Auf den Greenland-Stunt folgt das Iran-Spiel. Trump in der Zwickmühle

Martin Jay

Trump ist möglicherweise verrückt – und zum ersten Mal sprechen europäische Spitzenpolitiker in genau diesen Begriffen. Aber er ist nicht dumm.

Trumps jüngster Rückzug in der Grönland-Frage ist insofern interessant, als es der nervöse Anleihemarkt und seine eigenen schwachen Umfragewerte waren, die ihn davon abhielten, das banalste Stück US-Außenpolitik eines amtierenden Präsidenten seit einem Jahrhundert durchzuziehen. Die Europäer glaubten gern, es sei ihr Widerstand gewesen – mehrere Länder schickten sogar Truppenkontingente –, um etwas zu demonstrieren, das Trump sich angeblich nicht hätte vorstellen können: dass er zwar bereit sei, die NATO aus eigenem politischen Kalkül zu zerstören, aber niemand erwartet hätte, dass EU-Staaten dasselbe tun würden, nur um sich gegen den verrückten Donald zu stellen.

Sich also selbst in eine Ecke zu manövrieren und sich dann mithilfe von Nebelkerzen und dem Davoser Pressezirkus elegant aus einer Entscheidung zu befreien, die katastrophal geendet hätte und ihn bei den Staats- und Regierungschefs der Welt noch weiter isoliert hätte, ließe sich durchaus als genialer Akt beschreiben. Er wich der Kugel aus – aus seiner eigenen Waffe.

Aber Iran ist etwas anderes.

Da nun zwei US-Flugzeugträger Kurs auf den Persischen Golf nehmen (oder zumindest in diese allgemeine Richtung), weiß kaum jemand, was Trumps nächster Schritt sein wird – aus dem einfachen Grund, dass selbst Trump es nicht weiß. Erfahrene Kommentatoren wie Alastair Crooke weisen zu Recht darauf hin, dass Trump auf einen sauberen, schnellen Schlag aus ist, den er sich als Sieg anrechnen kann. Realistisch betrachtet wird das jedoch schwierig. Teheran hat bereits erklärt, dass jeder Angriff zu einem umfassenden Krieg führen werde. Keine begrenzten Antworten mehr.

Da die Zwischenwahlen näher rücken, braucht Trump nun wirklich keinen Krieg im Nahen Osten, bei dem US-Leichensäcke nach Hause kommen. Das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass seine Partei beide Kammern verliert und ihm damit den Weg für Gerichtsverfahren ebnet. Letzteres mag ihn persönlich nicht allzu sehr kümmern, ist aber erwähnenswert.

Die eigentliche Frage lautet: Wie windet er sich aus einer massiven Konfrontation mit den Iranern heraus und verkauft gleichzeitig den Bluff, dass er mit voller Wucht aufgetreten ist, Teherans Führung bedroht hat – und diese eingeknickt ist? Die Antwort lautet: mit einer gewaltigen Menge Fake News, die die westlichen Medien bereitwillig liefern werden. Sobald sich die „Armada“ dem Persischen Golf nähert, werden unsere Fernsehbildschirme voller Bilder von Kampfjets sein, die über Startbahnen rasen und in den Himmel steigen – begleitet, so ist zu erwarten, von CIA-/Mossad-Videomaterial, das Iran als kurz vor dem Zusammenbruch stehend und das Regime als zerfallend darstellt.

Davon wird vermutlich kaum etwas wahr sein. Trump steuert mit dem US-Militär auf Iran zu und wird einen finalen Schlag aus Fake News landen. Zwar ist ein Großteil der Mossad-Machenschaften im Iran inzwischen aufgedeckt worden – festgenommene Demonstranten mit all ihren Starlink-Geräten befinden sich nun in den Händen der Behörden –, dennoch gibt es für Trump im Iran noch einen gewissen politischen Spielraum. Die Iraner wissen nur zu gut, dass sie sich in einem Balanceakt befinden: Einerseits wollen sie Israel und die USA nicht unterstützen, indem sie lautstark nach Veränderung rufen, andererseits wünschen sie sich eine neue Führung, die diese Feinde dennoch weit von ihren Küsten fernhält.

Der linke Kommentator und Ökonom Yanis Varoufakis schrieb kürzlich:

„… die Gebildeteren und/oder Nachdenklicheren fürchteten, was kommen könnte: einen Bürgerkrieg, eine massive Destabilisierung, die die grundlegende Sicherheit der Gesellschaft untergraben würde. Buchstäblich niemand, mit dem ich sprach, verteidigte das Regime. Aber sie fürchteten, dass es im derzeitigen innenpolitischen Kontext eines Mangels an tragfähiger Opposition und im internationalen Kontext finsterer ausländischer Kräfte kaum Hoffnung auf einen friedlichen Übergang zu einer besseren Regierung gibt. Ich teile diese Angst. Die Dinge könnten sehr viel schlimmer werden, und viele sind dem Regime gegenüber so reflexhaft ablehnend, dass sie die realen Gefahren und Begrenzungen dieses Moments nicht erkennen.“

Trump könnte durchaus einen massiven Bluff spielen, indem er die Flugzeugträger näher heranführt. Er liebt es – wie SAS-Soldaten sagen –, „seinen Schwanz auf den Tisch zu legen“, doch es ist unwahrscheinlich, dass er sich tatsächlich auf eine Konfrontation mit Iran einlässt. Mit zunehmendem zeitlichem Abstand wird immer deutlicher, dass die Kampagne vom 12. Juni ein noch größerer Fehlschlag für Israel und die USA war als bislang angenommen. Die auf Irans unterirdische Atomanlagen abgeworfenen Bomben waren nicht einmal die sogenannten „Bunkerbrecher“ und konnten die Höhlen, in denen Material gelagert wurde, nicht durchdringen – Material, das ohnehin Tage zuvor verlegt worden war.

Das Seltsamste an der Bombardierung war, dass Trump wusste, dass sie keinerlei militärische Bedeutung haben würde – genau deshalb war sie für ihn der perfekte Zug. Er ist ein Mann, der Kämpfe meidet, und macht – ganz wie sein Vater, der sich dem Wehrdienst entzog – seine widerwärtigen Bemerkungen über britische Soldaten, die angeblich nicht an der Front in Afghanistan kämpfen, besonders abscheulich. In seiner ersten Amtszeit schossen die Iraner eine US-Drohne ab, und für kurze Zeit wollte er ein militärisches Ziel angreifen. Doch als ihm die Pentagon-Spitze die Konsequenzen darlegte, ruderte er schnell zurück.

Trump ist möglicherweise verrückt – und zum ersten Mal sprechen europäische Spitzenpolitiker in genau diesen Begriffen. Aber er ist nicht dumm und wird nichts tun, was Iran dazu provozieren könnte, Israel und die GCC-Staaten anzugreifen oder die Straße von Hormus monatelang zu blockieren. Letzteres würde die Ölpreise so massiv beeinflussen, dass die Anleihemärkte noch stärker erschüttert würden – ein Szenario, das er sich nicht leisten kann. Die USA und Israel haben im Iran bereits eine schwere Niederlage erlitten; ihr Agentennetz ist aufgeflogen. Das Entsenden der Flugzeugträger ist weitgehend ein Gesichts­wahrungs-Stunt und möglicherweise sogar ein Versuch, Netanjahu glauben zu machen, Amerika stehe hinter ihm und seiner wahnsinnigen Idee, Iran anzugreifen. In Wirklichkeit aber ist Trump nicht einmal bereit, einen einzigen Leichensack zu akzeptieren.

Und die Iraner wissen das.