Die Lügen werden so langweilig

Wir leben in einer Zivilisation, die auf Lügen aufgebaut ist, aus Lügen besteht und von Lügen aufrechterhalten wird. Sobald die Lügen aufhören, bricht das ganze Konstrukt zusammen.

Caitlin Johnstone

Die Lügen werden so ermüdend.

Die Iraner wollen, dass ihr Land bombardiert wird.

Die Hamas hat 40 Babys enthauptet.

Pro-Palästina-Demonstrationen führten zum Massaker von Bondi.

Unter jedem Krankenhaus befindet sich eine Terroristenbasis.

Die Nachrichtenmedien berichten über objektive Fakten über die Welt.

Sie leben in einer Demokratie, in der die Stimmen der Bevölkerung Einfluss auf die Handlungen Ihrer Regierung haben.

Wir sind in jedem Auslandskonflikt die Guten.

Die USA machen zwar gelegentlich Fehler, aber sie handeln in guter Absicht, und wir sind besser dran, wenn sie die Welt regieren.

Reiche Menschen sind reich, weil sie klüger sind und härter arbeiten als alle anderen.

Der Kapitalismus funktioniert mehr oder weniger für alle gut.

Die Welt funktioniert ziemlich genau so, wie man es dir in der Schule beigebracht hat.

Profitgetriebene technologische Innovationen und Industrie werden uns vor den ökologischen Folgen profitgetriebener technologischer Innovationen und Industrie bewahren.

Es spielt keine Rolle, dass wir unsere Biosphäre zerstören, denn wir sind kurz davor, zu den Sternen aufzubrechen und jeden Moment den Weltraum zu kolonisieren.

Alle Probleme in Ihrem Land sind die Schuld der anderen politischen Mainstream-Fraktion, und Sie können diese Probleme lösen, indem Sie Ihre ganze Wut auf die Menschen in der anderen Fraktion richten.

Jetzt ist nicht die Zeit für revolutionäre Politik.

Man kann nicht einfach zulassen, dass die Leute über ihre Regierung und deren Verbündete sagen, was sie wollen.

Erfolg bedeutet, viel Geld zu verdienen, viel Besitz zu haben und den Respekt der größten und einflussreichsten Institutionen unserer Gesellschaft zu gewinnen.

Wenn Sie nicht in der Lage oder nicht willens sind, viel Geld zu verdienen und viele Besitztümer zu erwerben, sind Sie schlecht und sollten sich schlecht fühlen.

Sie sollten Ihr Selbstwertgefühl daraus ableiten, wie effektiv Sie die Räder der Industrie drehen und dem System genau das geben, was es von Ihnen verlangt.

Das ist alles normal. All dieses Leid, dieser Tod, diese Zerstörung, dieser Krieg, dieses Chaos, diese Ausbeutung, diese Ungerechtigkeit, diese Armut und dieser Missbrauch sind normal. Menschen, die etwas ändern wollen, sind abnormal und sollten mit Argwohn betrachtet werden.

Langweilig.

Es sind nur Lügen, Lügen, Lügen, bis zum bitteren Ende.

Sobald wir alt genug sind, um sie zu lernen, fangen sie an, uns die Lügen beizubringen, und sie hören nie auf, uns diese Lügen einzutrichtern, bis wir sterben. Kein Wunder, dass wir immer unglücklicher, dysfunktionaler und verrückter werden.

Geistige Souveränität unter dem Imperium der Lügen bedeutet, alle bösartigen Indoktrinationen aus jeder Ebene deiner Wahrnehmung und Erkenntnis zu entfernen, bis du in der Lage bist, frei zu denken und die Welt mit klaren Augen wahrzunehmen. Das ist ein langer, schwieriger Prozess, aber er ist notwendig, wenn du eine auf Wahrheit basierende Beziehung zur Realität aufbauen und lernen willst, die Dinge so zu sehen, wie sie tatsächlich sind.