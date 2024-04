Die Regierung will Gott spielen. Was bedeutet das für unsere Freiheiten?

Von John und Nisha Whitehead

Die Regierung will Gott spielen. Sie will die Macht haben, zu entscheiden, wer lebt oder stirbt und wessen Rechte schützenswert sind.

Abtreibung mag immer noch im Mittelpunkt des Machtkampfs zwischen der Linken und der Rechten stehen, wenn es darum geht, wer das Recht hat, zu entscheiden – die Regierung oder der Einzelne -, wenn es um körperliche Autonomie, das Recht auf Privatsphäre, sexuelle Freiheit, die Rechte des Ungeborenen und Eigentumsrechte am eigenen Körper geht, aber es geht um so viel mehr.

In den mehr als 50 Jahren, die seit dem Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs der USA in der Rechtssache Roe gegen Wade vergangen sind, ist die Regierung zu der Überzeugung gelangt, dass sie nicht nur die Macht hat zu bestimmen, wer in den Augen des Gesetzes verfassungsmäßige Rechte verdient, sondern dass sie auch befugt ist, einem amerikanischen Bürger diese Rechte zu verweigern.

Auf diese Weise hat die Abtreibungsdebatte dem Polizeistaat in die Hände gespielt, indem sie die Grundlage für Diskussionen darüber geschaffen hat, wer sonst noch Rechte verdient oder nicht verdient.

Obwohl der Oberste Gerichtshof seine früheren Urteile, die Abtreibung als verfassungsmäßiges Recht im Rahmen des vierzehnten Verfassungszusatzes anerkennen, aufgehoben hat, fährt die Regierung fort, mit dem Leben der Bürger in allen Bereichen des Lebens zu spielen.

Schauen Sie sich einmal genau an, auf welch vielfältige Weise den Amerikanern ihre verfassungsmäßigen Rechte vorenthalten werden.

Amerikanischen Familien, deren Hunde erschossen, deren Häuser verwüstet und deren Kinder terrorisiert oder, schlimmer noch, durch irrtümliche SWAT-Team-Razzien mitten in der Nacht getötet werden, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte vorenthalten.

Behinderten Menschen, die einer Leibesvisitation unterzogen, in Handschellen abgeführt, verhaftet und von der Polizei als gefährlich oder geistig instabil “diagnostiziert” werden, nur weil sie stottern und ungleichmäßig gehen, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Schulkindern im Alter von 4 Jahren, die an den Beinen gefesselt, in Handschellen abgeführt und einer Leibesvisitation unterzogen werden, weil sie gegen die Null-Toleranz-Politik der Schule verstoßen haben, indem sie ein Pop-Tart in Form einer Pistole kauten und ein imaginäres Räuber-und-Gendarm-Spiel spielten, oder weil sie sich kindisch verhielten, indem sie weinten oder sprangen, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte vorenthalten.

Unbewaffneten Bürgern, die von der Polizei getasert oder erschossen werden, weil sie es wagen, zu zögern, zu stottern, einen Muskel zu bewegen, zu fliehen oder sich in irgendeiner Weise einer polizeilichen Anordnung zu widersetzen, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Ebenso werden Amerikanern – jungen wie alten -, die von der Polizei erschossen werden, weil sie einen Gartenschlauch auf einen Polizeibeamten gerichtet haben, nach ihrer Zulassung im Handschuhfach gegriffen haben, sich auf einen Stock gestützt haben, um sich abzustützen, oder beim Spielen mit Luftgewehren oder Luftpistolen gesehen wurden, ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Autofahrerinnen, die das Pech haben, wegen eines fragwürdigen Verkehrsverstoßes angehalten zu werden, um dann von der Polizei am Straßenrand einer Leibesvisitation unterzogen zu werden, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Männlichen Fußgängern und Autofahrern, die von der Polizei am Straßenrand einer Leibesvisitation und einer rektalen Untersuchung unterzogen werden, die im Wesentlichen auf ihrer Hautfarbe beruht, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Amerikanischen Bürgern, die von der Regierung überwacht werden, indem ihre Telefongespräche abgehört, ihre Post und Textnachrichten gelesen, ihre Bewegungen verfolgt und ihre Transaktionen überwacht werden, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Hausbesitzern, die Geldstrafen zahlen und verhaftet werden, weil sie Hühner in ihrem Garten halten, das Gras in ihren Vorgärten zu lang wachsen lassen und Bibelstudien in ihren Häusern abhalten, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte vorenthalten.

Ausgezeichnete Militärveteranen, die verhaftet werden, weil sie die Regierung in sozialen Medien wie Facebook kritisieren, werden ihrer verfassungsmäßigen Rechte beraubt.

Obdachlosen, die durch Gesetze, die Obdachlosigkeit kriminalisieren, schikaniert, verhaftet und aus den Städten vertrieben werden, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Personen, deren DNA zwangsweise gesammelt und in bundes- und landesweite Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden eingegeben wurde, unabhängig davon, ob sie wegen eines Verbrechens verurteilt wurden oder nicht, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Autofahrern, deren Nummernschilder gescannt, in eine Polizeidatenbank hochgeladen und zur Erfassung ihrer Bewegungen verwendet werden, werden ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert, unabhängig davon, ob sie eines Verbrechens verdächtigt werden oder nicht. Das Gleiche gilt für Autofahrer, die einen Strafzettel bekommen, weil sie bei Rot über die Ampel gefahren sind, ohne dass sie die Möglichkeit haben, sich gegen eine solche Anklage zu verteidigen.

Demonstranten und Aktivisten, die als inländische Terroristen und Extremisten abgestempelt und wegen Hassverbrechen angeklagt werden, weil sie sich frei äußern, werden ihre Rechte gemäß der Verfassung verweigert. Ebenso werden amerikanischen Bürgern, die durch Drohnenangriffe im Ausland ermordet werden sollen, ohne dass sie wegen Hochverrats angeklagt, vor Gericht gestellt und verurteilt worden sind, ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert.

Hart arbeitenden Amerikanern, deren Bankkonten, Häuser, Autos, Elektronik und Bargeld von der Polizei beschlagnahmt werden (die nach einem System der Beschlagnahmung von Vermögenswerten arbeitet, das Gewinnanreize für Straßenraub bietet), werden ihre Rechte gemäß der Verfassung verweigert.

Was ist also der gemeinsame Nenner hier?

Es handelt sich um amerikanische Bürger, die von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurden, Rechten, die ihnen keine Person oder Regierung nehmen kann, darunter das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück, und sie alle werden auf die eine oder andere Weise von einer Regierung unterdrückt, die sich an Macht, Geld und ihrer eigenen Autorität berauscht hat.

Wenn die Regierung – sei es der Präsident, der Kongress, die Gerichte oder irgendein Bundes-, Landes- oder Kommunalbeamter – entscheiden kann, dass eine Person keine Rechte hat, dann ist diese Person weniger als ein Bürger, weniger als ein Mensch, weniger als jemand, der Respekt, Würde, Höflichkeit und körperliche Unversehrtheit verdient. Er oder sie wird zu einem “Es”, zu einer gesichtslosen Zahl, die gezählt und verfolgt werden kann, zu einer quantifizierbaren Masse von Zellen, die ohne Gewissen weggeworfen werden kann, zu einem entbehrlichen Kostenfaktor, der ohne einen zweiten Gedanken abgeschrieben werden kann, oder zu einem Tier, das nach Belieben gekauft, verkauft, gebrandmarkt, angekettet, in Käfigen gehalten, gezüchtet, kastriert und eingeschläfert werden kann.

Es ist eine schlüpfrige Angelegenheit, die alle Arten von Verstößen im Namen der nationalen Sicherheit, der Interessen des Staates und des so genannten Allgemeinwohls rechtfertigt.

Diejenigen, die dieses Land gegründet haben, waren jedoch der Meinung, dass das, was wir als unsere Rechte betrachten, uns von Gott gegeben wurde – laut der Unabhängigkeitserklärung, dem Gründungsdokument der Nation, sind wir alle gleich geschaffen – und dass die Regierung unsere gottgegebenen Rechte weder schaffen noch auslöschen kann. Dies würde bedeuten, die Regierung mit gottähnlichen Kräften auszustatten und sie über die Bürger zu erheben.

Leider tanzen wir schon seit geraumer Zeit mit diesem speziellen Teufel.

Wenn wir weiterhin darauf warten, dass die Regierung unsere Freiheiten wiederherstellt, unsere Rechte respektiert, ihren Missbrauch eindämmt und ihre Vertreter davon abhält, unser Leben, unsere Freiheit und unser Glück mit Füßen zu treten, dann werden wir ewig warten müssen.

Das hochpolitische Tauziehen um die Abtreibung wird das Problem einer Kultur, die das Leben nach einer gleitenden Skala bewertet, nicht lösen. Es wird uns auch nicht dabei helfen, die moralischen, ethischen und wissenschaftlichen Minenfelder zu umschiffen, die uns erwarten, wenn die Technologie und die Menschheit immer näher an einen Punkt der Singularität heranrücken.

Die Menschheit wird mit Warp-Geschwindigkeit in eine völlig neue Dimension katapultiert, wenn es um Privatsphäre, körperliche Autonomie und die Frage geht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wir haben noch nicht einmal begonnen, uns darüber klar zu werden, wie die gegenwärtigen rechtlichen Debatten über körperliche Autonomie, Privatsphäre, Impfvorschriften, Todesstrafe und Abtreibung in künftige Diskussionen über Singularität, künstliche Intelligenz, Klonen und die Rechte des Einzelnen auf Privatsphäre angesichts zunehmend invasiver, aufdringlicher und unvermeidlicher staatlicher Technologien einfließen.

Dennoch weiß ich Folgendes.

Das Leben ist ein unveräußerliches Recht.

Indem man der Regierung erlaubt zu entscheiden, wer oder was Rechte verdient, verschiebt sich die gesamte Diskussion von einer Diskussion, in der wir “von unserem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind” (das Leben, die Freiheit, das Eigentum und das Streben nach Glück) zu einer Diskussion, in der nur diejenigen, die von der Regierung begünstigt werden, in den Genuss solcher Rechte kommen.

Wenn alle Menschen gleich geschaffen sind, dann sollte jedes Leben gleichermaßen schützenswert sein.

Ebenso, wie ich in meinem Buch “Battlefield America: The War on the American People” und in seinem fiktiven Gegenstück “The Erik Blair Diaries” deutlich mache, hängen alle Freiheiten zusammen.

Wir dürfen niemals aufhören, uns für den Schutz des Lebens einzusetzen, unsere Freiheiten zu bewahren und einen gewissen Anschein von Menschlichkeit zu bewahren.

Freiheit kann kein Stückwerk sein.