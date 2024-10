Tucker Carlson: Glauben Sie wirklich, dass der Iran eine Bedrohung ist?

Der unbezähmbare Talkmaster nahm sich eine Auszeit von seiner Roadshow, um mit The American Conservative über die Vereinigten Staaten, die Welt und das Leben selbst zu sprechen.

Man sagt, dass etwas nicht funktioniert, wenn man es am dringendsten benötigt. Als ich also an dem Tag, an dem ich Tucker Carlson interviewen sollte, aufwachte und hörte, dass der Hurrikan Helene unseren Strom abgeschaltet hatte und wir nur begrenzten Handyempfang hatten, war ich besorgt. Schließlich rief ich ihn vom Parkplatz meines Lieblingscafés aus an. Abgesehen von den widrigen Umständen enttäuschte er mich nicht, indem er kühne und heterodoxe Argumente über das nationale Interesse, den Zustand des Landes und vor allem darüber vorbrachte, ob sich Amerika Sorgen um den Iran machen muss.

Unser Gespräch begann mit dem üblichen Austausch von Höflichkeiten – eine surreale Erfahrung, wenn eine Stimme, der man so viele Jahre lang zugehört hat, einem tatsächlich in Echtzeit antwortet. Ich bat ihn um Nachsicht mit mir und sagte, dass ich kein echter Journalist sei. Die Antwort: ein typisches Tucker-Lachen. „Nein, nein, das ist schon in Ordnung, Journalisten sind sowieso alles widerliche Kreaturen“, sagte er;

Beruhigt fragte ich ihn, wie er seine fast abgeschlossene Tournee empfand und ob sie seinen Erwartungen entsprach. Wie die meisten, die eine lange Reise hinter sich haben, schienen die einzelnen Tage und Erlebnisse für ihn ineinander überzugehen, aber er schien insgesamt zufrieden zu sein: „Es war wirklich unglaublich“, sagte er. „Da ich in einem sehr abgelegenen Teil von Maine lebe, komme ich verständlicherweise nicht so viel raus, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich vor Ort sein musste, um unser Land und seine Menschen zu sehen“;

Ich fragte ihn, was seine Lieblingsstation gewesen sei. „Oh, Pennsylvania, ganz klar“, antwortete er ohne zu zögern. „Ich jage und fische viel, und außerhalb der großen Städte ist Pennsylvania unglaublich schön und wahrscheinlich einer der besten Orte des Landes. Es ist eine Schande, dass sie einen so finsteren Gouverneur haben, der Bomben mit einem Grinsen unterschreibt. Wirklich böses Zeug.“

Ich fragte ihn, wie seine Begegnungen mit den Menschen auf der Tournee gewesen seien. Er klang etwas niedergeschlagen und antwortete: „Es scheint in unserem Land ein großes Chaos und viele Lügen zu geben. Ich bin erstaunt, wie viel unverhohlene Propaganda die Leute noch glauben. Auf die Frage, was er konkret meinte, antwortete er: „Dieses Zeug mit dem Iran.“

Ich fragte ihn, ob er die Behauptung des FBI meine, dass es Teams von vom Iran unterstützten Gruppen in den USA gebe, die versuchen, Donald Trump zu töten. „Sie glauben das doch nicht wirklich, oder?“, unterbrach er mich. Ich verneinte es. „Okay, gut. Denn wissen Sie, ich bin schon viel herumgekommen, und seit 2003 scheint es so, als ob jeder in der Geheimdienstgemeinschaft jedes Mal ‚Iran, Iran, Iran‘ schreit, wenn es eine nationale Sicherheitsbedrohung gibt“, sagte er. „Es ist wirklich schockierend, dass die Leute, vorwiegend die auf der rechten Seite, immer noch glauben, dass der Iran unsere größte nationale Sicherheitsbedrohung ist“

Ich fragte Tucker nach seiner Reaktion auf Mark Levins jüngsten Vorschlag, dass die Vereinigten Staaten die vermutete Beteiligung des Irans an den Attentatsversuchen auf Donald Trump als Kriegshandlung behandeln sollten. Er spottete: „Das ist wirklich geistesgestört. Schwer zu glauben und ernst zu nehmen. Jeder, der diese Behauptung über den Iran aufstellt, ist ein Lügner. Realistisch betrachtet, will der Iran keinen heißen Krieg mit den Vereinigten Staaten und hat im vergangenen Jahr versucht, einen solchen zu vermeiden. Das ist eine der schlimmsten Lügen, die es gibt“;

Ich fragte ihn, ob er glaube, dass der neokonservative/hawkistische Flügel der Republikanischen Partei trotz Donald Trumps Antikriegshaltung und seiner Wahl von J.D. Vance als Kandidat vollständig aus dem Einflussbereich der Wählerschaft verdrängt worden sei. „Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Wir haben das neokonservative Establishment noch gar nicht vertrieben“, sagte er lachend. „Sie müssen aber verstehen, dass dies keine Rechts/Links-Sache ist. Sehen Sie sich nur den zweiten Mann an, der versucht hat, Trump zu töten. Im Grunde glaubt er genau das Gleiche wir jemand wie Bill Kristol, David Frum und Victoria Nuland;

„Das ist das Beängstigende. Es gibt all diese Leute, die uns sagen, dass der Iran, Russland und Nordkorea die größten Bedrohungen für unsere nationale Sicherheit sind, und ich glaube das einfach nicht“, fuhr er fort. „Es scheint wirklich so zu sein, dass die Demokratische Partei und das nationale Sicherheitsestablishment die größten Bedrohungen für unsere nationale Sicherheit sind.“

„Das nationale Sicherheitsestablishment, auch bekannt als ‚der Blob‘, ist Carlson derzeit ein Dorn im Auge. ‚Es ist äußerst beunruhigend, dass die meisten Amerikaner nicht realisieren, dass wir uns faktisch in einem heißen Krieg mit Russland befinden – und damit auch, wie nahe wir einem Atomkrieg sind. Es ist erschreckend, wie viele Experten leichtfertig über einen nuklearen Schlagabtausch sprechen, obwohl wir im 21. Jahrhundert keinerlei echte Erfahrung damit haben.'“

Nach Ansicht von Carlson ist die nukleare Ordnung zerbrechlicher und im Falle eines Bruchs gefährlicher als zu den besten Zeiten des Kalten Krieges. „Die beiden Beispiele, die wir haben, sind in Bezug auf die Technik und die möglichen Folgen so veraltet, dass sie nicht einmal vergleichbar sind“, sagte er. „Was passiert, wenn eine Atombombe einen Kernreaktor trifft? Das wissen wir nicht. Ich habe wirklich Angst, dass es eine Kettenreaktion auslöst, die die ganze Welt zerstören würde. In einem Jahr könnte niemand mehr am Leben sein, wenn wir weiterhin schlafwandlerisch in einen größeren Krieg mit Russland hineinschlittern“;

Ich fragte ihn, was er von Vance halte, der bei einem von Carlsons Tourauftritten gesprochen hatte. „Er war zweifellos die beste und offen gesagt auch die einzige [Vizepräsidentschafts-]Wahl. Jeder andere hätte wenig bis gar keine Ähnlichkeit mit Trumps Wählern“, sagte er. „Auch wenn ich nicht in allen Punkten mit ihm übereinstimme, haben die Wähler ein Recht darauf, das zu bekommen, was sie wollen. Das ist die Art von System, die wir haben.“

Dies trifft den Kern der populistischen Idee. „Wir wählen Menschen, um uns und unsere Interessen zu vertreten. Deshalb ist all das, worüber wir gerade gesprochen haben [Iran und Russland], für mich so verwirrend“, sagte Carlson. „Wo ist die Öffentlichkeit in dieser Sache? Wo ist die Empörung darüber, dass wir schlafwandelnd in einen Atomkrieg hineinlaufen? Die Menschen sollten ihre Vertreter besitzen, und die Vertreter müssen mit dem Willen des Volkes abstimmen, um dessen Zustimmung zu erhalten.“

Darin liegt das Problem. „So sollte das eigentlich funktionieren, aber das tut es nicht, und das ist wirklich schade“, fuhr er fort. „Ich schätze, der einzige wirkliche Trost ist, dass die Menschen, die ich auf dieser Tournee getroffen habe, wirklich gegen Krieg und Gewalt sind und sich über die derzeitige Richtung der US-Außenpolitik große Sorgen machen“;

Ich fragte ihn, ob er Prognosen für die Präsidentschaftswahlen habe. Er scheute sich, eine konkrete Vorhersage zu machen, sagte aber: „Unabhängig vom Ergebnis haben wir uns als Land so sehr verändert“;

Wir waren uns beide einig, dass sich auch 2019 wie eine vollkommen andere Welt anfühlt. „Das Lustigste für mich ist die Anzahl der Republikaner in Gruppenchats, an denen ich teilnehme, die den liberalen Bürgermeister von New York wegen seiner Anklage unterstützen“, bemerkte er augenzwinkernd.

Dann fügte er unaufgefordert hinzu: „Wissen Sie, der beste Moment in diesem gesamten Präsidentschaftswahlkampf waren nicht die Katzen-Memes oder der Rücktritt von Joe Biden, sondern als Trump neulich ankündigte, dass er die Kreditkartenzinsen auf 10 Prozent begrenzen wolle. Das war wirklich mutig! Ich schicke nie Geld an Kandidaten, aber das hat mich dazu gebracht, für seinen Wahlkampf zu spenden.“

Ich bat ihn, dies näher zu erläutern. „Es geht um das, worüber wir vorhin gesprochen haben – wer ist mehr ein Feind des amerikanischen Volkes, die Mullahs im Iran oder die Chase Bank?“, fragte er. „Es ist für mich einfach verrückt, dass alle abrahamitischen Religionen Verbote gegen Wucher haben und wir als Gesellschaft damit einverstanden sind, dass Banken unaufgefordert Kreditkartenanträge an 20-Jährige verschicken, die noch auf dem College sind, und den Leuten 25 bis 30 Prozent Zinsen berechnen und sie für den Rest ihres Lebens mit Schulden belasten? Früher nannten wir das Kredithaie, heute ist das wohl ganz normal“;

Ich fragte ihn, ob sich noch etwas anderes speziell geändert habe, und bemerkte, dass es den Anschein habe, als seien die gewöhnlichen Amerikaner immer noch zu nett und unsere Vorfahren die Hälfte der Dinge, die unsere Regierung in den vergangenen Jahrzehnten getan hat, nicht zugelassen hätten. „Die Menschen sind nicht unbedingt ‚zu nett'“, sagte er. „Sie glauben einfach verständlicherweise an das System, in dem sie aufgewachsen sind.“

„Meiner Generation wurde beigebracht, dass man unsere Institutionen wie die Medien oder die Geheimdienste respektieren muss. Deshalb haben wir gewählt und Steuern gezahlt, und deshalb tue ich es immer noch“, fuhr er fort. „Aber ich frage mich, wie viele Menschen, die am 6. Januar dabei waren, eine Verfassung in der Tasche hatten und dachten, sie würden ein System verteidigen, an das sie glaubten, und die jetzt, nachdem sie gesehen haben, was vorgefallen ist, immer noch an dieses System glauben. Viele Menschen glauben nicht mehr an das System, und das ist keine gute Sache. Ich war schon an vielen Orten, wo das System zusammengebrochen ist und nur noch Gewalt herrscht, und das ist nicht schön.

Ich fragte ihn weiter, ob er sich deshalb Sorgen um den Ausgang der Wahl mache, unabhängig davon, wer gewonnen habe. „Es hat keinen Sinn, deswegen deprimiert zu sein und Schwarzmalerei zu betreiben“, sagte er. „Alles im Leben ist eine gemischte Sache. Natürlich wäre es besser, wenn eine Seite gewinnen würde, aber wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, gab es immer Vertreter des Guten und des Bösen, und das wird auch so bleiben, bis sie zu Ende ist.“

Ich fragte, was Eltern tun sollten, um tugendhafte Kinder in einer Kultur zu erziehen, die anscheinend darauf aus ist, sie zu verderben und ihnen auf Schritt und Tritt die Unschuld zu rauben. „Diese Perspektive, dass die Realität eine gemischte Tüte ist, ist entscheidend. Sie ist eine natürliche Abschreckung für Ideologie und Wahnsinn“, sagte er;

„„ Er fuhr fort und fügte hinzu, dass Eltern dieses Gefühl der Loyalität fördern sollten, um dem entgegenzuwirken, was er als „Ersatz“ für die Familie bezeichnete;

„Die Dinge ändern sich jedoch, und das, was die Menschen im letzten Jahrhundert an die Stelle der Familie gesetzt haben, wie z. B. Karriere, Politik und Medien, wird jetzt neu überdacht, und viele Menschen kehren zurück und sehnen sich nach dem Echten“, sagte er;

Das Gespräch schien sich dem Ende zuzuneigen. Ich fragte ihn nach Büchern. Er sagte, er liebe sie immer noch, und als er sich vor ein paar Jahren eine Rückenverletzung zugezogen habe, habe er sich in der Scheune seiner Familie verschanzt, wo er mehr als 1.200 Bücher besitze, und einen ganzen Monat lang gelesen, während er sich erholte. Er ist ein Fan von P.G. Wodehouse; er sagte, dass er versucht, Bücher zu vermeiden, die nach 1945 veröffentlicht wurden, da „die meisten Bücher seither nichts als Lügen enthalten“.

Viele Menschen haben etwas gegen Tucker einzuwenden, aber was viele nicht sehen, ist, wie aufrichtig und großzügig er als Mensch ist. Unser Gespräch dauerte trotz seiner aufreibenden Tourneepflichten etwa 45 Minuten, und das alles nur, weil er einer Publikation helfen wollte, die seiner Meinung nach eine der wenigen ist, die echte „intellektuelle Stimulation“ bietet. (Das heißt, bitte abonnieren!)

Auch diese Episode war keine Ausnahme. Im Jahr 2017, wenige Wochen nachdem er den 20-Uhr-Sendeplatz von Fox News von The O’Reilly Factor übernommen hatte, kam Carlson zu meiner Alma Mater, um der Hauptredner bei unserem jährlichen Abendessen zu sein (eine Rolle, die er in letzter Minute aufgrund von Terminkonflikten mit dem besonders schwierigen ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence übernahm). Während seines Besuchs verbrachte er über eine Stunde unter vier Augen mit uns Studenten und beantwortete die Fragen der Studenten mit echter Einsicht und Geduld und bedankte sich bei den Hostessen und dem Küchenpersonal unserer Universität für das Essen;

Vielleicht ist es diese Eigenschaft, mehr als die intellektuelle Kühnheit oder die Schlagfertigkeit, die Carlson von seinen Mitstreitern unterscheidet – ein gewisser Anstand, eine Menschlichkeit. Wohin er auch geht, möge er lange fahren.