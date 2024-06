Von Andrew Korybko

Viele X-Nutzer haben den gescheiterten Staatsstreich in Bolivien am Mittwoch als einen weiteren Versuch der CIA bezeichnet, einen Regimewechsel herbeizuführen, vor allem aufgrund der Einmischung der CIA in diesem südamerikanischen Land, das von einem Binnenhafen umgeben und reich an Lithium ist, aber es steckt viel mehr dahinter. Alles einfach als CIA-Verschwörung abzutun, übersieht die bereits bestehenden Probleme, die diesem dramatischen Ereignis vorausgingen, und vereinfacht die komplexe Dynamik zu sehr. Der vorliegende Beitrag soll kurz und bündig klären, was passiert ist, warum es gescheitert ist und was folgen könnte.

General Juan Jose Zuniga wurde Anfang der Woche entlassen, nachdem er damit gedroht hatte, den ehemaligen Präsidenten Evo Morales zu verhaften, falls dieser Versuchen sollte, für eine vierte Amtszeit zu kandidieren, wie er es für 2025 angekündigt hatte, obwohl das Verfassungsgericht Ende letzten Jahres entschied, dass dies verfassungswidrig wäre. Der Militärputsch in Bolivien 2019 wurde in die Wege geleitet, nachdem Morales eine umstrittene vierte Amtszeit gewonnen hatte, nachdem ein Referendum über die Verlängerung der Amtszeitbegrenzung 2016 gescheitert war, aber 2017 vom Verfassungsgericht aufgehoben wurde.

Wer mehr darüber erfahren möchte, was damals geschah, kann hier nachlesen: “Here’s How the Hybrid War on Bolivia Succeeded in Carrying Out Regime Change” (Hier ist, wie der hybride Krieg gegen Bolivien erfolgreich einen Regimewechsel herbeiführte), der im Wesentlichen darauf zurückzuführen war, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung bereits darauf vorbereitet war, seinen Sieg als illegitim anzusehen. Parallel dazu haben die USA erneut ihre traditionellen Verbündeten in den dortigen Streitkräften kooptiert, um sie dazu zu bringen, gegen ihn zu intervenieren, was zu einer kurzen De-facto-Diktatur führte, die ein Jahr später demokratisch abgesetzt wurde.

Der amtierende Präsident Luis Arce von Morales’ “Bewegung für den Sozialismus” (MAS) errang mit 55 % der Stimmen einen überwältigenden Sieg, während sein nächster Herausforderer nur 28 % der Stimmen erhielt. Die vorherige, vom Militär eingesetzte Regierung brach zusammen, da es politisch unmöglich war, sich unter diesen Umständen an der Macht zu halten, woraufhin einige ihrer Mitglieder wegen ihrer Rolle beim Staatsstreich vor Gericht zur Rechenschaft gezogen wurden. Dazu gehörte auch Jeanine Anez, die während dieser Zeit die Präsidentschaft übernahm und noch immer im Gefängnis sitzt.

Im vergangenen Jahr kam es zwischen Arce und Morales im Vorfeld der Wahlen von 2025 zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf Arce aus Morales’ MAS ausgeschlossen wurde. Die Leser können hier und hier mehr über diesen innerlinken Streit erfahren, aber im Grunde geht es um persönliche Differenzen, nicht um bedeutende politische Differenzen. Mit der Verschärfung der Machtkämpfe in der Regierungspartei verschlechterte sich auch die Lage der Wirtschaft, deren Finanzkrise sich zuzuspitzen begann, was unmittelbar vor dem gescheiterten Staatsstreich zu wachsenden Protesten im ganzen Land führte.

Anfang dieses Monats war Arce einer der beiden Ehrengäste von Präsident Putin (der andere war der simbabwische Präsident Emmerson Mnangagwa) auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, wo er eine beeindruckende Rede über Multipolarität hielt, die Sie hier in voller Länge nachlesen können. Mit Blick auf die zunehmende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, die auch die Dimensionen Lithium und Kernenergie umfasst, gingen viele X-Nutzer davon aus, dass es sich bei dem gescheiterten Staatsstreich um einen von den USA unterstützten geopolitischen Rachefeldzug handelte.

Die wirtschaftlichen, finanziellen und politischen (insbesondere linksgerichteten) Spannungen, die dem Putsch vorausgingen, zeigen jedoch, dass diese Interpretation nicht ganz zutreffend ist, auch wenn die USA im Falle eines erfolgreichen Regimewechsels davon profitiert hätten, z. B. wenn die neuen Behörden die Politik ihres Landes radikal geändert hätten. Darüber hinaus deutet der Zeitpunkt darauf hin, dass es sich um einen spontanen persönlichen Putsch Zunigas handelte, nachdem er Anfang der Woche entlassen worden war, und nicht um etwas, das er und die CIA schon seit einiger Zeit ausgeheckt hatten.

Schließlich stellte Arce Zuniga persönlich im Präsidentenpalast zur Rede und überzeugte seine Genossen davon, den Putsch abzublasen, was damit zusammenfiel, dass er und Morales ihre Differenzen zum Wohle des Landes beiseite legten und ihre Landsleute aufriefen, zur Unterstützung der Regierung zu mobilisieren. Der Putsch scheiterte also genau deshalb, weil die Streitkräfte nicht in irgendeiner Weise mit der CIA zusammengearbeitet hatten und diese Agentur auch nicht die Öffentlichkeit dazu brachte, diesen letzten Regimewechsel zu unterstützen, wie sie es bei dem von 2019 getan hatte.

Das soll nicht heißen, dass es keinerlei US-Spuren in den Geschehnissen gab, die im Zuge der laufenden Ermittlungen aufgedeckt werden könnten, sondern nur, dass sie höchstens opportunistisch gewesen wären und nicht Teil eines Plans, in den sie weit im Voraus ernsthaft investiert hatten. Was die weitere Entwicklung angeht, so ist es möglich, dass sich Arce und Morales versöhnen oder zumindest die Intensität ihrer Rivalität verringern, um die Wahlen im nächsten Jahr so unumstritten wie möglich zu gestalten.

Zunigas skandalöse Behauptung nach dem gescheiterten Staatsstreich, Arce habe ihm zuvor gesagt, er solle ein Drama inszenieren, um seine Popularität inmitten der sich zuspitzenden Krisen des Landes zu steigern, ist wahrscheinlich nicht glaubwürdig, könnte aber dennoch die Spannungen zwischen den beiden verschärfen. Darüber hinaus könnte ein Teil der Wählerschaft durch seine Äußerungen beeinflusst werden, was dazu führen könnte, dass einige von ihnen vor der nächsten Wahl sauer auf MAS sind und somit möglicherweise ihren rechten Rivalen Auftrieb geben.

Die neue sozio-politische Situation könnte von der CIA leichter ausgenutzt werden, um spekulativ spätere Bemühungen um einen ernsthaften Staatsstreich vor oder während der Wahlen im nächsten Jahr zu erleichtern, falls Morales sich immer noch entscheidet, entgegen dem Urteil des Verfassungsgerichts vom letzten Jahr zu kandidieren. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass viele X-Nutzer zwar die Rolle der CIA bei den jüngsten Ereignissen bezweifeln, dass dies aber im nächsten Jahr zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden könnte, wenn Bolivien nicht aufpasst.