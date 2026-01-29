Durchgesickert: MI6 infiltrierte Flüchtlingslager des IS

Von Kit Klarenberg

Seit dem 13. Januar hat die neu formierte syrische arabische Armee Nordostsyrien überrollt. Dies bedeutet das brutale Ende einer autonomen Region – allgemein als Rojava bezeichnet –, die seit über einem Jahrzehnt von den von den USA unterstützten, kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) effektiv regiert wurde. Während ein von Washington vermitteltes Waffenstillstandsabkommen die Integration der SDF in die vom Westen eingesetzte Regierung in Damaskus vorsieht, zeigt die de facto von HTS kontrollierte SAA alle Anzeichen dafür, dass sie alle Spuren von Rojava dauerhaft auslöschen und neutralisieren will.

Seit der Übernahme der Region wurden Zivilisten und SDF-Kämpfer massakriert. Die SAA wurde bei ihren Massakern von befreiten Insassen lokaler Haftanstalten unterstützt, darunter eine Vielzahl „ehemaliger“ ISIS-Schlächter. Diese Einrichtungen wurden 2019 geschaffen, um die Bevölkerung des einst vom Islamischen Staat beanspruchten Gebiets aufzunehmen, und beherbergen heute Zehntausende von Menschen. Bemerkenswert ist, dass die Regierungstruppen bei Beginn ihres Angriffs auf Rojava gezielt die Gefängnisse ins Visier nahmen, was stark darauf hindeutet, dass die Auslösung von Massenfluchten aus den Gefängnissen vor Ort ein bewusstes Ziel war.

Die IS-Flüchtlingslager in Rojava stellten für das autonome Gebiet ein komplexes und scheinbar unlösbares Problem dar. Die Bewohner konnten nur mit Zustimmung der Regierung ihres Heimatlandes repatriiert werden, was in vielen Fällen abgelehnt wurde. Das Lager Al-Hol erwies sich als besonders problematisch. Es beherbergte ausschließlich Frauen und Kinder, wobei es sich bei den Insassen überwiegend um die Ehefrauen und Söhne und Töchter von Kämpfern des Islamischen Staates handelte. Erstere haben oft nie ihrem Bekenntnis zu Daesh abgeschworen, während letztere staatenlos sind.

Ein Bericht der Washington Post vom September 2019 zeichnete ein erschreckendes Bild von Al-Hol als „Schmelztiegel der Radikalisierung“, in dem hartgesottene ISIS-Anhänger die strengen Regeln der Gruppe mit brutaler Gewalt, einschließlich Mord, gegenüber der breiten Bevölkerung durchsetzten. Die SDF-Wachen konnten nichts anderes tun, als zu versuchen, die Täter physisch „in Schach zu halten“, während sich die extremistische Ideologie des Islamischen Staates „ungehindert“ verbreitete und Zehntausende von Kindern buchstäblich zu einem „gefangenen Publikum“ wurden. Die Einrichtung wurde am 20. Januar von der SAA angegriffen, woraufhin Gruppen von Gefangenen und die SDF flohen.

Al-Hol steht nun unter der Kontrolle der Regierung, das Schicksal seiner etwa 30.000 Einwohner ist ungewiss. Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass die Bevölkerung des Lagers im Voraus darauf vorbereitet wurde, die Ankunft der Truppen von Ahmed al-Sharaa zu erwarten und zu begrüßen. Durchgesickerte Dokumente enthüllen, wie das Global Strategy Network, ein Spezialist für psychologische Kriegsführung, der von Veteranen des britischen Geheimdienstes gegründet wurde und mit diesen besetzt ist, seit Jahren heimlich in Al-Hol präsent ist und dabei verdeckt Propagandabotschaften verbreitet, die vom MI6 genehmigt wurden.

Die mutmaßliche Zerstörung Rojavas durch die syrische Regierung festigt ihre Macht auf nationaler Ebene erheblich. Das von den SDF besetzte Gebiet beherbergt die wichtigsten Öl- und Weizenanbaugebiete des Landes, deren Eroberung einen beträchtlichen Gewinn bedeutet. Darüber hinaus gibt es keinerlei Aussicht auf die Entstehung eines kurdischen Staates, den die Führer des Gebiets nach der Eroberung von Damaskus durch HTS im Dezember 2024 wiederholt ins Gespräch gebracht hatten. Diese Entwicklungen werden in den westlichen Machtkorridoren – allen voran vielleicht in London – mit Begeisterung aufgenommen werden.

Wie dieser Journalist bereits zuvor aufgedeckt hat, wurde HTS vor seinem gewaltsamen Palastputsch jahrelang von Inter-Mediate vorbereitet, einer mit dem MI6 verbundenen Beratungsfirma, die von Jonathan Powell, dem nationalen Sicherheitsberater des britischen Premierministers Keir Starmer, geleitet wird. Inter-Mediate unterhält seitdem ein eigenes Büro im syrischen Präsidentenpalast. Starmer begrüßte den Sturz von Bashar Assad als Chance für London, „eine präsentere und konsequentere Rolle in der gesamten Region zu spielen“. Dieser Plan wird nun in die Tat umgesetzt.

„Moderate Version“

Die durchgesickerten Dateien zeigen, dass Global Strategy fast unmittelbar nach seiner Gründung, nach der formellen Niederlage des Islamischen Staates im März 2019, mit dem Aufbau einer Infrastruktur für psychologische Kriegsführung in Al-Hol begann. Entgegen den Mainstream-Berichten, wonach die SDF den IS vollständig zerschlagen habe, heißt es in den Dokumenten, dass die Gruppe weiterhin „Operationen“ gegen „militärische und nachrichtendienstliche Einrichtungen“ in Rojava durchführte. Das bedeutete, dass „Daesh vor Ort nach wie vor eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr darstellt“ und „weiterhin Gewaltakte gegen eine immer länger werdende Liste von Gegnern verübt“.

Auszug aus einer durchgesickerten Datei zur globalen Strategie

Es gab noch weitere Probleme, die die Mission von Global Strategy erschwerten und äußerst gefährlich machten. Da „Daesh Frauen sowohl in seiner Zivilverwaltung als auch in seinen militärischen Operationen aktiv einbezog“, bedeutete dies, dass der Islamische Staat „trotz seines weitreichenden Verlusts der formellen territorialen Kontrolle in Al-Hol einen erheblichen Einfluss ausüben konnte, indem er die ‚wahren Gläubigen‘ … dazu benutzte, in seinem Namen zu missionieren und seine Macht durchzusetzen“. Das „Spektrum“ der Bewohner, das von „aktiven Daesh-Anhängern“ bis zu denen reichte, die „aktiv von Daesh schikaniert wurden“, wurde ebenfalls als „äußerst komplex und unklar“ beschrieben.

Darüber hinaus bombardierte ISIS die Inhaftierten mit Propaganda und nutzte Al-Hol „als entscheidendes Element seiner umfassenderen Kommunikation“, um „eine proaktive und aggressive Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema“ zu unterstützen. Einige von Daesh verbreitete Bilder stellten die „schlechten Lebensbedingungen“ im Lager „nostalgischen Erinnerungen an das ‚goldene Zeitalter‘ des Daesh-Proto-Staates“ gegenüber. Die ISIS-Führer gaben auch häufig öffentliche Erklärungen zu Al-Hol ab, in denen sie die Existenz des Lagers als „die schlimmste und wichtigste Angelegenheit“ bezeichneten und ihre Anhänger dazu aufforderten, „die Schwestern zu befreien und die Mauern einzureißen, die sie einschränken“.

Trotzdem rühmte sich Global Strategy seiner Fähigkeit, eine „Vollzeit-Teampräsenz“ in Al-Hol aufrechtzuerhalten und den Insassen über die Infrastruktur des von westlichen Ländern finanzierten lokalen Radiosenders ARTA unermüdlich psychologische Operationen zu liefern. Spezielle lokale Print- und Social-Media-Plattformen sollten folgen. Der Geheimdienst versprach, ein Netzwerk von „Medienzentren“ im gesamten Lager zu schaffen, die als „Treffpunkte“ dienen sollten. Dort könnten die Inhaftierten kochen, Tee trinken und Kontakte knüpfen, während ihre Kinder einen eigenen Spielbereich genießen würden und den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches, von Global Strategy zusammengestelltes Programm ausgestrahlt würde:

„[Ein Medienzentrum] bietet einen sozialen Treffpunkt, an dem [Zielgruppen] gemeinsam Medieninhalte konsumieren und diskutieren können, was eher dazu führt, dass die Informationen und Werte aufgenommen werden.“

Dazu gehörte eine „Morgensendung … ein mehrteiliges Programm, das sich mit den Problemen und Anliegen des Lagers sowie der Arbeit von Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen im Lager befasste, mit Unterhaltungseinlagen und nützlichen Informationen für die Gemeinschaft“. Nachmittags wurde „ein leichteres soziokulturelles Unterhaltungsprogramm mit Schwerpunkt auf der lokalen Populärkultur sowie nützlichen Informationen für die Gemeinschaft und Unterhaltungseinlagen (Quiz, Songwidersprüche, Horoskope usw.)“ ausgestrahlt. Auch „religiöse“ Sendungen gehörten zum regulären Programm.

Auszug aus einer durchgesickerten Datei zur globalen Strategie

Diese Sendungen „konzentrierten sich auf verschiedene Fragen zum Islam und seiner Beziehung zur Gesellschaft“, förderten „eine moderate Version des Islam“ und stellten „extremistische Ideen und Praktiken in Frage, wobei moderate lokale Religionsvertreter als Gäste eingeladen wurden“. Kinder galten als Hauptzielgruppe, wobei Bildungsprogramme „zugängliche und ansprechende Unterrichtseinheiten in den Bereichen Alphabetisierung, Naturwissenschaften, Literatur und Geschichte, gemischt mit Unterhaltungspausen und Spielen“ boten. Der britische Geheimdienst investierte heimlich enorme Summen in dieses Projekt, ohne dass es einer öffentlichen Kontrolle oder Kenntnis unterlag.

„HTS-Dominanz“

Das erklärte Ziel der geheimen Operation von Global Strategy in Al-Hol war die Deradikalisierung. Diese Bemühungen als Fehlschlag zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Seit der Gründung des Lagers bis zum heutigen Tag warnten Medien und Think-Tank-Berichte regelmäßig davor, dass Al-Hol ein wichtiger Kern für das „Wiederaufleben“ des IS sei. Eine Untersuchung des Frankfurter Friedensinstituts vom April 2025 bezeichnete die im Lager untergebrachten Jungen als „menschliches Reservoir“ für das Programm „Cubs of the Caliphate“ (Jungtiere des Kalifats) des Islamischen Staates, in dessen Rahmen sie in der Kunst des Tötens ausgebildet wurden.

Dies wirft die offensichtliche Frage auf, ob das Ziel von Global Strategy wirklich darin bestand, dem Extremismus entgegenzuwirken. Die Initiativen der Firma im Bereich der psychologischen Kriegsführung haben die beunruhigende Tendenz, nicht nur den IS aktiv zu unterstützen, sondern genau das Gegenteil des ursprünglich beabsichtigten Effekts zu bewirken. Jahrelang unternahm Global Strategy weitreichende Anstrengungen, um HTS in den von ihr dominierten Gebieten Syriens zu „untergraben”. In durchgesickerten Dokumenten räumte das Unternehmen jedoch ein, dass diese Initiativen aktiv zum „wachsenden Einfluss” von HTS im Land beitrugen.

Infolgedessen betrachteten viele Syrer HTS als „Synonym für Opposition gegen Assad”. Es ist sicherlich kein Zufall, dass der ehemalige MI6-Chef Richard Moore im September 2025 zugab, dass seine Behörde HTS bereits Jahre vor der Eroberung von Damaskus umworben hatte. Diese geheime Verbindung wurde geschlossen, obwohl der britische Geheimdienst sich keine Illusionen machte, dass die gängigen Darstellungen über die Abspaltung der Gruppe von Al-Qaida reine Fantasie waren. In einem durchgesickerten Dokument des Außenministeriums aus dem Jahr 2020 wurde festgestellt, dass die „Dominanz von HTS“ aktiv „Raum für die Existenz von [Al-Qaida]-nahen Gruppen und Personen“ im Land schuf.

Auszug aus einer durchgesickerten Akte des Außenministeriums

Diese friedliche Koexistenz half Al-Qaida dabei, „einen von Instabilität geprägten sicheren Hafen aufrechtzuerhalten, von dem aus sie trainieren und sich auf eine zukünftige Expansion außerhalb Syriens vorbereiten können“. Wir müssen uns daher fragen, ob das eigentliche Ziel der Global Strategy in Al-Hol darin bestand, die Häftlinge aus Sicht des britischen Geheimdienstes zu „richtigen“ Militanten zu machen. Der beispiellose Einfluss des Cutouts im Lager hätte leicht ausgenutzt werden können, um die Insassen auf den Tag vorzubereiten, an dem die Truppen von al-Sharaa sie befreien würden.

So oder so, Syriens mit Al-Qaida verbündete Regierung verfügt nun über ein riesiges „menschliches Reservoir“ an dankbaren ehemaligen Häftlingen, die dazu aufgerufen werden könnten, bei brutalen Niederschlagungen interner Dissidenten, Massakern an Alawiten und anderen ethnischen und religiösen Minderheiten zu helfen und ganz allgemein einen idealen angloamerikanischen Marionettenstaat vor Ort zu stützen. Nicht umsonst erhielt Damaskus bei den von den USA vermittelten Gesprächen mit Israel Anfang Januar in Paris, bei denen al-Sharaa ein von der lokalen Bevölkerung verachtetes Abkommen mit der zionistischen Entität unterzeichnete, grünes Licht für die Eroberung von Rojava.