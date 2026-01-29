Edelmetall-Preisprognosen „lächerlich niedrig“ – Holter warnt: „Eine Lieferausfall-Katastrophe kommt“

Der Finanzautor und Edelmetallexperte Bill Holter (auch bekannt als Mr. Gold) sagt seit Längerem rekordhohe Gold- und Silberpreise voraus. Wir sind noch lange nicht am Ende der Rekordpreise, die bei den Metallen jede Woche und manchmal sogar jeden Tag erreicht werden.

Mr. Gold hat nun eine neue Prognose: Papierbörsen werden nicht mehr in der Lage sein, physisches Metall zu liefern. Holter sagt:

„Wir sind durch 100 Dollar pro Unze Silber explodiert, und wir sind durch 5.000 Dollar pro Unze Gold gegangen, aber das ist nicht die eigentliche Geschichte.“

„Die eigentliche Geschichte ist, dass bereits über 40 Millionen Unzen zur Lieferung im Januar angedient sind. Januar ist ein Nicht-Liefermonat. Wenn man in frühere Jahre zurückgeht, sieht man im Januar vielleicht Lieferungen von einer Million Unzen, zwei Millionen Unzen oder einer kleinen Menge. Wir liegen bereits bei 40 Millionen Unzen Silber im Januar, und es bleiben nur noch wenige Tage im Monat. März ist ein Liefermonat. Das ist der Monat, in dem ich sehr genau darauf achten werde, wie hoch die Menge ist, die zu Beginn des Monats zur Lieferung ansteht. Wenn man zu Beginn des Monats 70 oder 80 Millionen Unzen Silber zur Lieferung stehen hat … wäre das genug, um im März den gesamten Bestand auszuräumen, der ein primärer Liefermonat für die COMEX ist.“

Holter fährt fort:

„Berichten zufolge haben sie 110 Millionen bis 120 Millionen Unzen zur Lieferung registriert … Ist davon etwas belastet? Das wissen wir einfach nicht. Wenn es zu einem Lieferausfall kommt, der jeglichen Wert eines COMEX-Kontrakts vollständig negiert … Wenn der Kontrakt nicht erfüllt werden kann, ist er null wert. Ein Lieferausfall zerstört jede Glaubwürdigkeit der COMEX-Preisbildung … Ein Lieferausfall bei Silber wird sich sofort auf Gold übertragen. Ein Lieferausfall bei Gold wird sich sofort auf die Kreditmärkte übertragen, weil Gold tatsächlich das Anti-Dollar- bzw. Anti-US-Treasury-Asset ist.“

Holter sagt, einige der großen Metallhändler und Banken, die die monetären Metalle leerverkaufen, stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Holter sagt:

„Das alles wird durch steigende Metallpreise verursacht, vor allem durch steigende Silberpreise … Manche Leute denken vielleicht, die Rallye sei vorbei, aber das ist sie nicht. Wir stehen noch ganz am Anfang dieses Preisanstiegs. Jeder Preis, den man hört, wird lächerlich zu niedrig sein, und ich schließe dabei auch die 600-Dollar-Marke für Silber ein, die vor einigen Jahren genannt wurde. Ich glaube, jede Zahl, die man für Gold oder Silber nennt, wird sich letztlich als lächerlich niedrig herausstellen.“

Holter argumentiert, dass – wenn man alle Verpflichtungen und Schulden betrachtet – die USA bei 200 Billionen Dollar liegen. Holter sagt:

„Wenn man allein die 38 Billionen Dollar Staatsschulden nimmt und diese mit den 8.000 Tonnen US-Gold hinterlegen will, kommt man auf etwa 200.000 Dollar pro Unze Gold.“

Abschließend prognostiziert Holter:

„Es wird im ersten Teil des März 2026 zu einem Lieferausfall bei Silber kommen … Die Währungen werden auf null gesetzt. Es ist ein Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems … Die reale Wirtschaft läuft auf Kredit. Alles, was man anfasst, alles, was man tut … bei seiner Entstehung war Kredit beteiligt. Wenn Kredit nicht mehr verfügbar ist, kommt die reale Wirtschaft vollständig zum Stillstand – und genau dort kommt euer Mad-Max-Szenario ins Spiel.“

Es gibt noch viel mehr in dem 39-minütigen Interview.

Begleiten Sie Greg Hunter von USAWatchdog im Eins-zu-Eins-Gespräch mit dem Finanzautor und Edelmetallexperten Bill Holter/Mr. Gold, während sich das Finanzsystem am 26.01.26 neu ausrichtet.