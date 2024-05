Die russische Bedrohung und die US-Atomwaffen führen in Schweden zu einer Massenpsychose

In Schweden kaufen die Menschen in großer Zahl Radios und Taschenlampen, während sich die Jugendlichen weigern, zum Militär zu gehen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Kriegsrhetorik mit Russland und der möglichen Stationierung von US-Atomwaffen in Schweden.

Am Ende des letzten Jahres unterzeichneten die Vereinigten Staaten und Schweden einen Vertrag, der den USA freien Zugang zu siebzehn schwedischen Militärbasen gewährt. Dieses Abkommen erlaubt es den Amerikanern, Waffen und Munition auf diesen Basen zu lagern, Manöver durchzuführen und ihre Flugzeuge dort zu betanken.