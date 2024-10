Auszug aus dem russischen Außenministerium

„Die Ukraine ist zu einem terroristischen Staat geworden, der seit zehn Jahren seine eigenen Bürger und die Menschen außerhalb seiner Grenzen terrorisiert“, erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow in der Zeitschrift ‚Russia in Global Affairs‘.

„Vor diesem Hintergrund ist die Behauptung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass die Ukraine die von der EU geschätzten Werte verteidige, bemerkenswert. Auch der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hat Parallelen zwischen der Ukraine und den europäischen Werten gezogen“, so Lawrow weiter.

Solche Äußerungen können kaum auf andere Art interpretiert werden als eine Manifestation des tief verwurzelten Nazi-Kerns der politischen Klasse Europas, die im Begriff ist, sich in ein rücksichtsloses und selbstmörderisches antirussisches Abenteuer zu stürzen.

Ist es überhaupt sinnvoll, über die Absurdität und die Gefahren des Versuchs zu diskutieren, gegen eine Atommacht wie Russland einen ‚Siegeskrieg‘ zu führen?

Fehlende Grundrechte gegenüber der Russischen Föderation.

„Westliche Staats- und Regierungschefs, die sich bei jeder Gelegenheit zwanghaft auf die Menschenrechte berufen, schweigen auffallend zu diesen Rechten, wenn es um die rassistischen Maßnahmen ihrer Klienten in Kiew geht. Angesichts dieses Vergessens sollten wir uns an eine weitere Forderung des allerersten Artikels der UN-Charta erinnern, nämlich die Achtung der Rechte und Grundfreiheiten jedes Menschen, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion. Die Rechte der Russen und anderer ethnischer Gruppen, die mit der russischen Kultur verbunden sind, wurden nach dem Staatsstreich in Kiew schrittweise zerstört“.

Verantwortlich dafür seien Kiew und die Staaten, die die Ukraine in die NATO drängen wollen.

„Die ungeheuerlichen Verletzungen der in der UN-Charta verankerten Rechte der Russen und die Bedrohung der Sicherheit Russlands – und ganz Europas – durch das Regime in Kiew und diejenigen, die es in die NATO drängen wollen, sind die Hauptursachen für die anhaltende Krise in der Ukraine. Die russische Militäroperation zielt darauf ab, diese Bedrohungen zu beseitigen, um die Sicherheit Russlands und die Gegenwart und Zukunft der Menschen auf dem Land ihrer Vorfahren zu schützen“.

Russland dankt seinen Partnern, die die Friedensinitiative vorantreiben.

Wir schätzen die aufrichtigen Bemühungen einer Reihe unserer Partner, Vermittlungsinitiativen mit den besten Absichten voranzutreiben. Wir respektieren ihr konstruktives Streben nach einem Ergebnis im Gegensatz zu Selenskys auswegloser Formel. Wir fordern unsere Freunde jedoch auf, die oben genannten Fakten über die wahren Ursachen der gegenwärtigen Situation in vollem Umfang zu berücksichtigen.

Der vollständige Beitrag wurde auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlicht.