„Die Regierungen des Westens brauchen Krieg“, warnt Martin Armstrong, „weil ihre Schulden nicht mehr tragbar sind“

Von Tyler Durden

Interview mit Martin Armstrong von Piero Messina für SouthFront

Martin Armstrong ist einer der einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler unserer Zeit. Jemand nannte ihn den „Prognostiker“, denn so lautete der Titel des biografischen Films, der dazu beigetragen hat, seine Aktivitäten in der ganzen Welt bekannt zu machen.

Bei Martin Armstrong handelt es sich nicht nur um „Vorhersagen“, denn seine Überlegungen beruhen auf einem Kompendium präziser mathematischer Formeln und analytischer Fähigkeiten. Wir haben ihn interviewt, um zu versuchen, den aktuellen geopolitischen Kontext zu verstehen. Von der Krise der westlichen Demokratien bis zur Entstehung der BRICS-Front, um zu tiefgreifenden Überlegungen über das Risiko eines militärischen Konflikts auf globaler Ebene zu gelangen, interpretiert Armstrong Echtzeitdaten dank seiner diachronen „Vision“ und einer jahrzehntelangen Forschungs- und Analysearbeit. Armstrongs Arbeit ermöglicht es uns, Wissen aus der Vergangenheit mit kritischen Faktoren der Gegenwart zu verbinden. Aus all diesen Gründen sind Armstrongs Analysen wertvoll für das Verständnis der Gegenwart und die Orientierung in einer Zukunft, die voller Unbekannter und Fallstricke zu sein scheint.

Fukuyama sprach sich für das Ende der Geschichte aus. Huntington sprach von einem Zusammenprall der Zivilisationen. Ist es möglich, sich einen dritten Weg vorzustellen?

Unsere größte Bedrohung ist die zentralisierte Kontrolle; daran ist der Kommunismus zugrunde gegangen. Ich stimme mit Huntington überein, dass der Kampf der Kulturen vorwiegend auf Kulturen und Religionen basieren wird, weil die Zentralgewalt versucht, eine einheitliche Kultur durchzusetzen.

Ende der 1980er-Jahre war das geopolitische Referenzmodell die unipolare Welt, die auf einer westlichen Vormachtstellung beruhte. Auf welche kulturellen, militärischen und wirtschaftlichen Säulen stützt sich der Washingtoner Konsens? Ist das wahre Freiheit?

Die militärischen und wirtschaftlichen Säulen, die Washington heute beherrschen, haben nichts mit Freiheit zu tun. Sie haben mit Menschen zu tun, die nicht bereit waren, den Zusammenbruch des Kommunismus zu akzeptieren. Wobei sich der Feind durch den Kommunismus in einen ethnischen Rassismus verwandelt hat.

Ist es möglich, mit der Entstehung der BRICS von einer multipolaren Option zu sprechen? Welche Grenzen sehen Sie in dieser geopolitischen Dimension?

Die Entstehung der BRICS wurde von den sogenannten Neokonservativen verursacht, die einen ethnischen Rassismus betrieben und Russland ins Visier nahmen, indem sie es im Rahmen von SWIFT aus der Weltwirtschaft ausschlossen. Dies weckte viele Menschen in der Welt auf, die erkannten, dass der Dollar nun als Waffe eingesetzt wurde und nicht mehr ausschließlich als Geldinstrument diente. Die Nationen begannen zu erkennen, dass sie aus SWIFT ausgeschlossen werden konnten, wenn sie sich den Befehlen Washingtons nicht fügten. So haben sie die Weltwirtschaft gespalten und der Globalisierung ein Ende gesetzt.

Ihre Analysen und Studien scheinen mehrere kritische Punkte hinsichtlich der Stabilität des sogenannten westlichen Systems aufzuzeigen. Es gibt eine tiefgreifende Krise der demokratischen Systeme, es gibt ein großes Misstrauen gegenüber den Mainstream-Informationen und vor allem gibt es „Agenten“ außerhalb der Institutionen (ein Beispiel ist vorwiegend die Tätigkeit von George Soros), die die Entscheidungen der Regierungen in den Vereinigten Staaten und Westeuropa zu beeinflussen scheinen. Was könnte in der unmittelbaren Zukunft und in den kommenden Jahren geschehen?

Es wurde propagiert, dass wir in einer Demokratie leben. Wir leben in Republiken, in denen das Volk vertreten wird und kein Recht hat, über wichtige Fragen abzustimmen. Republiken sind historisch gesehen die korruptesten Regierungsformen im Vergleich zu einer Monarchie oder Diktatur, die nicht bestochen werden können. In einer Republik sind alle Vertreter ohne Amtszeitbeschränkung an den Meistbietenden zu verkaufen. Dies hat dazu geführt, dass das Vertrauen in die Regierung sowohl in Europa als auch in den USA auf unter 30 % gesunken ist – der niedrigste Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. Externe Akteure wie George Soros, Bill Gates und das Weltwirtschaftsforum treiben ihre persönliche Agenda voran, was das Vertrauen in unsere Systeme weiter untergraben hat. Es ist die Regierung, die entscheidet, ob wir in den Krieg ziehen oder nicht. Das Volk wird nie gefragt.

Wir möchten Sie nun bitten, einige Überlegungen zur geoökonomischen Dimension anzustellen. Das globale kapitalistische System basiert auf der Verschuldung souveräner Staaten. Ist dies eine nachhaltige Situation? Wer wird am Ende die Rechnung bezahlen?

Die Staatsschuldenkrise, mit der wir konfrontiert sind, ist in der Geschichte schon oft aufgetreten. Sie ist nicht nachhaltig, weil die Regierungen in ihrem eigenen Interesse handeln und sich immer weiter verschulden werden, um ihre Macht zu erhalten. Historisch gesehen brechen diese Systeme zusammen, wenn sie neue Schulden ausgeben, um die alten zu tilgen, und niemand da ist, der die neuen Schulden kauft. Sobald sie nicht mehr in der Lage sind, sich neues Geld zu leihen, brechen sie unweigerlich zusammen.

Ihr Prognosemodell basiert auf präzisen Berechnungen. Die Zyklen der Geschichte und der Wirtschaft scheinen sich also gegenseitig über die Zeitspanne der Geschichte zu verfolgen. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie die aktuelle Situation mit der Krise und dem Zerfall des Römischen Reiches verglichen. Ist das richtig?

Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Natur nie ändert. Das Römische Reich ist nur ein Beispiel für Erfolg und Misserfolg in der Geschichte. Es hat sich länger gehalten als andere, weil es keine kulturellen Vorschriften gemacht hat. Die Christen nannten sie Heiden, weil sie so viele Götter hatten. Das war das Ergebnis ihrer Politik der Religionsfreiheit. Athen hatte Athena, Nordeuropa hatte Thor, also versuchten sie nicht, die Kultur der Länder, die sie eroberten, zu verändern. Sie schufen einen gemeinsamen Markt, auf dem jemand in Britannien Produkte an jemanden in Rom verkaufen konnte. Religionsfreiheit, niedrige Steuern, Freizügigkeit und ein gemeinsamer Markt führten also zur Pax Romana.

Ist es noch möglich, einen groß angelegten weltweiten Konflikt zu vermeiden?

Es ist unwahrscheinlich, dass wir einen Weltkrieg vermeiden können. Die Regierungen brauchen den Krieg, weil ihre Schulden nicht mehr tragbar sind. Sie werden den Krieg als Vorwand für Zahlungsausfälle nutzen – wie es im Zweiten Weltkrieg der Fall war. Sie werden Bretton Woods II mit der digitalen Währung des IWF als Reserve schaffen.

Papst Franziskus spricht schon seit Jahren von einem stückweisen Dritten Weltkrieg. Ist das, was der Heilige Vater behauptet, aus Ihrer Sicht teilbar? Was sind die wichtigsten Waffen dieses möglichen Dritten Weltkriegs?

Ich glaube, dass wir einen dritten Weltkrieg haben, der stückweise mit dem Nahen Osten, Iran gegen Israel, Europa gegen Russland, Nordkorea gegen Japan und Südkorea, China gegen Taiwan beginnen wird. Aber letztendlich werden sie zusammenwachsen.

Haben Sie argumentiert, dass der wahre Reichtum eines Staates sein Volk ist? Warum haben wir das alles vergessen? Und vor allem, für wen ist es praktisch?

Der Reichtum einer jeden Nation ist ihr Volk. Das hat der Aufstieg von Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg bewiesen. Das ist die Essenz von Adam Smiths „Unsichtbarer Hand“. Aber die Regierenden bevorzugen Marx, weil er dafür plädiert, dass der Staat die Macht hat, das Volk zu manipulieren. Die Regierungen haben das also vergessen und lehnen Smith ab, weil Marx ihnen mehr Macht verschafft.

Ist es richtig zu behaupten, dass es Ihrer Analyse gelingt, den Schnittpunkt von Geopolitik, globalen Märkten und wirtschaftlichem Vertrauen abzudecken? Können Sie uns auf einfache Art und Weise erklären, wie Ihr Sokrates-Vorhersagemodell funktioniert? Übrigens, warum haben Sie es nach dem griechischen Philosophen benannt?

Ich habe mein Computermodell nach Sokrates benannt, weil das Orakel von Delphi gesagt hatte, er sei der klügste Mann in Griechenland. Er versuchte zu beweisen, dass das Orakel falsch lag, und der Prozess bewies, dass es richtig war. Er wurde vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt, weil er zu viel wusste. Mein Computer hat mich viel über Geopolitik gelehrt. In den 1980er Jahren hatten wir eine große Bank im Libanon, die mich fragte, ob ich ein Modell für das libanesische Pfund erstellen könnte. Ich gab die Daten in den Computer ein, und heraus kam, dass ihr Land in 8 Tagen zusammenbrechen würde. Ich dachte, dass mit den Daten etwas nicht stimmte. Als ich es dem Kunden sagte, fragte er mich, welche Währung am besten wäre, und ich sagte, der Schweizer Franken. Acht Tage später brach der Bürgerkrieg aus. Offensichtlich sahen sie die Geldbewegungen selbst und kamen wegen des Timings zu mir. Das Gleiche geschah mit einem Kunden in Saudi-Arabien, der ein großer Spediteur war. Er rief mich an und fragte mich, was ich morgen mit Gold machen würde, weil der Iran damit beginnen würde, die Schifffahrt im Golf anzugreifen. Auch hier gab es also eine Vorabinformation über einen Krieg. Im Jahr 1998 verstand ich, wie der Computer solche Ereignisse voraussagte. Im Juni warnte ich auf unserer Londoner Konferenz, dass Russland kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Die Londoner Financial Times hatte sich in den hinteren Teil des Raumes geschlichen und berichtete diese Vorhersage am 27. Juni 1998 auf der Titelseite ihrer Zeitung. Russland kollabierte etwa 6 Wochen später.

Gehören unvorhersehbare Ereignisse, wie der Terroranschlag in Moskau, auch zu den Parametern Ihres Prognosemodells? Ein Ereignis vom Typ „schwarzer Schwan“ kann den Lauf der Geschichte und der geopolitischen Beziehungen verändern?“

Ja, wir haben gesehen, dass sich die Kapitalströme einen Tag im Voraus verschieben, im Falle des Anschlags in Israel sogar bis zu einer Woche im Voraus. Die Rüstungsaktien begannen schon vor dem 11. September zu steigen, und die Regierung nutzte unser Modell, um zu sehen, wer in den Tagen davor Puts auf Fluggesellschaften kaufte. Irgendjemand weiß immer, wann diese Art von Ereignissen eintritt. Und sie bewegen ihr Geld, entweder um zu profitieren oder um einen Verlust zu vermeiden. Der Computer verfolgt alles. Er kann mir nicht sagen, welche Person es getan hat. Er kann mir nur sagen, dass die Bewegung in Kürze stattfinden wird.