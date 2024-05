Wie uns ultraverarbeitete Lebensmittel langsam umbringen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

In einem Vortrag am Royal Institute erläuterte Chris van Tulleken, wie sich ultraverarbeitete Lebensmittel auf die menschliche Gesundheit auswirken, und zeichnete einen Zeitstrahl von Mitte der 1970er Jahre, als die Fettleibigkeit bei Kindern bei nur 2 % lag, bis heute, nur 50 Jahre später, nach, wo sie jetzt bei 20 % liegt

Van Tulleken weist darauf hin, dass verarbeitete Lebensmittel nicht mit ultraverarbeiteten Lebensmitteln gleichzusetzen sind, da die Verarbeitung uralt ist und die Menschen seit Hunderttausenden von Jahren Lebensmittel mahlen, salzen, räuchern, pökeln und fermentieren. Wie er sagt, ist der Mensch der “einzige obligate Prozessivor”

Lebensmittel sind nicht nur die Summe ihrer Nährstoffe, wie in mehreren Studien nachgewiesen wurde, darunter eine Fallstudie von van Tulleken, in der er feststellte, dass er nach nur vier Wochen, in denen er sich zu 80 % von ultraverarbeiteten Lebensmitteln ernährte, unter Sodbrennen, Angstzuständen, einer Gewichtszunahme von 15,4 Pfund und Schlafstörungen litt

Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen schlägt van Tulleken vor, dass das Gehirn eine Vorhersagemaschine ist, und dass der Geschmack ein Frühwarnsystem ist, mit dem der Körper vor Giftstoffen warnt und die Nährstoffe vorhersagt, die auf dem Weg zum Magen sind. Wenn die Zunge Zucker, Fett oder Eiweiß signalisiert, das nicht ankommt, kann dies eine Stressreaktion auslösen, die dazu führt, dass man mehr isst

Die Hersteller von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln behaupten, dass Fettleibigkeit durch zu wenig Bewegung oder zu wenig Willenskraft verursacht wird. Die Beweise deuten jedoch darauf hin, dass diese Theorien ungültig sind und dass Fettleibigkeit und andere Krankheiten mit dem Verzehr ultraverarbeiteter Lebensmittel zusammenhängen, die uns möglicherweise langsam umbringen

Der Verbrauch von ultraverarbeiteten Lebensmitteln in den USA stieg von 53,5 % der insgesamt verzehrten Kalorien zwischen 2001 und 2002 auf 57 % der insgesamt verzehrten Kalorien zwischen 2017 und 2018.

Bei einem Vortrag an der Royal Institution im Oktober 2023 gab Dr. Chris van Tulleken vom University College London an, dass 60 % der gesamten Kalorien in Großbritannien aus ultraverarbeiteten Lebensmitteln stammen und 1 von 5 Personen 80 % ihrer Kalorien aus ultraverarbeiteten Lebensmitteln zu sich nimmt.

Eine systematische Überprüfung der Literatur aus dem Jahr 2024 bestätigte, was auch zahlreiche frühere Studien gezeigt haben: Je höher der Verzehr von ultraverarbeiteten Lebensmitteln, desto höher das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen. Viele dieser gesundheitlichen Beeinträchtigungen stehen in engem Zusammenhang mit Fettleibigkeit, und van Tulleken stellt einen starken Zusammenhang zwischen dem Verzehr ultraverarbeiteter Lebensmittel und Fettleibigkeit fest.

Während seines Vortrags zeigte er eine Folie, die den kometenhaften Anstieg der Fettleibigkeit seit Mitte der 1970er Jahre veranschaulicht und bezeichnete die Situation als “pandemische Fettleibigkeit”. Damals lag die Fettleibigkeit bei Kindern bei nur 2 %, heute sind es mehr als 20 %.

Daten bestätigen, dass ultraverarbeitete Lebensmittel uns umbringen

Um vollständig zu verstehen, wie ultraverarbeitete Lebensmittel die menschliche Gesundheit verändern, ist es wichtig zu wissen, was sie sind. Das Konzept der ultrahochverarbeiteten Lebensmittel wurde erst dann Teil der Ernährungsdiskussion, als das NOVA-System 2009 von Carlos Monteiro vorgeschlagen wurde. Forscher verwenden dieses System nun, um die Arten von Lebensmitteln zu klassifizieren, die in Interventionsstudien verwendet werden.

Van Tulleken merkt an, dass die Definitionen der Kategorien lang und kompliziert sind, so dass er ultraverarbeitete Lebensmittel vereinfacht als: “In Plastik verpackt und mit mindestens einer Zutat, die man normalerweise nicht in einer normalen Haushaltsküche finden würde”. Van Tulleken stellt zwar fest, dass ultraverarbeitete Lebensmittel zu übermäßigem Konsum und Gewichtszunahme führen, aber sie verursachen nicht nur Fettleibigkeit.

Es besteht auch ein starker Zusammenhang mit einer langen Liste anderer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmten Krebsarten, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettlebererkrankungen, entzündlichen Darmerkrankungen, Stimmungsstörungen, Gebrechlichkeit und anderen “Beschwerden, von denen wir alle glauben, dass sie zum Älterwerden gehören”.

Die Analyse für das Jahr 2024 umfasste 45 einzigartige gepoolte Analysen und 9.888.373 Teilnehmer. Es wurde ein direkter Zusammenhang zwischen 32 Gesundheitsparametern und der Exposition gegenüber ultraverarbeiteten Lebensmitteln festgestellt. Zu diesen Gesundheitsparametern gehörten Stoffwechsel-, Krebs-, psychische, Atemwegs-, Herz- und Magen-Darm-Erkrankungen sowie die Gesamtmortalität.

Dieser und anderen Studien zufolge trägt diese zunehmende Exposition zu den steigenden Raten chronischer Krankheiten in der Bevölkerung bei. Mit anderen Worten: Der Verzehr ultraverarbeiteter Lebensmittel bringt uns langsam um, und wir sind wirklich das, was wir essen.

Der Mensch hat schon immer Lebensmittel verarbeitet

Van Tulleken stellt fest, dass verarbeitete Lebensmittel nicht mit ultraverarbeiteten Lebensmitteln gleichzusetzen sind, da die Verarbeitung schon sehr alt ist. Er bezeichnet den Menschen als “einzigen obligaten Prozessivoren”, also Säugetiere, die ihre Nahrung vor dem Verzehr verarbeiten müssen. Im Vergleich zu anderen Säugetieren ähnlicher Größe und Gewicht hat der Mensch viel kleinere Kiefer und Zähne und einen kürzeren Verdauungstrakt.

Die Küche wurde zu unserem erweiterten Magen-Darm-System, in dem Messer und Mühlen zum Schneiden und Zerkleinern von Lebensmitteln eingesetzt werden und das Kochen zum Verarbeiten, Pürieren und Extrahieren verwendet wird, um die Nahrung leichter verdaulich zu machen.

“Seit Hunderttausenden von Jahren mahlen wir es, stampfen es ein, extrahieren es, salzen es, pökeln es, fermentieren es, räuchern es und tun all diese wunderbaren Dinge, die Diäten essbar und köstlich machen“, so van Tulleken.

In einem Papier aus dem Jahr 2022 wurde festgestellt, dass ein Lebensmittel nicht einfach die Summe der Nährstoffe ist und dass “die menschliche Ernährung immer größere Mengen industriell verarbeiteter Lebensmittel enthält”. In seinem Vortrag stimmte van Tulleken dem zu. Als Carlos Montero Anfang der 2000er Jahre das NOVA-System vorschlug, vertrat er ebenfalls die Ansicht, dass Lebensmittel mehr sind als die Summe ihrer Bestandteile und dass die Art und Weise, wie wir Lebensmittel verarbeiten, Einfluss darauf hat, wie unser Körper die Nahrung verarbeitet.

Es kommt darauf an, was wir mit Lebensmitteln machen

Als Beispiel dafür, warum die Verarbeitung wichtig ist, erzählte van Tulleken von einem Experiment, das in den 1970er Jahren von einer Gruppe von Wissenschaftlern in Bristol durchgeführt wurde. Die Gruppe verwendete Äpfel. Einige wurden unverarbeitet belassen, andere in Stücke geschnitten, einige püriert und einige mit herausgeschnittenen Fasern zerquetscht. Die Verarbeitung erfolgte unmittelbar vor dem Verzehr durch die Teilnehmer, und die Ergebnisse waren aufschlussreich.

“Wenn man einen ganzen Apfel isst, fühlt man sich länger satt, der Blutzuckerspiegel wird nicht in die Höhe getrieben, und es kommt nicht zu einer Art Rebound-Hypoglykämie. Wenn man den Apfelsaft trinkt, kommt es zu einem starken Blutzuckeranstieg und man fühlt sich überhaupt nicht satt. Wenn man nun die Ballaststoffe wieder hinzufügt, also einen ganzen pürierten Apfel, bekommt man immer noch diesen Blutzuckerspitzenwert und fühlt sich immer noch nicht satt. Selbst wenn wir also einen ganzen pürierten Apfel essen, ist das ein großer Unterschied zum Verzehr des ganzen Apfels, zum Zerlegen des Apfels mit den Zähnen. Essen, der Akt des Kauens, die Verarbeitung der Nahrung mit der Zunge, verursacht alle möglichen inneren physiologischen Veränderungen, die sehr, sehr wichtig sind. Wir müssen also unsere Nahrung mit dem Mund verarbeiten.”

2016 nahm Kevin Hall, ein Wissenschaftler und Ernährungsforscher des National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, an einer Konferenz mit einem Vertreter von PepsiCo teil. Sie diskutierten über die jüngsten NOVA-Klassifizierungen und die brasilianischen Lebensmittelrichtlinien zur Vermeidung ultraverarbeiteter Lebensmittel. Hall hielt dies für eine dumme Regel, da Fettleibigkeit nichts mit der Verarbeitung von Lebensmitteln zu tun hat.

Er war von der Idee angetan, dass Lebensmittel die Summe ihrer Nährstoffe sind. In der wissenschaftlichen Literatur gab es jedoch erdrückende Beweise, die eher korrelativ als kausal zu sein schienen. Er war der Meinung, dass ultraverarbeiteten Lebensmitteln zu Unrecht die Schuld gegeben wurde, und so testeten er und seine Kollegen Ende 2018 als Erste, ob eine Diät zu Überessen und Gewichtszunahme führen könnte.

In einer randomisierten, kontrollierten Crossover-Studie aßen die Teilnehmer zwei Wochen lang entweder eine unbegrenzte Menge an ultraverarbeiteten Lebensmitteln oder eine unverarbeitete Diät mit den gleichen Mengen an Salz, Fett, Zucker und Ballaststoffen. Die Forscher fanden heraus, dass die Teilnehmer mit der ultraverarbeiteten Nahrung etwa 1 Kilogramm zunahmen und mit der unverarbeiteten Nahrung die gleiche Menge abnahmen.

Van Tulleken war auch neugierig darauf, wie sich ultraverarbeitete Lebensmittel auf den Körper auswirken. Also erhöhte der 42-Jährige einen Monat lang seinen täglichen Verzehr von 30 % ultraverarbeiteter Produkte auf 80 %, was der Ernährungsweise von 20 % der britischen Bevölkerung entsprach. Nach vier Wochen konnte van Tulleken eine Vielzahl von Veränderungen feststellen, darunter:

Schlechter Schlaf

Sodbrennen

Angstzustände

Trägheit

Niedrige Libido

Unglückliche Gefühle

Hämorrhoiden (aufgrund von Verstopfung)

Gewichtszunahme von 7 Kilogramm (15,4 Pfund)

“Ich fühlte mich 10 Jahre älter, aber mir war nicht klar, dass das an der Ernährung lag, bis ich mit der Diät aufhörte”, sagte van Tulleken der BBC. Das ist bezeichnend, denn der Arzt erkannte, dass er seine Ernährung absichtlich umgestellt hatte, aber er erkannte nicht, dass das Gefühl, sich nach nur vier Wochen 10 Jahre älter zu fühlen, mit den Lebensmitteln zusammenhing, die er aß.

Ihr Gehirn sagt die Ernährung anhand des Geschmacks voraus

Van Tulleken weist darauf hin, dass “das Gehirn eine Vorhersagemaschine ist. Es macht ständig Vorhersagen über die Welt. Und wenn eine Vorhersage nicht übereinstimmt … kann es zu einer Stressreaktion kommen”.

In seinem ersten Beispiel verwendet er künstliche Süßstoffe und Diät-Cola. Er stellt fest, dass diese künstlichen Süßstoffe nicht mit einer Gewichtsabnahme verbunden sind und dass die Phosphorsäure in dem Getränk nicht nur die Zähne auflöst, sondern auch die Knochendichte verringert. Er bezeichnet dies als eine Art “Kommerzialisierung der Gesundheit”.

Bei einem Blick auf die Etiketten von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln fiel ihm ein Thema auf. Jedes beginnt mit vier Grundnahrungsmitteln – Reis, Mais, Soja und Weizen. Die Feldfrüchte werden zu Pulver verarbeitet, so dass sie “fast unbegrenzt haltbar sind und sehr, sehr wenig kosten”. Diese werden dann mit handelsüblichen Ölen wie Pflanzen-, Sonnenblumen- und Palmöl gemischt. Diese können bei Bedarf mit ein wenig Fleisch gemischt werden, und dann werden die Zusatzstoffe hinzugefügt.

“Im Vereinigten Königreich und in Europa gibt es etwa zweieinhalbtausend Zusatzstoffe, die wir in Lebensmitteln verwenden, und sie sind einigermaßen reguliert. In den Vereinigten Staaten gibt es zwischen 5.000 und 15.000 Zusatzstoffe. Keiner hat eine Liste. Die FDA, die die Zusatzstoffe reguliert oder regulieren soll, hat keine Liste aller Zusatzstoffe, die Lebensmitteln zugesetzt werden.”

Schließlich können Molkepulver, das früher ein Abfallprodukt der Milchindustrie war, und Zucker zugesetzt werden. Viele dieser ultraverarbeiteten Lebensmittel werden als gesund verkauft. Ein interessantes Beispiel ist die Bewertung von Diät-Cola, die “vier grüne Ampeln auf der Flasche erhält. Es handelt sich also nicht nur um ein gesundes Lebensmittel. Es handelt sich um das gesündeste Produkt, das man kaufen kann. Nur sehr wenige Lebensmittel erhalten vier grüne Ampeln”.

Wie van Tulleken feststellt, hat der Körper ein ausgeklügeltes System entwickelt, um zu verstehen, was Lebensmittel bewirken. Dies könnte die Grundlage dafür gewesen sein, dass die Hersteller den “Glückspunkt” entwickelt haben, d. h. den Punkt, an dem Salz, Süße und Reichhaltigkeit als genau richtig auf der Zunge empfunden werden. Wenn man Süße schmeckt, bereitet das den Körper auf Zucker und Kohlenhydrate vor.

Die ursprüngliche Theorie war, dass der Geschmack Insulin freisetzt, das den Blutzuckerspiegel senkt und Hunger macht. Van Tulleken merkt an, dass neuere Forschungen gezeigt haben, dass künstliche Süßstoffe den Blutzuckerspiegel erhöhen, was Teil einer Stressreaktion sein kann, wenn der Körper Zucker erwartet und ihn nicht erhält.

Und das Gleiche könnte mit Fett passieren. In den 1980er Jahren, als Fett verteufelt wurde, begannen die Lebensmittelhersteller, fettarme Produkte herzustellen. Die Lebensmittelhersteller schufen auch den Eindruck einer fettigen Textur, aber ohne echtes Fett. Van Tulleken weist darauf hin, dass der Mund nicht zum Spaß schmeckt, sondern ein Frühwarnsystem ist.

Bitterer Geschmack weist also auf Giftstoffe hin, und Süße signalisiert dem Körper, dass Zucker auf dem Weg ist. Er und andere glauben, dass es ein Faktor ist, der zu übermäßigem Konsum führt, wenn der Mund Fett in Lebensmitteln wahrnimmt, die kein Fett enthalten, oder wenn sie ohne Eiweiß würzig schmecken. Der Geschmack sagt dem Körper, dass ein Nährstoff kommt, aber er kommt nie an. Dadurch werden die in Säugetieren eingebauten homöostatischen Mechanismen durcheinander gebracht.

“Und denken Sie daran, dass wir alle einen inneren Mechanismus haben, der uns sagen kann: ‘Ich bin satt’. Bei Wildtieren gibt es keine Fettleibigkeit, und das hat nichts mit Nahrungsknappheit zu tun. Viele Tiere leben mit sehr reichlich Nahrung, aber sie haben homöostatische Mechanismen … Wir alle haben einen Weg, unsere gesamte innere Physiologie gleich zu halten. Unsere Temperatur, unser Blutdruck, unser Sauerstoffgehalt, unser Kohlendioxidgehalt, unser pH-Wert im Blut, unser Natrium, unser Kalium – all das regulieren wir genau. Es wäre seltsam, wenn wir das nicht auch für die Kalorienzufuhr tun würden, und das können wir, wenn wir echte Lebensmittel essen.”

Die Gründe der Lebensmittelhersteller für Fettleibigkeit entlarven

Als die Lebensmittelindustrie zum Hauptverursacher von Fettleibigkeit und Krankheiten wurde, begann sie auch, Gründe für die Fettleibigkeit der Menschen vorzuschlagen, die nichts mit den Inhaltsstoffen der hergestellten Produkte zu tun hatten. Wie van Tulleken in seinem Vortrag vor der Royal Institution feststellt, sind diese Gründe jedoch inzwischen entkräftet worden.

Kalorien rein, Kalorien raus – Die Theorie besagt, dass man an Gewicht zunimmt, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt als man verbrennt. Van Tulleken weist darauf hin, dass der Satz “Bewegung ist Medizin” von der Coca-Cola Company geschützt und in Zusammenarbeit mit dem American College of Sports Medicine entwickelt wurde. Der Forscher Herman Pontzer hat jedoch in einer Studie mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen herausgefunden, dass die Menschen unabhängig von ihrem Aktivitätsniveau ungefähr die gleiche Anzahl von Kalorien verbrauchen. Der Unterschied liegt darin, wo die Kalorien verbraucht werden. Bei Menschen in der westlichen Gesellschaft werden die Kalorien für Entzündungen, Angstzustände und toxische Hormonspiegel verbraucht. Die Vorteile von Bewegung scheinen diese Faktoren zu dämpfen, was erklärt, warum man eine schlechte Ernährung nicht durch Bewegung ausgleichen kann.

– Die Theorie besagt, dass man an Gewicht zunimmt, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt als man verbrennt. Van Tulleken weist darauf hin, dass der Satz “Bewegung ist Medizin” von der Coca-Cola Company geschützt und in Zusammenarbeit mit dem American College of Sports Medicine entwickelt wurde. Der Forscher Herman Pontzer hat jedoch in einer Studie mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen herausgefunden, dass die Menschen unabhängig von ihrem Aktivitätsniveau ungefähr die gleiche Anzahl von Kalorien verbrauchen. Der Unterschied liegt darin, wo die Kalorien verbraucht werden. Bei Menschen in der westlichen Gesellschaft werden die Kalorien für Entzündungen, Angstzustände und toxische Hormonspiegel verbraucht. Die Vorteile von Bewegung scheinen diese Faktoren zu dämpfen, was erklärt, warum man eine schlechte Ernährung nicht durch Bewegung ausgleichen kann. Willenskraft – Der zweite Grund, der zur Erklärung von Fettleibigkeit angeführt wird, ist mangelnde Willenskraft, die stellvertretend für Armut verwendet wurde. Während des Vortrags verweist van Tulleken neben anderen Beweisen zur Entkräftung der Theorie auf die zu Beginn des Vortrags vorgestellte Grafik, die den kometenhaften Anstieg der Fettleibigkeit fast zeitgleich mit dem Aufkommen von ultra-progressiven Lebensmitteln zeigt, und merkt an, dass “das Willenskraft-Argument nicht stichhaltig ist, es sei denn, man behauptet, dass es gleichzeitig ein Versagen der moralischen Verantwortung in all diesen verschiedenen Gemeinschaften gab”.

Die zerstörerischste Zutat in ultraverarbeiteten Lebensmitteln

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel enthalten zwar eine Vielzahl schädlicher Inhaltsstoffe, darunter synthetische und/oder gentechnisch hergestellte Verbindungen und Verunreinigungen wie Pestizide, doch einer der schädlichsten Inhaltsstoffe, der in den meisten verarbeiteten und ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln zu finden ist, ist das Omega-6-Fett Linolsäure (LA), was auf die großzügige Verwendung von Samenölen bei der Herstellung dieser Produkte zurückzuführen ist.

Ein großes Problem bei mehrfach ungesättigten Fetten (PUFAs) wie LA ist, dass sie chemisch instabil sind, was sie sehr anfällig dafür macht, durch Sauerstoffspezies, die bei der Energieproduktion in den Zellen entstehen, beschädigt zu werden.

Diese Schäden führen dazu, dass sie fortgeschrittene Lipoxidationsendprodukte (ALEs) bilden, die wiederum gefährliche freie Radikale erzeugen, die Ihre Zellmembranen, Mitochondrien, Proteine und DNA schädigen. LA zerfällt auch in schädliche Metaboliten wie oxidierte LA-Metaboliten (OXLAMs), die sich äußerst negativ auf Ihre Gesundheit auswirken. Diese ALEs und OXLAMs führen dann zu mitochondrialer Dysfunktion, die ein Kennzeichen der meisten chronischen Krankheiten ist.

Das obige Video gibt einen Überblick über die Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit pflanzlichen Ölen und Samenölen, die in den meisten verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind. Es zeigt, wie chronische Krankheiten wie Herzkrankheiten nach der Markteinführung dieser Öle in die Höhe schossen.

Samenöle sind viel schlimmer als Zucker

Während die meisten Ernährungsexperten den Anstieg des Zuckerkonsums für die Epidemie chronischer Krankheiten verantwortlich machen, ist die Rolle des Zuckers im Vergleich zu den Auswirkungen der Samenöle relativ gering.

Verarbeitete Lebensmittel enthalten in der Regel etwa 21 % Zucker. Bis zu 50 % oder mehr der in den meisten verarbeiteten Lebensmitteln enthaltenen Gesamtkalorien stammen jedoch aus Samenölen. Der Zusammenhang wird auch durch einen Blick auf den Kohlenhydratverbrauch in den USA bestätigt. Er ist seit 1997 rückläufig, während Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes stetig zugenommen haben. Interessanterweise fällt dieser kontinuierliche Anstieg mit der Zunahme des Verzehrs von Samenöl zusammen.

Ein weiterer wichtiger Grund, warum Samenöle exponentiell schädlicher für die Gesundheit sind als Zucker, ist, dass sie im Körper viel länger halten. Die Halbwertszeit von LA beträgt etwa 600 bis 680 Tage, also etwa zwei Jahre. Das bedeutet, dass Sie etwa sechs Jahre brauchen, um 95 % der LA in Ihrem Körper durch gesunde Fette zu ersetzen. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Sie Ihre LA-Aufnahme so gering wie möglich halten sollten.

In der Zwischenzeit werden Ihre Glykogenspeicher in etwa ein bis zwei Tagen aufgebraucht sein. Wenn Sie sich also mit Zucker vollstopfen, bleibt dieser Zucker nicht jahrelang in Ihrem Körper und zerstört Ihre Gesundheit, wie es die LA in Samenölen tun. Samenöle spielen auch eine weitaus größere Rolle bei der Fettleibigkeit als Zucker.

Fettleibigkeit ist ein Zustand des Energiemangels

Es ist wichtig zu verstehen, dass Fettleibigkeit ein Zustand des Energiemangels ist, der auf eine gestörte mitochondriale Atmung zurückzuführen ist, die dazu führt, dass Kalorien als Fett gespeichert werden, anstatt als Brennstoff verbrannt zu werden. Die Lösung besteht darin, die Funktion der Mitochondrien zu optimieren und die Stoffwechselrate zu erhöhen.

Diese ineffiziente Brennstoffverbrennung (Verstoffwechselung der Nahrung) ist der Grund dafür, dass fettleibige Menschen in der Regel auch mit anderen Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben, wie z. B. Energiemangel, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Verdauungsproblemen und einer schlechten Immunfunktion.

Es ist wichtig zu wissen, dass es einen Unterschied zwischen Energie und Brennstoff gibt. Der Körper verwendet die Nahrung als Brennstoff, um Energie zu erzeugen, die er für Körperfunktionen wie Muskelkontraktion, Verdauung und kognitive Funktionen benötigt. Ein wichtiger Irrtum bei der Gewichtszunahme besteht darin, dass Sie Ihren Brennstoff aus der Nahrung in Energie umwandeln, nämlich in Adenosintriphosphat (ATP).

Ohne Aktivität zur Verbrennung der Energie wandelt Ihr Körper ATP in Körperfett um. Mit anderen Worten: Sie produzieren nicht genug Energie und befinden sich in einem Energiemangelzustand, aber Sie haben genug Brennstoff. Der Brennstoff wird gespeichert, weil Ihr Körper ihn nicht effizient verstoffwechseln kann.

Das Ergebnis ist Körperfett und unzureichende Energie, was Ihren Körper dazu zwingt, andere Systeme herunterzuregulieren, z. B. die Fortpflanzungshormone, die Schilddrüsenaktivität und Systeme, die für das Überleben nicht wichtig sind. Leider leiden Sie auch unter ständigem Hunger, da das Hungersignal in erster Linie durch die Verfügbarkeit von Energie gesteuert wird.

Dies wiederum führt zu übermäßigem Essen und damit zu einem Teufelskreis aus Energiemangel und Gewichtszunahme. Ziel ist es, den Stoffwechsel oder die niedrige Energieproduktion zu verbessern. Verschiedene Strategien können dabei helfen. Eine ausführlichere Erörterung dieses Teufelskreises, verschiedene Vorschläge zu seiner Behebung und Links zu weiteren Hilfestellungen finden Sie in “Adipositas-Studie: ‘Fett aber fit’ ist ein Mythos“.

