn er meinen Weg als Offizier einschlägt. Wer sind die Menschen in der Regierung, denen man letztlich dient? Sind es Familie, Freunde oder Nachbarn? In den meisten Fällen sind sie es nicht, und doch sind sie es, die letztlich über Ihr Schicksal in Uniform entscheiden. Ob Politiker oder Bürokraten, sie entscheiden, was es bedeutet, seinem Land zu dienen, und natürlich werden sie das Wohl unseres Landes der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes unterordnen. Wenn sie die Möglichkeit haben, werden diese Leute nicht zögern, Sie in den Tod zu schicken, wenn es darum geht, einen kleinen politischen Punkt gegen ihre ideologischen Feinde zu machen. Seinem Land zu dienen bedeutet in diesem Zusammenhang – in der Realität – diesen Parasiten zu dienen.

Und noch etwas ist zu bedenken: Wenn man dem Rekrutierer sagt, dass man in die Armee eintreten will, was sagt man damit? Sie sagen dem Rekrutierer – einem Vertreter der Regierung -, dass Sie nicht nur Ihrer Regierung dienen wollen, sondern auch bereit sind, für sie zu töten. Sagen Sie das einem anderen Anwerber in der freien Wirtschaft, und Sie bekommen den Job nicht. Klingt einleuchtend, aber haben Sie schon einmal von der Operation Vigilant Eagle gehört? Diese Operation, die vom Heimatschutzministerium und dem FBI geleitet wird, verfolgt Veteranen, die aus dem Irak und Afghanistan zurückkehren, und stuft sie als Extremisten und potenzielle inländische Terroristen ein. Die Begründung: Diese Veteranen könnten unzufrieden sein oder unter den psychischen Folgen des Krieges leiden. Ja, Sie haben richtig gehört.

Die Regierung, die den Schulabgänger bestochen hat, damit er zur Armee geht, betrachtet denselben Patrioten jetzt als ihren Feind. Man könnte protestieren und denken, dass es nicht so schlimm ist, auf einer Liste zu stehen, aber ich würde argumentieren, dass Listen nie zum Zweck erstellt werden; sie sind immer ein Mittel, und in diesem Fall sind sie teuflisch. Diese Veteranen wurden nicht nur wegen des “Verbrechens”, sich zu Recht desillusioniert zu fühlen, auf eine Liste gesetzt. Wenn ein Veteran eine explizite Kritik am Regime äußerte, wurde er als “geistig unzurechnungsfähig” eingestuft und in psychiatrische Anstalten eingewiesen, wo er auf unbestimmte Zeit gegen jede Krankheit behandelt wurde, die das Regime für angebracht hielt. Ich weiß nicht, ob dieses Programm heute noch läuft, aber wenn das Regime uns sagen würde: “Wir machen das nicht mehr”, würden Sie das glauben?

Ich weiß, dass Sie den 11. September nicht miterlebt haben, aber ich bin mir sicher, dass Sie sich an den März 2020 erinnern, und ich wette, dass Sie damals fast genauso wütend waren wie ich. Wir alle wurden Zeugen einer traurigen Wahrheit: Im “Land der Tapferen” gibt es keine Tapferen mehr, und das “Land der Freien” ist schon lange nicht mehr frei. Die meisten Amerikaner nehmen ihre Freiheit nicht nur als selbstverständlich hin, sie lehnen sie auch bereitwillig ab. Sie haben Angst vor ihr, und deshalb hassen sie sie. Was wir alle erlebt haben, untergräbt den abgedroschenen Slogan – die unverhohlene Lüge -, dass diejenigen, die zum Militär gehen, “für unsere Freiheit kämpfen”. Das ist keine Theorie, sondern der Grund, warum das Militär bis heute verzweifelt nach Leuten wie Ihnen sucht. Sie halten Sie für dumm.

Aber vielleicht haben Sie begriffen, dass der Dienst am Vaterland zwangsläufig bedeutet, dass man in seinem Land bleibt. Du denkst vielleicht, dass du, wenn du zur Armee gehst, schwörst, die Verfassung gegen alle Feinde zu verteidigen – ausländische und inländische; aber das Regime will, dass du nur gegen die ausländischen Feinde kämpfst, die es dir sagt, dass du sie hassen sollst. Wer hat dich 2020 aus der Schule geworfen? Wer hat Ihre Spiele, Begegnungen, Wettkämpfe und Rennen abgesagt? Wer hat Sie daran gehindert, frei zu reisen? Wer hat Sie davon abgehalten, Ihre Lieben zu umarmen? Wer hat Sie maskiert? Unsere eigene Regierung ist unsere größte Bedrohung, und sie hat bewiesen, dass sie so viel Angst vor denen hat, die sie zum “Dienen” überlistet hat, dass sie Sie in ein anderes Land oder in eine psychiatrische Klinik schicken wird, um sich selbst zu schützen.

Ich schreibe Ihnen nicht vor, was Sie machen sollen. Ich möchte nur sicherstellen, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie sich für die Armee entscheiden, denn ich bin mir sicher, dass der Rekrutierer Ihnen nicht von der Operation Vigilant Eagle erzählt hat. Wahrscheinlich hat er Ihnen nicht gesagt, dass sich jeden Tag 18 Veteranen umbringen, und wahrscheinlich hat er Ihnen nicht gesagt, dass das Militär die letzte politische Option ist. Aber scheint es, dass das Regime wartet, bis alles andere versagt, bevor es sich engagiert, oder ist es einfacher, die Länder zu zählen, in denen kein US-Militär stationiert ist? Hat Ihnen der Anwerber gesagt, dass diejenigen, die nicht “dienen”, die Gehälter derer bezahlen, die es tun? Das scheint mir etwas rückständig zu sein – dass man gezwungen ist, diejenigen zu bezahlen, die einem angeblich dienen.

Die meisten Millionäre und Milliardäre in diesem Land sind reich geworden, indem sie ihren Mitmenschen durch freiwilligen Tausch gedient haben, nicht indem sie von ihren Nachbarn gelebt haben. Ich möchte Sie ermutigen, diesen Weg zu gehen – reich zu werden, indem Sie Ihre Gemeinschaft bereichern, nicht indem Sie von ihr leben. Und Sie müssen nicht darauf fixiert sein, reich zu werden. Wenn Ihre Interaktionen mit Ihrer Gemeinschaft freiwillig sind – egal wie lausig die Bezahlung ist – werden sie wahrscheinlich ehrenhaft sein, ohne dass Sie dafür töten müssen. Zum Schluss: Atmen Sie tief durch und schauen Sie sich um. Ihr Land ist hier. Wir sind Ihr Land, und wenn es hart auf hart kommt, brauchen wir Sie hier und nicht in einem anderen Land, wo Sie keine Bedrohung für uns darstellen, während wir unserer größten Bedrohung schutzlos ausgeliefert sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.