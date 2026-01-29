Was könnte das Endspiel um Grönland sein?

Alastair Crooke

Wie wird das anfängliche „Grönland“-Endspiel aussehen? Trump wird Grönland „nehmen“.

Als Präsident Trump am Montag gefragt wurde, ob die USA Gewalt anwenden würden, um Grönland zu beschlagnahmen, antwortete er: „Kein Kommentar.“ Zuvor hatte er versprochen, die größte Insel der Welt „auf die nette Art [durch Kauf] oder auf die schwierigere Art [mit Gewalt]“ zu nehmen.

Auch wenn die Vorstellung scheinbar „aus heiterem Himmel“ über die Welt gekommen ist, berichtet John Bolton, Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater, dass es Ron Lauder war – ein 81-jähriger jüdischer Milliardär aus New York und Erbe des Estée-Lauder-Vermögens –, der 2018 während Trumps erster Amtszeit erstmals den Gedanken an einen US-Besitz Grönlands im Kopf des Präsidenten säte. Trump versuchte 2019 während seiner ersten Amtszeit erfolglos, Grönland zu kaufen. Präsident Harry Truman hatte bereits 1946 angeboten, es für 100 Millionen Dollar in Gold zu erwerben – wurde jedoch abgewiesen.

Historisch gesehen, so merkt der Telegraph an, „hatten die USA eine Abneigung gegen die Eroberung von Land, nicht jedoch gegen den Erwerb von Territorium mit Bargeld. Beim Louisiana-Kauf von 1803 erwarben sie riesige Landflächen von Frankreich für umgerechnet etwa 430 Millionen Dollar nach heutigem Wert. Beim Alaska-Kauf 1867 zahlten die USA Russland den heutigen Gegenwert von 160 Millionen Dollar für das, was zum 49. Bundesstaat wurde. 1917 kauften sie die US-Jungferninseln von Dänemark für Goldmünzen im heutigen Gegenwert von mehr als 600 Millionen Dollar.“

Wolfgang Münchau, ein erfahrener europäischer Kommentator, sagt:

„Bestürzte europäische Beamte bezeichnen Trumps Eile, souveränes dänisches Territorium zu annektieren, als ‚verrückt‘ und ‚wahnsinnig‘ und fragen, ob er nach seinem Venezuela-Abenteuer in einen ‚Krieger-Modus‘ verfallen ist – und sagen, er verdiene Europas härteste Vergeltung für das, was viele als einen klaren und unprovozierten Angriff auf Verbündete auf der anderen Seite des Atlantiks sehen.“

Ein Beamter in Brüssel hat angedeutet, dass Amerika nicht länger als verlässlicher Handelspartner betrachtet werden könne – und dass sich die USA unter Trump derart verändert hätten, dass diese Metamorphose als dauerhaft angesehen werden müsse.

Umfragen zufolge ist die europäische Unterstützung für Amerika verdampft: Eine neue in Deutschland veröffentlichte Umfrage zeigt, dass weniger als 17 % der Europäer den USA noch vertrauen.

Michael McNair argumentiert jedoch, dass nicht Lauder den Grönland-Griff ausgelöst habe, sondern vielmehr der Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, Elbridge Colby, der seine Vision dieses Manövers bereits in seinem Buch von 2021, The Strategy of Denial: American Defence in an Age of Great Power Conflict, dargelegt habe.

Colbys Kernthese lautet, dass die US-Strategie im 21. Jahrhundert darauf abzielen sollte, China daran zu hindern, regionale Hegemonie über Asien zu erlangen. Der Rest von Colbys Rahmenwerk folgt aus dieser einfachen Prämisse. Die Sicherung des westlichen Hemisphärenfokus, so argumentiert McNair, passt in dieses Schema: Die Sicherung der Heimatbasis ist kein Rückzug aus Asien; sie ist eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Machtprojektion in den Indo-Pazifik. „Man kann keinen Krieg im westlichen Pazifik führen, wenn feindliche Akteure die südlichen Zugänge kontrollieren.“

„Der Fokus auf die westliche Hemisphäre bedeutet auch nicht, dass Amerika sich in seine Ecke zurückzieht. Es bedeutet die Sicherung der Operationsbasis. Man kann keine Macht in den Indo-Pazifik projizieren, wenn feindliche Akteure die Schifffahrtsrouten im Golf, den Zugang zu Kanälen oder kritische Lieferketten in der eigenen Hemisphäre kontrollieren. Die erneute Durchsetzung der Monroe-Doktrin ermöglicht die Asien-Strategie. Sie ersetzt sie nicht.“

Das ergibt allerdings wenig Sinn. China (oder Russland) bedrohen Grönland nicht – und die USA betreiben bereits eine große Frühwarn-Radarbasis für antiballistische Raketen auf der Pituffik Space Base in Grönland, wo das 12th Space Warning Squadron der U.S. Space Force stationiert ist. Welchen zusätzlichen Vorteil würden die USA dadurch gewinnen, Grönland direkt zu „besitzen“, wenn ihnen dort bereits erlaubt ist, ihre massiven Frühwarn-Raketenradare zu betreiben?

Es ist klar, dass es keinen unmittelbaren und dringenden Verteidigungszwang gibt, der die USA dazu nötigen würde, Grönland zu annektieren. Angesichts der näher rückenden Zwischenwahlen und Trumps Sorge, dass er – sollte er das Repräsentantenhaus verlieren – „erledigt, erledigt, erledigt“ sein könnte (seine eigenen Worte), könnte es jedoch eine alternative politische Zweckmäßigkeit geben.

Trump glaubt, dass sein Coup der Festsetzung von Präsident Maduro im Inland gut angekommen ist. Berichten zufolge hat er seiner Basis gesagt, er wolle vor den Zwischenwahlen „herausragende“ politische Siege erzielen.

„Sollte Trump den Kauf Grönlands vollziehen, würde er sich mit ziemlicher Sicherheit einen Platz in der amerikanischen und globalen Geschichte sichern … Grönland erstreckt sich über etwa 2,17 Millionen Quadratkilometer – vergleichbar mit der Größe des gesamten Louisiana-Kaufs von 1803 und größer als der Alaska-Kauf von 1867. Würde man diese Landmasse in die heutigen Vereinigten Staaten eingliedern, würde die Gesamtfläche der USA über die Kanadas hinauswachsen und sie nach Russland zur zweitgrößten Nation der Welt machen. In einem System, in dem Größe, Ressourcen und strategische Tiefe weiterhin zählen, würde ein solcher Schritt weltweit als Bekräftigung dauerhafter amerikanischer Reichweite gelesen werden“, merkt ein Kommentator an.

Das würde wahrscheinlich gut ankommen.

Münchau merkt jedoch an:

„[Dass] die Europäer gerade erst aufgewacht sind – und diesmal wirklich wütend sind, lautstark Presseerklärungen fordern, um Trump zu verurteilen. Ich höre Kommentatoren, die die EU auffordern, das Anti-Zwangs-Instrument einzusetzen, ein rechtliches Instrument, das vor zwei Jahren in Kraft trat, um wirtschaftlichen Druck von Gegnern zu kontern. Sie bestehen darauf, dass die EU stärker ist, als sie denkt. Sie ist doch der größte Binnenmarkt und die größte Zollunion der Welt, oder? Und sie betrachtet sich selbst als regulatorische Supermacht.“

Am Wochenende kündigte Trump zusätzliche Zölle von 10 % ab dem 1. Februar an, die ab dem 1. Juni auf 25 % steigen sollen, für acht europäische Länder, die sich den US-Bemühungen widersetzen, Grönland zu erwerben. Die EU bereitet Vergeltungszölle in Höhe von 93 Milliarden Euro vor, um Europas Vergeltungskraft zu demonstrieren. Präsident Macron drängt die EU nachdrücklich, das Anti-Zwangs-Instrument zu aktivieren.

Europäische Beamte diskutieren außerdem „still“ über „sensible Möglichkeiten“, darunter den Entzug der US-Stützpunkte in Europa, die es den USA ermöglichen, ihre Streitkräfte in zentrale Einsatzgebiete zu projizieren – insbesondere in den Nahen Osten.

„Man kann eine saubere Linie um die acht Länder ziehen, die Donald Trump mit seinem 10-prozentigen Strafzoll ins Visier genommen hat: Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Europas liberaler Nordwesten versucht, Trumps Griff nach Grönland zu vereiteln. Aber es gibt 21 weitere Mitgliedstaaten, die nicht sanktioniert wurden“, beobachtet Münchau.

„Wird Meloni wegen eines Landstrichs, der weit entfernt und für Italiens Sicherheit und Wirtschaft irrelevant ist, mit dem Präsidenten brechen? Wird Spanien? Oder Griechenland? Oder Malta und Zypern? Was ist mit Osteuropa? Werden Viktor Orbán, Andrej Babiš und Robert Fico … ihren liberalen Freunden in Dänemark zu Hilfe eilen?“

Die erwartete Konfrontation wird diese Woche beim Davoser WEF ihren Höhepunkt erreichen, zu dem Trump und eine große Entourage heute (Mittwoch) erwartet werden.

Mindestens ein Treffen zwischen EU-Vertretern und NATO-Vertretern mit Trump in Davos wird erwartet. Es könnte stürmisch werden.

„Stürmisch“, da eine Quelle aus dem Umfeld der Beratungen im Weißen Haus berichtet, dass Trump nicht in versöhnlicher Stimmung nach Davos reist. Vielmehr beabsichtigt Trump, den dort versammelten selbsternannten Wichtigkeiten eine kalte Dusche zu verpassen. Viele im Publikum werden entsetzt sein, wenn die Globalisten, die die Mehrheit der WEF-Versammlung ausmachen, beginnen zu begreifen, was Trump zusammenfügt.

Im Kern stellt Trump eine völlig neue Struktur globaler Partnerschaften zusammen, die wahrscheinlich in der funktionalen Obsoleszenz der Vereinten Nationen enden wird. Er wählt Weltführer über die Einladung zu einem „Global Board of Peace“ aus – wobei Gaza lediglich den ersten Austragungsort darstellt.

Einer der Schlüsselaspekte, so ein Beobachter aus der Nähe des Weißen Hauses, ist, dass in dieser neuen globalen Versammlung jeder seinen eigenen Weg bezahlt. „Keine Trittbrettfahrer diesmal. Du willst am großen Tisch sitzen; dem großen Club der Souveränität beitreten; dich mit einem Team gegenseitigen Respekts und gemeinsamen Handelns versammeln – dann zahle die Eintrittsgebühr, um teilzunehmen.“

Einige, aber nicht alle, in Europa tragen ihren Zorn offen zur Schau und sprechen von „Widerstand“, doch „die Wahrheit ist, dass sich die Europäer nie wirklich um Grönland gekümmert haben. Es war das erste Land, das die EU verließ – 1985 – lange vor dem Brexit. Es ist eine Fischereination; Fisch macht über 90 % seiner Exporte aus. Und es verließ die EU, weil deren Fischereipolitik ihm das Recht genommen hätte, seine eigenen Bestände zu verwalten. Grönland hätte der EU gehören können, wenn sie es wirklich hätte behalten wollen“, schreibt Münchau.

Hat Europa den Willen oder die Mittel, Trump zu widerstehen? Nein, hat es nicht. Es sind die USA, nicht Europa, die die „Handels-Bazooka“ besitzen: Europa hat sich bewusst (als Teil des Ukraine-Projekts) entschieden, zu 60 % von amerikanischem Flüssigerdgas für seine Energieversorgung abhängig zu werden. Die EU unter der NATO bleibt ein US-Garnisonsstaat mit großen US-Stützpunkten in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Italien, Polen, Belgien, Portugal, Griechenland und Norwegen. Ohne den US-Sicherheitsschirm bricht die nukleare Abschreckung der EU zusammen. Ohne die USA ist Five Eyes erledigt. (Kanadas Verschiebung nach Osten könnte die Fragmentierung der NATO bereits eingeleitet haben. Das Ende von Five Eyes könnte sich als weit folgenreicher erweisen als das Ende der NATO.)

Europäische Hauptstädte schmieden Berichten zufolge einen Plan, um Trump zu zwingen, bei seinen Forderungen nach Kontrolle über Grönland von Dänemark zurückzurudern. Oder vielmehr schmieden sie mehrere verschiedene Pläne und werfen alles in die Waagschale, was sie haben, in der Hoffnung, dass irgendjemand zuhört – was starke Vermutungen nährt, dass sie nicht mit einer Stimme sprechen und dass sie Europas Schwäche verstehen.

Das große Risiko, geben einige europäische Beamte zu, besteht darin, dass derart offene Herausforderungen an die USA rasch zu einem vollständigen Bruch der transatlantischen Beziehungen eskalieren könnten – möglicherweise bis hin zum Ende der NATO. Andere argumentieren, dass das Bündnis unter Trump zunehmend toxisch werde und Europa weiterziehen müsse.

Doch hinter den Kulissen – wie heutzutage immer in Westeuropa – liegt „Projekt Ukraine“. Die europäischen Mitglieder der „Koalition der Willigen“ sind weiterhin darauf fixiert, Trump dazu zu zwingen, zuzustimmen, dass US-Militärkräfte europäische Sicherheitsgarantien absichern (für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine tatsächlich in Kraft tritt).

Wie wird also das anfängliche „Grönland“-Endspiel aussehen? Trump wird Grönland „nehmen“. Auf längere Sicht könnte dies zur Zersplitterung Europas führen und dazu, dass einzelne europäische Staaten eigene Verteidigungspolitiken verfolgen. Die europäischen Eliten jedoch werden mehr daran interessiert sein, die NATO und den Anschein amerikanischer „Verbündeter“ zu bewahren, als daran, „Grönland zu retten“.