Seit die deutsche Partei Alternative für Deutschland (AfD) ein Drittel der Stimmen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewonnen hat, hat die regierende Links-Mitte-Rechts-Einheitspartei die parlamentarischen Regeln gebogen und gebrochen, um die AfD von der Macht in den ostdeutschen Bundesländern fernzuhalten. Im Gespräch mit Natalie Winters im War Room erläuterte der Cybersicherheitsexperte Mike Benz die Rolle des US-Deep State bei der Verhinderung eines Wahlsiegs der AfD in Deutschland.

Benz bezeichnete das US-Außenministerium und die Geheimdienste als „hyper-fokussiert darauf, die AfD von der politischen Macht zu entfernen“. Die Alternative für Deutschland (AfD) sei die „rechtsextreme“ Partei in Deutschland, „so wie Trump ‚rechtsextrem‘ ist und Bolsonaro ‚rechtsextrem‘ ist und Nigel Farage ‚rechtsextrem‘ ist und Matteo Salvini – im Grunde jeder, der sich der Agenda des Außenministeriums widersetzt“.

„Sie benutzen das Wort ‚weit‘ in ‚rechtsextrem‘, um zu suggerieren, dass es extremistisch ist und daher in einer höflichen Demokratie nicht erlaubt ist, also ist es im Grunde ein riesiges Framing-Gerät, das entwickelt wurde, um … jemanden davon abzuhalten, ein politisches Amt zu gewinnen“, sagte Benz.

Die Alternative für Deutschland (AfD) „kandidiert auf einer Plattform der Neutralität gegenüber Russland und der Wiederherstellung normaler Energiebeziehungen mit Russland. Die AfD habe sich vehement gegen den Sanktionskreuzzug des US-Außenministeriums nach der Krim ausgesprochen. Die gesamte Zeit seit 2014 war in Europa dadurch gekennzeichnet, dass Diplomaten des State Department von Land zu Land reisten und jedem Land in Europa sagten, es solle sich selbst das Bein abschneiden. Wenn sie sich ausbluten ließen, würden sie ihren eigenen kleinen Tropfen von Russland bekommen. Die (europäischen) Länder wollten das im Großen und Ganzen nicht, aber sie wurden durch wirtschaftliches Zuckerbrot und Peitsche, Bestechungsgelder und Drohungen unserer Diplomaten dazu gezwungen“.

„Wenn Sie sich erinnern, die NordStream-Pipeline wurde von ukrainischen Tauchern in die Luft gesprengt, mit vorheriger Ankündigung der CIA – wie wir jetzt wissen, wie die New York Times und deutsche Strafverfolgungsbehörden berichten“, sagte Benz.

Benz ging nicht auf den Bericht von Seymour Hersh vom 8. Februar 2023 ein, der sehr detailliert rekonstruiert, wie die Nord Stream Pipeline durch das Biden-Regime, die CIA und Taucher der US Navy vom Diving and Salvage Center in Panama City, Florida, zerstört wurde. Hersh bezeichnete alternative Berichte der New York Times und der deutschen Strafverfolgungsbehörden als „Vertuschung“.

„Wohin führte die Nord Stream-Pipeline? Sie hat Russland mit Deutschland verbunden. Das Problem war, dass die AfD in den Umfragen rapide anstieg und gegen die Inbetriebnahme der NordStream-Pipeline kämpfte, die in dem Moment gestoppt wurde, als dort 2021 eine Grünen-Politikerin an die Macht kam, (die deutsche Außenministerin) Annalena Baerbock“, sagte Benz.

„Solange die Pipeline als potenziell aktiv galt und die AfD in den Umfragen stark zulegte, mit der Möglichkeit, bald die Führung im Parlament zu übernehmen, konnte sie auf das setzen, was wirtschaftlich für Deutschland vorteilhaft wäre: die Aktivierung der NordStream-Pipeline. Die Zerstörung der Pipeline war somit auch eine Reaktion auf die Bedrohung durch den Aufstieg der AfD“, erklärte Benz.

US-Steuerzahler „bezahlen Armeen von Zensoren, um die Tweets, Facebook-Posts und YouTube-Videos der deutschen AfD innerhalb Deutschlands zu zensieren“, sagte Benz. „In ihren eigenen Videos riefen sie dazu auf, die AfD zu zensieren, weil sie sich in ihre eigenen Wahlen einmische“. Benz postete ein Video der Allianz der Demokratien, in dem von „Einmischung im Inland“ die Rede ist.

„Es gibt also amerikanische Regierungsbehörden und von der Regierung finanzierte Ableger, die in Deutschland einfallen und den politischen Prozess manipulieren, um eine politische Partei zu zensieren, die die Frechheit besitzt, sich in ihre eigenen Angelegenheiten ‚einzumischen‘.“

Benz verglich den Vorgang mit der vom Steuerzahler finanzierten „PR-Operation des Pentagon“, um „den Ruf von Bill Gates zu schützen“.

Die Bill and Melinda Gates Foundation finanzierte das führende deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit 2,9 Millionen Dollar in den Jahren 2021-2023, selbst nachdem es wegen der Herstellung negativer Geschichten über Trump-Unterstützer im Jahr 2018 entlarvt worden war. Der Spiegel ist das führende Medium für Anti-Trump- und Anti-AFD-Propaganda, wie Gateway Pundit berichtete.

Das US-Außenministerium hat die deutsche AfD seit Jahren im Visier und verwendet US-Steuergelder, um sie in den sozialen Medien zu zensieren. Der rasante Aufstieg der deutschen AfD in den Umfragen ist einer der Gründe, warum die CIA die Nord Stream-Pipeline sprengte.