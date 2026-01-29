Die regelbasierte Ordnung, die einst die Ambitionen der Großmächte begrenzte, hat sich als Illusion erwiesen

Tyler Durden

Von Stefan Koopman, Senior-Makrostratege bei Rabobank

Wenn es eine Lehre aus dieser Woche gibt, dann ist es die, dass die regelbasierte Ordnung, die einst die Ambitionen der Großmächte begrenzte, sich als illusorisch erwiesen hat. In Davos brachte Kanadas Mark Carney dies mit bemerkenswerter Klarheit auf den Punkt. Die Welt, so argumentierte er, erlebe keinen Übergang, sondern einen Bruch. Sie sei zu einem härteren Ort geworden, an dem die Starken die Grenzen austesten und von den Schwachen erwartet wird, sich anzupassen. In einem solchen Umfeld sollten Mittelmächte aufhören, „in einer Lüge zu leben“, und Schritte in Richtung strategischer Autonomie sowie diversifizierter Abhängigkeiten unternehmen.

Die folgenden 24 Stunden lieferten ein lehrbuchhaftes Beispiel dafür, wie diese neue Welt funktioniert – oder eben nicht. Präsident Donald Trump trat abrupt von seiner Zollsalve gegen acht europäische Verbündete zurück. Die Rede davon, die Frage Grönlands mit Zwang durchzusetzen, wurde nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte rasch fallengelassen, das einen „Rahmen für ein zukünftiges Abkommen“ hervorbrachte. Die Märkte fanden am Donnerstag nach den Verlusten zu Beginn der Woche wieder Halt und folgten dem bekannten TACO-Muster mit einer schnellen Gegenbewegung bei Risikoanlagen. US-Staatsanleihen stabilisierten sich gerade, während der Dollar schwächer wurde, was einen verbleibenden „Sell-America“-Unterton hinterließ.

Details sind weiterhin spärlich, doch zwei Stränge zeichnen sich ab:

Erstens scheint eine NATO-Mission unter US-Führung wahrscheinlich, an der die arktischen Mitglieder des Bündnisses (einschließlich Schweden und Finnland, die ihre besondere Expertise einbringen können) und möglicherweise weitere beteiligt sind, um die regionale Verteidigung zu stärken. Dieses Ergebnis war bereits im Rahmen des US-dänischen Verteidigungsabkommens von 1951 sehr wohl möglich, das Washington weitreichenden Spielraum für die Stationierung militärischer Mittel auf Grönland einräumt – ohne den diplomatischen Schaden, den die frühere Eskalation verursacht hatte.

scheint eine NATO-Mission unter US-Führung wahrscheinlich, an der die arktischen Mitglieder des Bündnisses (einschließlich Schweden und Finnland, die ihre besondere Expertise einbringen können) und möglicherweise weitere beteiligt sind, um die regionale Verteidigung zu stärken. Dieses Ergebnis war bereits im Rahmen des US-dänischen Verteidigungsabkommens von 1951 sehr wohl möglich, das Washington weitreichenden Spielraum für die Stationierung militärischer Mittel auf Grönland einräumt – ohne den diplomatischen Schaden, den die frühere Eskalation verursacht hatte. Zweitens scheint das Verständnis auch Washingtons langfristige Sorge um Grönlands politische Zukunft widerzuspiegeln. Ein vollständig unabhängiges Grönland könnte theoretisch engere wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Beziehungen zu Russland oder China anstreben. Ein überarbeiteter oder neu interpretierter Rahmen soll sicherstellen, dass eine künftige Statusänderung Grönlands nicht dazu führt, dass die Erlaubnis für US-Militäraktivitäten auf der Insel entzogen wird. Dies ist insbesondere für die US-Ambitionen im Bereich der Raketenabwehr relevant, einschließlich des vorgeschlagenen „Golden Dome“.

Natürlich würde dies die Zustimmung Dänemarks und Grönlands erfordern – nicht der NATO – und wie all dies umgesetzt werden soll, bleibt unklar. Insofern könnten Zolldrohungen zurückkehren, falls der endgültige Vorschlag hinter den US-Forderungen zurückbleibt.

Vor diesem Hintergrund wäre es ein Fehler, die Episode als Entspannung zu lesen. Der Druck der USA auf die Souveränität des „irrelevanten“ Dänemark ist eine Machtdemonstration, als Pragmatismus gerahmt, wobei Zölle das bevorzugte Instrument sind. Die anschließende Trump-Rutte-Vereinbarung markiert keineswegs eine Rückkehr zu Regeln oder Verfahren.

Der Verhandlungsstil des Weißen Hauses ist inzwischen gut etabliert und dürfte in nicht allzu ferner Zukunft erneut auftreten. Die Herabwürdigung zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich, und die Androhung von Schmerz dient als Hebel.

Die Schläge werden fortgesetzt, bis sich die Moral verbessert – doch diese missbräuchliche Dynamik ist unproduktiv: Die erklärte US-Strategie, ein „stärkeres Europa“ als Gegengewicht zu China zu wollen, passt schlecht zu Taktiken, die gegenseitiges Vertrauen untergraben, die europäische Einheit spalten wollen und defensives Absichern gegenüber anderen – nicht notwendigerweise gleichgesinnten – Akteuren fördern. Darüber hinaus könnte Europas erlernte Hilflosigkeit, der permanente Reflex, auf Washington zu warten, um die Bedingungen festzulegen, in der Praxis verlernt werden. Der Aufbau der Verteidigung (möglicherweise einschließlich Atomwaffen), der Vorstoß für den Binnenmarkt und die Ausweitung der Handelsoptionen, Mercosur eingeschlossen, deuten auf eine strukturelle Anpassung hin. Wenn eine der zentralen Stärken der USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs starke Allianzen und Soft Power waren, könnte sie die langfristigen Folgen unterschätzen. Trump sagte, die USA würden sich merken, wenn die Dänen nicht mitspielen – aber Europa wird das ebenfalls tun.

In der Tat signalisiert die Kommission beim Thema Mercosur, nachdem das Europäische Parlament dieses Abkommen am Mittwoch nicht ratifiziert hat, nun, dass eine vorläufige Anwendung der wahrscheinlichste Weg nach vorn ist – ein weiteres Zeichen für die wachsende Rolle der Geopolitik in Europas Handelsstrategie.