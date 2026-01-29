Sind die BRICS-Staaten ein Schlüsselfaktor für den massiven Preisanstieg von Silber und Gold?

Larry C. Johnson

Donald Trumps Versuch, die industrielle Basis der USA mithilfe von Zöllen wiederaufzubauen, scheitert und beschleunigt stattdessen die Entwicklung der BRICS-Staaten hin zu einer alternativen Finanzinfrastruktur, die nicht vom US-Dollar als Reservewährung abhängig ist. Der Preis von Gold und Silber ist in den vergangenen zwei Wochen auf historische Höchststände explodiert. Doch diese Bewegung begann nicht erst 2026 … Zentralbanken weltweit kauften 2025 Rekordmengen an Gold (über 1.000 Tonnen), wobei Indien und China an der Spitze standen, während sie gleichzeitig US-Staatsanleihen verkauften. Diese Diversifizierung ist eindeutig: Staaten ersetzen Dollar-Vermögenswerte durch Edelmetalle, um Risiken durch die Höhe der US-Verschuldung (38,5 Billionen Dollar) sowie potenzielle Sanktionen und Zölle zu mindern. Silber, obwohl weniger zentral für Währungsreserven, verzeichnet ebenfalls ein wachsendes staatliches Interesse, begünstigt durch den starken Anstieg der industriellen Nachfrage (z. B. Solarenergie und Elektrofahrzeuge). Dieser Trend signalisiert Sorgen über das „Ende der Dominanz des US-Dollars“ und eine Hinwendung zu Rohstoffen.

Der Anstieg der Gold- und Silberpreise auf nominale Rekordhöhen im Januar 2026 – Gold über 5.000 US-Dollar pro Unze und Silber über 110 US-Dollar pro Unze – stellt inflationsbereinigt nicht tatsächlich Niveaus dar, wie sie seit 300 Jahren nicht mehr gesehen wurden. Historische Daten zeigen, dass Gold Anfang der 1980er-Jahre (in Zeiten geopolitischer Krisen und hoher Inflation) inflationsbereinigt Spitzenwerte von etwa 3.000 bis 4.000 US-Dollar pro Unze erreichte, während Silber 1980 reale Höchststände von über 150 US-Dollar pro Unze erzielte. Die aktuelle Rally wird jedoch durch ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren angetrieben, die diese Metalle außergewöhnlich attraktiv machen:

Geopolitische Unsicherheit und Safe-Haven-Nachfrage: Zunehmende globale Spannungen (z. B. US-Zolldrohungen gegenüber Verbündeten wie Kanada, Mexiko und China sowie anhaltende Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten) haben Gold als Absicherung gegen Instabilität gestärkt. Zentralbanken (insbesondere in China, Indien und Russland) haben 2025–2026 Rekordmengen an Goldreserven aufgebaut, mit Käufen von über 1.000 Tonnen pro Jahr. Silber profitiert ähnlich, zusätzlich jedoch von seiner industriellen Rolle.

Industrielle Nachfrage und grüne Energien: Der Einsatz von Silber in Solarpaneelen, Elektrofahrzeugen, Elektronik und Halbleitern hat den Verbrauch 2025 auf einen Rekordwert von 680 Millionen Unzen getrieben und anhaltende Angebotsdefizite geschaffen (die Minenproduktion liegt jährlich um 150–200 Millionen Unzen unter der Nachfrage). Die Goldnachfrage durch ETFs und Investoren stieg angesichts von Sorgen über US-Shutdowns und Zölle stark an.

Wirtschaftliche Faktoren: Politische Unsicherheit in den USA (von Trump angedrohte Zölle von bis zu 100 %), Sorgen über globale Überkapazitäten und ein schwächerer Dollar haben die Rally befeuert. Analysten prognostizieren, dass Gold bis Ende 2026 6.000 US-Dollar und Silber 125 bis 300 US-Dollar erreichen könnte, sofern sich die Trends fortsetzen.

Und dann gibt es noch den BRICS-Effekt … Es gibt erhebliche Belege dafür, dass mehrere Länder – insbesondere Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien – in den letzten Jahren (einschließlich 2025–2026) Teile ihrer Bestände an US-Staatsanleihen verkauft und einen Teil dieser Mittel in physische Gold- und Silberreserven umgeschichtet haben. Dieser Trend wird durch eine Kombination aus geopolitischen Risiken (z. B. US-Zölle und Sanktionen), dem Wunsch nach Diversifizierung weg von dollar-denominierten Vermögenswerten, Inflationsdruck sowie der Attraktivität von Edelmetallen als sichere Wertaufbewahrungsmittel in Zeiten globaler Unsicherheit angetrieben. Zwar verhalten sich nicht alle Länder einheitlich (so erhöhten einige europäische Investoren 2025 ihre Bestände an US-Staatsanleihen), doch das Muster ist bei wichtigen BRICS-Mitgliedern und Zentralbanken klar erkennbar, wie aktuelle Berichte und Daten zeigen.

China und Indien führen den Trend an: In den vergangenen Monaten (bis Ende 2025 und Anfang 2026) haben China und Indien ihre Bestände an US-Staatsanleihen deutlich reduziert. China, der zweitgrößte ausländische Halter (nach Japan), hat angesichts eskalierender US-Zölle (von der Trump-Regierung bis zu 100 % angedroht) und eines Vorstoßes zur Ent-Dollarisierung Milliarden an Treasuries abgestoßen. Indien ist diesem Beispiel gefolgt, hat seine Bestände gekürzt und gleichzeitig seine Goldkäufe erhöht. Dies ist Teil eines umfassenderen „globalen Goldrauschs“, bei dem diese Länder Treasuries abstoßen, um sich gegen die Volatilität der US-Politik abzusichern.

Brasilien hat in den vergangenen drei Jahren ebenfalls seine Treasury-Exponierung reduziert und sich damit einer koordinierten BRICS-Strategie angeschlossen, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Dazu gehören der Verkauf von US-Staatsanleihen und der Ausbau der Goldreserven als Puffer gegen potenziellen wirtschaftlichen Druck aus den USA. Auch andere ausländische Investoren beschleunigten 2025 den Verkauf von US-Schuldtiteln, was dazu beitrug, dass Gold über 4.800 US-Dollar pro Unze stieg. So verkaufte Dänemark US-Staatsanleihen im Wert von 100 Millionen US-Dollar – ein Schritt, der auf breitere Repatriierungsrisiken hindeutet. Japan könnte folgen und angesichts steigender US-Renditen weiteres Kapital zurückführen, was zusätzliche Treasury-Verkäufe bedeuten würde. Allerdings verkaufen nicht alle: Europäische Käufer strömten 2025 in US-Staatsanleihen (sie machten von April bis November 80 % der ausländischen Zuflüsse aus), was ein gemischtes globales Bild zeigt.

Gerade diese letzte Tatsache ist rätselhaft … Denn da das US-Finanzministerium zunehmend Schwierigkeiten hat, ausländische Käufer für US-Schulden zu finden, könnte man meinen, die USA würden vermeiden wollen, europäische Käufer zu verärgern. Falsch gedacht. Trumps imperiale Eskapaden in Bezug auf Grönland haben die Beziehungen der USA zu Europa und zur NATO erschüttert. Glauben Sie, dass die bisherigen europäischen Käufer von T-Bills nun motiviert sind, noch mehr zu kaufen? Oder haben Donald Trumps unberechenbare, aggressive Drohungen Anreize geschaffen, diese T-Bills zu verkaufen und stattdessen Gold und Silber zu kaufen? Wir werden sehen.

Nun zu einer scheinbar nicht zusammenhängenden Frage … Wird die Volatilität auf den Rohstoffmärkten für Gold und Silber Donald Trumps Entscheidung beeinflussen, einen neuen Angriff auf den Iran zu starten? Sollte sich die USA für einen Angriff auf den Iran entscheiden, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass der Iran die Straße von Hormus schließen würde, was 45 % der weltweiten täglichen Ölversorgung unterbrechen würde. Dies würde einen sofortigen Anstieg des Ölpreises auslösen und wahrscheinlich schwere wirtschaftliche Probleme für jene Länder verursachen, die auf Öl aus dem Persischen Golf angewiesen sind.

Der dämpfende Effekt auf die Volkswirtschaften der großen Ölimporteure aus dem Persischen Golf könnte durch den Umfang der strategischen Reserven der betroffenen Länder abgemildert werden. Länder mit hoher Abhängigkeit (z. B. China, Indien, Japan, Südkorea – sie importieren 50–90 % oder mehr ihres Öls aus der Region) könnten ihre Versorgung mithilfe bestehender Lagerbestände und Notfallmaßnahmen für 30 bis 60 Tage aufrechterhalten. Eine länger andauernde Schließung (über 60 Tage hinaus) würde jedoch Just-in-Time-Bestände überfordern und zu schweren Engpässen führen.