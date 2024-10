Israels ewiger Krieg und was danach kommt

Im Gazastreifen und im Libanon setzt Israel seine Kräfte ein und gräbt sich dabei immer tiefer in einen Sumpf ein. Es mag zwar kurze operative Erfolge erzielen, aber es gelingt ihm nicht, den Geist des Widerstands auszulöschen oder ihn zur Unterwerfung zu zwingen.

Das Streben Israels nach militärischer Exzellenz ist ein Markenzeichen seines unerbittlichen Bestrebens, die arabische Welt zu zwingen, sich dem Raub und der Auslöschung Palästinas zu beugen. Durch Gewalt erhält sich Israel nicht nur selbst aufrecht, indem es sich mit dem übergeordneten Ziel verbindet, die amerikanische Hegemonie über die Region zu sichern, sondern sucht auch nach der schwer fassbaren Bestätigung seiner fragilen Existenz. Diese Existenz wurde mit Gewalt und ethnischer Säuberung geschaffen.

Deshalb ist Gewalt mehr als nur eine Methode – sie ist die einzige Sprache, mit der der israelische Staat sich reproduzieren kann.

Es ist daher nicht überraschend, dass Innovation und Kreativität die Produkte einer Gesellschaft sind, die sich damit beschäftigt, Wege zum Töten zu finden;

Die jüngsten Ereignisse im Libanon und der beispiellose iranische Angriff auf Israel offenbaren eine Konvergenz von Ideen, auf die sich Israel in den vergangenen zwei Jahrzehnten zunehmend verlassen hat: eine Verschmelzung von Geheimdienstinformationen, Luftstreitkräften und der Anwendung von Gewalt in dem Versuch, die Systeme seiner Feinde zu zerschlagen.

Israel definiert seine Gegner als eine Reihe von miteinander verbundenen Elementen, die als Teil eines größeren Systems zusammenwirken. Es versucht, in diese verschiedenen Elemente einzudringen, um nachrichtendienstliche Informationen zu sammeln und Operationen durchzuführen, die darauf abzielen, dieses System zu destabilisieren. Es zielt darauf ab, seine Feinde zu lähmen und sie unfähig zu machen, einen wirksamen Gegenangriff zu starten. Dies ist der zentrale Grundsatz, der Israels Vorgehen bei der Überwindung des Widerstands in der Region bestimmt.

Doch angesichts der unerbittlichen Gewaltanwendung Israels gegen den libanesischen Widerstand kam es stattdessen zu einer erneuten Entschlossenheit der Hisbollah, zu kämpfen, und zu einer Provokation einer direkten Antwort des Iran. Hunderte Raketen schlugen in die militärische Infrastruktur Israels ein, ihre Einschläge wurden aufgezeichnet, als sie ihre Ziele fanden, und der psychologische Trost, den die sogenannten Raketenabwehrsysteme „Eiserne Kuppel“ und „Pfeil“ boten, begann zu bröckeln. Schon damals erklärte Israel den Angriff vorschnell als gescheitert. Von Beginn dieses Krieges an hat Israel den Informationsfluss minutiös gesteuert und die von seinen Feinden verursachten Schäden heruntergespielt, während die Auswirkungen seiner eigenen Operationen verstärkt wurden.

Operativer „Schock“ und die Sprache der Gewalt

Im ersten großen Angriff, den Israel gegen den libanesischen Widerstand unternahm, zielte es auf die Kommunikationsmittel der Hisbollah ab, indem es Pager und Funkgeräte in Miniaturbomben verwandelte, die ihre Benutzer erblindeten, verletzten oder töteten. Die Operation sollte ein Bild israelischer Gerissenheit und Genialität vermitteln, doch fehlte ihr der Heroismus von Soldaten, die sich durch die Schlacht kämpfen;

Alle Organisationen müssen kommunizieren, aber die Umwandlung von Kommunikationsmitteln in Waffen hat Schockwellen durch die militärischen und politischen Mitglieder der Hisbollah geschickt, die bereits in Kämpfe geringer Intensität mit israelischen Truppen jenseits der südlibanesischen Grenze verwickelt sind. In Verbindung mit einem konzentrierten Angriff auf die Führung traf diese Kampagne das Herz des Widerstands, schaltete Schlüsselfiguren und militärische Befehlshaber aus und erreichte schließlich den Generalsekretär der Hisbollah, Sayyid Hasan Nasrallah.

Die Operation wurde über Jahre hinweg vorbereitet, in Erwartung eines günstigen Moments, um sie einzusetzen und die Entschlossenheit des Gegners zu untergraben. In jeder größeren militärischen Konfrontation hätte Israel diese Instrumente eingesetzt, um die gegnerischen Streitkräfte zu desorientieren und zu demoralisieren und ihnen den Kampfeswillen zu nehmen. Der operative Schock, den es herbeiführen will, beruht auf der Überzeugung, dass jedes „System“ entscheidende Schwachstellen aufweist; in diesen Schwachstellen liegt der Weg, das System zu zerstören.

Während Israel, berauscht von seinen eigenen vermeintlichen Siegen, eskaliert, sieht sich der Widerstand in der Region paradoxerweise sowohl angeschlagen als auch lebendiger

Nachdem Israel einige seiner überraschendsten Elemente in der Kampagne eingesetzt hat, erklimmt es nun die Leiter der Eskalation, wobei jede Sprosse ein kalkulierter Schritt in Richtung eines ungewissen Endes ist. Die Überraschung, die einst in Reserve gehalten wurde, ist aufgebraucht, und damit wird der weitere Weg umso gefährlicher. Israels strategisches Ziel ist es, die USA in einen Krieg zu verwickeln, von dem es bereits bewiesen hat, dass es nicht in der Lage ist, ihn allein zu führen;

Während Israel eskaliert und sich an seinen eigenen vermeintlichen Siegen berauscht, sieht sich der Widerstand in der Region, der die operativen Erfolge der israelischen Attentate, der massiven Luftangriffe und der nachrichtendienstlichen Fähigkeiten nicht leugnen kann, paradoxerweise sowohl angeschlagen als auch lebendiger. Die Schläge, die ihre Entschlossenheit auslöschen sollten, haben auch dazu beigetragen, den Eifer der Hisbollah zu verstärken. Eine seltsame Energie entsteht nicht aus dem Triumph, sondern aus der Begegnung mit der Niederlage selbst;

Israels Versuch, den libanesischen Widerstand zu zwingen, seine „Unterstützungsfront“ für Gaza einzustellen, ist gescheitert. Israel steuert jetzt auf eine tiefere Verstrickung zu, da eine Bodenoperation im Südlibanon langsam aber sicher beginnt. Es hat inzwischen erkannt, dass es eine Sache ist, einen operativen Erfolg zu erzielen, aber eine ganz andere, den Willen des Widerstands zu beugen.

Israel kann den Süden vielleicht mit großem Aufwand erobern, aber ein solches Unterfangen wird den Widerstand dagegen auf Jahre hinaus aufrechterhalten.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Ermordung Nasrallahs nicht mehr wie eine kalkulierte und wohlüberlegte Strategie, sondern wie ein impulsiver Racheakt und ein Ausdruck dafür, wie tief sich der Hisbollah-Generalsekretär im israelischen Bewusstsein verankert hat.

Mit seiner Beseitigung wollte man nicht nur Israels Gegner schwächen, sondern auch die unruhige Unruhe besänftigen, die seine Gestalt hervorrief. Doch nun hat das Gespenst seines Todes die Entschlossenheit des Widerstands gestärkt und die Kämpfer, die in ihren Dörfern und im tückischen Gelände der südlibanesischen Berge und Hügel auf die Ankunft der Soldaten warten, wachgerüttelt.

Israel expandiert und verschanzt sich erneut

Israel, das einst pragmatisch genug war, sich hinter Mauern zurückzuziehen, expandiert jetzt selbst. Im Gazastreifen expandiert es und gräbt sich dabei immer tiefer in einen Sumpf ein. Im Libanon leitet sie eine Bodeninvasion ein, in der Hoffnung, die Narben vergangener Misserfolge zu beseitigen, und versucht, nicht nur zu säubern, sondern neue Gebiete zu beherrschen;

In dem Maße, in dem Israel den Großteil seiner Macht einsetzt, riskiert es aber auch eine historische strategische Niederlage. Es hält operative oder taktische Erfolge für den Beweis seiner Fähigkeit, eine Verschiebung auf dem strategischen Schauplatz herbeizuführen, und glaubt, dass es mit jedem Schlag dem Sieg näher kommt. Sie riskiert jedoch, mit einem überforderten Militär, einer halbwegs funktionierenden Wirtschaft und einer zerrütteten Gesellschaft in einen blutigen Zermürbungskrieg verwickelt zu werden.

Im Gegensatz zu Israel hat der libanesische Widerstand sein breites Spektrum an zerstörerischen Waffen noch nicht eingesetzt. Es ist nicht verwunderlich, dass Israel nie ein strategischer Akteur war, ähnlich dem risikofreudigen Charakter von Ariel Sharon, der die Dinge selbst in die Hand nahm und auf das Beste hoffte, aber meistens gezwungen war, mit den langfristigen Auswirkungen seines Handelns zu rechnen – wie der Aufstieg der Hisbollah nach Sharons Dezimierung des Libanon oder die Verankerung des Widerstands im Gazastreifen nach seinem brutalen Vorgehen gegen die zweite Intifada.

Israels Strategie besteht darin, sich Zeit zu verschaffen und die Sache auf die lange Bank zu schieben.

Wenn Israel seine Expansion fortsetzt, wird es sich erneut an einem Scheideweg wiederfinden: Entweder es zieht sich im Gefolge fragiler Abkommen zurück oder es gräbt tiefer und zwingt neue Generationen von Israelis, sich auf Schritt und Tritt dem Widerstand zu stellen. Das Schwanken zwischen diesen Zuständen des pragmatischen Rückzugs und der hartnäckigen Expansion, die weder völlig sicher noch völlig expansiv ist, deutet auf eine Nation hin, die sich in einem ständigen Kreislauf von Eroberung und Verstrickung befindet. Sie strebt nach Kontrolle, die sie jedoch nie wirklich erlangt;

Israels totale Abhängigkeit von seinen Verbündeten

Die Erfolge, die Israel in den vergangenen Wochen verzeichnen konnte, sind das Ergebnis einer umfassenden Investition in nachrichtendienstliche Erkenntnisse in den letzten zwei Jahrzehnten, insbesondere seit dem entscheidenden Schlag im Libanon im Jahr 2006. Israel hat seine Zeit damit verbracht, Möglichkeiten für operative Erfolge zu entwickeln, zu sammeln und zu schaffen, indem es ein ausgedehntes Netz nachrichtendienstlicher Kanäle mit seinen Verbündeten nutzt, die es mit Informationen versorgen, und seine Stärke durch die Kräfte der NATO, der Cyberintelligenz, der künstlichen Intelligenz und anderer Formen der Nachrichtensammlung vervielfacht;

Israel erhält den Raum, um seine Nützlichkeit für das imperiale Zentrum, das es unterstützt, zu demonstrieren. Aber sein Triumph ist kein eigener Triumph, sondern das Produkt des fernen Imperiums, das es mit Waffen, Werkzeugen und einem Strom von Ressourcen versorgt, die es nicht eigenständig erwirtschaften kann. In vielerlei Hinsicht ähnelt Israel der Ukraine, die sich an ihre Wohltäter klammert, mit dem Unterschied, dass sie nicht gegen einen einzigen überragenden Feind antritt, sondern gegen mehrere Feinde, die sowohl zahlreich als auch schwer fassbar sind. Dieses Netz von Abhängigkeiten macht die Stärke Israels aus, die nicht von seiner Verwundbarkeit zu trennen ist.

Am 7. Oktober war es der palästinensische Widerstand, der nicht nur schockierte, sondern auch einen tiefen Riss in Israels Selbstverständnis aufriss. Tagelang brach Israel unter dem Gewicht seiner eigenen Verwirrung zusammen, kämpfte verzweifelt um die Rückeroberung des kurzzeitig von palästinensischen Kräften eroberten Gebiets und tötete dabei viele der Kämpfer und seine eigenen Bürger. In diesem Moment zerbrach das Bild der Unverwundbarkeit, und was zurückblieb, war nicht nur Land, sondern ein tieferes Zerwürfnis – eine Geschichte, die sich nicht mehr selbst tragen kann;

Israel scheint fest entschlossen zu sein, in den Abgrund zu starren, in der Annahme, dass es, egal, wie schwierig die Situation wird, die Fähigkeit behält, die Härte in einer Erzählung von uneingeschränktem Erfolg umzugestalten. Diese Denkweise spiegelt eine tief verwurzelte Überzeugung von der Nützlichkeit von Gewalt als wichtigem Instrument zur Gestaltung des regionalen Umfelds wider. Das Ziel besteht nicht nur darin, die materiellen Fähigkeiten seiner Gegner zu schwächen, sondern auch sein Verhältnis zur Region und zu den Palästinensern grundlegend zu verändern. Es will die Araber und damit auch die Iraner zur Unterwerfung zwingen.

Aber die Kräfte, die sich dagegen wehren, sind auch daran interessiert, Israel einen reibungslosen Sieg zu verwehren. Es sind Organisationen, die sich nach einem langen, zermürbenden Zermürbungskrieg sehnen – einem Krieg ohne Ende, der jedes Schlachtfeld in einen Kreislauf endloser Kämpfe verwandelt, in dem Sieg und Niederlage ununterscheidbar werden. Die Israelis werden mehr Zeit an der Front verbringen als an Stränden und auf drogenberauschten Partys.

Der operative Schock, den Israel dem libanesischen Widerstand auferlegen wollte, konnte dessen Geist nicht auslöschen oder ihn zur Unterwerfung zwingen; stattdessen provozierte er eine direkte Antwort des Iran und die Fortsetzung der Widerstandsoperationen im Gazastreifen.

Israel, das sich auf Attentate verlässt und raffinierte Geheimdienstoperationen an den Tag legt, spricht immer wieder von der „Schließung des Kreises“. Doch seit mehr als einem Jahrhundert bleibt es in diesem endlosen Prozess gefangen, bemüht sich, diese Kreise zu schließen, nur um zu beobachten, wie sie sich wieder öffnen und erweitern. Mit jeder Erweiterung entstehen neue Generationen und Systeme, die Israel mit beeindruckender und unerwarteter Widerstandsfähigkeit herausfordern, seine militärischen Strategien erschüttern und es zwingen, sich einer immer wiederkehrenden Frage zu stellen: „Wir haben große operative Erfolge erzielt. Was kommt als nächstes?“