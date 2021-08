Die Restaurant-Reservierung-App „OpenTable“ integriert jetzt den Impfstatus in den Service

Gastronomen werden gebeten, einen Impfnachweis über die OpenTable-App vorzulegen

Der beliebte Restaurant-Reservierungsdienst OpenTable hat letzte Woche unbemerkt bekannt gegeben, dass er den Impfstatus in seine App und die Formulare auf seiner Website integrieren wird, um es den Betrieben zu ermöglichen, die Vorschriften zum Impfpass durchzusetzen.

OpenTable kündigte an, dass es mit dem Unternehmen für digitale Identifizierung CLEAR zusammenarbeiten wird, sodass die Restaurants angeben können, ob sie von ihren Gästen einen Impfausweis verlangen.

